Порочность тувинской судебной системы

Продолжение. Начало в №37.

Почему именно в Туве возникла такая ситуация с самой высокой конкуренцией на назначение на должность главы Верховного суда?

«В областных и республиканских судах сменятся зампреды. Большинство кандидатов были единственными претендентами на должность, но в ряде регионов конкуренция оказалась выше. Больше всего претендентов оказалось на должность главы ВС Республики Тыва – сразу пять кандидатов. Среди них – судья Курского областного суда Николай Гудаков, судья Западно-Сибирского окружного военного суда Тофик Гусейнов, судья Верховного суда Республики Хакасия Зарина Кунзек, глава Кызылского городского суда Республики Тыва Анатолий Монгуш и зампред ВС Республики Тыва Валерий Ондар» (Право.Ру – Интернет-издание).

На заседании Высшей Квалификационной Коллегии судей (ВККС) в Москве каждый из претендентов объяснял своё желание стать председателем Верховного суда Тувы и мотивировал своё стремление кто большим опытом работы, кто планированием провести реформы, кто говорил о том, что следует «... привлекать кандидатов из других регионов», «... популяризировать здоровый образ жизни среди судей». Забегая вперёд, сразу скажу, что представитель ВС поддержал кандидата Ондара и ему дали рекомендацию. Но, если бы что-то зависело от общественности при назначении судей, а тем более на должность председателя Верховного суда, то я, как журналист-расследователь, привлекла бы внимание широкой общественности на нелицеприятные факты, граничащие с уголовными преступлениями, о которых тувинские кандидаты, конечно же, не рассказали членам ВККС.

Впрочем, частичка «бы» здесь неуместна. И потому, пока президент страны не подписал Указ о назначении (в данном случае кандидата Ондара Валерия Кошкар-ооловича), считаю своим профессиональным долгом не замалчивать «оплошности», «грехи», «шалости» претендующих на столь высокий государственный пост. От этих, когда-то в прошлой жизни шаловливых и грешных судей, которым ничто человеческое не было чуждо, зависят реальные человеческие судьбы.

У меня, например, много вопросов к судейской биографии Кунзек Зарины. Каким образом она стала судьёй Верховного суда Хакасии? На некоторые вопросы у меня уже есть ответы, но пока те, кто доподлинно знает её биографию, боятся сами открыто обнародовать эти факты и свидетельствовать против неё. То же самое и с Валерием Ондаром. За ним до сих пор тянутся слухи и домыслы. До сих пор жители села Целинное из Кызылского района не могут успокоиться, пишут и президенту страны, и Уполномоченному по правам человека России, и прокурору Чайке, и Бастрыкину в Следственный Комитет России. Пишут о том, что не согласны с решением судьи Лопсан В.К., незаконно осудившей невиновного человека, а также не согласны со всеми последующими приговорами. В деле о ДТП, в котором засветился автомобиль судьи Ондара В.К. (марка «Тойота Ланд Крузер 100», г/н Х 020 АР 17 РУС), никто не стал разбираться: ни следователь Кияйкин, ни прокуроры Гринёв и Санчай, а потерпевшие, ставшие инвалидами, оказались виновными. До сих пор никто точно не установил, кто совершил аварию – сам ли судья Ондар, или его родственник-прокурор Олзоев?

При получении рекомендации на назначение на должность председателя ВС РТ, разумеется, судья Валерий Ондар вообще умолчал о подозрениях жителей села Целинное. Допускаю, что если даже общественность и не успеет донести до президента Путина эти факты, оставлять на произвол Ондара судьбы людей нельзя, надо добиваться всеми возможными способами справедливости.

Если говорить о профессионализме Ондара, то стоит упомянуть, что именно он является автором заведомо незаконного решения по делу С. Конвиза, отменённого Верховным судом Российской Федерации. И немаловажен ещё наш специфический тувинский эффект ТСПЧ: в судейской биографии Ондара очень чётко прослеживаются родственные связи со многими судьями.

Зная нечистоплотность и моральную деградацию большинства тувинских судей, будь на то воля общественности, следовало бы поддержать председателя Кызылского городского суда Анатолия Монгуша, предложившего провести оптимизацию судейской нагрузки, а также понимающего, что пора всерьёз браться за проблемы нравственности, вернее, искоренения безнравственности, бытующей в судейском сообществе Тувы.

Верх судейской безнравственности явил всему миру председатель Конституционного суда Тувы Аяс Саая. Несмотря на то, что до сих пор неизвестно, какое решение всё-таки принято по нему, 19 сентября с.г., на третьем очередном заседании девятой сессии парламента республики депутаты дали согласие на прекращение полномочий судей Конституционного суда Саая Аяса и Салчака Оскал-оола. Видимо, депутаты Верховного Хурала сами уже понимают, насколько прогнила судебная система, что скрывать это уже невозможно. Из пяти судей Конституционного суда – четверо уже в отставке, а к единственному, «оставшемуся в живых», также имеются вопросы морального плана.

Когда-то Конституционный суд в Туве задумывался не для того, чтобы в нём обосновалось ядро тувинской коррупции, но на выходе мы имеем то, что имеем – блюстители Конституции не просто небезупречны в профессиональном плане, но сами причастны к уголовным деяниям. В одном из своих ежегодных Посланий Глава РТ Ш. Кара-оол выступил с инициативой ликвидации Конституционного суда, как ненужного и отнимающего на его содержание огромные финансовые средства из скудного республиканского бюджета. Возможно, это единственно дельное предложение Главы РТ не реализовано пока что по каким-то ему одному известным причинам. Но всё-таки на его последней рабочей встрече с членами Совета парламента был вынесен долгожданный «вопрос о ликвидации или придания иного статуса по содержанию Конституционного суда РТ».

Продолжение следует.

Алла Донгур-оол