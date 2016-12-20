Заработок на детях-сиротах

Уважаемая редакция газеты «Риск»!

Просим не оставить без внимания обращение общественности к Вам, о критической ситуации в ГБОУ РТ «Детский дом» г.Кызыла.

В 2013 году после сокращения стажистов, профессионалов своего дела, директором была назначена Тюлюш К.-К.А., в 2016 году ее уволили за финансовые нарушения. В том уголовном деле были замешаны все из так называемой администрации: расчетный бухгалтер Эренчин Л.Б., заместитель по УВР, Хомушку А.К., заместитель по АХЧ Сарыглар А.Н. На эти должности эти люди принимались, несмотря на несоответствие предъявляемых требований к образованию, наличию стажа работы в образовательных учреждениях. Видимо, за взятки.

Странно, каким образом в Детском доме появилась в ранге заместителя директора по УВР Хомушку Альбина Комбужаповна – ведь в Детском доме содержится всего 20 детей. В школах города десятки, сотни детей, десятки педагогов и один завуч, в садах образованные, профессиональные педагоги – и всего один старший воспитатель. Чем занимается заместитель директора по УВР в Детском доме? Да ничем. Разбирает сплетни и анонимки, кушает торты, которые передают сиротам опекунские семьи. Похоже, ее интересуют только деньги. Излюбленная фраза: «Мне надо внучке помогать!» – и все за счет сирот. В ее-то 60 лет, все уже заработали для себя и для детей, а с ее слов она только-только «начинает жить». Окружают её такие же «людишки», как она сама. В настоящее время исполняет обязанности директора Детского дома.

Еще один персонаж в Детском доме – педиатр Настыкова Зоя Монгушевна. За некомпетентность и хамство ее в своё время уволили по жалобе родителей из Детской поликлиники. В настоящее время она с трудом устроилась эндокринологом в Поликлинику №2, на 0,5 ставки подрабатывает педиатром в Детском доме, где ни часу добросовестно не отработала по своим прямым обязанностям. Настыкова З.М. у Хомушку А.К. в большом почете, два сапога пара.

В ДОУ г. Кызыла имеются должности завхозов, в подчинении которых находится технический персонал. И это ни у кого не вызывает сомнений. В Детском доме же эта должность звучит куда интереснее и прозаичнее: начальник отдела АХЧ, и на этой должности состоит Сарыглар А.Н., а по совместительству – супруга родного брата Хомушку А.К. Попросту – невестка. Отсюда вывод: Детский дом = частное учреждение. Не так ли?

Помимо отсутствия профессионализма, у данных персонажей присутствует запредельный уровень цинизма и национализма. Печальный пример: 07.11.2016 года после инсульта в районе гостиницы Буян Бадыргы, скончалась в больнице повар Скромных Галина Прокопьевна, которая отдала 20 лет своей жизни детям-сиротам Детского дома. Похоже, инсульту способствовали унизительные нападки со стороны Настыковой З.М., Церенбиль О.С. и Сарыглар А.Н. с подачи Хомушку А.К., унижающие человеческое достоинство, на почве личных неприязненных отношений и расовой принадлежности, которые достигли своего пика в тот день. А всё это лишь для того, чтобы устроить на работу свою родственницу, которая из-за специфики учреждения не справилась с обязанностями повара и уволилась по собственному желанию, проработав всего две смены!!! Такова цена смерти жизнерадостного человека.

Коллективные договоры, положения о стимулирующих выплатах заработной платы, премиальные решаются в Детском доме без комиссии, без коллективных собраний, всего лишь тремя людьми: Хомушку А.К., Эрелчин Л.Б. и председателем профкома Детского дома Монгуш М.М. Бывший директор Агентства по делам семьи и детей Кужугет Р.Б. куда подальше оправила расчетного бухгалтера Детского дома Эрелчин Л.Б. за недоверие, ведь из-за нее Тюлюш К.-К. А. попала под суд.

Особое обращение, через газету «Риск», к спонсорам г.Кызыла.

Введите ревизионный контроль денежных средств, сладких подарков, и всех принадлежностей, касающихся детей-сирот, так как ни одной компетентной комиссии, ни независимого профсоюзного комитета в Детском доме нет.

Неоднократные обращения в адрес руководителя Агентства по делам семьи и детей Сенги С.Х. не возымели результатов и даже ответов. Видать, там нет дела до того, что в учреждении работают «случайные» люди. Необходимые для нормального функционирования учреждения документы составляются задним числом; сотрудники имеют по несколько ставок, фактически не исполняя эти обязанности; техника безопасности вообще на низком уровне; работают близкие родственники при прямом подчинении; а профсоюз вообще не работает.

Уважаемая редакция газеты «Риск», вы подумаете, что это письмо по содержанию? Крик души? Все просто – это констатация фактов в учреждении, где дети-сироты должны быть окружены вниманием и лаской молодых, энергичных профессионалов, при управлении руководителем, пользующимся уважением коллектива. Реальность же просто до боли банальна: администрация Детского дома не работает, а просто зарабатывает на детях.

Уважаемая редакция! Напечатайте наше письмо. Может, хоть после этого компетентные органы начнут разбираться, что творится в нашем Детском доме!

С уважением, 4 подписи.