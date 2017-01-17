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Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 2, 17 января / Курица – не птица, Кара-оол – не петух?
   
 
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№2, 17 января 2017 года.

    О главном начистоту

Курица – не птица, Кара-оол – не петух?

Курица – не птица, Кара-оол – не петух?

Незаметно пролетели две недели нового года. Официально начался он с куриного переполоха – аварии на птицефабрике. Почему официально? Так ведь первое лицо республики сообщило об этом, следовательно, с этого год и начался. А дальше – больше: он побывал и там, и сям – и обо всём написал. Сам себе пресс-служба. Ну что ж, пройдусь по следам его публикаций о себе любимом.

Итак, вот эти истеричные петушиные кукареканья про птицефабрику – это что? Нет уж, Шолбан, давай разберёмся – была всё-таки чрезвычайная ситуация на птицефабрике в первый день 2017 года или нет? Ты 2 января, извини, в туалет не успел, наверное, сбегать, как сразу же в 7 утра настучал по клавиатуре и весь мир через Интернет узнал, что тувинское правительство в прямом смысле слова борется «за выживание птицефабрики». А твой заместитель с заковыристым названием вице-премьер Байбек Монгуш официально несколько дней спустя сообщает, что всё нормально, не было никакого ЧП, а «массовый забой птицы... планировалось начать 2 января». То есть, ты говоришь одно, а твой подчинённый Байбек – совсем наоборот? Ты – про ЧП, а он – про запланированный забой? Шолбан, ты – паникёр? Если нет, то Байбек – дурак? А если всё же Байбек не совсем дурак, то кто тогда ты?

«Вообще очень много поучительного в деятельности Правительства Татарстана. Чувствуется натиск и характер моего друга, старшего товарища, Президента Рустама Нургалиевича Минниханова, в каждом деянии власти» (личный блог Ш.Кара-оола в Интернете, 09.01.2017 г.)

Через несколько дней ты опять же всему миру сообщаешь, что поехал в Татарстан с рабочим визитом для обмена опытом. Бросил кур с яйцами на произвол судьбы и бегом к татарам. Да, у татар можно чему поучиться. Но равноценный обмен с ними – это как? Ты татар научить хотел, как реанимировать дохлых кур? Или как менять шило на мыло? Чему татары смогут научиться у тебя? Вот, ей-богу, смешно же, когда ты сообщаешь, что Президент Татарстана – твой друг и старший товарищ. Ну, зачем, неудобно подставлять уважаемого человека. Президент Минниханов, может быть, даже и не подозревает, что у него есть друг Кара-оол, а ты пишешь о нём всякие небылицы про его «натиск и характер». И, вообще, когда же ты повзрослеешь и научишься работать? У Минниханова стаж руководителя региона меньше твоего, а ты за свои 10 лет ни ума, ни авторитета не приобрёл – всё ездишь за тысячи километров опыт перенимать на чужой стороне.

А 9 января все, кто смотрит телевизор, узнали про то, что «Горнострелковая бригада включилась в общественную жизнь Тувы». Ох уж это «Боевое братство», ох уж эти ветераны Афганистана! Знаешь, Шолбан, эти военно-патриотические игры с воспитанием подрастающего поколения ни к чему доброму не приведут. Командир 55-й бригады Хоптяр, конечно, генерал-майор, но ведает ли он о настоящем духе воина-тувинца? Не болит ли у него голова от тувинского патриотизма? Он хоть и сам ветеран Афганской войны – пусть будут прокляты все войны на свете, но такого боевого удальства он даже и в самых горячих точках, наверное, не видел.

Видишь ли, Шолбан, твои братья-афганцы Леонид с Юрием, на мой взгляд, не самые лучшие образцы для подражания. Если ты не согласен, это твоё дело, а вся полиция на ушах перед Новым Годом стояла из-за того, что славные бойцы знаменитого министра обороны Шойгу в два счёта разукомплектовали машину большого армейского чина, который приехал с комиссией проверить военный городок с тувинскими горными стрелками. А дело было как? Армейский чин оставил свою машину возле военгородка, а через какие-то считанные минуты машина осталась без мотора и колёс.

Люди по-разному говорят: то ли не было всех колёс, то ли остался только каркас машины с номерными знаками? Генерал-майор Хоптяр, как мне кажется, в жарком Кандагаре такого мастерства не видел. Знай наших! Если бы армейский чин на бронетранспортёре прибыл, то и бронетранспортёр в мгновение ока бравые тувинские солдаты разули бы на запчасти, а что – в хозяйстве всё пригодится, да и семьи кормить как-то надо. Короче, говорят, чуть ли не всю горнострелковую бригаду на допросы возили в полицейский участок, но тувинцы – крепкий орешек, никого не сдали по кодексу чести круговой поруки.

Сколько угодно Лёня с Юрой будут водить вояк по музеям и театрам, хоть до умопомрачения командир Хоптяр будет разглядывать фотоальбом «Честь и доблесть. Солдат из Тувы», но полицейским от этого ничуть не легче – количество уголовных дел с прибытием горнострелковой бригады в Туву неуклонно увеличивается.

Говорят, хоть миллион раз скажешь «халва», а во рту слаще не будет, так и кукарекать можно про что угодно...

Очень вредная тувинка

(прочитано 2800 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6427.html
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Аноним (гость) 22-01-2017 01:01:39   #35 [ru]
Карлик ещё к тому же и курофил!
 
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Аноним (гость) 20-01-2017 20:25:50   #34 [ru]
Если по реалиям такого лидера все государства мира ждут:Образцы подражания должны быть благородные, честные, добрые, смелые, сильные и внешне красивыми...Но если по РФ то такой человек должен быть умным ясен пень сразу на распашку душу нельзя распахивать если он умный))порой даже такой опытные благородные, честные, добрые, смелые, сильные и внешне красивый,такой опытный..как так можно...? нельзя душу раскрывать раньше времени если такие есть)) и 3-х 4-х часов и не проживет!Конкуренция!надо быть умным раз уж умный будьте умными!Если только не вымерли))Если умные Такие всем нужны
 
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Аноним (гость) 20-01-2017 19:47:28   #33 [ru]
№32 никогда не было таких,но Мазай знает духовную жизнь,чем многие..Самым крутым человеком будет тот кто померит Хохляндию и Русляндию
 
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Аноним (гость) 20-01-2017 18:51:04   #32 [ru]
Образцы подражания должны быть благородные, честные, добрые, смелые, сильные и внешне красивыми...
 
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Аноним (гость) 20-01-2017 16:07:21   #31 [ru]
Путинскими?!такое ощющение что он с конца 14 года ("астрально") : )) уже не правит,ну если фантазировать )) Мазай твоя пустая позиция мешать не должна,на выдохе все время тоже нельзя вздыхайте хотя бы))
 
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Аноним (гость) 20-01-2017 15:31:58   #30 [ru]
Харэ Мазай)) пониженной активности что ли )) тут твой дружок нужен,да ладно фальш..у вас до начало все подготовили фальш украсть хотели,а украсть нечего оказалось..ты на той стороне где подготовлена ложь и то неоказалось,ты на той стороне где пусто,в пустоте потому что ложь,это еще хуже..
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 20-01-2017 14:46:33   #29 [ru]
Анонимная ПРОСТИТУТКА под Номером 27
Вы даже под Иностранными Флагами, но как Были ПОДОНКАМИ Прав на Имя не Имеющими, Таковыми и Останетесь... Very Happy
Так что Троль Прав на Имя не Имеющий, меня тебе ПРОТИТУТКА разозлить не удастся. Very Happy
Если я Понимаю что ТЫ ПАДАЛЬ, так это многие здесь точно так же понимают Аноним Номера 26 и 27... Very Happy
Так что ТВОЙ Иностранный Флаг и Показывает Твою Суть, когда Вы УРОДЫ боитесь Развития Тувы... Very Happy
Но не чего, Ты то ЧИТАЕШЬ что я Тебе то ПИШУ Паскуда, и понимаешь Мое Мнение о Тебе. Так как НЕТ Разницы между такими ПОДОНКАМИ как Ты и теми "про" Путинскими, Рабами. Very Happy
 
+1
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Аноним (гость) 20-01-2017 09:28:26   #28 [ru]
Слишком много не чести,это перебор!Душа бессмертна,даже по человечески не справедливо!законы не работают это подтверждаются уже фактически,уже видно всем и это тупо так,где справедливость?!души будут мстить потому что не справедливо,а закон участвует в этом прямом смысле,слишком много не чести по всем параметрам и по всем законам.Это уже факт и всем видно,закон упал ниже плинтуса,потому что видно уже чаша полна..
 
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Аноним (гость) 20-01-2017 08:53:05   #27 [ru]
Мазай образование тут нипричем там ничего такого нет,что ты нам тупо предлагаешь,как ты можешь за кого то решить если ты палец от х.я не можешь отличить?!))?!Дети Кхема сами выберут что им нужно в образовании))ты не до конца учил язык детей волчицы))где твой гороскоп71
 
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Аноним (гость) 20-01-2017 08:16:23   #26 [ru]
Мазай!где твой анальный друг?!)) только он способен твой зад заткнуть своим языком))ананим твой где ты?!)))
 
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