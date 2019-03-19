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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 11, 19 марта / Как поживают наши самолёты?
   
 
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№11, 19 марта 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Как поживают наши самолёты?

Главе правительства Республики Тыва
Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

По решению правительства Тувы были приобретены два самолёта марки Pilatus PC-12 для организации авиаперевозок из г.Кызыла.

Однако в 2016-19гг. никаких сообщений об осуществлении ими пассажирских авиаперевозок в республике не имелось.

Прошу сообщить, имеются ли в настоящее время указанные самолёты Pilatus PC-12 на балансе предприятий Республики Тыва и эксплуатируются ли они? Если имеются, то прошу сообщить, по каким маршрутам они летают, сколько и куда перевезли пассажиров в 2016-19гг. Если самолёты переданы в аренду (лизинг), то прошу сообщить, кому и на каких условиях.

Прошу также сообщить, во что обошлось бюджету Тувы приобретение этих самолётов и каков финансовый результат (прибыль/убыток) от их использования в 2016, 2017 и 2018 годах.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: г.Кызыл, ул.Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.
18.03.2019г.

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 http://risk-inform.ru/article_7872.html
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