Спасёт ли Шойгу главу Тувы от Лефортово?

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PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 7 по 9 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к возможной причастности Сергея Шойгу к коррупции в Туве. В ходе исследования было опрошено 145 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Сможет ли министр обороны Шойгу выручить Главу Тувы Кара-оола от наказания за провал программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья?»