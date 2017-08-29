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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 34, 29 августа / Хватит грузить учителей!
   
 
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№34, 29 августа 2017 года.

    Нам пишут

Хватит грузить учителей!

Хватит грузить учителей!

Могу добавить, от чего нужно избавиться в школах.

Во-первых, никому не нужный АИС барс, электронный дневник, который абсолютно бесполезный, занимающий много времени электронный ресурс, на который приходится все время отчитываться (тем более, интернет в Туве не у каждого по районам, и родители не сидят в интернете, а если сидят, то никто в ваш АИС барс, и электронный дневник не входит, правда, там специально добавили пряник в виде аттестации). Нас стращают, что этот вопрос под непосредственным контролем Оргазмы или Натсак, от этого чувствуется «холодок страха».

Избавить школы от многочисленных левых конкурсов, которые, как грибы, разрослись по всей России. Сами не могут ничего придумать, но от других требуют. И структуры министерства требуют участие на левых конкурсах, к тому же платных. Требуют до 12 часов отчитаться, сколько учеников в них участвовало, зачастую в тот же день.

Во-вторых, избавиться от практики требовать отчет до 10 часов, до 12, 15 часов сегодня же, ведь в принципе на любой отчет должно отводиться минимум три дня. Но это еще не все, почти все отчеты, приходится переделывать, а давайте ваш отчет по этой форме, а давайте по другой форме, там переставляют строки в таблице, с добавлением какой-то строки, на заполнение которой нужно ооочень много времени. Всего лишь строка, а чтобы ее заполнить, нужно открыть журналы, документы за три года, в архиве полдня потерять, чтобы заполнить эту никому не нужную строку.

И вопрос ко всем органам образования, куда вы деваете все эти данные отчетов? Тонны данных, куда вы их деваете? (Никуда не опубликовываете же их, эти данные никому, кроме самой школы, да гороно или районо, не нужны.)

В-третьих, зачем вы создаете новые подразделения в системе образования, которые требуют никому не нужные новые отчеты? Ничего кроме хаоса, плюс тонны макулатуры они не создают. Тем более, за «снегурочки» деньги не выделяются, приходится покупать их самим, в школе денег-то нет – это вам не бизнес-организация, денег школа не зарабатывает.

И от всего сердца желаю избавиться от абсолютно бесполезнейших, вредных, тупейших проектов типа ВПР, МОСТ ДРУЖБЫ, четыре раза проведенных пробных экзаменов. Один раз провести и хватит, но нет, четыре раза надо провести. Сколько бумаги нам пришлось покупать, и сколько раз картриджей заправлять за свой счет. Сколько раз приходилось делать отчеты по этим проектам, и опять же отчеты надо было сдавать до 12, 14, до 15 часов, иначе – СЕКИР БАШКА!

И я хочу от всего сердца напомнить Министерству образования (только тут, иначе никак нельзя):

«Министерство образования поставили для того, чтобы защищать учителей, а не требовать, от бюрократии (МО само превратилось в бюрократию). Защищать от глупости руководителей, которые ничего не смыслят в этом трудном деле, и не имеющих никакого отношения образованию, но так и норовящих туда залезть. Вы должны помогать учителям Тувы в это трудное время, защищать от глупых, вредных проектов, идущих от разных структур. Если вы не можете это делать, и как китайские болванчики киваете и применяете всю силу своего положения, чтобы требовать, если вы так делаете, то вы ничем не отличаетесь от, например, почты – просто передаете приказ и все. Весь смысл вашего существования сводится к нулю, вы должны разработать именно то, что подходит в Туве, в тувинских реалиях, а не качать что-то из интернета и силой внедрять это в школах Тувы. Ну, скажите хотя бы один раз, защищая учителей Тувы, приказу из Министерства РФ или другого вышестоящей инстанции «нет, нам это не подходит, мы не будем это проводить в Туве», и тогда вас будут уважать не только в МО РФ, но и простые учителя Тувы. И с вами будут считаться по России, а не вытирать ноги об Министерство образования РТ, как об тряпочку, сидеть, лежать, ногу...»

Да, кстати, мой горячий привет к прокуратуре, про «ваши» любимые экстремистские сайты, которые, вы думаете, обязательно читают наши дети. Хочу сказать, что никто кроме прокуратуры не знают, какие это сайты, и всем на них наплевать. Их и знать не хотят, дети заходят только на контакты, ютуб, одноклассники, онлайн-игры (контр-страйк, дота, танки), вот с ними и работайте, а на ваши экстремистские сайты всем НАПЛЕВАТЬ, зарубите себе это на носу!!! В экстремистские сайты заходят, наверное, те, кому 20 лет стукнуло, а если тебе не стукнуло 20, то тебе наплевать на них.

Sensey

(прочитано 1174 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6858.html
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Аноним (гость) 03-09-2017 13:41:28   #19 [ru]
Да слухи наверно.он ее не понизит.второй раз на те же грабли.он на это не пойдет.первого зама пока поставит ио.
 
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Аноним (гость) 03-09-2017 10:49:40   #18 [ru]
Говорят, что опять Натсак посадить хотят министром. Слухи или правда? Неужели КШВ опять ту же ошибку совершит? Он же по тв сказал, что ошибся в ней.
 
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Аноним (гость) 03-09-2017 10:42:38   #17 [ru]
Все написано правильно. Об министетство вытирают ноги с такими министрами.
 
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Аноним (гость) 03-09-2017 07:54:35   #16 [ru]
#12 позорники!!!показушники и воры управляют образованием.пример детям.терпи тува и дальше.
 
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Аноним (гость) 02-09-2017 22:00:22   #15 [ru]
Говорят, что указ об отставке Санчаа уже подписан. Кого посадят новым министром? Или и.о.
 
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Аноним (гость) 02-09-2017 06:44:55   #14 [ru]
Министры образования все воры. Посадили натсак она своровала 14 млн посадили бичалдея он своровал 44 млн посадили санчаа она своровала деньги егэ и летнего отдыха детей. Это только то что пока прокуратура нашла. Еще будет искать.
 
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Аноним (гость) 02-09-2017 03:55:28   #13 [ru]
Министра образования Тывы Васильева похвалила.Сейчас Оюн пойдет на повышение в Белый Дом.
 
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Аноним (гость) 01-09-2017 16:33:24   #12 [ru]
Говорят, в ээрбекскую школу мебель из городских школ возили, потом обратно увезли. Роказуха опять.
 
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Аноним (гость) 01-09-2017 13:32:38   #11 [ru]
А зачем она тогда приехала? Мы все рассчитывали, что она встретится с простыми учителями, выслушает их проблемы и какие-то поможет решить. Она ведь - первое лицо в образовании. А парадных генералов нам и без нее хватает: приехал, ленточку разрезал, изиг-хан поел, араки попил и ... в самолет. Отработанная схема и всем надоевшая, так как от таких визитов одни расходы.
 
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Аноним (гость) 01-09-2017 10:06:32   #10 [ru]
Сегодня говорят приехала министр россии а нас простых учителей туда не пускают хотел задать вопрос министру а наше министерство сказало что список ограниченный и правительство не разрешает пускать людей не из списка
 
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