Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения
   

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Шолбан Кара-оол читает РИСК. Раздел: Люди
Комментариев: 45
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 46
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 18
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2016 год / № 51, 20 декабря / Заработок на детях-сиротах
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№51, 20 декабря 2016 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Заработок на детях-сиротах

Уважаемая редакция газеты «Риск»!

Просим не оставить без внимания обращение общественности к Вам, о критической ситуации в ГБОУ РТ «Детский дом» г.Кызыла.

В 2013 году после сокращения стажистов, профессионалов своего дела, директором была назначена Тюлюш К.-К.А., в 2016 году ее уволили за финансовые нарушения. В том уголовном деле были замешаны все из так называемой администрации: расчетный бухгалтер Эренчин Л.Б., заместитель по УВР, Хомушку А.К., заместитель по АХЧ Сарыглар А.Н. На эти должности эти люди принимались, несмотря на несоответствие предъявляемых требований к образованию, наличию стажа работы в образовательных учреждениях. Видимо, за взятки.

Странно, каким образом в Детском доме появилась в ранге заместителя директора по УВР Хомушку Альбина Комбужаповна – ведь в Детском доме содержится всего 20 детей. В школах города десятки, сотни детей, десятки педагогов и один завуч, в садах образованные, профессиональные педагоги – и всего один старший воспитатель. Чем занимается заместитель директора по УВР в Детском доме? Да ничем. Разбирает сплетни и анонимки, кушает торты, которые передают сиротам опекунские семьи. Похоже, ее интересуют только деньги. Излюбленная фраза: «Мне надо внучке помогать!» – и все за счет сирот. В ее-то 60 лет, все уже заработали для себя и для детей, а с ее слов она только-только «начинает жить». Окружают её такие же «людишки», как она сама. В настоящее время исполняет обязанности директора Детского дома.

Еще один персонаж в Детском доме – педиатр Настыкова Зоя Монгушевна. За некомпетентность и хамство ее в своё время уволили по жалобе родителей из Детской поликлиники. В настоящее время она с трудом устроилась эндокринологом в Поликлинику №2, на 0,5 ставки подрабатывает педиатром в Детском доме, где ни часу добросовестно не отработала по своим прямым обязанностям. Настыкова З.М. у Хомушку А.К. в большом почете, два сапога пара.

В ДОУ г. Кызыла имеются должности завхозов, в подчинении которых находится технический персонал. И это ни у кого не вызывает сомнений. В Детском доме же эта должность звучит куда интереснее и прозаичнее: начальник отдела АХЧ, и на этой должности состоит Сарыглар А.Н., а по совместительству – супруга родного брата Хомушку А.К. Попросту – невестка. Отсюда вывод: Детский дом = частное учреждение. Не так ли?

Помимо отсутствия профессионализма, у данных персонажей присутствует запредельный уровень цинизма и национализма. Печальный пример: 07.11.2016 года после инсульта в районе гостиницы Буян Бадыргы, скончалась в больнице повар Скромных Галина Прокопьевна, которая отдала 20 лет своей жизни детям-сиротам Детского дома. Похоже, инсульту способствовали унизительные нападки со стороны Настыковой З.М., Церенбиль О.С. и Сарыглар А.Н. с подачи Хомушку А.К., унижающие человеческое достоинство, на почве личных неприязненных отношений и расовой принадлежности, которые достигли своего пика в тот день. А всё это лишь для того, чтобы устроить на работу свою родственницу, которая из-за специфики учреждения не справилась с обязанностями повара и уволилась по собственному желанию, проработав всего две смены!!! Такова цена смерти жизнерадостного человека.

Коллективные договоры, положения о стимулирующих выплатах заработной платы, премиальные решаются в Детском доме без комиссии, без коллективных собраний, всего лишь тремя людьми: Хомушку А.К., Эрелчин Л.Б. и председателем профкома Детского дома Монгуш М.М. Бывший директор Агентства по делам семьи и детей Кужугет Р.Б. куда подальше оправила расчетного бухгалтера Детского дома Эрелчин Л.Б. за недоверие, ведь из-за нее Тюлюш К.-К. А. попала под суд.

Особое обращение, через газету «Риск», к спонсорам г.Кызыла.

Введите ревизионный контроль денежных средств, сладких подарков, и всех принадлежностей, касающихся детей-сирот, так как ни одной компетентной комиссии, ни независимого профсоюзного комитета в Детском доме нет.

Неоднократные обращения в адрес руководителя Агентства по делам семьи и детей Сенги С.Х. не возымели результатов и даже ответов. Видать, там нет дела до того, что в учреждении работают «случайные» люди. Необходимые для нормального функционирования учреждения документы составляются задним числом; сотрудники имеют по несколько ставок, фактически не исполняя эти обязанности; техника безопасности вообще на низком уровне; работают близкие родственники при прямом подчинении; а профсоюз вообще не работает.

Уважаемая редакция газеты «Риск», вы подумаете, что это письмо по содержанию? Крик души? Все просто – это констатация фактов в учреждении, где дети-сироты должны быть окружены вниманием и лаской молодых, энергичных профессионалов, при управлении руководителем, пользующимся уважением коллектива. Реальность же просто до боли банальна: администрация Детского дома не работает, а просто зарабатывает на детях.

Уважаемая редакция! Напечатайте наше письмо. Может, хоть после этого компетентные органы начнут разбираться, что творится в нашем Детском доме!

С уважением, 4 подписи.

(прочитано 964 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6380.html
+5

<< Комментарии к статье (Всего: 17) >>
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.
1 : 2  >>

avatar
Сакура (гость) 22-12-2016 18:13:24   #17 [ru]
Просто возмутительно и недопустимо, оказывается в Детском доме с детьми-сиротами работают судимые воспитатели и сотрудники с подачи администрации Детского дома. Данный вопрос к Агентству по делам семьи и детей, местному амбундсмену и соответственно к Прокуратуре г.Кызыла: "Где адекватные меры реагирования?!". Совсем эти руководители Детского дома "зажрались"?! Тут в пору кричать: "Караул!!!".
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-12-2016 21:46:48   #16 [ru]
Настыкова Зоя Монгушевна, как врач эндокринолог вообще никакая, к ней ходить на прием только время терять, ничего не может не назначить, не выслушать. Как таких специалистов держат, не понятно. На пенсию ее отправлять пора.
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-12-2016 21:39:41   #15 [com]
Хат салгын сиген бажын шимчеди берди даа ышкаш шуууу-дэээ
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-12-2016 21:37:39   #14 [com]
Дорогие учителя всё-таки не предпочитайте вести себя, как небезызвестные китайские обезьяны: не вижу, не слышу, не скажу. И пытаться спустить всё «на тормозах». Искоренить незаконность можно, лишь публично огласив ее, не оставляйте детей голодными и напуганными!
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-12-2016 21:31:19   #13 [com]
Попасть в фильм ужасов сегодня очень просто. Достаточно устроится на работу в дет. Дом хотя бы временно, да и на постоянную должность не возьмут без крыши, которая может позвонить директору. Трудиласься я там в одно время, говорят Ооржак была лучшим директором. Очень жаль что в её время не работала
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-12-2016 21:25:43   #12 [com]
Интернаты и детские дома – закрытые заведения. Всё, что там происходит, редко выходит за их стены. Это особое государство со своими законами и дураками во главе естестно
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-12-2016 21:23:39   #11 [ru]
Мне понравилось выступление заместителя СК Бастрыкина перед депутатами Иркутской области , рекомендую посмотреть работникам прокуратуры и подойти к письму как официальное заявление.
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-12-2016 21:20:59   #10 [com]
На оклады детского дома, наверняка мизерные, соглашаются в первую очередь люди пенсионного возраста. Нетрудно догадаться, что они будут стремиться применить свои «советские стандарты воспитания» к детям, которые растут в совершенно иных реалиях. Кшв в лице Сенги сх смените постсовестское руководство на позитивную талантливую молодежь! Вот живой пример директор школы интернат! Молодец! В скандальную хронику не попадала, это означает занимается детьми и умеет и владеет современными управленческими методами. Советские руководители, откуда и директор детдома, отличаются авторитаризмом, диктатом, стрессовой воспитательной стратегией формирования личности. Отсюда психологическая неустойчивость педагогов. Ну а дальше рукой подать до жестокого обращения с детьми. Вообще побольше общественного контроля не помешало бы
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-12-2016 20:50:08   #9 [com]
Спонсоры всех стран объединяйтесь! Не ходите в лес т.е. в детский дом Гбоу че там
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-12-2016 20:47:31   #8 [com]
Этому воспитателю дома сидеть нужно. А не в детском доме работать. Нечего ей отбирать у сирот, и пусть внучку её обеспечивают родители или другие родственники. Кыштым руки от сиротских пряников!
 
0
1 : 2  >>
Остальные материалы номера 51:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№19, 10 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№24, 29 декабря)
Дети прыгают в протоку парка с моста.
Комментариев: 7
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Советович, верни долг Мамедову!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank