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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2016 год / № 51, 20 декабря / «Когда-нибудь придётся набрать 03 и ждать помощи...»
   
 
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№51, 20 декабря 2016 года.

    Нам пишут

«Когда-нибудь придётся набрать 03 и ждать помощи...»

«Когда-нибудь придётся набрать 03 и ждать помощи...»

Уважаемая редакция!

Обращаемся к вам, так как грядущие перемены в работе медицинского учреждения нашего кожууна и общедоступности медицинской помощи нас очень беспокоят.

Мы, жители п.г.т. Каа-Хем, хоть и живем рядом с городом, но более 40 лет лечимся в своей родной больнице. Старожилы помнят ФАП на улице Пионерской, затем поликлинику на улице Чооду Кидиспея. Постепенно больница обросла необходимыми отделениями (терапией, детским, гинекологическим и отделением скорой помощи). Работали и участковые больницы в сумонах. Но началась оптимизация здравоохранения, закрыли участковые больницы, затем, невзирая на возмущение медработников и жителей, закрыли гинекологическое отделение.

А теперь закрывают и отделение скорой помощи. И никто: ни руководство района, ни «выбранные» нами депутаты не объясняют, почему нашу скорую закрывают. Заведующую администрация ЦКБ уже уволила, старые опытные работники уже ушли. Кто и как нас будет обслуживать, никого не интересует: ни администрацию ЦКБ, ни поссовет. А теперь слух пошел, что и детское отделение передадут городу.

К нам попали документы: приказ МЗ РТ от 20.06.2016г. №749/1 и приказ МЗ РТ от 27.10.2016 №1293. Судя по приказу от 20.06.2016г., Прокуратура РТ выявила нарушения в Порядке оказания скорой, в том числе скорой специализированной помощи в республике. Но наш минздрав не нашел ничего лучше, как объединить ТЦМК с городской скорой, теперь сюда же присоединяют скорую Кызылского кожууна и планируют присоединить к ней и другие отделения скорых кожуунных ЦКБ. Как это слияние улучшит работу всей службы скорой помощи в Туве – не понятно.

В вашей газете была заметка, что при проверке в Тоджинской ЦКБ в сумках скорой не хватало медикаментов, автотранспорт изношен, кадров не хватает. А министерство с главным специалистом по скорой помощи Тувы резво взялись рушить то, что было создано и хорошо работало – это и ТЦМК РТ, и ОСМП Кызылской ЦКБ. Министр, издавая приказ №749/1, даже не ознакомился с приказом №388н МЗ РФ, который регламентирует работу службы скорой помощи.

Во все времена считалось, что работа службы скорой помощи – это лицо здравоохранения города, района, населенного пункта. Не зря президент страны В.В. Путин в своем ежегодном послании 01.12.2016 сказал, что надо улучшать здравоохранение, приближать медицину к народу, улучшать обслуживание больных. У нас в республике все наоборот: рушим то, что имеем, ничего не создаем, скрываем данные о смертности и заболеваемости.

Город-то рядом и, как выяснилось, это не единственное новшество в нашем здравоохранении. У нас минздрав мало того, что кадры тасует, как карты (не зря же более 200 врачей уехало на Сахалин), теперь за больных взялись: интенсивно проводят оптимизацию, соединяют в кучу все роддома (а их всего-то два на всю республику), то республиканскую поликлинику присоединили к ресбольнице, то медицину катастроф (республиканскую структуру) присоединили к городской скорой.

Открыли сосудистый центр в ресбольнице – дело очень хорошее, нужное, много жизней спасли, но другие перестали работать, перестали думать. Чуть что не так – всех направляют в центр. Лишь бы с себя снять ответственность.

Вот, наверное, и до нашей больницы очередь дошла. Совет министру – всю больницу городу передать, по отделениям, экономия будет значительная. Тем более, есть решение МЗ сократить в 2017 году – 2000 медработников в Республике!

Закроют скорую у нас в поселке, народ самоходом поедет по больницам, а это будут и не только жалобы людей на медицинское обслуживание, но и умирать будут. Но, по-видимому, ни МЗ РТ, ни инициатора (самого главного) объединений – это не интересует. А жаль... В прокуратуру г.Гриневу мы уже писали, но, по-видимому, соблюдение законности в сфере охраны прав граждан на доступное медицинское обслуживание не интересует ни его, ни руководимое им учреждение. Но ведь когда-нибудь и ему придется набрать 03 и ждать помощи... Не пора ли прокуратуре обратить внимание на оптимизацию, реструктуризацию и реорганизацию многострадального здравоохранения. Сейчас все развалили, всех уволили, а потом будем с нуля все восстанавливать и приглашать специалистов на работу. Денег-то уйдет больше. А вот восстановим ли, большой вопрос...

P.S. Не подписываемся, так как наше письмо с подписями и адресами есть у прокурора Республики.

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 http://risk-inform.ru/article_6381.html
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Аноним (гость) 22-12-2016 14:42:22   #2 [ru]
В минздраве никого здравомыслящих не осталось, одни родственники или жополизы. А замы это вообще отдельная песня, особенно ККМ, как китайский болванчик головой кивает, своих мыслей нет, только тупое подчинение, со своей любовницой везде твскается, хоть бы постеснялся, все видят и знают. БДМ как только она училась? такая туп...ая. Одну русскую выжили, теперь другую взяли, она на своей то работе особой сообразительность не отличалась, орать и ругаться только может. Болото одним словом, ДОЭ окружил себя наушниками и своими родственниками, везде где только мог за это время. Какое качество оказания мед помощи может быть с таким руководством? большинство главных врачей этот состав не уважает, анекдоты про них складывает.Развал и разруха одним словом.
 
0
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Аноним (гость) 22-12-2016 08:03:19   #1 [ru]
Прежде чем голосовать надо было думать тыквенными своими башками. Вот за что проголосовали и на то и напоролись. Теперь пишите жалобы.Читайте бюджет России на 2017 год как вашу статью сократили на 2,5 раза.Будут ещё сокрашения и увольнения.Вы же сами проголосовали за Единую Россию и за сокращения и уворльнения. Теперь жуйте!!!
 
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