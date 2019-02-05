Озеро Чедер – народный курорт

Последние официальные сведения о курорте «Чедер», написанные в благожелательном тоне, с выражениями надежды и пожеланиями вывести его на серьёзную государственную поддержку, были опубликованы в «Тувинской правде» 12 июля 2012 года. Автор Елена Чадамба посвятила статью юбилею курорта, образованного в 1932 году. Больше следов озера в республиканских СМИ не было. В Интернете на различных сайтах для туристов и путешественников можно найти дорожные карты с описанием особенностей этого лечебного водоёма и подробным маршрутом «Как добраться на машине от города Кызыл». Самое последнее и, причём, восторженное описание на одном из сайтов появилось в апреле 2018 года. Правда, это описание самого озера и его лечебных свойств, но не курорта «Чедер».

На сегодняшний день курорта, как такового, нет. Остались одни воспоминания о доступности для простых людей получения высококлассного лечения, о чудодейственной силе минерализованной озёрной воды и о волшебных свойствах лечебной грязи серой и серо-чёрной. Исчезающий курорт-призрак стараниями республиканских властей доведён до криминального состояния, которым должны заинтересоваться правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто является нынешним хозяином. Хватит ли духу, ума и профессионализма у многочисленной армии, стоящей на страже законных интересов народа Тувы?

Вопрос, конечно, в равной степени интересный и риторический. Можно провести журналистское расследование, полное приключений и криминальных открытий, чтобы понять, кто и как, с какой целью разорял и банкротил знаменитый на всю страну курорт, популярный не только у нас, но и за рубежом? Можно. Но цель этой публикации о курорте-призраке совсем другая. В нашу редакцию приходят не только письма-разоблачения от читателей, но и письма с конструктивными предложениями. В одном из таких писем авторы говорят, что «... бесполезно критиковать и указывать на недостатки властей, власть неисправима, а потому даже не стоит что-то ей предлагать. Бесконечные правительственные отчёты перед населением вызывают у людей раздражение и отчаянную злость. Мы же не малые дети, мы в своё время получили в СССР качественное образование, и отличить подделку от оригинала в состоянии. Нас учили: критикуя – предлагай. Но в том-то и дело, что нашему правительству и депутатам Верховного Хурала бесполезно что-либо предлагать, они не поймут, они заняты своими личными делами, собственным обогащением и будущим своих детей и внуков. До наших детей и внуков им нет никакого дела. Поэтому мы сами должны позаботиться о будущем нас и наших потомков. Уважаемая редакция, просим помочь нам довести до жителей Тувы наш призыв: возродим Народный курорт «Чедер». В настоящее время у курорта «Чедер» есть собственник, бороться с которым никто не будет. Мы предлагаем жителям республики построить свой «Народный курорт Чедер» на другой стороне озера напротив курорта-призрака».

Авторы письма назвали некогда известный и популярный курорт «курортом-призраком». Но если курорт по воле нерадивых властей превращается в воспоминания, то, по мнению авторов письма, «... болезни не исчезают, люди нуждаются в лечении, особенно в таком, которое находится рядом, на территории Тувы. Такое лечение не требует огромных финансовых затрат, ведь простым людям недоступны зарубежные курорты и санатории, на которых поправляют здоровье члены правительства и депутаты и другие высокопоставленные чиновники».

Действительно, сама по себе идея «твоё здоровье в твоих руках» привлекательна простотой решения – методом народной стройки начать строительство Народного курорта «Чедер». Как это будет происходить, с чего начинать, кого привлекать в качестве консультантов-экспертов, как преодолевать неизбежное бюрократическое сопротивление властей – этого в письме нет. Но сама идея реалистична и вселяет оптимизм.

Алла Донгур-оол