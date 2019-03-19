Прокуратура: Выявлены нарушения в финансировании ООО «Завод ЖБИ-2»

Леониду Федоровичу Петрову

ОТВЕТ

Прокуратурой республики по Вашему запросу от 14.02.2019 проведена проверка доводов статьи «Мародеры тувинского бюджета», опубликованной в газете «Риск-экспресс» №5.

Проверкой выявлены нарушения ст.34, 38 БК РФ, п.п. 7.2, 7.4, 10.1 Положения о предоставлении государственной поддержки на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, выразившиеся в несоблюдении условий предоставления гранта, в связи с чем прокуратурой республики 15.03.2019 первому заместителю Председателя Правительства Республики Тыва внесено представление об устранении выявленных нарушений.

По факту хищения бюджетных средств в размере 100 млн. руб., перечисленных ООО «Завод ЖБИ-2» в рамках Соглашения от 23.06.2015 № 6-ГРАНТ-15 на реализацию бизнес-проекта «Зона оздоровительного отдыха и инновационный многофункциональный рекреационно-оздоровительный комплекс при ГУП РТ «Мараловодческое хозяйство «Туран», УМВД России по г. Кызылу в настоящее время проводится доследственная проверка.

Заместитель прокурора республики О.Ю. Монгуш.