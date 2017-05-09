Срам имени Шойгу

В предыдущих номерах газета рассказала, как Минобороны страны пытается милитаризовать Туву, при этом нещадно разворовывается бюджет. Читатели узнали, как обворовал военное ведомство кум Главы правительства Лёня Доржу, присвоив огромные средства, отпущенные С.Шойгу на строительство военкомата. Заодно ознакомились, как Шойгу и Кара-оол за казённый счёт построили на святом месте аварийное здание Президентского кадетского училища. При этом была отмечена одна особенность: чиновники Минобороны при определении подрядчиков для строительства военных объектов выбирают строительные организации, возглавляемые лицами с непременным тёмным прошлым.

В первом случае с подачи Кара-оола выбор пал на ООО «Инвестстрой» Л.Доржу, укравшего сотни миллионов на строительстве Станции переливания крови, во втором случае к военному объекту допустили Торговый Дом «Челябтрейд» А.Никитина, в отношении которого расследуется уголовное дело о хищении миллиарда рублей на строительстве другого военного объекта. Да, действительно, в отношении Никитина и Доржу пока нет обвинительного приговора, вступившего в законную силу, хотя громкие уголовные дела в отношении обоих активно расследуются. Так что их с натяжкой вполне можно считать людьми достойными, честными и профессиональными.

Что же до Исаева, сменившего на кадетке Никитина, то на этом приятеле, похоже, вообще пробы ставить негде. Достаточно набрать его фамилию в Интернете, как вы прочтёте столько о том, кого и как он «кинул» в Хакасии, что у вас сразу пропадёт всякое желание иметь с ним дело. Но это – для обывателя, для простого гражданина. А вот когда дело доходит до выбора подрядчика по строительству военного объекта, претендентов обязаны рассматривать в лупу как на предмет профпригодности, так и на добропорядочность. Что ни говори, а военное ведомство – это вам не УКС при правительстве Тувы, где нет никаких специальных инструментов для проверки на благонадёжность.

Для министра обороны Сергея Шойгу узнать всю подноготную на потенциального подрядчика – дело плёвое. Дал задание контрразведке, и ему на следующий день на стол ляжет досье, в котором будут и моральный, и деловой облик, с кем, как и на что живёт. По средствам или нет. И какая у него история взаимоотношений с бюджетными ассигнованиями. Но – странное дело. Никого Шойгу не проверяет и допускает к милитаристской дармомовой кормушке кого попало. Вернее даже не «кого попало», а проверенных временем мошенников. Неужели специально, чтобы затем с ними было удобно воровать?

Ну, ладно, хватит шельмовать Шойгу, – скажет кто-то. С кем не бывает? Ошибается тот, кто ничего не делает. А Шойгу развивает республику, вот и ошибается.

Посмотрим повнимательнее дальше.

Шойгу решил создать в Туве на Правом берегу Енисея базу для горно-стрелковой бригады. Как обычно, на земле, для этих целей не предназначенной. Там по Генплану должно было строиться жильё для кызылчан. Но Шойгу и Кара-оол решили по-своему. И начали возводить военный комплекс. Без технического проекта, без сметы, без необходимой в таких случаях госэкспертизы. Так, на глазок, как во время Великой Отечественной войны перевозили за Урал оборонные заводы. Как потом показала жизнь, всё это безобразие, все эти «недочёты» были специально созданы, чтобы было легче воровать.

Но главный вопрос в таком деле – кто осуществит задуманное? Кто в состоянии всё это «провернуть»? Нужна фигура. И её Шойгу нашёл! Н.Хван оказался как раз к месту. Бывший депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от партии «Единая Россия», одним из создателей которой является наш замечательный земляк министр обороны Сергей Шойгу, Николай Хван до декабря 2010 года возглавлял в Новосибирске муниципальное предприятие «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Как говорится, человек с опытом и громкой историей. Именно ему Сергей Шойгу доверил обустройство горно-стрелковой части на своей родине.

На первых порах заказчик определил фронт работ на бригаде примерно на 7 млрд. рублей. После года аврального труда, выяснилось, что из уже полученных 7 млрд. рублей Хван никак не может отчитаться перед заказчиком за 2 млрд. рублей, что составляет примерно 40% от освоенных средств. Кроме того, выяснилось, что строительство велось из некачественных строительных материалов, в связи с чем стены запузырились, плитка отвалилась, а сантехника пришла в негодность.

Военная прокуратура принялась проверять, куда подевались 2 млрд. рублей, но достоверно выяснить ничего не удаётся в связи с отсутствием на объекте утверждённой проектно-сметной документацией, прошедшей госэкспертизу. Так что пока трудно с достоверностью заявить, что Хван спёр у ведомства Шойгу 2 млрд. рублей. При этом стройка явно зашла в тупик: у Хвана долгов перед субподрядчиками на сумму в 2 млрд. рублей, в то время, как на текущий год Шойгу выделил на строительство базы только 1 млрд. рублей. Напуганные перспективой кадетки и военкомата «субчики» работать без предоплаты больше не соглашаются.

Но как так случилось, что у Шойгу и на этой стройке случился «затор»? Да и вообще: это случайно, или нет? Приоткрою небольшую завесу над большой тайной. Судя по всему, активист партии жуликов и воров оказался в Туве совсем не случайно. Уже когда Шойгу ему доверил объект в Кызыле, была известна его печальная криминальная история, вследствие которой он лишился в Новосибирске и депутатства, и работы. Летом 2011 года в отношении Хвана следователи возбудили сразу два уголовных дела, обвинив его в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Новосибирского метрополитена. Хван принял решение о досрочном сложении с себя депутатских полномочий в тот же день, когда Дзержинский районный суд Новосибирска вынес ему обвинительный приговор по делу о растрате, назначив ему наказание в виде двух лет условно. По версии суда, Хван совершил растрату с использованием служебного положения на МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», которым руководил. Вот тут-то Шойгу и предложил Хвану непыльную работёнку в Туве, при исполнении которой казна лишилась 2 млрд. рублей.

Как видите, уважаемый читатель, практика найма уголовников на руководство стройками Минобороны в Туве последовательна и неизменна. Какова роль в этом криминальном строительстве министра обороны Сергея Шойгу, строителя по профессии, пока точно не установлено. Но есть ещё одна деталь, на которую стоит обратить внимание. Как известно, Тува – не единственный обласканный вниманием Шойгу регион. Точно так же, как и в Туве, Шойгу является полновластным хозяином и в Республике Хакасия. И там так же, как и в Туве, сразу после назначения Шойгу министром обороны, организовался милитаристский бум с печальными для бюджета России последствиями.

Вот как их, в частности, описывает хакасская пресса. Речь идет о коттедже чиновника правительства Хакасии Бызова, появившемся одновременно с военным городком в Абакане: «почти одновременно с тем, как... стали поступать бюджетные деньги на военный городок, на улице Светлой закипели работы. В результате в декабре 2014 года (одновременно с тем, как строители городка начали жаловать на невыплату зарплат) Владимир Бызов оформил на себя некий свежеотстроенный объект недвижимости». При этом сам Бызов никакими серьёзными финансовыми возможностями не обладал, а «на момент сделки на нём висел непогашенный кредит в 900 тыс. рублей перед «Народным банком» (лицензия отозвана в 2014 году), а его супруга Александра трудится обычным парикмахером в салоне».

Эта ситуация интересна тем, что одновременно со строительством военкомата в Кызыле там же началось силами всё того же ООО «Инвестстроя» строительство гостиницы семьи караоолов по ул. Интернациональной. При этом строительство военкомата заморожено, директор подрядчика Л.Доржу томится в кызылском СИЗО, а строительство гостиницы, как ни в чём не бывало, подходит к своему логическому концу. Не правда ли, очень похожая ситуация со строительством военных объектов в Хакасии и Туве? И что, наш доблестный земляк Шойгу к этому никакого отношения не имеет? Это что, случайное совпадение? Или как?

Газета – не военная прокуратура, и предъявлять претензии Шойгу не наша прерогатива. Но, думается, что повсеместная передача военных подрядов строительным компаниям, уже известным своим громким криминальным прошлым с руководителями, имеющими судимости, с последующим разграблением бюджета и замораживанием строительства в связи с нехваткой финансовых средств не может быть случайностью. Либо Шойгу, либо кто-то в его ближайшем окружении преднамеренно и последовательно генерирует такие ситуации, как на строительстве Президентского Кадетского училища, военкомата и горно-стрелковой бригады. И с этим пора разбираться. Ликвидацией «Спецстроя» Минобороны тут не обойдёшься.

Но разве такое положение только на военных строительных объектах? А в других областях хозяйственной деятельности оборонного ведомства царит порядок и процветание? Вряд ли. Не случайно на днях Шойгу обязали погасить коммунальные долги. Долги ресурсоснабжающих организаций Минобороны тоже достигли гигантских объемов. Как сообщил «ФедералПресс», в 2009 году Министерство обороны поручило обслуживание ведомственного жилищно-коммунального хозяйства «Оборонсервису». Однако через шесть лет разразился громкий коррупционный скандал, в результате которого в 2015 году компании были заменены на новые, а холдинг стал называться «Гарнизон». Но по сути ничего не изменилось. К примеру, для отопления таёжного военкомата в далёкой тувинской Тодже подчинённые Шойгу военные чиновники поставляют дрова из... Новосибирской области. А уголь в подразделения Минобороны в Туве поставляет поставщик из С.-Петербурга по цене в 6 тыс. рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем уголь на месте. И как при этом ведомство сводит концы с концами?

По решению министра Шойгу с конца 2015 года коммунальный комплекс Минобороны обслуживает АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства». Но и эта реорганизация никакой пользы военному ведомству не принесла. Долг «ГУ ЖКХ» поставщикам ресурсов на момент реорганизации составлял более 50 млрд. рублей, и он стремительно растёт. Позиция правительства предписывает военному ведомству «принять меры по недопущению задолженности за коммунальные услуги (ресурсы), поставляемые для нужд Минобороны, а также по погашению имеющейся задолженности», однако средств, выделенных бюджетом, для оплаты энергоресурсов недостаточно. В это время на подведомственных Минобороны объектах типа космодрома «Восточный» и на объектах Шойгу в Туве специально подобранные для этого рецидивисты-руководители безнаказанно разворовывают военный бюджет...

Но у этой проблемы есть ещё один аспект. Зачем Туве все эти военные объекты? Тем более, что они, как в случае с кадетским корпусом, реально угрожают жизни и здоровью граждан? Зачем нам новый огромный военкомат, если и прежний всегда с блеском справлялся с набором рекрутов? Зачем в Туве горно-стрелковая дивизия? Нам что, кто-то угрожает с юга? Монголия? Китай? Зачем нам более тысячи солдат в регионе, нападать на который никто не собирается? Или Шойгу думает, что в случае чего сможет части из Тувы быстро перебросить куда-нибудь в Сирию или Украину? Вряд ли это у него получится, поскольку до железной дороги от Кызыла 400 км. Во время нештатной ситуации до ж/д станции вряд ли дотянет половина техники даже через неделю после объявления мобилизации.

Тогда зачем нам эта бригада? Воспитывать новое поколение тувинцев? Сомнительно. К примеру, 15.10.2016 года бывший следователь МВД Монгуш, служивший по контракту в горно-стрелковой бригаде и откомандированный в Нижнеудинск, поймал и изнасиловал в проулке местную девушку славянской национальности. В другом случае наши горе-воины в том же Нижнеудинске разобрали личный автомобиль начальника физической подготовки части за то, что тот отказался им бесплатно оформлять 1 категорию физической подготовки без оплаты 100 тыс. рублей. Когда от скандалов подальше наших бойцов вернули в Туву, в декабре 2016 года солдаты-контрактники Дагжи и Мудаев познакомились в ночном клубе с девушкой-тувинкой, завлекли её в квартиру и там вдвоём изнасиловали. И теперь таких горе-воинов Сергей Шойгу прислал к нам в количестве более 1200 человек. Держитесь, земляки!

Скажите, зачем нам нужны эти рассадники коррупции, сексуального разгула и бандитизма? Неужели Тува без этого не проживёт? Но главное – это только начало. Скоро военные начнут выселять тувинцев с обжитых мест – первыми будут кара-хаакцы, дома которых хотят снести в связи с организацией военного полигона. Не за горами передислокация в Туву железнодорожного батальона. А там, глядишь, Шойгу пришлёт нам каких-нибудь сапёров. Короче говоря, милитаризация на марше. И зачем нам это нужно? Кому от этого толк, кроме жуликов, коррупционеров, бандитов и насильников?

Как известно, Тува – родина Шойгу. Что мы ему такого сделали, что он нам так мстит?

На эти вопросы я постараюсь ответить в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин