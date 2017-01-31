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A- | A | A+ 12pt №4, 31 января 2017 года.
Откуда в правительстве Тувы берутся воры?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 26 по 29 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к ситуации с привлечением к уголовной ответственности чиновников правительства РТ. В ходе исследования было опрошено 198 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Как вы полагаете, откуда в правительстве Тувы берутся воры и мошенники?»
Были получены следующие ответы:
Это случайное явление
5,05%
У нас ворует даже ленивый чиновник
27,78%
Жуликов в правительство специально подбирают
23,74%
Не жулики в нашем правительстве работать не могут
21,21%
Кара-оол сам нечист на руку
22,22%
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