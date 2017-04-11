Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Онер Ондар и Роман Монгуш с интересом читают газету РИСК. Раздел: Люди
Комментариев: 24
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 81
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 23
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 14, 11 апреля / Спасёт ли Шойгу главу Тувы от Лефортово?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№14, 11 апреля 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Спасёт ли Шойгу главу Тувы от Лефортово?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 7 по 9 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к возможной причастности Сергея Шойгу к коррупции в Туве. В ходе исследования было опрошено 145 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Сможет ли министр обороны Шойгу выручить Главу Тувы Кара-оола от наказания за провал программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья?»

Были получены следующие ответы:

Шойгу не станет выручать Кара-оола 24,83%
Кара-оола уже нельзя спасти 37,93%
Шойгу ищет Кара-оолу замену 15,86%
Шойгу снимет с повестки Госсовета отчёт Кара-оола 21,38%

Сможет ли министр обороны Шойгу выручить Главу Тувы Кара-оола от наказания за провал программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья?

(прочитано 409 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6591.html
0

 Доска объявлений 
Куплю аварийный ВАЗ или иномарку.
Тел. 8909 528 7008
Ремонт пластиковых окон. замена резиновых уплотнителей. Замена фурнитуры, ремонт. Замена стеклопакетов. Регулировка окон, дверей из ПВХ и AL. Установка окон, входных и межкомнатных дверей.
Тел. 8923 212 1948
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ бесцветный для теплиц в Абакане! лист 2,10м*6м*3,5мм - 1450 руб. 4мм - от 1760 руб. В розницу! Сотовый поликарбонат цветной лист 2,10м*6м*4мм всего 2150руб. в розницу! есть толщины до 16мм скидки от 100 листов!
Абакан, Гагарина 26, тел 8906 192 9222
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Остальные материалы номера 14:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» За будущее Тувы (№14, 11 апреля)
» Спасёт ли Шойгу Кара-оола 5 мая на Госсовете? (№14, 11 апреля)
» Имеет ли Шойгу отношение к коррупции в Туве? (№13, 4 апреля)
» В Кызыле в подвале правительственной гостиницы обнаружили шпионскую аппаратуру (№10, 14 марта)
» Почему Шойгу держится за Кара-оола? (№9, 7 марта)
» Почему не убирают Кара-оола? (№7, 21 февраля)
» Челобитная Сергею Кужугетовичу Шойгу (№7, 21 февраля)
» Заслужил ли Кара-оол награду? (№6, 14 февраля)
» Сирия, Тувинская филармония и Халилов (№2, 17 января)
» Куда Тува готовится бежать? (№51, 20 декабря)
» Шойгу зализывает раны (№44, 1 ноября)
» Кара-оол затаился и... уволил Шойгу (№44, 1 ноября)
» Губернатор с большой дороги (№40, 4 октября)
» Что день грядущий нам готовит? (№40, 4 октября)
» Шойгу сказал всё... (№29, 19 июля)
» Трын-трава (№27, 5 июля)
» Рука Шойгу: Выборы без выбора (№23, 7 июня)
Сергей Шойгу на инаугурации Шолбана Кара-оола (2007 год).
Комментариев: 13
Сергей Шойгу не бросит Шолбана Кара-оола
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

«Я бросил в лицо кассиру Сидоровой свои выплаты по кредиту, чтобы она подавилась! И она подавилась...» (из объяснительной).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank