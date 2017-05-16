A- | A | A+ 12pt №19, 16 мая 2017 года. Русский вопрос в Туве глазами Прокуратуры РТ Если сказать, что тувинская власть не любит газету «РИСК», никого это не удивит. Скоро уже 20 лет, как не любит. И за что её любить? За правду, от которой Кара-оола тошнит? Но, думается, что нелюбовь к «РИСКУ» – лишь частная нелюбовь к правде и стремлению людей к справедливости. Ну, в самом деле, кто, кроме журналистов, может сообщить Шолбану Кара-оолу о реальных итогах его десятилетней деятельности на посту Главы правительства Тувы? Кто посмеет напомнить ему, как он выбил глаз русскому охраннику боулинг-клуба Иванову только за то, что тот сделал ему вполне справедливое замечание? Кто кольнёт родством с братом Лёней, отмотавшим срок за наркотрафик целого чемодана наркоты? Кто предметно докажет тувинской общественности, что пребывание Кара-оола у власти настолько пагубно сказывается на экономике и социальной сфере, что теперь уже более половины жителей Тувы находятся за чертой бедности и еле-еле сводят концы с концами, промышляя наркотиками, воровством и разбоем? Кто попрекнёт его тем, что за его бытность начальником из республики выехали (и продолжают уезжать!) восвояси последние остатки русских? Ответ простой – никто! И никто не сообщит о реальной трагической ситуации, складывающейся в караооловской Туве. Кто осмелится написать, что своим непрофессионализмом, жадностью, мстительностью он позорит нашего звёздного земляка. Вот, наверное, за это Кара-оол и не любит газету «РИСК». В августе прошлого года в газете вышла статья «ЕСТЬ ЛИ ПОЧВА ДЛЯ РУССКОГО ВОПРОСА В ТУВЕ?», которая получила большое число откликов. В частности, в статье был поднят вопрос: «Что происходит на самом деле: русские бегут, потому что экономика республики беспросветная, или экономика «падает», потому что русских специалистов становится всё меньше и меньше? И каково положение русского языка в национальной окраине великой державы? Он жив или не совсем?» И действительно, неужели и вправду «в последние годы в Туве развёлся такой воинствующий шовинизм, что за меткое слово могут и прирезать»? В публикации констатировался факт того, что «падение производства в республике прочно связано с массовым выездом русских из Тувы с конца 80-х годов. Достаточно вспомнить историю развала комбинатов «Тувакобальт» и «Туваасбест», Домостроительного комбината в Кызыле, заводов ЖБИ, кирпичных заводов, Ремзавода, Кожзавода, Овчинно-шубной и ковровых фабрик, банков «Арат» и «Тувакредит», строительных организаций и многих-многих других флагманов тувинской экономики. Бегство русских кадров, работавших на них, стало одной из общих и основополагающих причин развала этих предприятий. По этой же причине прекратили существование все крупные предприятия сельского хозяйства и сельхозпереработки». В итоге очень быстро «численность русских упала с 32 до 16%». Однако с приходом к власти в республике Шолбана Кара-оола проблема выживаемости русских только усугубилась, поскольку получить работу, тем более в органах власти, русским стало почти невозможно. Именно в результате этого «падение численности русских за 9 лет с 16 до 8% стало носить катастрофический характер, поскольку в силу разных причин эти 8% – совсем ничто, поскольку включают в себя большей частью недееспособное и политически неактивное население». Для создания видимости отсутствия национального приоритета Шолбан Кара-оол создал вокруг себя некое лоббистское русское окружение, прикормив некоторое количество не всегда чистых на руку предпринимателей. Но в конечном итоге и они проиграли: достаточно обратить внимание на судьбу бизнесменов «Якушева, Гаврилова, Петрова, Гавриленко, Крапивина, Сысоева». Как итог в статье ставился вопрос: «Что будет с Россией, если такие регионы, как Чечня и Тува продолжат курс на выдавливание русского населения?». И напрашивался естественный вопрос: «есть в России национальная политика как таковая и стратегия укрепления русских диаспор в национальных окраинах?». Статью разместили популярные российские сайты, она породила активную полемику о состоянии межнационального согласия и условиях жизни русских в Туве. Статью заметили в Администрации Президента России В.Путина, откуда в Генпрокуратуру поступило указание провести проверку по фактам, опубликованным в газете. Генпрокурор поручил провести проверку прокурору РТ, а тот озадачил своего первого заместителя М. Санчая. А проверять Санчаю было что. В рамках «выдавливания» русских из Тувы чиновники порой создают русским невыносимые условия труда, и те вынуждены менять место жительство на другой регион. Это – наиболее распространённый и достаточно безопасный для чиновников способ создания условий для выезда русских из среды обитания в Туве. И был приведён конкретный пример с руководителем станции «Скорой помощи» в Кызылском кожууне В.Астаниной, которая, как показал судебный процесс, не устраивала и.о. главного врача районной больницы М. Тюлюша. Только что назначенный начальник сразу дал понять Астаниной, что ей лучше уйти «по собственному желанию», как это сделали пятеро других русских работников станции. А когда та отказалась, он стал ей регулярно раз за разом объявлять выговоры по надуманным причинам, создавая невыносимые условия работы. Как потом в суде объяснит Тюлюш, выговоры он объявлял Астаниной не за то, что она – русская и что он хочет на её месте видеть работника титульной нации, а за ненадлежащее исполнение ею должностных обязанностей. Правда, такая версия становится смешной, если узнать, что впоследствии все пять выговоров, объявленных и.о. гл. врача Тюлюшом, были признаны судом незаконными и необоснованными. В связи с этим Астанина обратилась в министерство здравоохранения республики и правительство с заявлением, обращая внимание на националистическую кадровую политику и.о. гл. врача райбольницы Тюлюша. Можно представить, каково было изумление русской работницы с 30-летним стажем, когда вместо законной реакции властей на шовинистическое бесчинство начальника, её просто уволили... При этом следует иметь в виду, что до того, как стать и.о. гл. врача, Тюлюш прославился тем, что работая гл. врачом единственного в республике цивильного курорта Чедер, он фактически разорил его, доведя до состояния банкротства и прекращения хозяйственно-лечебной деятельности. За какие коврижки ему было доверено новое медицинское учреждение взамен обанкроченного, одному Богу известно. В то время, как В.Астанина – врач с 30-летним стажем и безукоризненной репутацией. Конечно, несостоявшийся руководитель Тюлюш не мог уволить без согласования с министром здравоохранения Донгаком и председателем правительства Кара-оолом уважаемого в медицинской среде врача. Так что, скорее всего, Астанину Тюлюш уволил с вышестоящего соизволения в связи с тем, что она обратилась в правительство, требуя наказания и.о. гл. врача, проводящего чистку кадров по национальному признаку. Таким образом, нетрудно прийти к выводу, что зачистка станции скорой помощи и вообще районной больницы в целом от русских кадров – это не прихоть какого-то там Тюлюша с подмоченной репутацией, а планомерная деятельность министерства здравоохранения и правительства республики по выдавливанию оставшихся русских кадров из бюджетных организаций республики. Мало того, в правительстве Тувы Тюлюшу «настоятельно посоветовали» подать на Астанину в суд за клевету и даже передали ему копию обращения Астаниной в правительство, чего не имели права делать. И Тюлюш «во исполнение желания» начальства подал в суд мирового участка заявление о привлечении Астаниной к уголовной ответственности за клевету. А теперь нам придётся вернуться к прокурорской проверке, проведённой первым заместителем прокурора РТ М.Санчаем. Уж не знаю, что он там проверял, только ответ, направленный в редакцию газеты, содержал удивительные пассажи. Чтобы не было никаких недоразумений, приведу некоторые фрагменты ответа М.Санчая от 28.10.2016г. дословно. «Прокуратурой Республики Тыва рассмотрено поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации Ваше обращение об ущемлении в Республике Тыва прав и законных интересов русских, а также преследовании по национальным мотивам. Доводы, содержащихся в статье «Есть ли почва для русского вопроса в Туве?», опубликованной в газете «РИСК Экспресс» от 30.08.2016 №35, прокуратурой проверены». «...