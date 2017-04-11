    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-04-2017 #1[ru]

До тех пор, пока от алкогольной лицензии не откажутся Тунев, Роберт Доржу и Кара-оолы, я не поверю ни одному слову Шолбана про борьбу со спаиванием народа.

Аноним, 05-04-2017 #1[ru]

На фотографии видно, что толщина стены дома всего в один кирпич. Может, это фотография строящегося многоуровнего гаража? Ну нельзя в двухэтажном доме возводить стену в один кирпич. Может все рухнуть, это все промерзнет, появится сырость и грибок – всем очевидно.

Аноним, 05-04-2017 #3[ru]

Из материалов журналистского расследования следует: Указ Президента страны по обеспечению детей сирот с жильем на территории Республики Тыва преступно провален. И роль созданного самим же Президентом Путиным, ОНФ Тувы, скорее всего, напрашивается как соучастника... Люди, получившие полномочия контролеров от самого Путина, не выполняют свою работу. Если они в коррупционной схеме, то пусть тоже ответят по закону.

Аноним, 05-04-2017 #4[ru]

Эти модные ребята Хайдып, родственники Ульяны Павловны Бичелдей, за свою преступную деятельность, пусть ответят. По закону РФ. Совсем охамели! Поимели...

Аноним, 05-04-2017 #5[ru]

Это не тот Хайдып, что машины воровал у людей?

Аноним, 05-04-2017 #6[ru]

Тот самый. Сидел. Сейчас 9-этажку строит. Все деньги дольщиков куда-то тратит. Теперь решил и Кара-оолу дома строить. Строитель.

Эрмак, 05-04-2017 #7[ru]

Вот что Интересно: федеральные СМИ, свободная пресса, все больше пишут о Навальном, но меньше о том, как бастует дальнобой на том же Кавказе. Где еще не утратили надежды на Путина, и еще ВЕРЯТ, что Путин что-то поймет и кого-то накажет, и что-то отменит. Но в Туве, к примеру, водители не бастуют... Вопрос: ПОЧЕМУ? Ответ простой: бастуют и митингуют, выходят на демонстрации только ТАМ, где еще надеются на эволюционный процесс, где надеются, что их чиновники – умные. А в Туве если и начнутся забастовки и митинги, то уже с революционным характером, как было перед развалом СССР...

Аноним, 05-04-2017 #8[ru]

Как человеку с такой репутацией доверили стройку сирот? Для аферистов у КШВ все двери открыты.

Аноним, 05-04-2017 #9[ru]

«Но в Туве, к примеру, водители не бастуют...» Да в Туве и бастовать не станут – потому как один непокоренный остался – и тот памятник!.. Я знаю примеры и в Туве тоже, как только начинали митинговать – так власти сразу на уступки. Они не митингов боятся – а того что станет информация распространятся за пределы, А так раз сидите смирно – то и Кара-оолу хорошо! А такие, как Эрмак – первые помощники Кара-оола: и пар выпустят, и призовут помолчать в тряпочку.

Аноним, 05-04-2017 #11[ru]

Сотрудникам на проверку. Еще одна коррупционная схема. На фирму Хайдыпа перечисляют денежные средства со строительства взлетно-посадочной полосы за якобы выполненные объёмы. В дальнейшем идёт обнал и занос чемодана. Уюсов, ай-ай-ай!!! Вчера утром за точно такие вещи Удмуртию зачистили от жулья.

Аноним, 05-04-2017 #12[ru]

В Республике Тыва строительный комплекс замер. Денег нет. Кара-оолу срочненько нужно ехать в Москву, не в минфин России, а к полковнику Дмитрию Захарченко. Может, даст ключ от квартиры, где деньги лежат. Необходимо срочно спасать положение. А то сезон строительный проходит. Долгострои за лето могут превратиться в руины. От безысходного положения население спивается. Будут для народа хоть рабочие места. Ещё раз бью тревогу. В стройках мёртвая тишина. Военкомат, Станция переливания крови, Военные объекты на правом берегу Енисея, долгострои по переселению населения с ветхого и аварийного жилья, Дворец молодёжи в центре Кызыла, Спортивный комплекс в п. Каа-хем, Хайдыповские дома, Буддийский храм. Всё стоит, кроме гостиницы Лёни Кара-оола напротив С. К. им. Ярыгина.

Аноним, 06-04-2017 #14[ru]

№11,12 Правильно! Пишите обо всем, но честно. Это и есть борьба с коррупцией!!! Чтобы не было им продыху.

Аноним, 06-04-2017 #15[ru]

И еще долгострой возле Арбитражного Суда! У Кара-оолов деньги закончились строить свой будущий ресторан?

Аноним, 06-04-2017 #16[ru]

Чья гостиница на берегу, для кого строят? Для сирот хибары построил, а там прям от души. Предлагаю сиротам заселится в эту шикарную гостиницу.

Аноним, 06-04-2017 #17[ru]

Ну да, что на сиротах наворовал, на гостиницы для себя накопил.

Аноним, 06-04-2017 #23[ru]

Сотрудникам на заметку. Хайдыпы кинули 100 человек на строительстве дома на Ангарском! Стройка затянулась на года, и по качеству все уже гниет.

Аноним, 06-04-2017 #24[ru]

Правительство РФ выделило регионам несколько миллиардов на дороги. Заколебали! никак не даете покоя Кара-оолам, теперь опять им сидеть и думу думать, как и эти деньги прихватить... одни проблемы!

Аноним, 06-04-2017 #25[ru]

По Туве слух идёт, что 4 апреля у министра энергетики Кажин-оола проводили обыск. Или народ выдаёт желаемое за действительное? Давно пора призвать жулика к ответу. Тоджа уже неделю без света сидит. По три часа дают. Всё развалил Кажин-оол, а что не смог развалить, наверное украл.

Пересвет, 07-04-2017 #27[ru]

Когда я в 14 году первый раз попал по приглашению китайской компании в Тыву, то был в шоке от кумовства и безграмотности чиновничьей банды. Но когда я наяву увидел, как китайцы таскали наличку вашему руководителю республики, то сразу пришла мысль эти действия задокументировать, чтоб в нужный и сложный момент был джокер. Чтоб у жертвы не было сомнений в компромате поборов и взяток, пусть вспомнит эпизод за место дороги, он взял налом 17 лямов перед празднованием 100-летия вхождения Тывы в Россию. Есть еще эпизоды, есть материал, сколько денег и кому раздали китайцы, чтоб запустить гок, министр природных ресурсов тоже там есть, и еще очень высокие посты как в Тыве так и за её пределами. И все скоро всплывет в сети. Это мой ответный удар за жадность и тупизм, а бухгалтера Лунсина по материалам можно смело в женскую колонию лет на 10 минимум упаковать, выводились и обналичивались бешенные суммы. Я же им говорил: не будите лихо, пока оно тихо. Вот это тема. Не забудьте, с кем бился Пересвет.

Аноним, 07-04-2017 #30[ru]

Многоуважаемые! Хотелось бы узнать, как идет следствие или просто инфу про коррупцию в Танды? Под домашним арестом глава и его первый зам, когда полетят и все остальные, ведь воровством занимались не только они, а также руководитель культуры, а также и Оюн и многие-многие другие. Когда справедливость восторжествует?

Аноним, 08-04-2017 #31[ru]

ГОСПОДА! ГОСПОДА! Народ на митинг загоняют коррупционеры «Вместе против террора и коррупции в Туве» Ну насмешили Господа!

Аноним, 05-04-2017 #1[ru]

Побойтесь Бога! На святое замахнулись? Он же всё делает для того чтобы мир был во всем мире! Он же Шолбану как отец, по-отечески заботится. Это Шолбан подставляет его как отца. Шойгу разведка докладывает, но у него самое сложное министерство в мире!

Аноним, 05-04-2017 #3[ru]

Не понимаю, что может связывать двух совершенно разных людей? Сергей Кужугетович достиг огромного авторитета в России – он министр обороны, один из самых влиятельнейших людей, как в России, так и за рубежом. А ШВК кто? Алчный коррупционер, доведший свой народ до крайней нищеты. Самому-то не стыдно? Что довел народ до крайней нищеты, алкогольного безобразия. К чему бы не прикоснулись руки его сподвижников – убогость, отсутствие эстетического вкуса и масштабное воровство. Этот человек войдет в историю как самый неадекватный и проклинаемый народом правитель.

Аноним, 05-04-2017 #4[ru]

К чему или к кому-либо прикоснувшись, Карлик всегда обмажет в своем дерьме, даже Шойгу умудрился насрать на голову, пипец

Аноним, 06-04-2017 #5[ru]

Шойгу должен знать, что творится на его Родине, даже обязан знать. И если он не в курсе, что вряд ли, то в этом тоже ничего хорошего. Так что имеет отношение.

