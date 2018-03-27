Геи – тоже люди!

Уважаемая редакция газеты «РИСК»! Обратиться к вам меня заставили следующие обстоятельства – хочу защитить хорошего человека от наветов и грязи. В нашей больнице, которую называют «Чабанской», работает очень хороший человек и врач Андрей Иванович Карпенко. Он очень квалифицированный пластический хирург. За свою карьеру многим помог. Он не только может привести фигуру в порядок, чем часто озабочены женщины, но и бывает полезен мужчинам, страдающим от размеров половых органов. В общем, человек он отзывчивый и нужный.

А за перо меня заставил взяться недавний случай, когда в больницу ворвалась женщина-психопатка и начала качать права. А когда Андрей Иванович попытался её урезонить, она назвала его проституткой и плохим врачом, у которого под скальпелем умирают пациенты. Вот это меня и взорвало.

Да, действительно, у него необычная для Тувы сексуальная ориентация. Но это не вина нашего коллеги, а беда, что он не родился девочкой. В связи с этим недостатком он не может завести семью, часто терпит от других мужчин незаслуженные унижения. Да и заявление о том, что у него на операционном столе умирают от болевого шока пациенты – тоже преувеличение. Я лично знаю только о трагедии Тамары Васильевны Митус. Да, врачебные ошибки бывают. И не только у врачей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но использовать подобные доводы в споре личного характера я считаю подлым и недопустимым.

И хочу успокоить Андрея Ивановича – не нужно стесняться своих ненормативных сексуальных связей. К примеру, на днях в Люксембурге состоялась первая в Евросоюзе гей-свадьба действующего премьер-министра. Да и вообще сейчас гей-браки разрешены в девяти из 28 стран ЕС и в двух не входящих в сообщество европейских государствах. Так что и до Тувы когда-нибудь дойдёт цивилизация. У Карпенко и его друга хорошие крепкие отношения, они любят друг друга и заботятся друг о друге. И работе их любовь – не помеха. Пусть живут, как им нравится.

Честно говоря, я отношусь к вашей газете не очень хорошо. Однако у нас в Туве больше и обратиться-то некуда.

Подписываться не буду. Знаете – почему: у нас пока человеческая доброта не в чести.