Установлено, что Правительством Республики Тыва меры по предупреждению обострения проблем в сфере межнациональных отношений принимаются...». «Поэтому доводы автора публикации о бездействии органов государственной власти республики являются необоснованными», поскольку «Вопрос о состоянии исполнения законодательства о межнациональных отношениях ежегодно рассматривается на заседаниях Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Тыва с принятием дополнительных мер раннего предупреждения межнациональных конфликтов». Далее зампрокурора республики нудно сообщает о мерах возрождения русского языка в регионе. «Для поддержки, сохранения и развития русского языка введена должность заместителя министра-главного государственного инспектора по русскому языку». Как будто размножение числа чиновников, что-то меняет в этой сфере. Но главным достижением правительства в этой сфере прокурор полагает тот факт, что «Указом Главы Республики 2014 год был объявлен Годом русского языка в Республике Тыва». Думается, что совесть для первого заместителя прокурора РТ М.Санчая – вещь достаточно абстрактная. Этим инструментом он вообще вряд ли когда пользовался. Однако в этой ситуации даже Санчаю пришлось признаться: «несмотря на принимаемые меры, проблемы в данной сфере имеются... установлено, что существует проблема тувинско-русского двуязычия, специфика которого обусловлена историческими, демографическими, психологическими, этнокультурными и социолингвистическими факторами: сравнительно небольшой опыт пребывания Тувы в составе России, преобладание титульной нации в республике и компактность её проживания, сокращение функционирования русского языка и отсутствие русской языковой среды в связи с мононациональным составом населения в подавляющем большинстве сельских населённых пунктов». То есть, ранее, в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы «исторических, демографических, психологических, этнокультурных и социолингвистических факторов», мешающих существованию русского языка в Туве, не было, и ему не мешал «сравнительно небольшой опыт пребывания Тувы в составе России», а теперь – мешает. Удивительно ещё одно: в статье говорится о том, что выдавливание русских из Тувы приводит к катастрофическому незнанию русского языка местным населением, в связи с чем русский язык преподаётся в большинстве школ по методике преподавания иностранных языков, что недопустимо. Однако Санчай, не моргнув глазом, всё переворачивает с ног на голову, сообщая о «сокращении функционирования русского языка и отсутствие русской языковой среды в связи с мононациональным составом населения в подавляющем большинстве сельских населённых пунктов». Тем не менее, факт выдавливания русских из Тувы прокурор категорически отрицает, дословно повторяя слова Тюлюша о том, что русские работники у него увольняются сами, и их никто не гонит. М.Санчай сообщает, что, «по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва (Тывастат), в качестве мотивов выезда за пределы республики граждане указывают учёбу, работу, воссоединение с семьей и другие. Сведений о выезде сугубо по национальным мотивам не имеется ». Поняли, да? А как же Астанина? И на это у Санчая имеется обоснование: «По поводу доводов об увольнении заведующей отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ «Кызылская ЦКБ» Астаниной В.В. Все её обращения в прокуратуру рассмотрены в полном объёме в установленные законом сроки. Доводы о дискриминации её по национальному признаку не нашли подтверждения ». Более того, прокурор «авторитетно» заявляет, что Астанина в своём униженном положении сама виновата, поскольку якобы «установлено, что Астанина В.В. в связи неоднократным неисполнением трудовых обязанностей 26.05.2016 уволена по инициативе работодателя». К тому же прокурор объясняет своё бездействие по защите интересов русского врача тем, что «в районную больницу, а также в прокуратуру района неоднократно поступали жалобы граждан на ненадлежащее оказание медицинской помощи отделением скорой помощи, возглавляемым Астаниной В.В., а также на её неэтичное поведение». К тому же так как Астанина сама защищает свои трудовые права, то «меры прокурорского реагирования не принимались». Если этот ответ с прокурорско-казуистического перевести на понятный русский язык, то следует понимать его так. В газете опубликованы сведения о том, что некий и.о. гл. врача районной больницы проводит этнические чистки среди коллектива больницы. Но, по мнению и.о. гл. врача, подвергнутая чистке Астанина, на его взгляд, не подлежит прокурорской защите, поскольку от неких, никому не известных лиц «поступали жалобы граждан на ненадлежащее оказание медицинской помощи отделением скорой помощи, возглавляемым Астаниной В.В., а также на её неэтичное поведение», первый зампрокурора республики М.Санчай решил «мер прокурорского реагирования не принимать». Всё. Точка. Как считает Санчай, она сама во всём виновата. Так что жалеть её не за что. И проверять нечего. Пусть сама расхлёбывает кашу, которую заварила. Уволилась бы по-тихому и уехала. Так нет, бузит, требует справедливости, зараза! Вот так к борьбе министра здравоохранения Донгака, председателя правительства Кара-оола за этническую чистку рядов бюджетных работников в республике присоединился первый заместитель прокурора республики Санчай. Всё бы ничего, и трио Донгак – Кара-оол – Санчай добили бы русскую женщину и заставили бы её всё бросить и уехать за Саяны, однако на её защиту неожиданно встал суд, который не только признал незаконными все приказы о наказании Астаниной, не только восстановил её на работе, но и оправдал по части распространения клеветы. Все решения вступили в законную силу и имеют статус окончательных. Правда, не обошлось и без потерь. Судья Е.А. Рындина, вынесшая оправдательный приговор по первой инстанции, который был подтверждён апелляционной инстанцией, по странной случайности уже не судья. Как утверждает председатель Верховного суда Республики Тыва, дело Астаниной тут не основное – нашлись другие причины, чтобы прекратить её полномочия. Но мы-то знаем, откуда ноги растут у подобных резонансных решений. Достаточно вспомнить перлы Санчая о том, что «Сведений о выезде сугубо по национальным мотивам не имеется» и «Доводы о дискриминации ее по национальному признаку не нашли подтверждения». В связи с этим приведу ещё два примечательных примера. Первый. Когда Астанину уволили, она обратилась в Минздрав республики с заявлением трудоустроить её в другую больницу. И получила обескураживающий и весьма поучительный ответ, что Минздрав не может ей предложить ни одной вакансии в республике. Понимаете, – ни одной! И это при катастрофической нехватке квалифицированных медицинских кадров, в чём недавно публично признался Глава правительства республики Шолбан Кара-оол. Второй. Когда в Минздраве узнали о том, что суд восстановил Астанину на работе, то там родился документ о ликвидации Станции скорой помощи в Кызылском кожууне. Понимаете? Ликвидировали целую «скорую помощь» района, оставили без экстренной медицинской помощи десятки тысяч людей, лишь бы Астаниной не предоставлять рабочее место, с которого она была незаконно уволена. Вот вам и принятие «Правительством мер по предупреждению обострения проблем в сфере межнациональных отношений». Вот вам и «принятие дополнительных мер раннего предупреждения межнациональных конфликтов». Вот вам и «введение должности заместителя министра-главного государственного инспектора по русскому языку» и объявление «Года русского языка», о которых с таким пафосом, как о небывалых подвигах правительства, сообщает первый заместитель прокурора республики М.Санчай. Да, какие-то невнятные, никому не нужные мероприятия, оплачиваемые из тощего тувинского бюджета, проводятся, но какой от них толк, когда троица Донгака – Кара-оола – Санчая реально поддерживает силой власти незаконные действия и.о. главврача Тюлюша по очищению райбольницы от русских врачей? Кстати, Донгак и Кара-оол реально поощрили Тюлюша за незаконное увольнение Астаниной – он теперь уже не и.о., а полновластный главный врач больницы. Донгак и Кара-оол, судя по всему, невзирая на отрицательный результат, отблагодарили Тюлюша за проявленную твёрдость и неукоснительное исполнение вышестоящих указаний. А что же наша прокуратура? Тоже готова поощрить Санчая за проявленную в оправдании незаконных увольнений? Кто, в конце концов, поставит на место зарвавшегося прокурора, обязанного по должности блюсти интересы государства российского, стержнем которого является православие и русское население? Или он уже чувствует себя чиновником ТНР? Может быть, ФСБ даст, наконец, оценку тому административному беспределу, что организовала троица Донгак – Кара-оол – Санчай? Или русские действительно не нужны Туве? Я ещё вернусь к этой теме. Если я неправ, пусть М.Санчай наберётся мужества и подаст на меня в суд. Надеюсь, хоть там дадут соответствующую правовую оценку его сомнительной деятельности. Если нет – ему пора подавать в отставку. Кондрат Пчёлкин (прочитано 3043 раза) http://risk-inform.ru/article_6653.html +12

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Аноним (гость) 23-05-2017 06:22:29 #23 [ru] Чазактын оолдары болган шей. 0 Аноним (гость) 23-05-2017 05:28:14 #22 [ru] Чоннун оолдары

www.tuvaonline.ru



Вступайте в наши ряды!!! И и вы будете очищены. 0 Аноним (гость) 22-05-2017 08:14:38 #21 [ru] Ну и кто у нас ворует больше карлика?У него нет русских братьев? 0 Аноним (гость) 22-05-2017 00:07:17 #20 [ru] я знаю русского который больше ворует меньше работает 0 Аноним (гость) 21-05-2017 20:04:08 #19 [ru] Если Караол уважает министра обороны, пусть в честь день рождения нормально контролирует ход строительства нового военкомата и кадетского корпуса.А то воруют строительные подрядчики, а глава только пишет ВК о любви к министру на словах, на деле ничего. +3 Аноним (гость) 21-05-2017 04:45:03 #18 [ru] !7-му.Хочешь выживать,а не жить,то мотай в отдаленный кожуун,откуда бегут люди.

По поводу границы.Никто такой маленькой и беззащитной республике не даст жить самостоятельно.Быстренько попадешь под крыло таких акул,как Китай.Наши предки уже жили с ними.Читай историю неуч.!Лучше больше работай,меньше пей и тем самым приноси пользу для своего народа.Такие бездельники,нытики -полреспублики. 0 Аноним (гость) 20-05-2017 15:46:41 #17 [ru] Че мучатся предлагаю оруспаям выехать, а границу с тувой закрыть ... 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 19-05-2017 05:12:20 #16 [ru] Аноним № 13...

А что за Саяны Выезжают Тувинцы не РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ?

Или ВЫ считаете что без знания РУССКОГО Языка можно трудиться в Москве, или Сибири?

Так что Аноним НОМЕР 13...

Вы то здесь что на Тувинском Языке Защищаете Интересы тех Тувинцев, кто Выезжает за пределы Республики?

Весь ИДИОТИЗМ в Туве и Заключается в Том, что Знающим ДВА, а порой и Три Языка, Четыре, Тувинцам то Легче Работу найти за Пределами Тувы, чем на Родине.

То есть Чем ВЫШЕ твой Уровень Образования, НАСТОЯЩЕГО, тем трудней найти Работу в Туве.

К примеру Тувинцам знающим Китайский, все же ВЫГОДНЕЙ Трудоустроиться в Китайские Фирмы работающие в РФ, чем ехать искать Работу в Китае, переполненном своими Трудовыми ресурсами.

Так что, к примеру тот же Молин защищает Интересы не столько Самих Русских, а Сколько ВСЕХ Образованных Русско ЯЗЫЧНЫХ Граждан РФ проживающих в республике. В том числе и ТУВИНЦЕВ, отлично Знающих не только по Два Языка МИНИМУМ, а и Знающих Свои Профессии ТАК, что Их ЗНАНИЯ нужны за пределами Тувы. И где Они Находят Работу. +4 Шумов Андрей Семенович Эрмак 19-05-2017 04:52:37 #15 [ru] аноним НОМЕРА 2,4,10...

Неужели Позицию Правительства Тувы можно Защищать только Как Вы Трусливо и Анонимно?

Неужели у Вас не Хватает УМА, просто ПОНЯТЬ, что ВЫступая Анонимно, Трусливо, а значит ПОДЛО против Астаниной, Конвиза, ВЫ всего лишь Свою Подлую Трусость показываете? +1 Аноним (гость) 18-05-2017 16:09:24 #14 [ru] Аноним 1, вы забыли уточнить,что сертификат 100 лучших школ куплен за родительские деньги. И что директор тоже слегка страдает запоями. Вы кстати в школе давно были? Это же смех,такому самую покупать бумажку, лучше бы ремонт сделали. 0 1 : 2 3 Остальные материалы номера 19: Свежий анекдот

В ком русские в Туве видят защиту от произвола?

Коротко

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