Мародёры тувинского бюджета

Что ни говори, а работать Главой Тувы очень сложно. Бюджет крохотный – много украсть невозможно. Как однажды заявил Кара-оол, на зарплатах чиновничества и оплате услуг ЖКХ больно не разгуляешься. Так что сфера воровства в нищей Туве по большому счёту – инвестиции. Только там можно поживиться. Наверное, поэтому, как однажды откровенно выразился Шолбан Кара-оол – вокруг него кругом строители-воры и предатели среди чиновничества. При этом интересен механизм, согласно которому жуликов разных мастей так тянет к Шолбану Валерьевичу. Правоохранительные органы республики и суды завалены уголовными делами, связанными с хищениями бюджетных средств на стройках республики. Но странное дело – жуликов в окружении Главы правительства Шолбана Кара-оола меньше не становится. Ну, просто мошенник на мошеннике. И тут впору задуматься: это они так липнут к нашему светлому честнейшему руководителю Шолбану Кара-оолу, или он их селекционирует сам?

Чтобы разобраться, давайте обратим внимание на ближайшего соратника Шолбана Валерьевича в области строительства – гастарбайтера из Новосибирска Пережегина Михаила Алексеевича, имеющего звание Заслуженного работника Республики Тыва. Как следует из Указа Главы, за заслуги в развитии Республики Тыва и плодотворное сотрудничество. Вот давайте и посмотрим на итоги этого плодотворного сотрудничества для республики.

Появился этот специалист широкого строительного профиля в Кызыле со своим ООО «Водный мир» сразу после того, как Кара-оол сел в кресло Главы правительства Тувы. Активная фаза освоения тувинских денег началась, как только Президент РФ В.Путин выделил Туве 1,2 млрд. рублей на подготовку празднования 100-летия вхождения Тувы в состав России. И сразу превратился в главного застройщика республики. Набережная реки Енисей, жильё для детей-сирот, инженерные сети, благоустройство, зоны отдыха выходного дня, бассейны и даже монтаж спортивного оборудования – Пережегин с азартом брался за всё, финансируемое из бюджета республики. Действовал широко, с размахом. Правда, результаты оказались весьма скромными – везде брак, безвкусица, невыполнение государственных контрактов в полном объёме, мошенничество с бюджетными деньгами.

Как теперь выяснилось, гастарбайтер из Новосибирска действует в республике с фантазией и не без выдумки. Достаточно обратить внимание на количество различных организаций, используемых им в своих хитрых схемах надувательства. Вы можете не поверить, но гастарбайтер из Новосибирска Пережегин Михаил Алексеевич является учредителем 24 (!!!) различных юридических лиц, разбросанных по всей России-матушки, пять из которых он официально возглавляет в должности директора, а в остальных действует по доверенности. Причём 14 из них именуются как «Водный мир», зарегистрированы они в 14 городах от Норильска до Кызыла, включая Томск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Москву и другие города. Различить их можно только по ИНН. Видимо, Пережегин регистрировал их для работы в разных регионах. Однако Тува оказалась для него таким Клондайком, что он сосредоточил свои усилия исключительно на освоении тувинских средств.

Остальные имеют разные названия, даже запомнить которые не так просто – это ООО-шки «Нск-град», «Новострой», «Главстрой», «Завод ЖБИ 2», «Сибирь Спец Строй», «Сибпроект», «Майндер», «Этнос-Парк Развлечений», «Транс эксперт» «ПКБ» и «Строй инженер», имеющие юридические адреса в Новосибирске. Большая часть из них задействована в воровстве денег тувинского бюджета. В зависимости от ситуации Пережегин заключает госконтракты на то или иное предприятие, а затем, если необходимо уйти от ответственности, банкротит их. К примеру, в Кызыле он начинал свою деятельность через ООО «Водный мир» и ООО «Новострой», много задолжал, в том числе поставщикам и бюджету, а затем ликвидировал их путём введения процедуры банкротства. Теперь основным предприятием в Туве, через которое Пережегин тянет деньги из тувинского бюджета – ООО «Нск-град», но порой при реализации той или иной аферы привлекает и другие свои предприятия.

Интересно, что, согласно его отчётам, во всех 24 предприятиях работает всего 23 человека. То ли Пережегин платит рабочим зарплату «в конвертах», не неся расходов по обязательным платежам в бюджет и фонды, то ли все его ООО-шки – липовые. Любому понятно, что к подобным приёмам прибегают тогда, когда надо кого-нибудь надуть.

Предприятия Пережегина, как пылесос, тянут в себя бюджетные ассигнования сотнями миллионов. Однако подавляющая часть предприятий показывает нулевую отчётность, а оставшиеся официально демонстрируют убытки. Например, ООО «Водный мир» (ИНН 5410136131) со среднесписочной численностью работников в 4 чел. в 2017 году отчитался за доходы в сумме 39 177 000 руб., при этом расходы предприятия составили 262 985 000 руб., то есть почти в семь раз больше. При этом Пережегин заплатил налогов: на имущество в сумме 5 400 руб., на добавленную стоимость – 167 235 руб. и транспортный налог в сумме 89 317 руб. И это – всё! Несмотря на то, что судами рассмотрено 103 иска к ООО «Водный мир» на сумму в 267 581 938 руб.

Или ООО «СИБПРОЕКТ» (ИНН 5410057585) с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и численностью работников в 3 чел. За 2017 год предприятие отчиталось по доходам в 3 858 000 руб., а по расходам – в 3 850 000 руб. Таким образом, годовая прибыль составила 8 тыс. рублей, предприятие заплатило по налогу на добавленную стоимость 30 368 руб. За это время ООО «СИБПРОЕКТ» было предъявлено в суд 114 исков на сумму 62 173 500 руб.

Или возьмём новосибирское предприятие ООО «Завод ЖБИ 2» (ИНН 5404509547) с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и двумя работниками. Задекларированный вид деятельности – торговля сантехоборудованием, к изготовлению железо-бетонных изделий никакого отношения не имеет. За 2017 год предприятие отчиталось по доходам в 0 руб., а по расходам – в 3 тыс. руб. Налогов за год было уплачено на скромную сумму в 24 руб. предприятию был предъявлен один иск на 100 млн. рублей, но рассмотрено дело не было. Однако об этом новосибирском предприятии, учреждённым Пережегиным, придётся рассказать чуть подробнее.

Создано оно было и зарегистрировано в Новосибирске Пережегиным 15.04.2014 г. Директором был назначен некто Бекенев, фактически исполнявший обязанности прораба и по доверенности которого Пережегин официально представляет интересы предприятия. А тут в Туве появилась амбициозная программа по приданию столице Тувы респектабельного вида к празднованию 100-летия единения России и Тувы. Пережегин срочно ставит на учёт предприятие в Кызыле по несуществующему адресу на «ул. Энергетиков 6 «А» и через него начинает в Туве активную деятельность. И весьма успешно. Уже 23 июня 2015 года Председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол единоличным волевым решением в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в Туве выделяет ООО «Завод ЖБИ 2» грант размером в 100 млн. руб. А Минэкономики Тувы в тот же день заключает Соглашение №6 – грант-15, по которому ООО «Завод ЖБИ 2» под строительство ВИП-зоны в Пий-Хемском кожууне получает 23.06.2015г. транш в размере 60 млн. руб. и 28.07.2015г. – ещё 40 млн. руб.

Конечно, можно было спросить уважаемого Главу правительства Тувы, за какие такие коврижки он выделяет 100 млн. руб. на развитие малого и среднего бизнеса новосибирскому предприятию, у которого задекларирована торговая деятельность. Неужели и вправду в Туве уже не осталось предприятий малого и среднего бизнеса, достойных поддержки государства?

Да, предполагалось, что Пережегин отстроит в Пий-Хеме три гостевых домика, три бани и ресторан. Но ООО «Завод ЖБИ 2» даже по видам разрешённой деятельности под этот грант никак не подходил. Да и зачем тувинскому бюджету развивать малый бизнес в Новосибирске? Всё это очень странно, если не сказать – подозрительно. Да и финал частно-государственного партнёрства Кара-оола и Пережегина говорит сам за себя.

Конечно же, Пережегин не выполнил условия того Соглашения №6 – грант-15. Кое-как отстроил один домик, одну убогую баньку и хилый ресторан общей ориентировочной стоимостью в 15-17 млн. руб., хотя общая стоимость проекта составляла 209,15 млн. рублей, из которых средств государственной поддержки – 100 млн. и более 109 млн. – собственных средств ООО «Завод ЖБИ-2». Предполагалось, что при запуске проекта будут созданы 15 рабочих мест, годовая выручка предприятия может составить более 60 млн. рублей, а прибыль – около 7 млн. руб. в год, налоговые отчисления в бюджет – более 1,9 млн. рублей. Однако всё это оказалось фейком. В связи с чем Минэкономики РТ в 2017 году обратилось в Арбитражный суд РТ с иском к ООО «Завод ЖБИ-2» о взыскании 100 млн. руб.

Но дальше случилось что-то совсем необъяснимое – Истец, Минэкономразвития РТ, дважды подряд не явился в судебное заседание по делу №А69-629-2017, в связи с чем суд оставил иск без рассмотрения. То ли в правительстве Тувы мало чиновников, чтобы ходить в суды, то ли сумма в 100 млн. рублей ничтожна для того, чтобы заниматься возвращением такой суммы в бюджет. Правда, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то больше похоже на то, что Минэкономики РТ уже при заключении Соглашения знало, что оно не будет исполнено, поэтому в нём отсутствовала всякая ответственность грантополучателя за его невыполнение. Да и похоже, кто-то очень всемогущий запретил судиться с Пережегиным за эти злосчастные 100 млн. бюджетных рублей.

