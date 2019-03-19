Как поживают наши самолёты?

Главе правительства Республики Тыва

Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

По решению правительства Тувы были приобретены два самолёта марки Pilatus PC-12 для организации авиаперевозок из г.Кызыла.

Однако в 2016-19гг. никаких сообщений об осуществлении ими пассажирских авиаперевозок в республике не имелось.

Прошу сообщить, имеются ли в настоящее время указанные самолёты Pilatus PC-12 на балансе предприятий Республики Тыва и эксплуатируются ли они? Если имеются, то прошу сообщить, по каким маршрутам они летают, сколько и куда перевезли пассажиров в 2016-19гг. Если самолёты переданы в аренду (лизинг), то прошу сообщить, кому и на каких условиях.

Прошу также сообщить, во что обошлось бюджету Тувы приобретение этих самолётов и каков финансовый результат (прибыль/убыток) от их использования в 2016, 2017 и 2018 годах.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: г.Кызыл, ул.Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.

18.03.2019г.