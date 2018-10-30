На службе у криминального губернатора

или Как бандиты при погонах и чинах судят честную журналистку

История с лидером тувинских единороссов Шолбаном Кара-оолом, 19 ноября 2006 года покалечившим охранника боулинг-клуба «Страйк» Иванова только за то, что тот не признал в нём будущего Главу республики, теперь известна, пожалуй, всем. Популярность этой истории была обеспечена тем, что она высветила не только хамство, наглость и безжалостность нынешнего главного чиновника республики, но и его глупость, выразившуюся в непонимании того, что эта история его явно компрометирует как государственного деятеля с криминальным уклоном, и очевидную недальновидность – раздувать этот скандал ему явно не на руку.

Вот что в частности сообщала об этом газета «РИСК» в №17 от 26 апреля 2016 года в статье «Чиновная месть»: «По общему мнению, центральным событием прошедшей недели в Туве стало скандальное задержание сотрудниками полиции известной журналистки и правозащитницы Аллы Донгур-оол по заказу премьера Тувы Шолбана Кара-оола. Абсурдность и противозаконность этой акции запугивания настолько очевидны, что об этом нет даже смысла распространяться. В принципе фабула событий такова. В 2006 году после вечеринки по поводу дня рождения директора местного мясокомбината «Урянхай» Шолбан-оола Иргита группа изрядно подвыпивших людей, одним из которых был протеже Сергея Шойгу тогдашний зампред правительства Тувы и лидер «Единой России» Шолбан Кара-оол, ввалилась в боулинг-клуб, что по ул. Московской в г.Кызыле. В компании с ними находилась дама, которая, осознавая свою особенную близость к одному из них, затеяла пьяный дебош. Охранник боулинг-клуба Иванов ей сделал замечание, на которое остро отреагировал Шолбан Кара-оол».

Более подробно об этом было написано в газете «РИСК-экспресс» в №6 от 14 мая 2008 года в статье «Если вас ударят в глаз...»: «В ноябре 2006 года в боулинг-клубе «Страйк» случилась драка». «Событие получило широкую огласку. Было освещено настолько разносторонне, что общественное мнение явно заблудилось в оценках: то ли Кара-оол сотоварищи побил охранника, то ли охранник оказался настолько крут, что «разукрасил» второе лицо правительства до полной потери узнаваемости портрета». «Но, судя по тому, что с жалобой в милицию обратился охранник Игорь Иванов, потерпевшим был именно он, а если принять во внимание, что 18 декабря следователь прокуратуры Б.Черепанов вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с примирением сторон», то и явное преимущество в силе убеждения оказалось на стороне Ш.Кара-оола». «Это постановление оказалось в распоряжении редакции. И мы теперь можем довести до сведения читателей достоверную версию событий, что называется, «из первых рук». «В ходе проверки заявления Иванова опрошенные Оськин С.В., Луценко Ю.А., Содунам А.А. Байкара В.Э. Пирингиле О.О. и Иргит Ш.С. фактически подтвердили, что драку затеял Кара-оол». «...приехавшие по вызову сотрудники ОВО пояснили, что видели, как «группа мужчин пытается ударить охранника клуба, кричали в адрес охранника, что тот не должен был себя так вести».

История эта выпукло показала рабскую зависимость от исполнительной власти правоохранителей и судейского сообщества Тувы, активно вставших на защиту пьяного дебошира. В общем, история эта давняя. Случилась она, когда четыре пьяных чиновных тувинца после изрядного возлияния спиртного на дне рождения одного из них ввалились в боулинг-клуб и устроили там драку. Ими оказались теперь уже бывшие замминистра внутренних дел Байкара, зам. начальника республиканского Наркоконтроля Пирингиле, директор мясокомбината Иргит. Компания с помпой отмечала день рождения Иргита. И вся эта компания во главе с заместителем председателя правительства Республики Тыва, лидером республиканского отделения партии «Единая Россия», а ныне – Главой республики Кара-оолом, по версии потерпевшего охранника Иванова, вчетвером «месили» в пьяном угаре его, не понравившегося им русского охранника.

Прошло почти 13 лет после того злополучного случая. И всё бы, наверное, давно забылось, если бы не инициатор избиения Шолбан Кара-оол. Через полгода после того трагического случая он, почистив пёрышки, по протекции нашего замечательного земляка Сергея Шойгу вместо того, чтобы по примеру своего брата Леонида, осуждённого за наркотрафик, оказаться на нарах, вдруг оказался востребованным самим Путиным и пошёл на повышение, заняв должность Главы республики.

История умалчивает, каким способом Кара-оол добился от Иванова «примирения сторон». Скорее всего, по его заказу охранника просто запугали тувинские бандиты. Не исключено, что приложил свою руку и сам вельможный покровитель Шойгу, по сведениям редакции газеты, ранее также бывавший в подобном положении. Да и самому Шойгу, наверное, не очень приятно слышать о том, что он продвигает на большие государственные должности людей с явным тёмным криминальным прошлым. Но эта история всё равно бы забылась, особенно с учётом нового положения Ш.Кара-оола. К тому же все его подельники, участвовавшие в том избиении, за это время ушли в небытие. Иргит, по дружбе занявший пост первого заместителя председателя правительства Тувы, вскоре оказался в фокусе внимания ФСБ и попал под уголовное преследование за мошенничество с то ли ворованным, то ли контрабандным мясом и был с позором уволен, и сейчас находится в явной немилости Кара-оола. Борец с наркодурью Пирингиле превратился в ходячий компромат, и, в конце концов, от греха подальше его с Наркоконтроля «ушли». Байкара, планировавший занять кресло министра внутренних дел, вдруг при подозрительных обстоятельствах оказался выброшенным собственными родственниками из окна второго этажа собственного дома, и его разбил паралич, от которого он уже не оправился. К этому можно добавить, что Кара-оол и Иргит после банкротства мясокомбината «Урянхай» на почве взаимных претензий рассорились, скорее всего, не поделив несостоявшиеся дивиденды от возможно ворованного мяса. В общем, образно говоря, так называемая банда «Урянхай» распалась. Так что многие причины, по которым тот мордобой 19 ноября 2006 года являлся знаковым и будоражил общественное сознание, ныне по логике вещей должны были бы утратить свою актуальность. И этот инцидент должен был перейти в разряд рядовых пьяных тувинских драк, коих случается в Туве на день не один десяток.

Тем более, что охранника Иванова они так зашугали, что он сбежал в тайгу и больше в Кызыле не показывался. И его понять можно: как потом заявит его отец на видеокамеру, Иванова запугивали тем, что он «не той национальности» и в Туве ему не жить, если он будет рыпаться... И в это можно поверить, если против тебя работают правоохранительная система в лице МВД и ФСКН в содружестве с теневым бизнесом и криминальной исполнительной властью, самым решительным образом подмявшей под себя судебную систему Тувы. Тут уж никакая спортивная форма не сможет спасти... Сначала поговаривали, что Кара-оол откупился от него квартирой, но тот и эти слухи опроверг, тем самым косвенно подтвердив, что инцидент исчерпать удалось более примитивным силовым способом. В это легко верится, если вспомнить, что братья Кара-оолы «держат мазу» в афганском боевом братстве, отличающемся особой свирепостью. В Интернете размещено видео заявления отца Иванова, в котором он рассказывает, как избивали и запугивали его сына, заставляя «мириться» с Кара-оолом, Иргитом, Пирингиле и Байкарой. Кстати, оно имеется в материалах этого уголовного дела, но тувинские судьи почему-то не дали ему должной оценки...

О возможностях «прессовать» неугодных можно судить по одному примеру. В начале 2000-х годов кто-то ограбил один из ночных водочных магазинов семьи. При этом была убита продавец. Так спустя месяц преступник, не выдержав криминального давления, сам явился в милицию с повинной – объяснил это тем, что, если бы его до милиции нашли братки, то просто бы убили. И попросил только об одном – чтобы отбывать срок его отправили от Тувы подальше...

Но, вопреки всем объективным причинам, по которым история должна была стать забытой, этого не случилось. И виной тому не злокозненная оппозиция, пытающаяся наглядно на конкретном примере в Туве показать, что при высокой протекции одного из лидеров «Единой России» во главе региона может находиться обыкновенный бандит. А обычная глупость зарвавшегося криминального чиновника, полагающая, что ему всё дозволено. Шолбан Кара-оол, дождавшись, когда послушные ему правоохранители «подчистят» его дело, теперь уже сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете на известную журналистку, якобы распространявшей клевету в отношении него по радио во время предвыборных политических дебатов в 2014 году. Тогда Алла Донгур-оол в прямом эфире напомнила радиослушателям о том, что лидер списка «Единой России» Шолбан Кара-оол в 2006 году избил охранника боулинг-клуба Иванова, но так и не был наказан в связи с «примирением сторон».

Ему бы, дураку, не следовало будить лихо, а надо было всего лишь тихо промолчать, ждать, пока его преступление забудется, чтобы не давать повода для воспоминаний о его криминальном прошлом, а он вместо этого почувствовал себя неуязвимым. И подписал подготовленное чиновником Минюста Оюном соответствующее заявление о клевете, отправив для защиты собственных интересов этого недалёкого чиновника, превращённого в своего личного юриста, получающего зарплату в Минюсте республики.

В своём заявлении Шолбан Кара-оол, в частности, указал, что «В ходе предвыборных дебатов Донгур-оол А.Т. на почве личных неприязненных отношений, имея умысел опорочить честь, достоинство и деловую репутацию Шолбана Кара-оола, осознавая ложность сообщаемых ею сведений , высказала сведения следующего содержания: «...посмотрите, в списке партии «Единая Россия»... кто есть? Вот первый человек – Шолбан Валерьевич Кара-оол. А почему этот самый федерал пресс не пишет о том, что на нём было дело... рассматривалось по... Да, привлекался, да привлекался, избил человека в боулинг-клубе и потом через какое-то время там... за примирением сторон», тем самым умышленно, не имея на то никаких оснований ... распространила в СМИ сведения о фактах, которые не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство, а также подрывают деловую репутацию».

И механизм репрессий немедленно был приведён в действие! Продажные прокуроры и полицаи, коих за время правления Кара-оола развелось не меряно, стремительно исполнили спущенный из правительства заказ. Аллу Донгур-оол хватают возле её дома, когда она шла с работы, надевают на неё наручники и помещают в изолятор временного содержания МВД РТ. Следствие длится дознавателем Хе – вы не поверите! – двое суток!!! Ну, а услужливой прокуратуре г.Кызыла для утверждения обвинительного заключения и вовсе хватило 15 минут – оно было подписано в 22 часа ночи! И уголовное дело по явно надуманному обвинению Донгур-оол в клевете оказывается в мировом суде. И это невзирая на то, что как в МВД, так и в респрокуратуре все явно в курсе, как на самом деле Кара-оол избивал Иванова. Ну, просто удивительная оперативность в преследовании заведомо невиновной! Так бы они настоящих преступников ловили, судили и сажали, в республике давно бы не было наркопреступности, коррупции и бандитизма – и это было бы действительно на благо общества! А тут... Чувствуется, что прокурора республики Гринёва и министра внутренних дел Лобанова в оборот брал лично Глава республики Кара-оол. Иначе такого яростного преследования невиновной журналистки было бы трудно ожидать.

