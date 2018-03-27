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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 12, 27 марта / Геи – тоже люди!
   
 
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№12, 27 марта 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Геи – тоже люди!

Уважаемая редакция газеты «РИСК»! Обратиться к вам меня заставили следующие обстоятельства – хочу защитить хорошего человека от наветов и грязи. В нашей больнице, которую называют «Чабанской», работает очень хороший человек и врач Андрей Иванович Карпенко. Он очень квалифицированный пластический хирург. За свою карьеру многим помог. Он не только может привести фигуру в порядок, чем часто озабочены женщины, но и бывает полезен мужчинам, страдающим от размеров половых органов. В общем, человек он отзывчивый и нужный.

А за перо меня заставил взяться недавний случай, когда в больницу ворвалась женщина-психопатка и начала качать права. А когда Андрей Иванович попытался её урезонить, она назвала его проституткой и плохим врачом, у которого под скальпелем умирают пациенты. Вот это меня и взорвало.

Да, действительно, у него необычная для Тувы сексуальная ориентация. Но это не вина нашего коллеги, а беда, что он не родился девочкой. В связи с этим недостатком он не может завести семью, часто терпит от других мужчин незаслуженные унижения. Да и заявление о том, что у него на операционном столе умирают от болевого шока пациенты – тоже преувеличение. Я лично знаю только о трагедии Тамары Васильевны Митус. Да, врачебные ошибки бывают. И не только у врачей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но использовать подобные доводы в споре личного характера я считаю подлым и недопустимым.

И хочу успокоить Андрея Ивановича – не нужно стесняться своих ненормативных сексуальных связей. К примеру, на днях в Люксембурге состоялась первая в Евросоюзе гей-свадьба действующего премьер-министра. Да и вообще сейчас гей-браки разрешены в девяти из 28 стран ЕС и в двух не входящих в сообщество европейских государствах. Так что и до Тувы когда-нибудь дойдёт цивилизация. У Карпенко и его друга хорошие крепкие отношения, они любят друг друга и заботятся друг о друге. И работе их любовь – не помеха. Пусть живут, как им нравится.

Честно говоря, я отношусь к вашей газете не очень хорошо. Однако у нас в Туве больше и обратиться-то некуда.

Подписываться не буду. Знаете – почему: у нас пока человеческая доброта не в чести.

(прочитано 2503 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7231.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 47) >>
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Аноним (гость) 02-04-2018 03:45:39   #47 [ru]
Моя попа и сердце твои на веки - признание в любви в Чабанской.
 
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Аноним (гость) 02-04-2018 03:29:06   #46 [ru]
У него и так жопка в руках, но только в чужих, больших и волосатых.
 
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Аноним (гость) 01-04-2018 20:32:41   #45 [ru]
Карпенко, жопу в руки и на выход! Тыртык-Кара случаем у вас ассистенткой не подрабатывала?
 
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Аноним (гость) 01-04-2018 03:21:51   #44 [ru]
34-му: ШВК толерантен во всем, не сомневайтесь.
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 18:15:45   #43 [com]
СОДОМИТЫ НЕ НАСЛЕДУЮТ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ!
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 16:35:20   #42 [ru]
Совершенно понятно, что умственным извращенцем быть гораздо почетнее.
С разгаром весны Вас, уважаемый Эрмак, дорогой Вы наш учитель!
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 15:49:24   #41 [ru]
37,Карпенко,зачем вы сами себе пишите?
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 15:29:45   #40 [ru]
Так ты не регистрируйся. Просто подпишись. Или - ссыкло?
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 13:50:30   #39 [ru]
Уважаемый Андрей Семёнович. Аноним потому что стрёмно регистрироваться в этой сливной канаве. Потому что надо протянуть руку помощи и совершенно не обязательно при этом представляться и ждать благодати и уважения. Лучше остаться невидимкой.
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 31-03-2018 13:34:01   #38 [ru]
Аноним НОМЕР 37... Confused
А ПОЧЕМУ Вы АНОНИМНО защищаете того, кого считаете не Виновным?
Мне, как Вы надеюсь ПОНЯЛИ, лично ВСЕ Равно кто этот Андрей Иванович... Я не держал свечку, при его интимных встречах... Very Happy
И тот ФАКТ, что газета " Риск" решилась на Публикацию какого то АНОНИМА, о его Интимной жизни, мне тоже Интересен... Confused
Так что Если ВЫ Решились, то почему только АНОНИМНО? Confused Very Happy
Мне, если он не полезет к потомкам Казаков. Все Равно...
но Вот ВЫ , так Искренне его Защищающий, сам по себе тоже Интересны...
Либо Вы это делаете ИСКРЕННЕ, но почему же как АНОНИМ? Confused
Либо Вы ВРЕТЕ...
 
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Остальные материалы номера 12:
 
   
   
 
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