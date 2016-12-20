«Когда-нибудь придётся набрать 03 и ждать помощи...»

Уважаемая редакция!

Обращаемся к вам, так как грядущие перемены в работе медицинского учреждения нашего кожууна и общедоступности медицинской помощи нас очень беспокоят.

Мы, жители п.г.т. Каа-Хем, хоть и живем рядом с городом, но более 40 лет лечимся в своей родной больнице. Старожилы помнят ФАП на улице Пионерской, затем поликлинику на улице Чооду Кидиспея. Постепенно больница обросла необходимыми отделениями (терапией, детским, гинекологическим и отделением скорой помощи). Работали и участковые больницы в сумонах. Но началась оптимизация здравоохранения, закрыли участковые больницы, затем, невзирая на возмущение медработников и жителей, закрыли гинекологическое отделение.

А теперь закрывают и отделение скорой помощи. И никто: ни руководство района, ни «выбранные» нами депутаты не объясняют, почему нашу скорую закрывают. Заведующую администрация ЦКБ уже уволила, старые опытные работники уже ушли. Кто и как нас будет обслуживать, никого не интересует: ни администрацию ЦКБ, ни поссовет. А теперь слух пошел, что и детское отделение передадут городу.

К нам попали документы: приказ МЗ РТ от 20.06.2016г. №749/1 и приказ МЗ РТ от 27.10.2016 №1293. Судя по приказу от 20.06.2016г., Прокуратура РТ выявила нарушения в Порядке оказания скорой, в том числе скорой специализированной помощи в республике. Но наш минздрав не нашел ничего лучше, как объединить ТЦМК с городской скорой, теперь сюда же присоединяют скорую Кызылского кожууна и планируют присоединить к ней и другие отделения скорых кожуунных ЦКБ. Как это слияние улучшит работу всей службы скорой помощи в Туве – не понятно.

В вашей газете была заметка, что при проверке в Тоджинской ЦКБ в сумках скорой не хватало медикаментов, автотранспорт изношен, кадров не хватает. А министерство с главным специалистом по скорой помощи Тувы резво взялись рушить то, что было создано и хорошо работало – это и ТЦМК РТ, и ОСМП Кызылской ЦКБ. Министр, издавая приказ №749/1, даже не ознакомился с приказом №388н МЗ РФ, который регламентирует работу службы скорой помощи.

Во все времена считалось, что работа службы скорой помощи – это лицо здравоохранения города, района, населенного пункта. Не зря президент страны В.В. Путин в своем ежегодном послании 01.12.2016 сказал, что надо улучшать здравоохранение, приближать медицину к народу, улучшать обслуживание больных. У нас в республике все наоборот: рушим то, что имеем, ничего не создаем, скрываем данные о смертности и заболеваемости.

Город-то рядом и, как выяснилось, это не единственное новшество в нашем здравоохранении. У нас минздрав мало того, что кадры тасует, как карты (не зря же более 200 врачей уехало на Сахалин), теперь за больных взялись: интенсивно проводят оптимизацию, соединяют в кучу все роддома (а их всего-то два на всю республику), то республиканскую поликлинику присоединили к ресбольнице, то медицину катастроф (республиканскую структуру) присоединили к городской скорой.

Открыли сосудистый центр в ресбольнице – дело очень хорошее, нужное, много жизней спасли, но другие перестали работать, перестали думать. Чуть что не так – всех направляют в центр. Лишь бы с себя снять ответственность.

Вот, наверное, и до нашей больницы очередь дошла. Совет министру – всю больницу городу передать, по отделениям, экономия будет значительная. Тем более, есть решение МЗ сократить в 2017 году – 2000 медработников в Республике!

Закроют скорую у нас в поселке, народ самоходом поедет по больницам, а это будут и не только жалобы людей на медицинское обслуживание, но и умирать будут. Но, по-видимому, ни МЗ РТ, ни инициатора (самого главного) объединений – это не интересует. А жаль... В прокуратуру г.Гриневу мы уже писали, но, по-видимому, соблюдение законности в сфере охраны прав граждан на доступное медицинское обслуживание не интересует ни его, ни руководимое им учреждение. Но ведь когда-нибудь и ему придется набрать 03 и ждать помощи... Не пора ли прокуратуре обратить внимание на оптимизацию, реструктуризацию и реорганизацию многострадального здравоохранения. Сейчас все развалили, всех уволили, а потом будем с нуля все восстанавливать и приглашать специалистов на работу. Денег-то уйдет больше. А вот восстановим ли, большой вопрос...

P.S. Не подписываемся, так как наше письмо с подписями и адресами есть у прокурора Республики.