Но хочу обратить внимание на один интересный аспект этого уголовного дела. В то время, когда подчинённые министра Лобанова и прокурора Гринёва действовали без оглядки на законность и возможные негативные последствия заведомо незаконного преследования популярной хорошо известной в России журналистки, Кара-оол на всякий пожарный подстраховался. Он, судя по всему, понимал некоторую опасность, подписывая заявление на Донгур-оол, что она действовала, «осознавая ложность сообщаемых ею сведений» и «не имея на то никаких оснований». Он наверняка знал, что его доводы шиты белыми нитками, поскольку 20 декабря 2006 года следователем прокуратуры Р.В. Амировым было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него по не реабилитирующим основаниям – «за примирением сторон», о чём как раз и заявила А.Т. Донгур-оол в своём радиовыступлении. Он не мог не знать, что, по крайней мере, его довод о том, что журналистка распространила недостоверные сведения о нём, якобы «осознавая ложность сообщаемых ею сведений» и «не имея на то никаких оснований», мягко говоря, не соответствуют действительности, а в общем-то, это есть полный бред. И доказать обратное не составляет труда – достаточно изучить соответствующее Постановление следователя Амирова, о чём шла речь выше.

Ведь не мог же он забыть о том, как охранник Иванов сделал замечание находящейся в обществе Кара-оола, Иргита, Пирингиле и Байкары по виду, скорее всего, проститутке, данные на которую не были выявлены. О том, как 19 ноября 2006 года около 19 часов в помещении боулинг-клуба он сначала пригласил охранника Иванова выйти покурить на лестничную площадку, где, беспричинно рассвирепев, схватил его за ворот куртки и, подпрыгнув, ударил головой Иванову в нос, в результате чего у него пошла кровь. Не мог Кара-оол и забыть своего позора, когда охранник Иванов, воспользовавшись своим явным преимуществом в росте и физическом развитии, будучи мастером спорта по дзюдо, оттолкнул Кара-оола на межлестничную площадку между первым и вторым этажом, сбежал вниз и прижал его к полу.

В это время дружки Кара-оола Иргит, Пирингиле и Байкара пришли на помощь к повизгивающему от злобы Кара-оолу. Байкара схватил Иванова за руки, а Пирингиле нанёс удар головой в подбородок. Не остался в стороне и Иргит – он нанёс удар в глаз. Таким образом, пьяная компания совместно принялась «месить» охранника и продолжала до тех пор, пока по вызову другого охранника Оськина не прибыл наряд милиции.

Но задержать и препроводить в изолятор дебоширов не удалось, поскольку замминистра Байкара отдал приказ «Свободны, разойтись» – и наряд уехал восвояси. Таким образом, замминистра Байкара, воспользовавшись своим служебным положением, фактически укрыл преступников от наказания. Потом прокуратура выяснит, что Кара-оол, Иргит, Пирингиле и Байкара от освидетельствования на предмет наличия в крови алкоголя отказались. А принудительно освидетельствовать никто не стал. Иванов поначалу было подал заявление на подгулявшую компанию, но чиновным дебоширам не составило труда «убедить» (а проще говоря – запугать) его подать новое заявление о примирении.

Не думаю, что наш герой Шолбан Кара-оол мог забыть об этом кошмаре, чуть было не поставившим крест на его карьере – подобным бандитам даже в нынешней России путь во власть заказан. И потому предусмотрительно не указал в своём заявлении на Донгур-оол, что он уведомлен об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Мало того, он ни разу так и не явился в суд и не дал показания в качестве потерпевшего, хотя судья мирового участка Монгуш пошёл даже на такой беспрецедентный шаг – предложил провести выездное заседание суда в здании правительства Тувы, чтобы Кара-оолу было удобно и не обременительно дать показания. Однако заявитель ответил отказом – и понятно почему. Поскольку, если бы факт заведомого доноса со стороны Кара-оола получил своё подтверждение, его бы можно было привлечь к уголовной ответственности, невзирая на давность события – донос имеет дату подписания заявления. А это до сих пор не снято с повестки, поскольку все детали происшествия 19 ноября 2006 года были выявлены следователями прокуратуры Р.В. Амировым и Б.П. Черепановым и были зафиксированы в соответствующих Постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Кара-оола Ш.В.

Казалось бы, что оставалось суду в такой ситуации? Конечно, оправдать Донгур-оол А.Т., поскольку она распространила достоверные, хоть и порочащие Ш.В. Кара-оола сведения. Но это если бы это был не тувинский суд, не случайно прозванный Тувинским Судом Племянников Чычаноловны (Тувинский СПЧ). Мировой судья Монгуш, невзирая на очевидные доказательства, не задумываясь, вынес Донгур-оол обвинительный приговор. Апелляционная инстанция Кызылского городского суда отменила его как незаконный и дала оценку действиям мирового суда, обязав его рассмотреть дело объективно, в том числе непременно обеспечив явку потерпевшего Кара-оола в суд.

До законного приговора оставался один шаг. Исполни судья мирового участка г.Кызыла указание апелляционной инстанции – и проблем бы не было. Но, увы, три судьи мирового участка взяли самоотвод, и дело досталось судье Хоз-оол. Видимо, председатель Верховного суда Тувы Кужугет на неё понадеялась больше. И не напрасно. Хоз-оол решительно и смело нарушила все указания апелляционной инстанции, проигнорировала все доказательства, представленные в материалах дела защитой, не добилась показаний в суде так называемого «потерпевшего» Кара-оола и проштамповала подсудимой Донгур-оол обвинительный приговор. А подготовленный надлежащим образом, считающийся аффилированным с исполнительной властью судья Кызылского городского суда Кызыл-оол оставил этот подпадающий под признаки заведомо незаконного приговор в силе, рассмотрев уголовное дело без участия подсудимой.

Донгур-оол обжаловала приговор в кассационном порядке, однако судья Верховного суда Тувы Ондар В.К. 7 февраля 2018 года, вопреки закону и здравому смыслу, якобы «изучив доводы кассационной жалобы», отказал в передаче дела для пересмотра в кассационном порядке. Он также смело и решительно, как мировой судья Хоз-оол, указал, что, по его мнению, «квалификация действий Донгур-оол А.Т. по ч.2 ст.128.1 УК РФ является правильной», так что «ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СОДЕЯННОГО НЕ ИМЕЕТСЯ».

Я знаю этого судью. Полагаю, что по части квалификации предъявлять ему претензии сложно. Чего не скажешь по части честности, порядочности и профессионализма. Вряд ли он на самом деле читал материалы уголовного дела. Думается, что тогда для него было важнее отношение к нему т.н. «потерпевшего» – Главы республики, поскольку решался вопрос замены Кужугет на должности председателя Верховного суда Тувы. Жажда карьерного роста, по всей видимости, оказалась для него сильнее и профессионализма, и порядочности. Кстати, его действия оказались «правильными» – в настоящее время он, отказав в пересмотре дела Донгур-оол, исполняет обязанности председателя ВС РТ, стремясь закрепиться в этой должности уже без приставки «и.о.». Видимо, надеется, что его подобострастная «правовая позиция» по делу Донгур-оол будет учтена Шолбаном Валерьевичем...

Однако не могу ни обратить внимание ещё на один аспект личности Ш.Кара-оола, ярко проявившийся в связи с исполнением им обязанностей Главы правительства. Я имею в виду криминальную составляющую чиновников, набранных в состав правительства. Выше я уже упоминал об уголовном преследовании первого заместителя Кара-оола Ш.Иргита, уличённого в присвоении путём мошенничества 148 млн. рублей в виде неосновательного получения субсидий за несуществующее мясо. Не менее громкий резонанс имел приговор ближайшему соратнику Кара-оола, занимавшему должности министра образования и зампреда, в прошлом ведущего сепаратиста Тувы К.Бичелдея, нанёсшего бюджету ущерб более 40 млн. и оставившего многих детей без пришкольных спортивных площадок. В связи с непонятной лояльностью тувинских судей он не только получил условный срок вместо реального, но и не имеет ограничений по занятию должностей. До сих пор не утих скандал с родственником Кара-оола – председателем Улуг-Хемской районной администрации Анай-оолом, также получившим за приписки почему-то условный срок. В этот ряд несуразностей и подозрительной тяги Главы тувинского правительства к уголовникам можно отнести занятие руководящих должностей в муниципалитетах бывшими министрами сельского хозяйства и осуждёнными Тыт-оолом и Енданом. А совсем недавно министр строительства Сат получил приговор за взятку в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в 55 млн. рублей. Если к этому добавить судебную перспективу министра труда Тас-оол, подозреваемую в действиях, аналогичных тем, по которым были осуждены Бичелдей и Анай-оол, то становится ясно, каким претендентам на государственные должности отдаёт предпочтение Глава правительства Тувы Кара-оол, при этом пытаясь преследовать честных журналистов. Думается, список заворовавшихся чиновников Тувы в ближайшее время будет значительно расширен. Не исключено, что в него попадёт и сам Глава.

