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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 12, 27 марта / Спасите нашего соседа!
   
 
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№12, 27 марта 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Спасите нашего соседа!

Здравствуйте, уважаемая газета «Риск»!

Мы, соседи Куулара Юрия Богай-ооловича, живём с ним уже около 10 лет. Это спокойный и хороший человек, бывший сотрудник органов внутренних дел, уважаемый человек. Он пережил страшную семейную трагедию, у него погибла жена и замечательный сын – опора отца. После потери своих самых близких людей он не сломился, хоть и переживал сильно, но держался достойно, пока не появилась эта женщина.

С появлением Чинчи нашего соседа как будто подменили. Он стал часто выпивать, можно сказать, что он морально опустился. Если бы эта женщина была обыкновенной алкоголичкой или искательницей легкой жизни, было бы понятно. Но она медик, она врач, человек с высшим образованием! Она работает врачом-гинекологом в Республиканской больнице №2. Мы так думаем, что Чинчи Болатовна Тыртык-Кара не достойна называться врачом и носить белый халат. Как она может работать врачом, если она за каких-то два с небольшим года довела человека до состояния алкоголика? Неужели ее начальство не следит за моральными качествами своего сотрудника?

Мы думаем, она не просто спаивает Юрия. Нам надоели постоянные пьяные погромы. Когда она приходит к нему, все соседи знают, что никому не будет покоя. Вы же понимаете, как себя обычно ведут пьяные: кричат, скандалят, устраивают разборки, бегают в голом виде.

Дочери Юрия Богай-ооловича были вынуждены покинуть квартиру отца после этих пьяных разборок. Совсем недавно мы были свидетелями настоящего погрома в квартире наших соседей, в результате которого была испорчена мебель и разбита бытовая техника. Мало того, после ее ухода у соседей пропала приличная сумма денег.

Мы знаем, что Юрий пытался от нее избавиться, даже выкидывал ее одежду и нижнее белье на лестничную площадку. Но она упорно лезет к нему, стучится в дверь, кричит, если он не открывает дверь. В нашем доме живут уважаемые семьи, пожилые и заслуженные люди, которым нужен покой. Мы все друг друга много лет знаем, помогаем друг другу, знаем проблемы какие у кого есть. И теперь Чинчи Тыртык-Кара стала нашей общей головной болью, общей большой проблемой.

Она так присосалась к Юрию, видимо с целью заполучить его квартиру – одинокий мужчина с приличной пенсией и просторной квартирой часто является мишенью для подобных хищниц. Мы её, конечно, понимаем. Это для неё, может быть, последний шанс выйти замуж и получить наследство в виде жилищных квадратных метров.

В советское время такого бы никогда не произошло, за моральным и нравственным обликом своих сотрудников руководство всегда строго следило, контролировало поведение в быту, в семье. Теперь такого нет, а жаль, потому что такие, как Чинчи, позорят не только призвание врача, но и просто женщины. Может быть, наше письмо заставит руководителей больницы, где она работает, пристыдить ее, вернуться к совести, вспомнить о том, что она все-таки женщина. Мы переживаем за нашего соседа Юрия, за его жизнь и судьбу. Напечатайте наше письмо, пожалуйста. Остановите эту женщину.

Соседи

(прочитано 2651 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7232.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 56) >>
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Аноним (гость) 02-04-2018 04:20:54   #56 [ru]
Элементарно,1.для начала Кладешь себе в больничку женатого симпатишного русского,желательно слабохарактерного и на твой взгляд перспективного мужичонку .2.Назначаешь ему долгое лечение и активно вертишь задом и передом, не забываешь так же нежно чирикать. 3.Плюешь на его детей и жену и у тебя красивая русская фамилия. Век живи, век учись.
 
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Аноним (гость) 02-04-2018 03:33:54   #55 [ru]
А почему фамилия Дегтярева к главного врача, она же тувинка?
 
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Аноним (гость) 02-04-2018 03:22:39   #54 [ru]
Каков пастух,таково и стадо.
 
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Аноним (гость) 01-04-2018 20:24:36   #53 [ru]
Ну и компашка собралась в Республиканской больнице № 2, главный врач явно из той же компашки, как говорится рыба гниет с головы! Куда министерство смотрит, или всем все по фигу?! Народ в очередях уже обсуждает эту тему Тыртык-Кара и Карпенко! Ради интереса пойти посмотреть на них, особенно заинтриговал Карпенко)
Стыд и срам!
 
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Аноним (гость) 01-04-2018 20:12:44   #52 [ru]
БАБА - ТАНК !!! )))
 
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Аноним (гость) 01-04-2018 11:31:24   #51 [com]
Баба-зверь.
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 20:48:00   #50 [ru]
Судя по комментам вообще без тормозов тётенька) уважаю таких!Крутая ваще тётка и бухая раскатывает и соседей короче дрочканула видать, не чета вам всем) это ж надо так соседей довести, чтоб они написали в редакцию газеты.круто круто..
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 15:40:52   #49 [ru]
Ещё отдайте деньги семье погибшей, имейте совесть. Вы принесли столько горя людям и трепали нервы годами.
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 15:37:04   #48 [ru]
Аноним 46-Чинчи, может вы тогда порядочная женщина и не судимая врач-убийца!?!?!
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 15:30:57   #47 [ru]
Ан 45, надо было сразу звонить ГАИ, если она лечит высокопоставленные передницы, это не значит, что она может нарушать закон.
 
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Остальные материалы номера 12:
 
   
   
 
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