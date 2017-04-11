Спасёт ли Шойгу главу Тувы от Лефортово?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 7 по 9 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к возможной причастности Сергея Шойгу к коррупции в Туве. В ходе исследования было опрошено 145 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Сможет ли министр обороны Шойгу выручить Главу Тувы Кара-оола от наказания за провал программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья?»

Были получены следующие ответы: