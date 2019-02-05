Обстановка накаляется

Наш корреспондент из Турана передаёт, что последние действия мэра Андрея Дронина можно расценить как усиленное нагнетание конфликтной ситуации вокруг дома №6 по улице Щетинкина. Ранее сообщалось, что неправомерным решением мэра были выселены жильцы этого дома якобы под угрозой возникшей чрезвычайной ситуации в новогодние праздники. В конце прошлой недели по приказу Дронина были заколочены окна некоторых квартир на первом этаже. Жильцы возмущаются, обстановка накаляется.

В Пий-Хемской районной больнице создалась нездоровая рабочая обстановка. Медперсонал больницы, врачи, медсёстры и санитарки, все находятся в подвешенном состоянии, так как главный врач Б.Л. Чурук затеяла «оптимизацию», предложив коллективу решать, кого сократить, а кого оставить на работе. В коллективе многие считают, что «оптимизация по методу Чурук» незаконна и не имеет под собой правовой основы. В подтверждение своих слов, несогласные с «оптимизацией» обращают внимание на следующие моменты. Главный врач решила сократить посты медсестёр в детском и инфекционном отделениях, а оставшихся заставить работать на два отделения одновременно, что указывает на профессиональную несостоятельность главного врача, как медицинского специалиста и менеджера – организатора лечебного дела. Также недовольные оптимизацией медицинские работники районной больницы говорят о том, что сама главврач не присутствовала на собрании коллектива в 20-х числах января, а потому они не могли задавать конкретные вопросы юристу А.Д. Ооржак, которая не имеет непосредственного отношения к заботе о пациентах.

Спец. корр.