Глобус, 06-04-2017 #1[ru]

Это все связанно с ЕГЭ. После реформы появились сайты, которые провоцируют суициды среди подростков. Если ребенку суждено учиться и получить образование – он получит. Знаю спецов с красными дипломами, которые так и не смогли с людьми работать. Для ребенка ЕГЭ – это изощренная психологическая пытка. С каждым днем все усложняют, регламентируют. Сколько денег вбухали на все эти оборудованные кабинеты для сдачи экзаменов.

Аноним, 06-04-2017 #2[ru]

Глобус, по информации МВД, всего 1 процент детских суицидов связан с сайтами. 99 процентов – это отношения в семье, школе, на улице. Так что не гони пургу.

Аноним, 05-04-2017 #1[ru]

Наворовались, наши чиновники пригласили гастролеров с Кавказа и поделили ворованное – вот вам и результат

Аноним, 06-04-2017 #2[ru]

Почему именно с Кавказа? Я знаю многих армянских семей. Это нормальные порядочные, работающие во благо нас всех, многие еще детьми приехали к нам и даже родились здесь... Винить надо своих коррупционеров, с их легкой подачи, творится этот беспредел, Нас рассорили с русскими в 90-е годы, сами живут в шоколаде, понастроили коттеджи, бизнес, а мы страдаем, без работы, без денег. Где справедливость?

Аноним, 05-04-2017 #1[ru]

«поступила со своим ребенком так, как поступали многие поколения ее предков» – а в еще более древние времена слабых детей сразу убивали, так как лечить не умели. И средняя продолжительность жизни была 30 лет. Возродим традиции? Или все-таки будем жить в ногу со временем?

Аноним, 07-04-2017 #1[ru]

Обидно, что на родине малой такое творится. Ни за что бы не уехала, если бы не было такого явного бытового национализма...

Аноним, 05-04-2017 #2[ru]

Все они там больные на голову. За неимением других достижений додумались пиариться за счет чудом выжившей девочки. Хотя тут самые большие вопросы к властям: почему Тува в 21 веке до сих пор не обеспечена хоть какой-то связью? Кара-оол собрался продавать электричество в Монголию, но до сих пор в 21 веке целые районы живут при свечах. Что бы сказали эти толстяки, если бы девочку по дороге сожрали волки? Почему девочка жила оторванной от цивилизации в компании со слепым дедушкой и полуживой бабушкой, а не ходила в садик? Мест нет? Почему?? Тут не пиариться, а рыдать и биться головой об стену надо за свою никчемность и бесполезность!

Аноним, 05-04-2017 #3[ru]

Ой, только Героя и позорят такие горе депутаты! Героя-то зачем туда приплели? Родина Героя – и такой позор. Как Герою в глаза смотреть будем а, жители Тувы?

Аноним, 05-04-2017 #10[ru]

Отвратительный поступок мерзавцев в законе.

Аноним, 05-04-2017 #15[ru]

Почему Юра Кара-оол смотрит в тарелку Конгар? потому что такие люди, как Юра, всегда следят за тем, чтобы им почета побольше, внимания и хвалебных речей побольше, чем его подчиненным, и чтобы пельменей в тарелке было побольше...

Аноним, 05-04-2017 #16[ru]

Это сколько народных денег надо сожрать, чтоб харя так треснула?

Аноним, 05-04-2017 #20[ru]

Алтын-Кыс Демир-ооловна должна сидеть в тюрьме. За финансовые нарушения в должности министра.

Аноним, 06-04-2017 #24[ru]

Товарищи! Как же так? Правильно пишут здесь. Конгар А.Т. по состоянию здоровья не имеет право занимать государственную службу. Кто ей доверил депутатский мандат? Прокурор Республики! Просим проверить все обстоятельства получения Аллой инвалидности. Караол собирает вокруг себя всякую шваль, как будто издевается над общественностью. Она не только разрабатывать законы, сидеть в тюрьме за содеянное не может. Психбольная, на учете состоит.

Аноним, 06-04-2017 #30[ru]

Какие некрасивые на вид братья Караоолы, ростом не вышли, рожи жуткие, а старший вообще на Чикотило похож. В человеке хоть что-то же должно быть прекрасно...