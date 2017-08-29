    Перекрёсток мнений

Аноним, 23-08-2017 #1[ru]

Подрядчики!! Требуйте очную ставку с ШВК! Требуйте, чтобы он явился в суд и дал показания!!!

Аноним, 23-08-2017 #3[ru]

Почему Тас-оол еще на свободе??

Аноним, 23-08-2017 #4[com]

«Не может же сам президент Путин покрывать коррупцию!» – хорошая шутка, особенно на фоне свежей новости о коррупционере – личном пресс-секретаре и его семействе. Про Димона промолчу...

Эрмак, 24-08-2017 #6[ru]

Хорошо, что автор Бичелдея-ЭГОИСТА, не назвал «националистом»... Националисты, и даже нацисты, они пытаются поднять уровень своего народа, а эти опускают... А своим «сепаратизмом» Бичелдей всего лишь карьеру себе формировал. Но итог получил...

Аноним, 24-08-2017 #7[ru]

«От сумы и от тюрьмы не зарекайся» в любом возрасте. Бичелдея подставили подрядчики.

Аноним, 24-08-2017 #8[ru]

Ошибаетесь, Бичелдея подставили не подрядчики, а его жадность: это была его инициатива надавить на директоров школ, чтобы те подписали фиктивные акты приема-передачи объектов, которые не существуют. А также его давление на финансистов сказалось: подчиненные финансисты перечислили деньги за работу, которая была лишь на бумажке. Так что не оправдывайте Бичелдея. Это полностью его вина! Вор должен сидеть в тюрьме!

Аноним, 24-08-2017 #9[ru]

Мрачная покрытая коррупцией Тыва, верно шагает в пропасть. Автором этого сценария является, Сергей Кужугет оглу, старший Карлика. Деградация нации набирает обороты... Если народ не осознает это сегодня, завтра будет поздно. Правоохранители на территории республики готовы взять всю чёрную семейку. Но команды «фас» не даёт Федеральный центр. Шайтан крышует на самом верху властных структур России. Карлик на создание работать никогда не сможет – это уже понятно. Вся его команда под уголовными статьями. Братья управляют всеми финансовыми потоками. Бюджетные места распределяет семья. По-бандитски отнимают бизнес, собственность предпринимателей. В республике срочно нужна перезагрузка, внешнее управление.

Аноним, 24-08-2017 #10[ru]

Бичелдей должен освободить место директора музея со дня оглашения приговора! Имей совесть: сиди дома, уголовник!

Аноним, 24-08-2017 #11[ru]

Какие подрядчики, вы о чем? Ульяна, свои домыслы и оправдания оставь при себе! Тогда откуда у вас деньги на машины и строительство шикарного дома? Сбережения из Москвы? Когда был депутатом? Не смеши людей, давно ты их потратила на бизнес единственной дочки!

Аноним, 24-08-2017 #12[ru]

Ульяна Павловына Опей-оол загубила Бичелдея. Коварное и хитромудрое у**ище. Любит деньги и власть. Гоните их отовсюду.

Аноним, 24-08-2017 #13[ru]

В результате оптимизации бюджетных средств массово сокращают работников детских образовательных учреждений, зато все лето были праздники да фестивали, а детей у безработных кто кормить будет? Уголь тоже дорогой – скоро зима, а детей перед школой одеть-обуть надо. Министру образования не до работников, просто выкинул и на улицу, зато орденоноска она боевая и заслуженная перед республикой.

Аноним, 24-08-2017 #14[ru]

Зато жирные депутаты так и остаются при своих местах, расселись на бюджете. Все законы принимаются под федеральные, а они делают вид, что работают. У них под носом коррупция цветет и благоухает, закрывать надо всю эту малину к чёртовой матери. Вот таким образом и разрушились государства, от продажной гнилой верхушки. А в офшорах сколько денег вертится, если б эти деньги были б в России, не было столько бомжей и безработных, сокращения рабочих мест, низких зарплат. Кажется, что это специально делается против народа.

Аноним, 25-08-2017 #15[ru]

#13 орден этот – позор и надругательство на всей республикой. Как можно не видеть? Вы хоть раз послушайте внимательно, что она несет. И этот человек считается умным человеком, народным учителем.

Аноним, 25-08-2017 #16[ru]

За ООО Бодарал стоит ШВК, это точно.

Аноним, 25-08-2017 #17[ru]

Все, кто ворует государственные средства, в итоге передают наличные семье Карлика. Так как они рискуют перед законом, себя тоже не забывают. В результате разворовывается почти весь бюджет, только этапы разные. Тюлюш Мерген, главный врач Кызылского района. Сотни миллионов через курорт Чедер украли. На развитие и ремонт единственного курорта сочинили бизнес-план, выделили и обналичили. Лаптев Сергей Михайлович. При нём через ЦПКИО отмыли почти полмиллиарда рублей. Бичелдей! Думаете, он сам захотел всю сумму в размере 40 миллионов умыкнуть? Нет. Его заставили. На остатки ему пришлось купил жене и пасынкам джипы. Примеров больше чем достаточно. Любое бюджетное учреждение работает по схеме. Счетная Палата, Парламент, КРУ – соучастники финансовых махинаций. Юридически их можно определить как Организованное преступное сообщество.

Аноним, 25-08-2017 #18[ru]

Людей жалко – выгнали на улицу. А министра образования не знаю, но старая карьеристка на лицо с Бичелдеем – одна пара: старые пердуны. Их поезд давно ушёл, а они всё цепляются. Освобождайте места талантливым и перспективным управленцам!

Аноним, 25-08-2017 #19[ru]

Судьба нашего курорта Чедер, самая печальная только благодаря жадности первого лица. Мерген Суктер-оолович вряд ли точно скажет, какую сумму мошенническим путем получила семья. Он тогда в облаках летал, был не в состоянии контролировать процесс. Главный бухгалтер провернула всю аферу и неплохо заработала. Вот где надо искать правду.

Аноним, 25-08-2017 #20[ru]

Сокращения в детских садах по всей России, или только у нас? Если только в Туве – то надо жалобу подать в Минобр России на нашу министершу. Ведь это нарушение прав несовершеннолетних – наших детей: они не получат разностороннего развития.

Аноним, 25-08-2017 #21[ru]

Это старьё исправит только могила. Они привыкли жить наворованным. Старуха министерша, наверное, тоже наворовала на егэ и лагерях. Теперь хочет слинять. Они с бичей заодно, он же ее посадил туда. А эта старуха ничего не умеет, бича ею управляет. Насадила родственников везде, но прокуратура ими уже заинтересовалась. Хана им всем скоро.

Аноним, 25-08-2017 #22[ru]

Главного говнюка-ворюгу РТ когда под зад пинком выпнут из БД?! Народ ждёт!

Аноним, 25-08-2017 #23[ru]

П...ец у нас в образовании – одни старые воры и показушники. Нет будущего.

Аноним, 26-08-2017 #24[ru]

Ульяна Дарган – это фейк. Имя Ульяны Опей оол – Бичелдей по всем соц сетям пишет про бичелдея – уголовника оправдывает его и пишет оды какой он великий и единственный!!

Аноним, 26-08-2017 #25[ru]

Карлик, имей совесть: уходи в отставку! Ты создал опг, твои подельники под следствием, ты достаточно обогатился, обокрав народ. Незаконным образом сам себя избрал на третий срок. Не позорь Путина и Шойгу! Тебя народ ненавидит, провалил все федеральные программы, прожил жизнь будущих своих потомков. Забрал и украл благополучие простого народа. Ещё не насытились, да?!

Аноним, 26-08-2017 #26[ru]

Какой пример брать с Кара-оола? Даже семейный очаг для своих родных не создал. У них отношения строятся только на деньгах. Сейчас успевают ещё, ещё, ещё сосать от него.

Аноним, 27-08-2017 #29[ru]

Осудили, а деньги детям кто вернет? Почему нет конфискации?

Аноним, 23-08-2017 #1[ru]

Гнать в шею этого гастарбайтера!!!

Аноним, 23-08-2017 #3[ru]

А вы видели этого гастарбайтера? Красавчик и умница! Надоели эти египетские мумии канзаи и ширшины.

Аноним, 23-08-2017 #4[ru]

Свежая кровь, свежие идеи. Пора выходить из застоя. ЦК плохого кадра не направит.

Аноним, 23-08-2017 #6[com]

Может, и в других партиях федеральные ЦК для выхода из застоя кровь обновят?

Эрмак, 24-08-2017 #7[ru]

Да, Аноним №2... Вы тоже заметили тот факт, что монополисты в сфере тувинских СМИ коммунисту не дадут возможности сказать. Остается только КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ Издание... Так что ИМПЕРИАЛИЗМ, про который предупреждал Ленин уже разрушил СССР. Я уже неоднократно печатал о том, как закроют последнее капиталистическое издание – газету «Риск». Это и будет тем фактом, что империализм в Туве победил.

Аноним, 24-08-2017 #9[ru]

Дураки все же эти местные коммунисты... Тут под боком готовый генеральный секретарь – гражданский активист, энциклопедист, богослов, революционэр и др. и пр. Одним словом, красавчик. А они приглашают гастарбайтеров. Забыли историю. Гастерами завсегда были ВТОРЫЕ секретари, а не ПЕРВЫЕ...

Аноним, 26-08-2017 #13[ru]

Председателю кадровой комиссии Канзаю не понравилось, что на смену бывшему обкому КПСС, приходит молодая смена...

Аноним, 28-08-2017 #14[ru]

Редакция в своем комментарии принизила роль Яндай-оола. А ведь он несколько раз присутствовал на протестных митингах против коррупции в Туве и воровства денег предусмотренных на переселение из ветхого жилья. Молодая смена (№13 читателя) не присутствовала при этих мероприятиях. Правительство паралельно организовало зрелище и теперь идеологи ЕР через КШВ добились своего. Доколе это будет продолжаться?

Аноним, 28-08-2017 #15[ru]

При чем тут молодые или старики? Тут одно деление – поддерживаешь власть или нет. Если против власти – то долой! Вот и вся оппозиция!

Эрмак, 24-08-2017 #2[ru]

То, что здесь опубликованы только известные факты, это понятно. Но нет анализа, как после войны Китая с Индией в начале 60 годов прошлого века, Тува потеряла значительную часть земли, которую отдали в МНР... В народной памяти этот факт зафиксирован. Как и зафиксирован тот факт, что «ученый» Бичелдей всю свою жизнь положил на то, чтобы превратить Великого Монгола в МООЛ... Да, его постиг уже суд за ВОРОВСТВО... Но история ему предъявит более жесткий приговор, как национал-предателю. Филолог по образованию, а что творил? Во что превратил тувинский язык?

Аноним, 26-08-2017 #1[ru]

А чо эту Санчаа до сих пор не убрали, что ли? В районах учителя ее ненавидят. Посадили старую дурру, которая языком умеет чесать. Наговорит про свои больные фантазии Кара-оол и верит.

Sensey, 26-08-2017 #2[ru]

А кого вместо нее? Тебя?

Аноним, 23-08-2017 #1[ru]

Интересно, что обиженными себя считает «элита Шойгу», а в реанимацию из них никто не попал...

Аноним, 24-08-2017 #4[ru]

А нетитулам завидно, что у них есть Шойгу.

Аноним, 24-08-2017 #5[ru]

Мы просто знаем, что такое ваши современные «воины» – семеро одного не боятся. А Шойгу не тувинец, он метис тувинца и еврейки. Жил бы в Израиле, был бы евреем по матери.

Аноним, 24-08-2017 #6[ru]

А ведь действительно: тувинцы – прирожденные воины. Сколько угодно можете злиться, но историю не переписать. И пусть даже Шойгу наполовину тувинец и наполовину еврей, это ничего не меняет. Его любят в России, он может стать даже президентом страны.

Аноним, 24-08-2017 #7[ru]

Аноним 1-й правильно заметил, что никто из тувинцев не попал в реанимацию, даже просто в больницу не попал. Почему?