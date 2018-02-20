Пока прокуратура спит, вороватые чиновники не дремлют

Как ни крути, а выборы президента России Путина всё ближе и ближе. И они не могут не отражаться на нашей повседневной жизни. Уже для большинства очевидно, что с кандидатурой от КПРФ Кремль ошибся. Грудинин оказался чересчур самостоятельным кандидатом, уверенно увеличивающим влияние на общество. Если вдруг случится чудо и губернаторы в национальных республиках не смогут «нарисовать» нужные результаты голосования, то состоится второй тур с его участием, итоги выборов предсказать достаточно сложно. Поэтому для обеспечения прогнозируемого итога и управляемых выборов Кремлю нужно, чтобы второе место в голосовании досталось Жириновскому, который уж, точно, никакой конкуренции Путину априори составить не сможет. Поэтому и началась организованная администрацией президента заваруха вокруг собственности Грудинина за рубежом. Так, видимо, они хотят «оттереть» Грудинина на третье место вслед за Жириновским. Поэтому синхронно кандидата от КПРФ «мочат» на телеканалах, одновременно проводя обыски в его избирательных штабах. В этом плане тишина вокруг директора колхоза наблюдается только в Туве – гастарбайтер, с помощью «Единой России» пробравшийся в руководство региональной организации КПРФ, только имитирует политическую активность, на самом же деле он работает на власть.

В такой ситуации неожиданную подножку подставил Путину в Сирии наш замечательный земляк министр обороны Шойгу, уже было примеривший маршальские погоны и жезл. В ночь с 7 на 8 февраля некие российские силы попытались «отжать» у курдов газоперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор силами некой частной военной компании «Вагнера» с участием сирийской регулярной армии. Но столкнулись сначала с сопротивлением курдов, а затем и авиаударом войск США. По сведениям западных СМИ, при этом погибло более 200 россиян и до 600 сирийцев. Курды и американцы потерь не понесли.

Сначала Минобороны РФ вообще никакой информации не сообщало, а затем после инцидента сообщило о 25 раненых сирийцах. Ситуация приняла трагический характер потому, что Минобороны сразу в ходе инцидента заявило, что российских войск в районе газоперерабатывающего завода не имеется. А когда американцы с самолётов, гладкоствольной артиллерии и вертолётов «Апачи» раздолбали пятую и вторую роты ЧВК «Вагнера», наши военные запросили перемирие для выноса с поля боя раненых и убитых, на что американцы с сарказмом заметили, что, поскольку «в зоне боёв живой силы военнослужащих РФ не имеется», атаку на район продолжат.

Сейчас уже сообщается, что «около 300 мужчин, которые имели отношение или работали на связанную с Кремлём российскую частную военную компанию, были убиты или ранены в Сирии на прошлой неделе». Минобороны никакой информации уже не даёт, сам Шойгу от греха и журналистов подальше улетел из Москвы в Кызыл, представитель МИДа РФ Захарова что-то лепечет про необходимость «всё выяснить», а Путин неожиданно простыл и в разгар предвыборной кампании перестал показываться на людях. При этом независимые СМИ сообщают о прибытии раненых россиян из Сирии в военные госпитали Москвы и Питера.

Сложно сказать, как неудача с «отжатием» завода в Сирии скажется на выборах президента России Путина, а вот с присвоением звания маршала нашему знаменитому выдающемуся земляку-полководцу, видимо, придётся обождать до новых «блестящих боевых побед» где-нибудь в Африке или на Донбассе...

Однако, невзирая на здоровье и поражение в Сирии, президент Путин всё же появился на людях – на заседании коллегии Генеральной Прокуратуры России. Речь его была короткой, но содержательной. В ней он определил приоритеты в деятельности прокуроров на ближайший год. И вот что удивительно: всё, что он сказал, имеет непосредственное отношение к Туве. В этом плане для прокурора Тувы Боровкова указания Путина по активизации деятельности работников прокуратуры – просто кладезь умных советов. Для неверующих приведу конкретные примеры.

Как заявил Путин, «необходимо сделать, чтобы и органы прокуратуры, и вся правоохранительная система России более результативно решали задачи по обеспечению верховенства закона, эффективно боролись с криминалом, произволом, коррупцией, экстремизмом – со всем, что мешает устойчивому, динамичному развитию страны, ограничивает возможности для самореализации людей, несёт угрозу их свободам». Для этого «в центре вашего внимания должна быть защита основополагающих прав граждан». «Сегодня государство много делает для поддержки семьи, защиты прав детей. При этом всё более активно взаимодействуют со структурами гражданского общества... Рассчитываю, что и прокуратура будет также заниматься этой работой».

В связи с этим сразу вспоминается пассивность тувинской прокуратуры в части контроля за использованием бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот. Пока газета «РИСК» не опубликовала материалы о том, как даже не начатый строительством объект – дом в г.Кызыле по ул. Каа-Хем 90 «А» – жуликоватые чиновники мэрии и вороватый подрядчик Монгуш оформили, как выстроенный, оформленный в Регистрационном органе и даже заселённый, ни один прокурор даже пальцем не шевельнул, дабы пресечь воровство. И только после публикации возбудили уголовное дело, которое за всё это время так и не дошло до суда. Так что мэр Кызыла Ховалыг до сих пор может считаться честным человеком, полезным обществу.

Но ведь и это – не всё. Когда возмущённые повальным воровством в мэрии Кызыла сироты пришли в Агентство по делам семьи и детей требовать свои квартиры, власти, вместо того, чтобы извиниться перед ними, вызвали полицию, сдали их в КПЗ. И как после всего этого слышать от президента страны, что «государство много делает для поддержки семьи, защиты прав детей»? Теперь понятно, почему «в 2017 году прокурорами выявлено на 11 процентов меньше нарушений закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних, чем в 2016-м». Потому что по всей стране, как и в Туве, прокуроры занимаются совсем другими вещами...

Путин сообщил: «мы уже не раз поднимали проблему обеспечения жильём детей-сирот». В связи с чем прокурорам предписано «добиваться, чтобы органы местного самоуправления своевременно и в полном объёме исполняли требования закона». Да только сиротам Тувы от этого ни холодно, ни жарко. Поэтому прокуроры живут своей неотягощённой проблемами жизнью, а сироты – своей, полной ежедневных забот и тревог. Именно поэтому мэр Кызыла Ховалыг, повинный в обмане детей-сирот, до сих пор не только не в тюрьме, но даже и не под уголовным преследованием.

Путин обязал прокуроров «принципиально реагировать... на попытки отделаться от граждан, предоставляя им откровенно бросовое, никому не нужное помещение, не пригодное для жилья». Не думаю, что для прокурора Боровкова является большим секретом, что для сирот в Кызыле строят квартиры без кухонь или с кухнями, но без окон. А порой без водоснабжения, канализации и электроснабжения. Иногда даже без туалета на улице. Всё это стало возможным только благодаря бездействию прокуроров, их равнодушию к нуждам обездоленных детей-сирот. А часто – просто мздоимству и двурушничеству. К примеру, очень близкий к премьеру Тувы некий проходимец Якушев умудрился на подставную фиктивную строительную компанию, к которой на самом деле не имел никакого отношения, выиграть тендер на строительство жилья для детей-сирот. Как полагает следствие, при этом было украдено несколько сотен миллионов рублей. Но дело безнадёжно «застряло» у судьи Кызылского городского суда Кызыл-оола. Того самого Кызыл-оола, брат которого вместе с Якушевым «мутил воду» с земельными участками в Кызыле. Не случайно Якушев, вина которого фактически доказана, ожидает от брата бывшего компаньона мягкий приговор. А прокуратура смотрит на этот очевидный сговор сквозь пальцы. Видимо, и они тоже в «в доле».

Другой, не менее животрепещущий вопрос, поднятый Путиным – «ситуация на местах с ценообразованием на жилищно-коммунальные услуги, за которыми часто стоят откровенные мошеннические схемы или организации, называющие себя управляющими компаниями». Однако и в этом случае подчинённые Боровкова не принимают никаких мер, направленных на наведение порядка, хотя президент прямо потребовал: «принимать быстрые и соответствующие предусмотренные законом меры».

Путин потребовал «усилить надзор за соблюдением законодательства об охране окружающей среды». В Кызыле одно время даже было возбуждено уголовное дело по поводу слива жидких отходов. Однако оно было стыдливо прикрыто. А наша знаменитая тувинская сажа! Вы хоть раз слышали по этому поводу заявления прокурора республики?

Путин назвал «важнейшей задачей органов прокуратуры защита предпринимательских свобод, пресечение любых попыток давления на бизнес». Потребовал «тщательно отслеживать любые факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты, в споры». Правительство Тувы и мэрия г.Кызыла построили схему воровства бюджетных средств путём заключения вне конкурсных процедур контрактов на строительство и приобретение жилья под программу переселения. А в итоге за их мошенничество вынуждены отдуваться строители, с которыми они эти договоры заключили. Прокуроры нахально «шьют» им мошенничество, хотя совершенно очевидно, что мошенничество тут – исключительно со стороны мэрии и мэра Кызыла Ховалыга. Но к ним трусливые прокуроры претензий почему-то не имеют... А в отношении строителей совершенно очевидно возбуждаются помянутые Путиным «заказные уголовные преследования» с целью отъёма объектов незавершённого строительства. Прокуроры Тувы в этом плане играют «первую скрипку», прессуя незадачливых строителей, поверивших властям.

Путин обратил «особое внимание на задачу по кардинальному усилению работы по такому направлению, как противодействие коррупции». И просил «действовать максимально решительно». В связи с этим вспоминается «дело министра труда Тас-оол». История проста. Л. Тас-оол подписала документы, согласно которым в психоневрологическом диспансере были проведены работы по сооружению инженерных сетей. Оплатила несуществующие работы. Газета опубликовала эти материалы и обратилась к прокурору Тувы Боровкову с соответствующим запросом. Но удивительное дело – не то что уголовного дела, даже ответа по существу на запрос редакция до сих пор получить не может.

Или другой случай. Суд вынес решение, обязывающее Минземимущество заключить договор аренды земельного участка. Решение вступило в законную силу полгода назад, но до сих пор не исполнено. А некий начальник отдела прокуратуры Тувы Монгуш О.Ю. направила заявителю отписку, суть которой состоит в том, что «Минземимущество приняло решение оспорить решение суда». Как будто намерение подать жалобу приостанавливает исполнение вступившего в законную силу решения суда. Таких монгушек в нашей прокуратуре, судя по всему, – пруд пруди. И никакой боровков им – не указ.

Путин обещал, что «в такой работе правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку». Очень интересно, в чём она будет заключаться. Неужели прокурору Тувы Боровкову не хватает каких-то полномочий, чтобы заставить исполнять закон министров земельных и имущественных отношений, труда и социальной защиты или тем более – собственного начальника отдела Монгуш О.Ю.? Наверное, это лукавство. Всё у них есть. Желания нет.

В заключение Путин потребовал от прокуроров почти невозможное: «в полной мере обеспечить конституционные права граждан России на свободное, демократическое волеизъявление. Честные выборы и строжайшее соблюдение закона во время их проведения – это основа легитимности государственной власти, залог доверия граждан». Никто никогда не поверит, что прокуроры, особенно в Туве, займутся честными выборами. Впрочем, об этом мы скоро узнаем достоверно. Если Кара-оолу удастся и на этот раз «нарисовать» 95% за Путина при явке в 96% – значит, Боровков и указание Путина про честные выборы не исполнил.

Не могу не согласиться с президентом страны, что на плечах прокуроров страны «огромная ответственность», а в их руках – «огромная власть». И употреблять её необходимо «исключительно на пользу стране и государству и никогда – во вред гражданину Российской Федерации». Но разве такая установка исполнима?

Буду ждать от прокурора Тувы Боровкова реальных дел по борьбе с коррупцией и защите интересов граждан. Надеюсь, мои ожидания сбудутся.

Кондрат Пчёлкин