Однако вернёмся к уголовному делу Донгур-оол. К счастью, очевидно противозаконное решение судьи Ондара В.К. не стало окончательным. Верховный суд Российской Федерации, ознакомившись с кассационной жалобой защитника Язева А.А., 24 июля 2018 года, пришёл к выводу о незаконности и необоснованности приговора в отношении подсудимой. И, не доверяя тувинским судьям, часто служащим властным лицам, а не закону, вынес Постановление о передаче уголовного дела для пересмотра в кассационном порядке в Верховном суде Республики Хакасия. И вот 25 октября 2018 года Президиум Верховного суда РХ рассмотрел кассационную жалобу защитника Язева А.А.

Рассмотрение дела не заняло много времени. Защитники Донгур-оол А.Т. напомнили Президиуму о том, что в деле имеются доказательства того, что инцидент в боулинг-клубе 19 ноября 2006 года, когда Кара-оол избил охранника, имел место, что подтверждается соответствующим Постановлением следователя Амирова, принятым в связи «с примирением сторон». Указали на публикации в федеральных СМИ, сообщившим об этом, на основании чего Донгур-оол и сделала своё заявление. Настаивали на том, что возбуждение уголовного дела и, тем более, задержание журналистки в связи с ним были незаконны.

Судя по реакции судей, они такую позицию защиты разделяли. Их не впечатлил зачитанный по бумажке доклад представителя «потерпевшего» – чиновника Минюста правительства РТ Оюна, который невнятно что-то мямлил о том, что «подсудимая, на почве личных неприязненных отношений, имея умысел опорочить честь, достоинство и деловую репутацию Шолбана Кара-оола, осознавая ложность сообщаемых ею сведений, высказала сведения о том, что он избил охранника Иванова...». Председательствующий судья Президиума Носов дважды спросил Оюна, знает ли он о том, что в деле имеется Постановление об отказе в привлечении к уголовной ответственности за примирением сторон, в котором содержатся сведения, аналогичные тем, что распространила Донгур-оол в радиоэфире? Однако в ответ получал неизменное зачитываемое по бумажке: «подсудимая, на почве личных неприязненных отношений, имея умысел...». Тогда Носов прервал его на полуслове и спросил подсудимую, почему её задерживали, имея в виду, что подозреваемого в подобном преступлении задерживать запрещает закон. Получив ответ о том, что дознаватель Хэ это объяснила необходимостью срочного окончания дела и передаче его в суд, Президиум, удалился на совещание.

Совещались судьи недолго. Вердикт был ожидаемым: приговор отменить, дело передать на новое рассмотрение в апелляционной инстанции. А когда участники судебного заседания уже расходились, один из судей Президиума вдогонку сказал: «ведите его в суд, ведите!». Осталось посмотреть, на чём Президиум акцентирует внимание Кызылского городского суда. Ясно одно: если тувинские судьи по-прежнему пойдут на поводу у Кара-оола, разбирательства на самом высоком уровне уже не избежать.

Я ещё вернусь к этой теме по итогам апелляционного рассмотрения дела и воздам всем по заслугам.

Кондрат Пчёлкин