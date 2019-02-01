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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 11, 19 марта / Зачем Туве такая власть?
   
 
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№11, 19 марта 2019 года.

Зачем Туве такая власть?

Зачем Туве такая власть?

Статья «Губит людей не пиво – губит людей Глава!» в газете неожиданно получила новое развитие. Вышло Постановление тувинского отделения антимонопольного ведомства, признавшего Постановление мэра г. Кызыла К.Сагаан-оола №51 от 01.02.2019 года «Об определении границ прилегающей территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» незаконным, поскольку оно противоречит антимонопольному законодательству России.

Те, кто читал статью в газете, помнят, что в ней сообщалось: «разработчики постановления странным образом составили схему ограничений таким образом, что из него, «выпали» весьма интересные объекты. Это Детская поликлиника №1, находящаяся в Кызыле по ул. Ленина, 24, в непосредственной близости с которой осуществляют предпринимательскую деятельность универмаг «Юность» (ул. Ленина, 26) при наличии вино-водочного отдела, ресторан «Фьюжин» (ул. Тувинских добровольцев, 13), чайхана «Аслан» (ул. Ленина, 19), расстояние до которых составляет менее 100 метров. Они также «не увидели» магазин «Джин», что расположен рядом с Автовокзалом, Гриль-бар «Друг» на «Башне», магазины «Бахус» и «Крепыш» в районе базы и, естественно, магазин «777» по ул. Кузнецова». Редакция пришла к выводу, что таким образом коррумпированные городские власти создают условия для развития предпринимательства близких к Кара-оолу недобросовестных предпринимателей типа Тунёва.

Проверив постановление на соответствие законодательству, УФАС, ссылаясь ФЗ №135 «О защите конкуренции» обращает внимание на то, что в РФ установлен нормативный запрет органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления осуществлять действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев.

В связи с этим органам госвласти и местного самоуправления запрещается дискриминация хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

УФАС установил, что постановление Мэрии города Кызыла от 01.02.2019 года №51 принято с нарушением антимонопольного законодательства, поскольку в него не включены все объекты здравоохранения и образования, учреждения военного типа. Это придаёт ничем не обусловленное неравное положение одних хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке продажи алкогольной продукции, в том числе посредством услуг общественного питания, по сравнению с другими при прочих равных условиях, что свидетельствует о наличии в действиях Мэрии города Кызыла признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

В связи с чем Мэрии города Кызыла выдано предупреждение о прекращении действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 04.03.2019 года №5-856. УФАС предложил мэру К.Сагаан-оолу в течение 30 дней со дня получения настоящего предупреждения либо изменить Постановление, и тогда под него попадут торговые точки, принадлежащие друзьям Кара-оола – Доржу, Брокерту и Тунёву, либо отменить его вовсе.

В случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган примет решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

А 15 марта 2019 года прокуратура дала свою оценку постановлению Мэрии города Кызыла №51. При этом она установила как минимум три крупных нарушения со стороны мэра Сагаан-оола при принятии этого постановления.

1. В постановление включены не все «лечебные, образовательные учреждения, а также объекты обороны и безопасности, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, что создаёт неравное положение между хозяйственными субъектами и свидетельствует о создании мэром Кызыла Сагаан-оолом дискриминационных условий».

2. Мэрией г.Кызыла «нарушен порядок проведения общественного обсуждения проекта постановления». Не было «организовано своевременное уведомление граждан о проведении обсуждения».

3. Мэрия нарушила порядок доведения постановления до кызылчан – «мэрией г.Кызыла не обеспечено опубликование постановления в периодическом печатном издании». Следовательно, оно не действует.

По данным фактам внесено представление мэру г. Кызыла.

А теперь давайте попробуем разобраться, кто стоит за вышеперечисленными торговыми точками, искусственно выведенными мэром Кызыла Сагаан-оолом из-под запрета.

Официально у них разные хозяева, широкой аудитории неизвестные. Однако оказалось, что за магазинами «777», «Бахус», «Крепость» и «Крепыш», а также «Джин», скорее всего, стоит всем хорошо известный предприниматель и депутат от «Единой России» Тунёв. Тот самый Тунёв, что в лихие 90-е торговал суррогатами типа средства «Чистый», а также различными спиртосодержащими веществами типа лосьонов или настоек «Боярышник». Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, на кого в этом случае работает мэр Сагаан-оол. На таких подонков, как Тунёв.

Нужно быть не только слепым, но и совершенно тупым, чтобы не заметить такие тривиальные вещи. Забегаловка «Крепость» по ул. Заводской, ранее называвшаяся магазином №19, находится рядом с таможней, забегаловка «Джин» по ул. Дружбы, предположительно принадлежащая Кара-оолам, находится рядом с автовокзалом, гостиницей «Турист» и школой №4, «777» по ул. Кузнецова, принадлежащие всё тому же негодяю Тунёву, соседствуют с погранотрядом. А его магазин «Бахус» – рядом со спортшколой. Ресторан «Горыныч» расположился аккурат возле школ №№ 1 и 15.

Конкурентная борьба за деньги – вещь понятная. И всё же, думается, нужно подойти к этой пиво-водочной проблеме с другой стороны. Наверное, пить вредно. По крайней мере, без меры. А если в меру? И кто её будет устанавливать? Кара-оол с Сагаан-оолом? В жизни человек делает много чего вредного. Например, курит табак. Это плохо? Наверное. Ну и давайте за употребление табака сажать или даже расстреливать. Многие люди любят выпить. Некоторые даже злоупотребляют этим. И что же, нужно их карать? К примеру, сахар тоже в большом количестве человеческому организму вреден. Но ни у кого не возникает желания ограничить его торговлю количеством или временем отпуска.

Вот взял бы Кара-оол и установил время торговли сахаром и шоколадом с 11 до 12 часов в специальных магазинах, находящихся вдали школ, детсадов и больниц. Глупость, скажете вы. Да, глупость. А ограничивать легальную торговлю алкоголем – не глупость? У русских есть поговорка – свинья грязь найдёт. Так и пьяница всегда найдёт что-нибудь выпить с похмелья. Иногда от этого даже умирают. Вот установил Кара-оол, что в выходные и праздничные дни торговать алкоголем запрещено. Не помогло. Тогда он ограничил время торговли – с 11 до 15 часов. Лучше не стало. Теперь ввёл ограничение по территориальности. Думаете, поможет? Вряд ли. Если бы подобное помогало, это бы культивировалось в других регионах России.

Да, конечно, драконовские меры Кара-оола создают проблемы предпринимателям, работающим в этой сфере. Представьте себе магазин, который вынужден работать только пять дней в неделю по четыре часа. Магазин-то нужно содержать: топить, освещать, платить зарплату продавцам. А он приносит прибыль в лучшем случае 20 часов в неделю. И что происходит? Предприниматель вынужден поднимать маржу с каждой проданной бутылки, чтобы получить свою прибыль. Так за глупость Кара-оола расплачивается покупатель, приобретая товар в 1,5-2 раза дороже, чем, к примеру, в соседнем Абакане. В итоге мы страдаем сами от кара-ооловской глупости.

Вот и скажите: зачем нам такая власть?

Редакция

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 http://risk-inform.ru/article_7873.html
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