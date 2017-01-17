Курица – не птица, Кара-оол – не петух?

Незаметно пролетели две недели нового года. Официально начался он с куриного переполоха – аварии на птицефабрике. Почему официально? Так ведь первое лицо республики сообщило об этом, следовательно, с этого год и начался. А дальше – больше: он побывал и там, и сям – и обо всём написал. Сам себе пресс-служба. Ну что ж, пройдусь по следам его публикаций о себе любимом.

Итак, вот эти истеричные петушиные кукареканья про птицефабрику – это что? Нет уж, Шолбан, давай разберёмся – была всё-таки чрезвычайная ситуация на птицефабрике в первый день 2017 года или нет? Ты 2 января, извини, в туалет не успел, наверное, сбегать, как сразу же в 7 утра настучал по клавиатуре и весь мир через Интернет узнал, что тувинское правительство в прямом смысле слова борется «за выживание птицефабрики». А твой заместитель с заковыристым названием вице-премьер Байбек Монгуш официально несколько дней спустя сообщает, что всё нормально, не было никакого ЧП, а «массовый забой птицы... планировалось начать 2 января». То есть, ты говоришь одно, а твой подчинённый Байбек – совсем наоборот? Ты – про ЧП, а он – про запланированный забой? Шолбан, ты – паникёр? Если нет, то Байбек – дурак? А если всё же Байбек не совсем дурак, то кто тогда ты?

«Вообще очень много поучительного в деятельности Правительства Татарстана. Чувствуется натиск и характер моего друга, старшего товарища, Президента Рустама Нургалиевича Минниханова, в каждом деянии власти» (личный блог Ш.Кара-оола в Интернете, 09.01.2017 г.)

Через несколько дней ты опять же всему миру сообщаешь, что поехал в Татарстан с рабочим визитом для обмена опытом. Бросил кур с яйцами на произвол судьбы и бегом к татарам. Да, у татар можно чему поучиться. Но равноценный обмен с ними – это как? Ты татар научить хотел, как реанимировать дохлых кур? Или как менять шило на мыло? Чему татары смогут научиться у тебя? Вот, ей-богу, смешно же, когда ты сообщаешь, что Президент Татарстана – твой друг и старший товарищ. Ну, зачем, неудобно подставлять уважаемого человека. Президент Минниханов, может быть, даже и не подозревает, что у него есть друг Кара-оол, а ты пишешь о нём всякие небылицы про его «натиск и характер». И, вообще, когда же ты повзрослеешь и научишься работать? У Минниханова стаж руководителя региона меньше твоего, а ты за свои 10 лет ни ума, ни авторитета не приобрёл – всё ездишь за тысячи километров опыт перенимать на чужой стороне.

А 9 января все, кто смотрит телевизор, узнали про то, что «Горнострелковая бригада включилась в общественную жизнь Тувы». Ох уж это «Боевое братство», ох уж эти ветераны Афганистана! Знаешь, Шолбан, эти военно-патриотические игры с воспитанием подрастающего поколения ни к чему доброму не приведут. Командир 55-й бригады Хоптяр, конечно, генерал-майор, но ведает ли он о настоящем духе воина-тувинца? Не болит ли у него голова от тувинского патриотизма? Он хоть и сам ветеран Афганской войны – пусть будут прокляты все войны на свете, но такого боевого удальства он даже и в самых горячих точках, наверное, не видел.

Видишь ли, Шолбан, твои братья-афганцы Леонид с Юрием, на мой взгляд, не самые лучшие образцы для подражания. Если ты не согласен, это твоё дело, а вся полиция на ушах перед Новым Годом стояла из-за того, что славные бойцы знаменитого министра обороны Шойгу в два счёта разукомплектовали машину большого армейского чина, который приехал с комиссией проверить военный городок с тувинскими горными стрелками. А дело было как? Армейский чин оставил свою машину возле военгородка, а через какие-то считанные минуты машина осталась без мотора и колёс.

Люди по-разному говорят: то ли не было всех колёс, то ли остался только каркас машины с номерными знаками? Генерал-майор Хоптяр, как мне кажется, в жарком Кандагаре такого мастерства не видел. Знай наших! Если бы армейский чин на бронетранспортёре прибыл, то и бронетранспортёр в мгновение ока бравые тувинские солдаты разули бы на запчасти, а что – в хозяйстве всё пригодится, да и семьи кормить как-то надо. Короче, говорят, чуть ли не всю горнострелковую бригаду на допросы возили в полицейский участок, но тувинцы – крепкий орешек, никого не сдали по кодексу чести круговой поруки.

Сколько угодно Лёня с Юрой будут водить вояк по музеям и театрам, хоть до умопомрачения командир Хоптяр будет разглядывать фотоальбом «Честь и доблесть. Солдат из Тувы», но полицейским от этого ничуть не легче – количество уголовных дел с прибытием горнострелковой бригады в Туву неуклонно увеличивается.

Говорят, хоть миллион раз скажешь «халва», а во рту слаще не будет, так и кукарекать можно про что угодно...

Очень вредная тувинка