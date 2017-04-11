Обеспечение жильём детей-сирот с многочисленными нарушениями

Главе Тувы Шолбану Кара-оолу внесено представление

Прокуратурой Республики Тыва выявлены многочисленные нарушения законодательства, свидетельствующие о существенных просчетах в организации работы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: длительное непредоставление жилья; неэффективное использование бюджетных средств при формировании специализированного жилищного фонда; неисполнение условий государственных контрактов.

Несмотря на увеличение числа детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, дети жильем не обеспечены.

Так, государственным контрактом от 28 апреля 2015 года №4-15, заключенным ГКУ «Госстройзаказ» и ГБУ «Управление капитального строительства», предусмотрено строительство 189 жилых помещений на территории республики на общую сумму 211 231 125 рублей. На начало 2017 года по программе 2015 года построено только 109 помещений.

Так, жилые дома в г.Чадане Дзун-Хемчикского района введены в эксплуатацию только 5 октября 2016 года, но до настоящего времени в домах нет электричества.

Жилые дома по ул. Молодежной в с.Чаа-Холе Чаа-Хольского района введены в эксплуатацию только 8 декабря 2016 года. До настоящего времени в домах нет воды.

Администрацией Тоджинского района незаконно предоставлен заказчику ГКУ «Госстройзаказ» земельный участок в с.Тора-Хеме. Необоснованно выдано разрешение на строительство, а в дальнейшем – разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный на землях лесного фонда, которые являются федеральной собственностью. Кроме того, проверкой установлено, что строительство жилого дома осуществлено с нарушением пунктов 4.7.2, 4.2.2.3, 4.5.7, 4.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 августа 2003 года №170.

Разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов по улицам Ленина и Октябрьская в с.Хандагайты Овюрского района выданы только 20 мая 2016 года. До настоящего времени дома к электричеству не подключены. При этом распоряжениями министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва дома приняты в государственную собственность, переданы на праве оперативного управления Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва и в дальнейшем предоставлены гражданам по договорам найма специализированного жилого помещения.

Аналогичные нарушения установлены и в других районах республики.

По программе 2016 года запланировано обеспечить 176 детей-сирот жилыми помещениями. Для этих целей из федерального бюджета выделено 187 468 тыс. рублей, из республиканского – 9 866 тыс. рублей. Однако в установленные сроки ни одно жилое помещение в государственную собственность республики не передано и гражданам по договорам найма жилья специализированного жилищного фонда не предоставлено.

Согласно отчету об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений, эффективность использования субсидии на 1 января 2017 года равна нулю.

Так, по Каа-Хемскому району в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключены два государственных контракта на приобретение двух жилых помещений в с.Кундустуг и одного помещения – в с.Сизим.

Проверкой установлено, что двухквартирный жилой дом в с.Кундустуге не построен, а строительство жилого дома в с.Сизиме еще не начато. При этом подрядчикам перечислены денежные средства в полном объеме. По данному факту прокурором Каа-Хемского района направлены материалы в порядке п.2 ч.2 ст.37 Уголовно-процессуального кодекса РФ в следственный орган.

Доводы о необходимости подписания актов приема-передачи жилых помещений между заказчиком и подрядчиками при отсутствии фактического исполнения контрактов и перечисления на счета подрядчиков с целью освоения денежных средств, поступивших из федерального бюджета, чтобы не допустить их возврата в федеральный бюджет, не свидетельствуют о правомерности перечисления денег подрядчикам в полном объеме.

До настоящего времени не все жилые помещения, построенные в 2014 году, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры. Несмотря на состоявшиеся судебные решения по искам прокуроров о понуждении ответственных лиц обеспечить жилые дома электричеством и водоснабжением, в ряде районов республики нарушения в данной сфере продолжаются. Надлежащие своевременные меры по их устранению не принимаются.

По выявленным нарушениям прокурором республики внесено представление Главе – Председателю Правительства Республики Тыва, которое находится на рассмотрении.

Елена Шевченко,

старший помощник прокурора Республики Тыва.