Заработок на детях-сиротах

Сакура (гость) 22-12-2016 18:13:24 #17 [ru] Просто возмутительно и недопустимо, оказывается в Детском доме с детьми-сиротами работают судимые воспитатели и сотрудники с подачи администрации Детского дома. Данный вопрос к Агентству по делам семьи и детей, местному амбундсмену и соответственно к Прокуратуре г.Кызыла: "Где адекватные меры реагирования?!". Совсем эти руководители Детского дома "зажрались"?! Тут в пору кричать: "Караул!!!". 0 Аноним (гость) 21-12-2016 21:46:48 #16 [ru] Настыкова Зоя Монгушевна, как врач эндокринолог вообще никакая, к ней ходить на прием только время терять, ничего не может не назначить, не выслушать. Как таких специалистов держат, не понятно. На пенсию ее отправлять пора. 0 Аноним (гость) 21-12-2016 21:39:41 #15 [com] Хат салгын сиген бажын шимчеди берди даа ышкаш шуууу-дэээ 0 Аноним (гость) 21-12-2016 21:37:39 #14 [com] Дорогие учителя всё-таки не предпочитайте вести себя, как небезызвестные китайские обезьяны: не вижу, не слышу, не скажу. И пытаться спустить всё «на тормозах». Искоренить незаконность можно, лишь публично огласив ее, не оставляйте детей голодными и напуганными! 0 Аноним (гость) 21-12-2016 21:31:19 #13 [com] Попасть в фильм ужасов сегодня очень просто. Достаточно устроится на работу в дет. Дом хотя бы временно, да и на постоянную должность не возьмут без крыши, которая может позвонить директору. Трудиласься я там в одно время, говорят Ооржак была лучшим директором. Очень жаль что в её время не работала 0 Аноним (гость) 21-12-2016 21:25:43 #12 [com] Интернаты и детские дома – закрытые заведения. Всё, что там происходит, редко выходит за их стены. Это особое государство со своими законами и дураками во главе естестно 0 Аноним (гость) 21-12-2016 21:23:39 #11 [ru] Мне понравилось выступление заместителя СК Бастрыкина перед депутатами Иркутской области , рекомендую посмотреть работникам прокуратуры и подойти к письму как официальное заявление. 0 Аноним (гость) 21-12-2016 21:20:59 #10 [com] На оклады детского дома, наверняка мизерные, соглашаются в первую очередь люди пенсионного возраста. Нетрудно догадаться, что они будут стремиться применить свои «советские стандарты воспитания» к детям, которые растут в совершенно иных реалиях. Кшв в лице Сенги сх смените постсовестское руководство на позитивную талантливую молодежь! Вот живой пример директор школы интернат! Молодец! В скандальную хронику не попадала, это означает занимается детьми и умеет и владеет современными управленческими методами. Советские руководители, откуда и директор детдома, отличаются авторитаризмом, диктатом, стрессовой воспитательной стратегией формирования личности. Отсюда психологическая неустойчивость педагогов. Ну а дальше рукой подать до жестокого обращения с детьми. Вообще побольше общественного контроля не помешало бы 0 Аноним (гость) 21-12-2016 20:50:08 #9 [com] Спонсоры всех стран объединяйтесь! Не ходите в лес т.е. в детский дом Гбоу че там 0 Аноним (гость) 21-12-2016 20:47:31 #8 [com] Этому воспитателю дома сидеть нужно. А не в детском доме работать. Нечего ей отбирать у сирот, и пусть внучку её обеспечивают родители или другие родственники. Кыштым руки от сиротских пряников! 0