Для кого были потрачены бюджетные деньги на бесполезные самолёты?

Прокурору Республики Тыва Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» были опубликованы материалы о сомнительной сделке правительства Тувы с приобретением у частной коммерческой структуры двух самолётов марки Pilatus PC-12 для организации авиаперевозок из г. Кызыла.

На запрос редакции Министерство транспорта Тувы сообщило, что указанные самолёты для организации авиаперевозок из г. Кызыла востребованы не были, ими в 2016-19гг. не было перевезено ни одного пассажира, в связи с чем один самолёт был выменян, а второй приносит республике прямые убытки за счёт ежегодного технического обслуживания.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку законности и обоснованности приобретения двух самолётов марки Pilatus PC-12 за счёт бюджета республики для организации авиаперевозок из г. Кызыла на сумму более 197 млн. рублей, поскольку по имеющейся информации правительство Тувы не могло не знать, что одномоторные самолёты Pilatus PC-12 не могут быть использованы для регулярных перевозок пассажиров, тем более – в Сибири в зимнее время. Таким образом, сделка на огромную по нашим меркам сумму была заведомо незаконной и необоснованной.

Прошу проверить данную сделку на коррупционность и выяснить, кто и когда принимал решение о сделке по купле-продаже данных самолётов. И соответствует ли цена приобретения подержанных самолётов в 2011 году ценам на данные самолёты.

В случае установления признаков коррупции прошу передать материалы проверки в следственные органы.

Сведения о принятом процессуальном решении прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

Ответ Министерства дорожно-транспортного комплекса РТ от 01.04.2019г. прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

02.04.2019 г.