Можно много судачить о взаимоотношениях Кара-оола и Пережегина, предполагать их вероятный сговор по хищению 100 млн. руб., но факт остаётся фактом. Вскоре дочь Шолбана Валерьевича мотнулась в Москву, пытаясь купить элитную квартиру стоимостью более 100 млн. руб. Не исключено, что Пережегин воспользовался только частью денег, выделенных по гранту Главы правительства Тувы. Может быть, основная сумма осела в карманах родственников Главы. Выяснить это можно только следственным путём. Однако ни ФСБ, ни МВД пропажей такой огромной суммы почему-то не занимаются... Может, их, как и министра экономики РТ Каратаеву, кто-то держит за фалды?

Редакция газеты обратилась в Минэкономики РТ с запросом и попросила прояснить ситуацию вокруг 100 млн. рублей. Зам. министра Сат А.А. поначалу обещал подготовить ответ, однако потом передумал. Министра Каратаеву Е.В. и первого зампреда правительства Брокерта А.В., отвечающего за экономический блок, вообще выловить не удалось. Они всё время находились на каких-то очень важных заседаниях, где обсуждали неотложные дела. Да оно и понятно – тратить время на поиски 100 млн. бюджетных денег для них «нерентабельно»...

А теперь взглянем на ситуацию в Туве с другой стороны. В России воруют много и часто. Но Тува отличилась в этом плане тем, что у нас пойманы с поличным работники Конституционного суда РТ во главе с его председателем Аясом Саая, а также сотрудники Госналогслужбы РТ во главе с руководителем Вероникой Суге-Маадыр и её мужем Анатолием. В обоих случаях следствие установило наличие преступного сообщества. Теперь можно предположить, что и в самом правительстве Тувы создано преступное сообщество, целью деятельности которого является хищение бюджетных средств в огромных количествах, измеряемых сотнями миллионов и миллиардами. И не исключено, что в нём могут находиться и министр экономики Каратаева, и зампред правительства Брокерт, и министр финансов Достай, и министр строительства Овсянников, и много, много других.

К примеру, в рамках уголовного дела выявилась недоплата налогов со стороны так обожаемой Шолбаном Кара-оолом китайской компании «Лунсин» в сумме 672 млн. рублей только за 2017 год. В этом ряду 100 пережегинских миллионов – так, мелочь. Дочке Шолбана Валерьевича даже на квартиру не хватит. Но, похоже, «курочка по зёрнышку клюёт». За последние шесть лет чиновники от бюджета поназаключали с предприятиями Пережегина государственных контрактов и грантов на общую сумму, превышающую 2,676 млрд. руб. Причём, начинал наш герой в 2012 году сразу с 519 млн. руб. Только в 2018 году Пережегин «освоил» 507 млн. руб. Суммы для бедной Тувы – баснословные. Наши местные подрядные организации были бы рады объёмам раз в 10 меньшими. Но деньги уходят Пережегину... Сколько из них осело у него, а сколько досталось Кара-оолу, точно знают только они сами. В республике популярна поговорка, что «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром». Так что вряд ли госконтракты, как и грант Главы правительства, достаются Пережегину даром.

В настоящее время в Кызылском городском суде рассматривается уголовное дело, по которому Пережегина обвиняют по ст.159 УК РФ – мошенничество. Казалось бы, Кара-оолу и его кабинету от этого вероятного мошенника нужно держаться подальше, чтобы не замараться. Ан, нет! Правительство и далее суёт ему контракты – только в 2018 г. с ним были заключены республиканским правительством контракты на строительство инженерных сетей на сумму 229 млн. рублей! И это в то время, когда того судят за мошенничество и у которого хвост неисполненных контрактов. Видимо, так сладко «сотрудничество» с вероятным мошенником.

В общем, получается так: предприниматель не исполняет обязательства по контрактам, его судят по десяткам дел, полиция возбуждает, а суд рассматривает уголовное дело в отношении него, обвиняя в мошенничестве, однако это никак не влияет на взаимоотношения Пережегина и Кара-оола. Наоборот, правительство не только не заносит его компании в список недобросовестных поставщиков товаров и услуг, с которыми нельзя иметь дело, но и выдаёт ему грант в 100 млн., предназначенный для местных предпринимателей, а также выделяет ему под строительство лакомый земельный участок в престижном районе столицы. Более того, вынужденно подают на него в суд, однако не добиваются результата, потому что им это не интересно. Понятно: такое случайным не назовёшь. И коррупцией тут пахнет за 100 вёрст. Однако ни ФСБ, ни МВД такой сомнительной дружбой в ущерб народу Тувы почему-то не интересуется. Почему? Кто этому способствует?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин