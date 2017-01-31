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Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 4, 31 января / Откуда в правительстве Тувы берутся воры?
   
 
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№4, 31 января 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Откуда в правительстве Тувы берутся воры?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 26 по 29 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к ситуации с привлечением к уголовной ответственности чиновников правительства РТ. В ходе исследования было опрошено 198 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Как вы полагаете, откуда в правительстве Тувы берутся воры и мошенники?»

Были получены следующие ответы:

Это случайное явление 5,05%
У нас ворует даже ленивый чиновник 27,78%
Жуликов в правительство специально подбирают 23,74%
Не жулики в нашем правительстве работать не могут 21,21%
Кара-оол сам нечист на руку 22,22%

Как вы полагаете, откуда в правительстве Тувы берутся воры и мошенники?

(прочитано 642 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6446.html
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