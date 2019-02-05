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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 5, 5 февраля / Обстановка накаляется
   
 
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№5, 5 февраля 2019 года.

    Вести из Турана
Вести из Турана

Обстановка накаляется

Наш корреспондент из Турана передаёт, что последние действия мэра Андрея Дронина можно расценить как усиленное нагнетание конфликтной ситуации вокруг дома №6 по улице Щетинкина. Ранее сообщалось, что неправомерным решением мэра были выселены жильцы этого дома якобы под угрозой возникшей чрезвычайной ситуации в новогодние праздники. В конце прошлой недели по приказу Дронина были заколочены окна некоторых квартир на первом этаже. Жильцы возмущаются, обстановка накаляется.

В Пий-Хемской районной больнице создалась нездоровая рабочая обстановка. Медперсонал больницы, врачи, медсёстры и санитарки, все находятся в подвешенном состоянии, так как главный врач Б.Л. Чурук затеяла «оптимизацию», предложив коллективу решать, кого сократить, а кого оставить на работе. В коллективе многие считают, что «оптимизация по методу Чурук» незаконна и не имеет под собой правовой основы. В подтверждение своих слов, несогласные с «оптимизацией» обращают внимание на следующие моменты. Главный врач решила сократить посты медсестёр в детском и инфекционном отделениях, а оставшихся заставить работать на два отделения одновременно, что указывает на профессиональную несостоятельность главного врача, как медицинского специалиста и менеджера – организатора лечебного дела. Также недовольные оптимизацией медицинские работники районной больницы говорят о том, что сама главврач не присутствовала на собрании коллектива в 20-х числах января, а потому они не могли задавать конкретные вопросы юристу А.Д. Ооржак, которая не имеет непосредственного отношения к заботе о пациентах.

Спец. корр.

(прочитано 619 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7794.html
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