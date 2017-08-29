Вор должен сидеть в тюрьме!

Уважаемая редакция газеты «Риск».

Мы постоянно читаем вашу газету, потому что вы – единственная в республике газета, которая открыто пишет о коррупции в органах власти. В предыдущем номере газеты опубликована статья под заголовком: «Приговор: кому, премьеру Шолбану Кара-оолу?», где указано, что только в связи с хищением в строительной отрасли следственными органами в настоящее время возбуждено и расследуется 47 уголовных дел. Масштабы хищения чиновниками вызывают глубокие возмущения, потому что эти уголовные дела в основном связаны с хищениями государственных средств, предусмотренных на строительство жилых домов для детей-сирот, граждан, проживающих в аварийных и ветхих жилых домах. Они крадут у самых незащищенных слоев общества, поэтому к ним не должно быть никакого снисхождения.

В связи с этим принятое Кызылским городским судом решение по делу незаконного перечисления средств на 31 млн. рублей Бичелдеем К.А. вызывает возмущение. Фактически суд своим решением дал зеленый свет коррупционерам воровать и дальше. Прокурор республики должен отреагировать и подать возражение в апелляционный суд, если он имеет такую же принципиальную позицию, как и предыдущий прокурор республики, который много сделал в борьбе с коррупцией.

Видимо, такие же виды наказания ждут министра Тас-оол Л.Ш. и бывшего главу Улуг-Хемского кожууна Анай-оола М.К., которые фактически были соучастниками хищения бюджетных средств. Эти люди, используя своё служебное положение, нанесли материальный ущерб бюджету и своим гражданам и недостойны занимать государственные должности.

Мы просим газету «Риск» опубликовать наше обращение и направить запрос Прокурору республики и Председателю Верховного суда республики, чтобы они пересмотрели судебное решение по Бичелдею К.А. и тем самым поддержали политику Президента России Путина В.В., который требует ужесточения наказания коррупционеров.

Граждане: Монгуш Р.Б., Кара-сал А.А, Донгак С.И., Ооржак М.С.

От редакции.

Редакция направит соответствующие запросы Прокурору РТ и Председателю ВС РТ. С позицией авторов мы согласны. Вор должен сидеть в тюрьме. Поэтому полагаем, что Бичелдею и Тас-оол, нанёсших серьёзный ущерб бюджету республики, место не в начальственном кресле, а на зоне. Будем требовать пересмотра приговора Бичелдею в сторону утяжеления наказания и добиваться привлечения к уголовной ответственности министра труда Тас-оол.