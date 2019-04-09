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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 14, 9 апреля / Нужна ли Туве железная дорога?
   
 
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№14, 9 апреля 2019 года.

    Изучаем мнение граждан

Нужна ли Туве железная дорога?

Нужна ли Туве железная дорога?

Глава республики Ш.Кара-оол в очередной раз заявил о начале строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». На селекторном совещании 3 апреля он поручил членам правительства и руководителям муниципалитетов республики провести разъяснительную работу среди населения, чтобы убедить людей в необходимости строительства. В связи с этим редакция газеты заказала агентству «Тыва-РЕЙТИНГ» социологический опрос. Исследование проводилось методом анкетирования в г.Кызыле.

Опрошено 161 человек, за исключением чиновников, депутатов и работников СМИ. Респонденты ответили на следующие вопросы:

1. Какие последствия Вы видите при реализации проекта строительства дороги Курагино-Кызыл?

Были предложены следующие варианты ответов: резкий подъём экономики республики; создание новых рабочих мест; разрушение экологии Тувы; новые уголовные дела, связанные с хищением бюджетных средств.

Были получены ответы:

  • резкий подъём экономики республики – 4;
  • создание новых рабочих мест – 7;
  • разрушение экологии Тувы – 64;
  • новые уголовные дела, связанные с хищением бюджетных средств – 86.

2. Проект строительства железной дороги – это реальный экономический проект или попытка поднять престиж власти перед выборами в сентябре 2019 года?

Были предложены следующие варианты ответов: это реальный экономический проект; это пиар-проект Шойгу и Кара-оола перед выборами в парламент Тувы; строительства не будет, потому что в России кризис; строительство железной дороги в Туву не окупится никогда; дорога нужна только жуликам, которые хотят на этом нажиться.

Были получены ответы:

  • это реальный экономический проект – 7;
  • это пиар-проект Шойгу и Кара-оола перед выборами в парламент Тувы – 43;
  • строительства не будет, потому что в России кризис – 34;
  • строительство железной дороги в Туву не окупится никогда – 42;
  • дорога нужна только жуликам, которые хотят на этом нажиться – 35.

3. Как Вы считаете, в ближайшие 10 лет Туве нужна железная дорога?

Были предложены следующие варианты ответов: да, нужна; сомневаюсь; необходимости в железной дороге в Туву нет; железная дорога принесёт жителям республики одни проблемы и несчастья.

Были получены ответы:

  • да, нужна – 26;
  • сомневаюсь – 31;
  • необходимости в железной дороге в Туву нет – 19;
  • железная дорога принесёт жителям республики одни проблемы и несчастья – 85.

4. По Вашему мнению, Шолбану Кара-оолу и Сергею Шойгу удастся построить железную дорогу в Туву?

Были предложены следующие варианты ответов: несомненно, железную дорогу Курагино-Кызыл удастся в назначенные сроки в течение 3-4 лет; дорогу построят, но не скоро; дорогу не построят в обозримом будущем; дорогу не построят никогда, поскольку у государства нет на это денег; дорогу не построят, поскольку это грозит этносу тувинцев и экологии республики.

Были получены ответы:

  • несомненно, железную дорогу Курагино-Кызыл удастся в назначенные сроки в течение 3-4 лет – 6;
  • дорогу построят, но не скоро – 17;
  • дорогу не построят в обозримом будущем – 51;
  • дорогу не построят никогда, поскольку у государства нет на это денег – 50;
  • дорогу не построят, поскольку это грозит этносу тувинцев и экологии республики – 37.

(прочитано 561 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7915.html
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Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
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