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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 34, 29 августа / Вор должен сидеть в тюрьме!
   
 
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№34, 29 августа 2017 года.

    Нам пишут

Вор должен сидеть в тюрьме!

Вор должен сидеть в тюрьме!

Уважаемая редакция газеты «Риск».

Мы постоянно читаем вашу газету, потому что вы – единственная в республике газета, которая открыто пишет о коррупции в органах власти. В предыдущем номере газеты опубликована статья под заголовком: «Приговор: кому, премьеру Шолбану Кара-оолу?», где указано, что только в связи с хищением в строительной отрасли следственными органами в настоящее время возбуждено и расследуется 47 уголовных дел. Масштабы хищения чиновниками вызывают глубокие возмущения, потому что эти уголовные дела в основном связаны с хищениями государственных средств, предусмотренных на строительство жилых домов для детей-сирот, граждан, проживающих в аварийных и ветхих жилых домах. Они крадут у самых незащищенных слоев общества, поэтому к ним не должно быть никакого снисхождения.

В связи с этим принятое Кызылским городским судом решение по делу незаконного перечисления средств на 31 млн. рублей Бичелдеем К.А. вызывает возмущение. Фактически суд своим решением дал зеленый свет коррупционерам воровать и дальше. Прокурор республики должен отреагировать и подать возражение в апелляционный суд, если он имеет такую же принципиальную позицию, как и предыдущий прокурор республики, который много сделал в борьбе с коррупцией.

Видимо, такие же виды наказания ждут министра Тас-оол Л.Ш. и бывшего главу Улуг-Хемского кожууна Анай-оола М.К., которые фактически были соучастниками хищения бюджетных средств. Эти люди, используя своё служебное положение, нанесли материальный ущерб бюджету и своим гражданам и недостойны занимать государственные должности.

Мы просим газету «Риск» опубликовать наше обращение и направить запрос Прокурору республики и Председателю Верховного суда республики, чтобы они пересмотрели судебное решение по Бичелдею К.А. и тем самым поддержали политику Президента России Путина В.В., который требует ужесточения наказания коррупционеров.

Граждане: Монгуш Р.Б., Кара-сал А.А, Донгак С.И., Ооржак М.С.

 

От редакции.

Редакция направит соответствующие запросы Прокурору РТ и Председателю ВС РТ. С позицией авторов мы согласны. Вор должен сидеть в тюрьме. Поэтому полагаем, что Бичелдею и Тас-оол, нанёсших серьёзный ущерб бюджету республики, место не в начальственном кресле, а на зоне. Будем требовать пересмотра приговора Бичелдею в сторону утяжеления наказания и добиваться привлечения к уголовной ответственности министра труда Тас-оол.

(прочитано 1235 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6857.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
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Аноним (гость) 03-09-2017 10:15:07   #5 [ru]
Председателя Верховного Суда Республики Тыва давно надо привлечь к уголовной ответственности за коррупционные решения, план посадок делают за счет пацанов, уже всю Туву по второму разу пересадили, украл - пусть сидит, недавно пацану за мобильник дали два года строгого режима, а САмЫЕ Зине бухгалтеру Минприроды условно за 120 тыс. руб., Бичелдея погладили по головке, все свои парни. Прокурор республики пусть убирает своих замов старых пердунов, зажрались уже!
 
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Аноним (гость) 02-09-2017 03:50:07   #4 [ru]
В Туве наверно судимые в почете.Кызылским кожууном стал руководить судимый Ендан, судимый Тытоол стал министром.Скоро Бичелдей станет министром.
 
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Аноним (гость) 01-09-2017 05:26:36   #3 [ru]
Ульяночка ездит на своей шикарной машине по своему родному посёлку показывая народу что, как надо воровать и как надо жить за счёт бедных учеников.Не это-ли сверх синизма. Верните деньги школам для строительства 14 спортплощадок по современому проекту.
 
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Аноним (гость) 01-09-2017 01:55:35   #2 [ru]
Улька, верни деньги Пугачеву! P.S. За 5-летний курс обучения младшей дочери в Дипакадемии, оплатил, тогдашний сенатор Пугачев.
 
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Аноним (гость) 31-08-2017 14:25:13   #1 [ru]
Странно, что Каадыр-оол Алексеевич признал вину. Разве "мудрец" не знает главную истину уголовного мира России: "признай вину - будет легче, не признай вину - ничего не будет". Наверное, на адвокате сэкономил. А тут уже "мудрецу" надо вспомнить другую пословицу: "скупой платит дважды".
 
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