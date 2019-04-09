Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Требуем снизить цены на уголь! Раздел: Другое
Комментариев: 1
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 53
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 43
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 14, 9 апреля / Для кого были потрачены бюджетные деньги на бесполезные самолёты?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№14, 9 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Для кого были потрачены бюджетные деньги на бесполезные самолёты?

Прокурору Республики Тыва Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» были опубликованы материалы о сомнительной сделке правительства Тувы с приобретением у частной коммерческой структуры двух самолётов марки Pilatus PC-12 для организации авиаперевозок из г. Кызыла.

На запрос редакции Министерство транспорта Тувы сообщило, что указанные самолёты для организации авиаперевозок из г. Кызыла востребованы не были, ими в 2016-19гг. не было перевезено ни одного пассажира, в связи с чем один самолёт был выменян, а второй приносит республике прямые убытки за счёт ежегодного технического обслуживания.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку законности и обоснованности приобретения двух самолётов марки Pilatus PC-12 за счёт бюджета республики для организации авиаперевозок из г. Кызыла на сумму более 197 млн. рублей, поскольку по имеющейся информации правительство Тувы не могло не знать, что одномоторные самолёты Pilatus PC-12 не могут быть использованы для регулярных перевозок пассажиров, тем более – в Сибири в зимнее время. Таким образом, сделка на огромную по нашим меркам сумму была заведомо незаконной и необоснованной.

Прошу проверить данную сделку на коррупционность и выяснить, кто и когда принимал решение о сделке по купле-продаже данных самолётов. И соответствует ли цена приобретения подержанных самолётов в 2011 году ценам на данные самолёты.

В случае установления признаков коррупции прошу передать материалы проверки в следственные органы.

Сведения о принятом процессуальном решении прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

Ответ Министерства дорожно-транспортного комплекса РТ от 01.04.2019г. прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
02.04.2019 г.

(прочитано 524 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7922.html
+4

Остальные материалы номера 14:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Как поживают наши самолёты? (№11, 19 марта)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

А и Б болтали по трубе. А упала, Б пропала, И – служила в ФСБ...

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank