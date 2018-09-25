Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
улица Калинина ночью. Раздел: Родной край
Комментариев: 9
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 62
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 21
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 38, 25 сентября / Порочность тувинской судебной системы
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№38, 25 сентября 2018 года.


Порочность тувинской судебной системы

Порочность тувинской судебной системы

Продолжение. Начало в №37.

Почему именно в Туве возникла такая ситуация с самой высокой конкуренцией на назначение на должность главы Верховного суда?

«В областных и республиканских судах сменятся зампреды. Большинство кандидатов были единственными претендентами на должность, но в ряде регионов конкуренция оказалась выше. Больше всего претендентов оказалось на должность главы ВС Республики Тыва – сразу пять кандидатов. Среди них – судья Курского областного суда Николай Гудаков, судья Западно-Сибирского окружного военного суда Тофик Гусейнов, судья Верховного суда Республики Хакасия Зарина Кунзек, глава Кызылского городского суда Республики Тыва Анатолий Монгуш и зампред ВС Республики Тыва Валерий Ондар» (Право.Ру – Интернет-издание).

На заседании Высшей Квалификационной Коллегии судей (ВККС) в Москве каждый из претендентов объяснял своё желание стать председателем Верховного суда Тувы и мотивировал своё стремление кто большим опытом работы, кто планированием провести реформы, кто говорил о том, что следует «... привлекать кандидатов из других регионов», «... популяризировать здоровый образ жизни среди судей». Забегая вперёд, сразу скажу, что представитель ВС поддержал кандидата Ондара и ему дали рекомендацию. Но, если бы что-то зависело от общественности при назначении судей, а тем более на должность председателя Верховного суда, то я, как журналист-расследователь, привлекла бы внимание широкой общественности на нелицеприятные факты, граничащие с уголовными преступлениями, о которых тувинские кандидаты, конечно же, не рассказали членам ВККС.

Впрочем, частичка «бы» здесь неуместна. И потому, пока президент страны не подписал Указ о назначении (в данном случае кандидата Ондара Валерия Кошкар-ооловича), считаю своим профессиональным долгом не замалчивать «оплошности», «грехи», «шалости» претендующих на столь высокий государственный пост. От этих, когда-то в прошлой жизни шаловливых и грешных судей, которым ничто человеческое не было чуждо, зависят реальные человеческие судьбы.

У меня, например, много вопросов к судейской биографии Кунзек Зарины. Каким образом она стала судьёй Верховного суда Хакасии? На некоторые вопросы у меня уже есть ответы, но пока те, кто доподлинно знает её биографию, боятся сами открыто обнародовать эти факты и свидетельствовать против неё. То же самое и с Валерием Ондаром. За ним до сих пор тянутся слухи и домыслы. До сих пор жители села Целинное из Кызылского района не могут успокоиться, пишут и президенту страны, и Уполномоченному по правам человека России, и прокурору Чайке, и Бастрыкину в Следственный Комитет России. Пишут о том, что не согласны с решением судьи Лопсан В.К., незаконно осудившей невиновного человека, а также не согласны со всеми последующими приговорами. В деле о ДТП, в котором засветился автомобиль судьи Ондара В.К. (марка «Тойота Ланд Крузер 100», г/н Х 020 АР 17 РУС), никто не стал разбираться: ни следователь Кияйкин, ни прокуроры Гринёв и Санчай, а потерпевшие, ставшие инвалидами, оказались виновными. До сих пор никто точно не установил, кто совершил аварию – сам ли судья Ондар, или его родственник-прокурор Олзоев?

При получении рекомендации на назначение на должность председателя ВС РТ, разумеется, судья Валерий Ондар вообще умолчал о подозрениях жителей села Целинное. Допускаю, что если даже общественность и не успеет донести до президента Путина эти факты, оставлять на произвол Ондара судьбы людей нельзя, надо добиваться всеми возможными способами справедливости.

Если говорить о профессионализме Ондара, то стоит упомянуть, что именно он является автором заведомо незаконного решения по делу С. Конвиза, отменённого Верховным судом Российской Федерации. И немаловажен ещё наш специфический тувинский эффект ТСПЧ: в судейской биографии Ондара очень чётко прослеживаются родственные связи со многими судьями.

Зная нечистоплотность и моральную деградацию большинства тувинских судей, будь на то воля общественности, следовало бы поддержать председателя Кызылского городского суда Анатолия Монгуша, предложившего провести оптимизацию судейской нагрузки, а также понимающего, что пора всерьёз браться за проблемы нравственности, вернее, искоренения безнравственности, бытующей в судейском сообществе Тувы.

Верх судейской безнравственности явил всему миру председатель Конституционного суда Тувы Аяс Саая. Несмотря на то, что до сих пор неизвестно, какое решение всё-таки принято по нему, 19 сентября с.г., на третьем очередном заседании девятой сессии парламента республики депутаты дали согласие на прекращение полномочий судей Конституционного суда Саая Аяса и Салчака Оскал-оола. Видимо, депутаты Верховного Хурала сами уже понимают, насколько прогнила судебная система, что скрывать это уже невозможно. Из пяти судей Конституционного суда – четверо уже в отставке, а к единственному, «оставшемуся в живых», также имеются вопросы морального плана.

Когда-то Конституционный суд в Туве задумывался не для того, чтобы в нём обосновалось ядро тувинской коррупции, но на выходе мы имеем то, что имеем – блюстители Конституции не просто небезупречны в профессиональном плане, но сами причастны к уголовным деяниям. В одном из своих ежегодных Посланий Глава РТ Ш. Кара-оол выступил с инициативой ликвидации Конституционного суда, как ненужного и отнимающего на его содержание огромные финансовые средства из скудного республиканского бюджета. Возможно, это единственно дельное предложение Главы РТ не реализовано пока что по каким-то ему одному известным причинам. Но всё-таки на его последней рабочей встрече с членами Совета парламента был вынесен долгожданный «вопрос о ликвидации или придания иного статуса по содержанию Конституционного суда РТ».

