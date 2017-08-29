Вор должен сидеть в тюрьме!

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Мы постоянно читаем вашу газету, потому что вы – единственная в республике газета, которая открыто пишет о коррупции в органах власти. В предыдущем номере газеты опубликована статья под заголовком: «Приговор: кому, премьеру Шолбану Кара-оолу?», где указано, что только в связи с хищением в строительной отрасли следственными органами в настоящее время возбуждено и расследуется 47 уголовных дел. Масштабы хищения чиновниками вызывают глубокие возмущения, потому что эти уголовные дела в основном связаны с хищениями государственных средств, предусмотренных на строительство жилых домов для детей-сирот, граждан, проживающих в аварийных и ветхих жилых домах. Они крадут у самых незащищенных слоев общества, поэтому к ним не должно быть никакого снисхождения.
В связи с этим принятое Кызылским городским судом решение по делу незаконного перечисления средств на 31 млн. рублей Бичелдеем К.А. вызывает возмущение. Фактически суд своим решением дал зеленый свет коррупционерам воровать и дальше. Прокурор республики должен отреагировать и подать возражение в апелляционный суд, если он имеет такую же принципиальную позицию, как и предыдущий прокурор республики, который много сделал в борьбе с коррупцией.
Видимо, такие же виды наказания ждут министра Тас-оол Л.Ш. и бывшего главу Улуг-Хемского кожууна Анай-оола М.К., которые фактически были соучастниками хищения бюджетных средств. Эти люди, используя своё служебное положение, нанесли материальный ущерб бюджету и своим гражданам и недостойны занимать государственные должности.
Мы просим газету «Риск» опубликовать наше обращение и направить запрос Прокурору республики и Председателю Верховного суда республики, чтобы они пересмотрели судебное решение по Бичелдею К.А. и тем самым поддержали политику Президента России Путина В.В., который требует ужесточения наказания коррупционеров.
Редакция направит соответствующие запросы Прокурору РТ и Председателю ВС РТ. С позицией авторов мы согласны. Вор должен сидеть в тюрьме. Поэтому полагаем, что Бичелдею и Тас-оол, нанёсших серьёзный ущерб бюджету республики, место не в начальственном кресле, а на зоне. Будем требовать пересмотра приговора Бичелдею в сторону утяжеления наказания и добиваться привлечения к уголовной ответственности министра труда Тас-оол.
Председателя Верховного Суда Республики Тыва давно надо привлечь к уголовной ответственности за коррупционные решения, план посадок делают за счет пацанов, уже всю Туву по второму разу пересадили, украл - пусть сидит, недавно пацану за мобильник дали два года строгого режима, а САмЫЕ Зине бухгалтеру Минприроды условно за 120 тыс. руб., Бичелдея погладили по головке, все свои парни. Прокурор республики пусть убирает своих замов старых пердунов, зажрались уже!
Ульяночка ездит на своей шикарной машине по своему родному посёлку показывая народу что, как надо воровать и как надо жить за счёт бедных учеников.Не это-ли сверх синизма. Верните деньги школам для строительства 14 спортплощадок по современому проекту.
Странно, что Каадыр-оол Алексеевич признал вину. Разве "мудрец" не знает главную истину уголовного мира России: "признай вину - будет легче, не признай вину - ничего не будет". Наверное, на адвокате сэкономил. А тут уже "мудрецу" надо вспомнить другую пословицу: "скупой платит дважды".