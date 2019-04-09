Прокуратура: Коррупции на стройке «Терапии» нет, а вот журналисты злоупотребляют!

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики проведена проверка доводов статьи «Воровство на стройках Тувы при свете дня», опубликованной в газете «Риск-экспресс» №8.

Проверкой установлено, что начальная (максимальная) цена контракта на строительство терапевтического корпуса сформирована на основании сметной документации, подготовленной ОАО «Проектный институт «Тувагражданпроект» и получившей положительное заключение государственной экспертизы ГУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва». Доводы о привлечении к составлению сметной стоимости объекта ООО «Ленд Строй», аффилированного с ООО «Строительный холдинг Тезис», без проведения конкурсных процедур и завышения сметной стоимости объекта по результатам проверки не подтвердились.

Опубликованные в вышеуказанной статье сведения о неприятии прокуратурой республики мер по оспариванию итогов открытого конкурса № 0112200000816001947 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Терапевтический корпус на 240 коек в г. Кызыле» в связи с отсутствием у ООО «Строительный холдинг Тезис» опыта работ не соответствуют действительности.

По результатам проверки прокуратурой республики 23.08.2016 в Арбитражный Суд Республики Тыва направлено исковое заявление о признании открытого конкурса № 0112200000816001947 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Терапевтический корпус на 240 коек в г. Кызыле» и заключенного по результатам конкурса государственного контракта недействительными. Вступившими в силу постановлениями Третьего арбитражного суда от 16.04.2018, Восточно-Сибирского округа от 07.08.2018 исковые требования прокурора республики удовлетворены, в части применения реституции в виде возврата денежных средств в размере 136 768 500 руб. отказано.

УФК по РТ в финансово-бюджетной сфере на 2019 год с 01.04.2019 запланирована проверка использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» за 2016-2018 гг. в ГКУ РТ «Госстройзаказ». В рамках указанного контрольного мероприятия будет проведена проверка, в том числе соответствия фактически выполненных работ условиям двух государственных контрактов с привлечением специалистов по строительно-техническим исследованиям. Реализация вышеуказанного мероприятия УФК по РТ находится на контроле прокуратуры республики. Кроме того, в части доводов о хищении бюджетных средств в размере 200 млн. руб. в Министерство внутренних дел по Республике Тыва направлена информация для организации проверки в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Одновременно разъясняю, что в соответствии со ст. ст. 59 51 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» не допускается использование установленных настоящим Законом прав журналиста в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица. Злоупотребление правами журналиста, выразившееся в нарушении требований ст. 51 настоящего Закона, либо несоблюдение обязанностей журналиста влечет уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ. Вами при подготовке вышеуказанной статьи не обеспечена достоверность изложенных в ней сведений.

В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе его обжаловать первому заместителю прокурора или в суд.

И.о. начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства П.А. Насс