Продолжение следует.

Алла Донгур-оол

(прочитано 1216 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7561.html
+17

 Доска объявлений 
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
В Туве создан Союз русскоязычных граждан «Россияне». В связи с участившимися запросами граждан сообщаю, что любой гражданин Тувы может обратиться в эту общественную организацию по почтовому адресу: 667001, г.Кызыл, а/я №57, Молину В.А. А также по электронному адресу: rossiane.tuva@gmail.com
Председатель Союза «Россияне» В.А. Молин
ООО «Технологии автономных систем». Выполним любые виды строительно-монтажных и отделочных работ, а также наружные и внутренние инженерные сети. Строительство жилых и не жилых от котлована и под ключ.
Тел. 8923 543 5504
Куплю баян «Велтмайстер».
Тел. 8963 203 4610
<< Комментарии к статье (Всего: 12) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.
1 : 2  >>

avatar
Аноним (гость) 28-09-2018 12:37:32   #12 [ru]
Привозные варяги прокуроры, следователи, фээсбэшники, полицаи не так страшны, как местные судьи. Вот где настоящая коррупция и зло.
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-09-2018 17:10:14   #11 [ru]
Аноним (гость) 27-09-2018 13:56:09 #8 [ru] Не СУДи и Не СуДим (А) будешь......... Верх судейской безнравственности явил всему миру председатель Конституционного суда Тувы Аяс Саая это факт и с ним разберутся.Следовало бы поддержать председателя Кызылского городского суда Анатолия Монгуша, предложившего провести оптимизацию судейской нагрузки, а также понимающего, что пора всерьёз браться за проблемы нравственности, вернее, искоренения безнравственности, бытующей в судейском сообществе Тувы. Судья Монгуш А В может исправить ситуацию он выплачивает сейчас алименты но своего ребенка уже повзрошлевшего не оставил. Это частная жизненная правда, но он честен и принципиален в своей работе и послужной карьере.Не надо личное с государственной в навоз перемешивать.
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-09-2018 16:40:12   #10 [com]
Нам бы, конечно, лучше не местного. Лучше привозного, как полицая, прокурора и следователя.
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-09-2018 15:56:58   #9 [com]
Кого бы нам не поставили председателем ВС РТ, лучше не станет. Все они одним миром мазаны – подонки, служащие власти.
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-09-2018 13:56:09   #8 [ru]
Сватикова в 9-м классе родила и ребенка потом от позора отдали на воспитание родне. Все судьи в Туве нечистоплотные и морально разложившиеся, а людей судят как будто они справедливые боги.
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-09-2018 12:27:11   #7 [ru]
Как может исправить ситуацию Ондар, если он сам совершил аварию и покалечил людей, а вместо него осудили невинных?
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-09-2018 11:49:57   #6 [com]
В моральном плане много вопросов к судьям всех уровней, Сватиковой которая скрыла судимось близкого родственника и работает до сих пор, и это всем известно, судей Верховного Суда республики Тулуш Х.И и преступлением его родного брата, Салчак Алекмы и ее ДТП в пьяном виде и таких примеров много. И Ондар В.К. эту ситуацию не исправит.
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-09-2018 08:49:41   #5 [ru]
Зарина пролезла в судьи Хакасии по половым связям, когда ее подставил любовник Чернявский в судебном департаменте и сам занял ее место.
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-09-2018 03:37:48   #4 [ru]
Зарина умом не блещет, работала то там, то сям, в судебном департаменте, по сути на хозяйстве, орган нахер никому не нужный, затем в Хакассию рванула. Мужа первого бросила - не по Сеньке шапка, уж сидела бы в Хакассии, но здесь денег больше, да и связи нужны.
 
0
avatar
Аноним (гость) 26-09-2018 13:27:49   #3 [ru]
Вы пишете про нечистоплотность и моральную деградацию большинства тувинских судей,как вы считаете , судьями должны быть люди морально устойчивые или они тоже живые люди, судья Монгуш Анатолий тоже ведь бросил свою семью и сына, он выплачивает сейчас алименты, судья Кызылского городского суда Оюмаа Омзаар бросила свою семью и мужа ,потом разбила семью начальника одного из полиций , его семья и ребенок долго страдали,очень страдают в настоящее время и вы наверное правильно пишете про моральную деградацию .
 
0
1 : 2  >>
Остальные материалы номера 38:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Порочность тувинской судебной системы (№37, 18 сентября)
» Тувинский суд: бессмысленный и беспощадный? (№33, 21 августа)
» Никто не умер от стыда (№23, 12 июня)
» Главе КС Тувы грозит уголовное преследование за растрату (№22, 5 июня)
» Сквозь призму скандала в судейском сообществе Тувы (№22, 5 июня)
» Мешок на голову и – ваши не пляшут (№6, 13 февраля)
» Война санкций (№6, 13 февраля)
» Тувинская судейская мафия: А судьи – кто? (№5, 6 февраля)
» Почему коррупционеры остаются на своих постах? (№1, 9 января)
» Бессмертная бабская мафия (№48, 5 декабря)
» Судебная система Тувы: коррупция милее всего! (№47, 28 ноября)
» Сепаратизм в Туве: мифы и реальность (№40, 10 октября)
Одиночный пикет около Верховного Суда Тувы
Комментариев: 1
Правосудие с обвинительным уклоном
Безрукая Фемида
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Вот бы с квартирами было, как с кошками – взяли квартиру, а через годик она от соседской квартиры родила 4-5 квартирят... (мысли в рабочее время).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank