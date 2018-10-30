    Перекрёсток мнений

Аноним, 24-10-2018 #1[ru]

Опять сплошной негатив... Куда катится этот мир!? Очень жаль что жизни молодых людей в Керчи оборвались так рано и нелепо... Государству и обществу надо что-то делать, чтобы такое больше не повторилось!!! В условиях капитализма у всех в глазах только гонка за деньгами! А то, что происходит под носом, никто не замечает – так удобнее и проще!

Аноним, 24-10-2018 #3[ru]

«Необходимость в формировании государственной идеологии, нормальной системы образования и воспитания подрастающего поколения» – пишет Пчелкин. Но в Крыму и так во всю детям прививали идеологию и изо всех сил воспитывали подрастающее поколение. Военная истерия, вдалбливание в головы, что кругом враги – культ оружия, культ силы, культ армии – не могут привести к другому результату. И, кстати говоря, идеология запрещена Конституцией. Правда, кто ее всерьез воспринимает в нашей стране?

Аноним, 24-10-2018 #4[ru]

Вопрос возникает: почему приговор Сату, а не министру земельных и имущественных отношений РТ?

Аноним, 24-10-2018 #5[ru]

За кражу мобильника два года строгача, за сотни миллионов народных денег всего лишь восемь лет – он через три года по УДО выйдет. Когда прокурор республики возбудит уголовные дела против судей за коррупцию и финансовый интерес по делам Бичелдея и Анай-оола? Даже девочки-прокурорши всем своим передком недообразованным защищают интересы администрации и правительства, а не людей! Может, хватит издеваться?

Эрмак, 25-10-2018 #11[ru]

... Основная часть общества в Туве знает, кто такой Кара-оол и его братья. Кто такой Шойгу и его сестра в Государственной Думе. Кто такой Чубайс... и кто такой Ходорковский...

Аноним, 25-10-2018 #13[ru]

Правда, что Ховалыг собирается в сенаторы вместо Белоконь?

Аноним, 25-10-2018 #14[ru]

Неплохой вариант. Пусть лучше Ховалыг, чем эта Белоконь.

Аноним, 26-10-2018 #16[ru]

Путин опять нарисовал красивые национальные проекты. Одним из основных приоритетов стратегического развития страны станет улучшение качества жизни каждого человека. Кстати, 18 лет назад такое уже было... Уже столько поколений молодых людей ждет этого качества на кладбищах. В жизни они его не дождались, некоторых закопали как безродных под номерами – они приглашают к себе все правительство в гости как своих – как безродных и под номерами.

Аноним, 26-10-2018 #17[ru]

Жена бывшего мэра Ховалыга рада, что мужа назначают в Москву в Постпредство из этой дыры. В Москве по достоинству оценят её шубки и наряды. Да и в Испанию, где недвижимость, летать на выходные можно. Завииидуююю!

Аноним, 28-10-2018 #24[com]

Тунёву мало двух должностей в правительстве – теперь он, похоже, готов купить кресло министра по земле и имуществу и посадить в кресло Россову.

Аноним, 28-10-2018 #25[com]

Россова-Крольчикова тупая дура. Кара-оол никогда на неё не согласится.

Аноним, 28-10-2018 #26[com]

Смотря сколько заплатят – сынка же придурковатого тунёвского он в правительство взял. А тот не петь, не танцевать. Одно слово – придурок.

Аноним, 28-10-2018 #27[com]

Максим Тунёв в правительстве погоды не делает – так сидит себе болваном. А в Минземе башкой варить надо, воровать с умом. Россова не потянет.

Аноним, 28-10-2018 #28[com]

Башкой не потянет – передком сработает. Пойдёт!

Аноним, 24-10-2018 #2[ru]

В Китае Зимина расстреляли бы на площади, чтобы все видели, а Путин его главой РЖД...

Аноним, 24-10-2018 #8[ru]

Депутаты Кызыла единогласно проголосовали за нового мэра столицы Тувы Карима Сагаан-оола... Со слов Карима Сагаан-оола, он планирует навести порядок в городе. Кто бы сомневался: Чеди-Хольский кожуун заморозил в 2012 году, скоро заморозит и Кызыл. Радуйтесь, олухи, за кого голосовали и кого Вам навязали.

Аноним, 25-10-2018 #12[ru]

Карим расхерачил Хову-Аксы, но поделился с карликами, чем Каримчик будет расчитываться с КШВ за Кызыл?

Аноним, 26-10-2018 #13[ru]

Карим – послушный слуга Карлика.

Аноним, 24-10-2018 #2[ru]

Мэром Кызыла стал Сагаан-оол. Энергетики вздохнули с облегчением. Ведь единственное, что он привнес в Тываэнерго – это всем надоевшие утренние зарядки. Теперь мэрия у него попрыгает в прямом смысле!

Аноним, 24-10-2018 #12[ru]

Жалко тех, кто русский, у татар есть Татарстан, у якутов Саха, у тувинцев – Тыва... А у русских нет своего дома...

Аноним, 24-10-2018 #13[ru]

Страна в трауре по поводу Керчи, а Путину некогда говорить о будущем России, потому что ему хочется успеть сыграть в хоккей... Вся суть власти России.

Аноним, 24-10-2018 #1[ru]

Фу ***, пид...сы неудобные! Это сословие живет под лозунгом «***** друг дружку и деньги в кружку»! Гавноеды вонючие – приспособленцы!!! Бедная Тыва, таких позорников – даргаларов она еще не видела! Ничего, придет время «алдын маадыр»!

Аноним, 26-10-2018 #9[ru]

Дронин – стукачок! Мангал тебя задрочит, а КШВ – добавит.

Аноним, 24-10-2018 #2[ru]

Хм... Так таких тварей по всей РФ знаете сколько, по кабинетам сидят и ничего не делают!? Так и живем...

Аноним, 24-10-2018 #3[ru]

Она же, это так называемая миристерша, своих уволенных по пьянке перед министром образования Васильевой и стоящих перед ней пахнущих от пьяного загула родственников заведующими районов ставит. И что с ней спрашивать? Да как у загнившего дупла на сухом дереве. Она же дальше и больше развалила образование республики. Пора ей освободить место умному, добропорядочному знающим свое дело человеку.

Аноним, 24-10-2018 #4[ru]

Все познаётся в сравнении. Санчаа бы капельку ума Бичелдея и порядочности Морозова.

Аноним, 25-10-2018 #5[ru]

А в Тес-Хемском районо вообще методистом по воспитанию работает отец человека, который убил молодого учителя. И такой бардак, что начальник УО все свои слова и действия согласовывает с Главой кожууна, который спит и видит себя вместо Долбана. И потихоньку его уже сливают. Долбан, который появляется на работе 1-2 дня в неделю, уже развалил все, что сделал Тыт-оол. Спасите район! Уш каът ажылдакчылары ажылынга орбас, даргалары ындыг турда ынчанмайн.

Аноним, 27-10-2018 #9[ru]

Сама не уйдёт, только ногами вперёд. Ещё и за казенный счёт.

Аноним, 24-10-2018 #1[ru]

Шойгу, похоже, укрепляет связи с соседями Тувы – вот недавно сделал дорогие подарки Монголии. Готовится возглавить отдельное государство на случай Часа Х в России?

Националист, 24-10-2018 #1[ru]

Объясните мне такую штуку – за (одного) погибшего летуна в Сирии траур объявили. А вот за (20) погибших в Керчи детей – нет. Но у летуна быть убитым – это профессиональный риск. А у детей? Или Кремль не считает Крым своей территорией? Зачем тогда отжимали у хохлов?

Геннадий_Гудков, 24-10-2018 #5[com]

Но самое непонятное – в невероятной меткости стрельбы преступника. Не может обычный парень за 15-20 минут «положить» из ружья почти 70 человек (21 погиб и более 50 получили ранения).

Аноним, 25-10-2018 #13[ru]

Аноним 5 вы правы: «он просто не попал бы более 70 раз в молодых ребят, убегавших от него изо всех сил. Ему потребовалось бы расстрелять как минимум 250-300 патронов» они изо всех сил от него убегали», но физически не могли отдалиться хотя бы на 10 метров, и он спокойно стрелял да стрелял стоя на одном месте? Несостыковочка получается. + ко всему взрослое население не может получить оружие, запрещено из-за страха руководителей от народных восстаний, а какой-то желторотый пацан запросто имеет оружие, которые ему никто не продаст без многочисленных справок, получить каждую из которых так долго и муторно, не факт, что дадут.

Националист, 24-10-2018 #1[ru]

Естественно, что русские попы – это не про веру и православных в Украине. Им плевать на верующих. Их коробит, что от их загребущих и алчных рук уходит кормовая база. И при этом, что они чешут в уши прихожан, дело десятое...

Националист, 24-10-2018 #2[ru]

Гундяй и ФСБатюшки. Если кто ещё не понял: нет никакой РПЦ МП. Есть созданный Сталиным осенью 1943 года отдел КГБ-ФСБ по вопросам религии. До 1943-го такой организации, как РПЦ, вообще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, была Православная Российская.

Аноним, 24-10-2018 #11[ru]

Причем здесь вера в Бога? Это же просто политика. Разделяй и властвуй!

Националист, 24-10-2018 #19[ru]

Монгольские завоеватели были толерантными (говоря современным языком) по отношению к другим религиям. Но Сталинская РПЦ, организованная в 1943 г., с приходом коммунистов во главе с Токой, начали уничтожать буддистские храмы и расстреливать монахов. При этом не трогали церкви РПЦ. Хотели тувинцев сделать православными, как хакасов...

Яковенко, 24-10-2018 #21[com]

Раскол православия станет концом «русского мира», который вернется в границы Российской Федерации. Этот вполне закономерный процесс мог бы тянуться еще несколько десятилетий... Если бы Путин не аннексировал Крым и не оккупировал часть Донбасса, РПЦ по прежнему хозяйничала бы в Украине и ни о каком расколе речи бы сегодня не шло... Так что к многочисленным «подвигам» Владимира Таврического можно прибавить еще один – раскол мирового православия.

Националист, 24-10-2018 #1[ru]

«Каждый русский человек немножко Путин...». Судите сами! Великое достижение ватного сознания – гордиться тем, чего нет. История? Ложь. Космос? Про**ан. Ракеты постоянно падают... Спорт? Обоссан. Без флага и гимна... «Победа»? – Один людоед победил другого людоеда. Церковь? Нелегитимна. Чем они гордятся? Они же голодранцы, у них нет ничего – КРОМЕ своего чувака!

Аноним, 24-10-2018 #1[ru]

Кругом гавно, которое не тонет. Все с***лись, прокуроры, судьи и следователи, все в одном месте кормятся. Про судью Кызыл-оола вся Тува знает, кое-как диплом получил, прикрывал своего братика в бытность минземимущества, заражён трипером и сифилисом.

Аноним, 24-10-2018 #2[ru]

Они там все повязаны – дерни одного, посыпятся и остальные. Потому будут держатся друг за друга до последнего.

Аноним, 26-10-2018 #9[ru]

Первого заместителя прокурора Башкирии задержали при попытке сбежать из России... Олег Горбунов и заместитель начальника управления Республиканской прокуратуры Артур Шаретдинов в 2017 году через посредников получили от первого замглавы администрации города Уфа взятку в 10 миллионов рублей. За эти деньги республиканская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. «В Туве сорвали программу расселения аварийного жилфонда и не завершит в установленный законом срок», – сказал Степашин в марте 2017 года. Где посадки? Глава Тувы хапнул не меньше. Ждем-с... когда сиганет за кордон в Китай?

Аноним, 26-10-2018 #10[ru]

Кызыл-оол загнал свою первую жену в петлю. Она повесилась, а он женился на дочери судьи верховного Суда.

Аноним, 26-10-2018 #11[ru]

Все болезни от нервов, только триппер – от удовольствия.

Аноним, 26-10-2018 #12[ru]

Помню его брата Салима по работе в ДЗИО МЭРИИ. Поговаривали, что от него забеременела пожилая женщина инвалид, работавшая техничкой. После этого случая один его вид вызывает отвращение. Видимо это у них семейно – родовое.

Аноним, 26-10-2018 #14[ru]

Статья про Дуюна, хватит про болезни братьев К. Все уже и так поняли, что они из себя представляют.

Аноним, 27-10-2018 #16[ru]

По вашему, насиловать инвалидов, болеть сифилисом, доводить до самоубийства – это нормально? Им осталось только человечину попробовать.