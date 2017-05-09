Старательный Кара-оол

Основная мысль перед прикормленной аудиторией в своем, так называемом отчете Главы Правительства, с которым он выступил на днях в Доме народного творчества, прозвучала так: «Мы старались! Да вот, к сожаленью, никак не получается!..»

Мы могли бы объяснить, почему же у Правительства ничего не получается, несмотря на превеликие старания. Это долгий разговор. В данную заметку его трудно втиснуть. Желающих подробно об этом узнать советуем познакомиться с работой Союза ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва «Аналитическая записка о социально-экономическом положении Республики Тыва», которая анализирует подробно деятельность нынешних дарлгаларов, раскрывает пагубность и беспомощность всех управленческих решений нынешней власти за последние десять лет.

Здесь же мы хотели бы задать лишь два конкретных вопроса.

1. Если вы старались, почему же получилось так, что за электроэнергию население платит непомерно высокую цену, чуть ли не самую высокую по всей России?

2. Если вы старались, почему же получилось так, что за уголь платим непомерно высокую цену, чуть ли не самую высокую по всей России?

За свет мы платим 3 рубля 15 коп. за 1 кВт/ч. (Тариф, установленный с 1 июля 2016 года). Как обычно, он имеет привычку каждое полугодие повышаться. Теперь рассмотрим соседнюю Хакасию. Население там платит 1 рубль 84 коп. за 1 кВт/ч. Более того, кто живет в городах в домах, оборудованных электроплитами, и сельские жители платят по 1,288 руб. за 1 кВт/ч. Возникают вопросы: что мы, самые богатые в России? Что, в Туве живут одни лишь олигархи? Почему тарифы у нас не соотнесены с уровнем доходов населения? У нас население и так едва сводит концы с концами, при этом их буквально задавили непомерными тарифами. Разве не понимает власть, что одной из главных причин перманентной задолженности населения за услуги снабжающим энергией организациям являются именно высокие тарифы?

Утверждать не буду, но у меня есть инсайдерская информация о том, что вопрос о тарифах был обговорен на встрече Кара-оола с представителями поставщиков электроэнергии в Москве. Не делегация Правительства или, по крайней мере, Служба по тарифам республики встречается гласно и открыто где-нибудь в Шушенском. А Кара-оол тайно встречается с кем-то в Москве. Ведь всем известно, что Кара-оол обладает даром ничего не делать даром. Интересно бы узнать, какой мизерной долей навара откупились от Кара-оола поставщики, которым позволено грабительскими тарифами обдирать бедное население.

Что касается угля, мы, т.е. Координационный Совет оппозиции, не единожды обращались в соответствующие инстанции с требованием грамотно разрешить эту проблему. Было и конкретное предложение, установить цену на уголь не выше 1000 рублей за тонну. Если нынешние хозяева угольного разреза не могут организовать рентабельное хозяйство вокруг этой базовой ставки цены на уголь, то грош цена таким хозяевам. Нужно ставить вопрос об их несостоятельности или замене.

Поскольку Верховный Хурал и соответствующие инстанции Правительства игнорируют наши обращения, нужно инициировать вопрос о полной проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия независимым аудитом с привлечением в его состав представителей общественности. Пришла пора, наконец, установить хозяев этого уже ставшего фейковым псевдохозяйственного образования. Обнародовать информацию о вполне реальных страданиях народа, обложенного неподъемными ценами на уголь, из-за которых вполне реально жируют так и не установленные до сих пор хозяева.

Координационный Совет оппозиции заявляет, что выше обозначенные два вопроса наряду с основным вопросом о коррупции будут темами будущего митинга, который состоится 12 июня.

Нами будут отправлены запросы в соответствующие инстанции, чтобы они на этом митинге дали исчерпывающий ответ на выше обозначенные два вопроса.

Амыр Хоюгбан