Нужна ли Туве железная дорога?

Глава республики Ш.Кара-оол в очередной раз заявил о начале строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». На селекторном совещании 3 апреля он поручил членам правительства и руководителям муниципалитетов республики провести разъяснительную работу среди населения, чтобы убедить людей в необходимости строительства. В связи с этим редакция газеты заказала агентству «Тыва-РЕЙТИНГ» социологический опрос. Исследование проводилось методом анкетирования в г.Кызыле.

Опрошено 161 человек, за исключением чиновников, депутатов и работников СМИ. Респонденты ответили на следующие вопросы:

1. Какие последствия Вы видите при реализации проекта строительства дороги Курагино-Кызыл?

Были предложены следующие варианты ответов: резкий подъём экономики республики; создание новых рабочих мест; разрушение экологии Тувы; новые уголовные дела, связанные с хищением бюджетных средств.

Были получены ответы:

резкий подъём экономики республики – 4;

создание новых рабочих мест – 7;

разрушение экологии Тувы – 64;

новые уголовные дела, связанные с хищением бюджетных средств – 86.

2. Проект строительства железной дороги – это реальный экономический проект или попытка поднять престиж власти перед выборами в сентябре 2019 года?

Были предложены следующие варианты ответов: это реальный экономический проект; это пиар-проект Шойгу и Кара-оола перед выборами в парламент Тувы; строительства не будет, потому что в России кризис; строительство железной дороги в Туву не окупится никогда; дорога нужна только жуликам, которые хотят на этом нажиться.

Были получены ответы:

это реальный экономический проект – 7;

это пиар-проект Шойгу и Кара-оола перед выборами в парламент Тувы – 43;

строительства не будет, потому что в России кризис – 34;

строительство железной дороги в Туву не окупится никогда – 42;

дорога нужна только жуликам, которые хотят на этом нажиться – 35.

3. Как Вы считаете, в ближайшие 10 лет Туве нужна железная дорога?

Были предложены следующие варианты ответов: да, нужна; сомневаюсь; необходимости в железной дороге в Туву нет; железная дорога принесёт жителям республики одни проблемы и несчастья.

Были получены ответы:

да, нужна – 26;

сомневаюсь – 31;

необходимости в железной дороге в Туву нет – 19;

железная дорога принесёт жителям республики одни проблемы и несчастья – 85.

4. По Вашему мнению, Шолбану Кара-оолу и Сергею Шойгу удастся построить железную дорогу в Туву?

Были предложены следующие варианты ответов: несомненно, железную дорогу Курагино-Кызыл удастся в назначенные сроки в течение 3-4 лет; дорогу построят, но не скоро; дорогу не построят в обозримом будущем; дорогу не построят никогда, поскольку у государства нет на это денег; дорогу не построят, поскольку это грозит этносу тувинцев и экологии республики.

Были получены ответы: