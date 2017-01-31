Откуда в правительстве Тувы берутся воры?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 26 по 29 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к ситуации с привлечением к уголовной ответственности чиновников правительства РТ. В ходе исследования было опрошено 198 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Как вы полагаете, откуда в правительстве Тувы берутся воры и мошенники?»

Были получены следующие ответы: