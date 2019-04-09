Нужна ли Туве железная дорога?
Глава республики Ш.Кара-оол в очередной раз заявил о начале строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». На селекторном совещании 3 апреля он поручил членам правительства и руководителям муниципалитетов республики провести разъяснительную работу среди населения, чтобы убедить людей в необходимости строительства. В связи с этим редакция газеты заказала агентству «Тыва-РЕЙТИНГ» социологический опрос. Исследование проводилось методом анкетирования в г.Кызыле.
Опрошено 161 человек, за исключением чиновников, депутатов и работников СМИ. Респонденты ответили на следующие вопросы:
1. Какие последствия Вы видите при реализации проекта строительства дороги Курагино-Кызыл?
Были предложены следующие варианты ответов: резкий подъём экономики республики; создание новых рабочих мест; разрушение экологии Тувы; новые уголовные дела, связанные с хищением бюджетных средств.
Были получены ответы:
- резкий подъём экономики республики – 4;
- создание новых рабочих мест – 7;
- разрушение экологии Тувы – 64;
- новые уголовные дела, связанные с хищением бюджетных средств – 86.
2. Проект строительства железной дороги – это реальный экономический проект или попытка поднять престиж власти перед выборами в сентябре 2019 года?
Были предложены следующие варианты ответов: это реальный экономический проект; это пиар-проект Шойгу и Кара-оола перед выборами в парламент Тувы; строительства не будет, потому что в России кризис; строительство железной дороги в Туву не окупится никогда; дорога нужна только жуликам, которые хотят на этом нажиться.
Были получены ответы:
- это реальный экономический проект – 7;
- это пиар-проект Шойгу и Кара-оола перед выборами в парламент Тувы – 43;
- строительства не будет, потому что в России кризис – 34;
- строительство железной дороги в Туву не окупится никогда – 42;
- дорога нужна только жуликам, которые хотят на этом нажиться – 35.
3. Как Вы считаете, в ближайшие 10 лет Туве нужна железная дорога?
Были предложены следующие варианты ответов: да, нужна; сомневаюсь; необходимости в железной дороге в Туву нет; железная дорога принесёт жителям республики одни проблемы и несчастья.
Были получены ответы:
- да, нужна – 26;
- сомневаюсь – 31;
- необходимости в железной дороге в Туву нет – 19;
- железная дорога принесёт жителям республики одни проблемы и несчастья – 85.
4. По Вашему мнению, Шолбану Кара-оолу и Сергею Шойгу удастся построить железную дорогу в Туву?
Были предложены следующие варианты ответов: несомненно, железную дорогу Курагино-Кызыл удастся в назначенные сроки в течение 3-4 лет; дорогу построят, но не скоро; дорогу не построят в обозримом будущем; дорогу не построят никогда, поскольку у государства нет на это денег; дорогу не построят, поскольку это грозит этносу тувинцев и экологии республики.
Были получены ответы:
- несомненно, железную дорогу Курагино-Кызыл удастся в назначенные сроки в течение 3-4 лет – 6;
- дорогу построят, но не скоро – 17;
- дорогу не построят в обозримом будущем – 51;
- дорогу не построят никогда, поскольку у государства нет на это денег – 50;
- дорогу не построят, поскольку это грозит этносу тувинцев и экологии республики – 37.