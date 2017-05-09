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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 18, 9 мая / Перекрёсток мнений
   
 
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№18, 9 мая 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Барское враньё накануне публичной порки

Аноним, 03-05-2017 #1[ru]

«Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти» (Владимир Путин, 2004 год). Кара-оол уже 10 лет – крыша еще на месте?

Аноним, 03-05-2017 #4[ru]

Интересно, что с кармой у тех людей, что собирали деньги у верующих и предпринимателей на «Самую большую в регионе статую Будды»? В настоящее время вместо статуи торчит какой-то «пенек» из бетона. Кабель может в цвет-мет сдали и ролтон купили, а на что пошли деньги с позолоченной статуи?

Аноним, 03-05-2017 #5[ru]

за 10 лет в такой маленькой Туве за такие огромные дотации из федерального бюджета при поддержке самого Шойгу такого можно было наворотить! Мы лучше жили бы, чем в Татарстане! За 10 лет ничего не сотворить, не создать, не вырастить, чтобы на века, на зависть другим! Шолбан Валерьевич! Какой Вы недалекий умом, из грязи вылезли сами и в грязь Туву заволокли! Вы – бездарный управленец, Вы – всеобщая беда всего тувинского народа! Вас в тувинской истории будут вспоминать не как созидателя, а как вора и начальника, создавшего криминальное чиновничество! Вы – самый бессовестный глава Тувы, Вы – бездарь, причем алчный и жадный! Уйдите с поста Главы республики. Народ устал от Вас и от Ваших братьев! Туве надо заново возрождаться после Вас, дайте это ей, наконец, сделать!

Аноним, 03-05-2017 #6[ru]

По телевидению показывают вчера в Спутнике по ул. Убсанурской сдали 16 квартирный дом. Где получила квартиру женщина, прождав целых 20 лет!!! И это правительство считает своей хорошей работой.

Аноним, 03-05-2017 #8[ru]

Вначале карлики воровали миллионами, потом миллиардами, аппетит приходит во время еды. Шойгуевская крыша расширяет аппетит, а на улучшение жизни своего народа денег уже не хватает!

Аноним, 03-05-2017 #11[ru]

9-му – ничего ему Путин не скажет, какой еще регион дает 100% выборы да и Шойгу подсуетится!

Аноним, 03-05-2017 #12[ru]

2 миллиарда сворованных е***ным Карликом рублей – это тысяча 3-комнатных квартир для 1000 семей сирот, малоимущих, инвалидов, ветеранов. Это украденная е***ным Карликом у тысяч людей радость своего семейного очага, тепла, света. Это украденные е***ным Карликом у государства огромные денежные средства, направленные на выполнение своих обязательств и заботу о своих гражданах. Это украденное детство тысяч детей, которые выросли на дачах в времянках, которые 6:30 утра в 30-40 градусные морозы стоят по часу на дачных остановках, чтобы забиться в газели и добраться до школ. Карлик ворует деньги у нищего народа из двухэтажных бараков, в крохотных комнатушках которых живут по 5-6 человек. Какой же мразью с чёрной душой надо быть, чтобы писать что-либо вообще в поддержку е***ного Карлика!

Аноним, 04-05-2017 #13[ru]

11-й прав на все 100! И продолжит Карлик работу где-нибудь в Москве, в Совете Федераций, например. И будет он получать там нехилую зарплату, крышевать свой бескрайний бизнес и братьев, а вы, уважаемые бараны-избиратели, будете ходить на выборы, как миленькие, и выдавать очередные 100%. Убогость и нищета – ваш удел.

Аноним, 04-05-2017 #16[ru]

Анониму 5, придет очередной ненасытный Кара-оол со своими родственниками…

Аноним, 04-05-2017 #17[ru]

Народ бедствует в Туве, и только свинорылая ненасытная семейка жиреет и хапает, как в последний раз. Боги, дайте им лопнуть и треснуть!!!

Аноним, 04-05-2017 #18[ru]

Почему у Карлика ничего не получается? В глазах одна злоба и алчность: где что прибрать к своим ручонкам, которые, как и ноги, растут из ж@пы. А язык вечно занят: то чушь несет, то из зада Старшего вынуть не может. Печаль-беда.

Аноним, 05-05-2017 #19[ru]

Сегодня 5 мая. Какие-то липовые акты ввода жилья для переселения с аварийных домов спасут ли Карла? Зависимый от Шойгу, жалкое человекоподобие.

Аноним, 05-05-2017 #20[ru]

Вор с большой дороги. Как голодная собака обглодал республику.

Аноним, 05-05-2017 #22[ru]

Шойгу! Забери это у***ще в Москву! Пусть там ворует.

Аноним, 05-05-2017 #24[ru]

Прочитал, плюнул в сердцах, вот что пишет КШВ: «Друзья мои! Не знаю, прошла ли информация о приглашении совместного с частным инвестором софинансирования строительства Дворца Молодёжи в самом центре Кызыла? Я хочу повторить идею. Правительство Тувы готово на принципах государственно-частного партнёрства строить начатый нами объект, при этом часть первого этажа будет передана в собственность под ресторан национальной кухни». Земляки! КШВ уже готовится прихватизировать новое здание у национального музея! Вот так красиво, завуалировано, он, якобы, ищет инвесторов. На самом деле он уже готовится захватить то, что строилось на наши и федеральные деньги! Да пусть лопнет его морда и ненасытный живот!

Аноним, 06-05-2017 #26[ru]

Ну а то, что Карлик ворует у сирот и он – гнусный барыга, народ и без этого понял. Зря его мама родила.

Как бы вы оценили итоги деятельности премьера Тувы Шолбана Кара-оола?

Аноним, 04-05-2017 #1[ru]

Итоги деятельности: отстроил особняк, еще одну заправку, салон для жены, квартиру для дочери, приобрел пару мерседесов, пристроил всех родственников к кормушке. Одаренный парень, я вам скажу! Оценка: просто отлично! А народ... какой народ? Не народ его ставил, не для него он и работал.

Аноним, 04-05-2017 #2[ru]

А правда, что он целый остров купил в Сингапуре для побега?

Вымогательство под крышей мэрии

Аноним, 03-05-2017 #2[ru]

Мы совершенно случайно с пацанами смотрели эту картину с участием Дивановны. Ей там прямо в лицо кричали, что она валютная проститутка. Жаль не успели ребята снять на телефон это кино. Было бы поучительно посмотреть многим нашим чиновникам. Так что Дивановна, народная мудрость: береги честь смолоду, прямо про тебя! Горожане не уважают! Так и знай.

Аноним, 03-05-2017 #3[ru]

Неправда твоя, ан.2! Дивановна всем нам – как мать родная! Президент города! Во всех вопросах она разбирается, всем руководит – архитектурой, стройками, подметаньями! Горожане не только уважают, но и любят её! И даже начали для неё сушить сухарики. Любя. На всякий случай.

Аноним, 03-05-2017 #4[ru]

Кормушка уменьшается, чиновники щас голодные – бросаются за любой копейкой. Скоро начнут кидаться на прохожих на улице: не там прошел – штраф, не достаточно низко поклонился барину – штраф, в одежде экстремистские цвета – штраф и т.д.

Аноним, 03-05-2017 #7[ru]

А Дина алкоголем не увлекается? Лицо пьянчушки. Может, Вам, Дина в зеркало на себя посмотреть внимательно?

Аноним, 03-05-2017 #9[ru]

Одна бывшая проститутка, харя которой сморщилась от многолетнего орального секса и которая за былые заслуги стала крупным муниципальным чиновником в одном сибирском городке, в прошлом году получила взятки от двух городских коммерсантов по 500 000 рублей. А ведь когда-то зарабатывала по другому.

Аноним, 04-05-2017 #12[ru]

Чё, такое лицо бульдожье, моя мать 75 лет и то лучше выглядит, признаки пьянства налицо, публичное лицо не должно так выглядеть, ее за пределы Тувы стыдно выпускать, мало того, что глупая, так еще и страшная... фу, конфуз перед чиновниками соседних регионов!

Аноним, 04-05-2017 #15[ru]

Страшная, как жизнь на дачах.

Кому контролировать Главу правительства?

Аноним, 07-05-2017 #6[ru]

В комитетах все свои, некому контролировать.

Гнилое руководство Министерства внутренних дел Тувы

Аноним, 03-05-2017 #2[ru]

Где-то и когда-то про это уже писали, и фамилию автора можно прочесть между строк, обиженный титул.

Аноним, 03-05-2017 #3[ru]

Про Баранову классно, лично с ним знаком тот еще типчик, до смерти избили пацана мотоциклиста в 1999 г.

Аноним, 03-05-2017 #6[ru]

В статье все правильно написано, МВД вообще хреново работает!

Аноним, 04-05-2017 #8[ru]

До назначения Лесняка министром я целый год не могла пробиться к руководству МВД – отсылали к замам, которые ничего не решали. И только он, Лесняк, решил мою проблему в одночасье, когда его назначили министром. Вся наша родня вспоминает его добрым словом. Ещё заметила, пока год ходила бить поклоны, что здание МВД до Лесняка было конюшней. Он пришёл и привёл его в божеский вид. Очень жаль, что такому Руководителю не дали у нас поработать!

Заключенные СИЗО в Туве прекратили двухнедельную голодовку

Аноним, 03-05-2017 #1[ru]

Надо же б/у Кольчикова О. подняла свою передницу и сделала вид, что она работает, ну тогда ОЙ!

Аноним, 03-05-2017 #3[ru]

Да, пути господни неисповедимы! Теперь полицейский на своей шкуре испытал прелести исправительной системы, а то ведь они не верят подозреваемым. Ну, как оно, российские законы в действии – в России дорогой мой закон – что дышло! Нужно еще учитывать нашу клановость, крышевание судьями своих родственников, которые везде понасованы и т.п. Бог терпел и тебе велел!

Аноним, 03-05-2017 #4[ru]

Карликовские бандюгаты делают деньги на всем, если что не так – в тюрьму, или детей твоих в колонию. А чтоб сидели и не дергались, дают задание Бельмач, Хакасу и Хохлу, чтобы почаще в ШИЗО закидывали заключенного, Майынды и другие жополизы делают это постоянно. Есть зэки по 20 лет сидят без УДО! Прокурор в упор не видит, судьи – давно уже ссучились, их самих за коррупцию сажать надо, да некому! ФСИН Тувы зависит от Каражопика по самые яйца – поэтому и приходится их и лизать! Офицерская честь – я вас умоляю, о чем это вы.

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Аноним, 03-05-2017 #1[ru]

А что прокуратура Тандинского района раньше не знала, что дочери Ондара работают не правомерно? Как его арестовали, так все стало не правомерно, вот вся сущность нынешней власти в России, все чиновники при должности царьки, без должности говно.

Аноним, 04-05-2017 #2[ru]

Прокуратура Танды рулит наконец-то, конечно об этом все знали, сколько мы просили разобраться с оборотнем во власти? и еще одна просьба, уважаемая прокурор Куулар Валерия, проверьте также все организации Тандинского кожууна. Будете приятно удивлены! Везде бардак, везде кумовство! И даже элементарно высшего образования у гос или мун служащих нет! Хотя это противоречит ФЗ о гос или мун службе! А дальше, уважаемые господа, будем вам подкидывать еще подсказки, где и что поискать!

Перекрёсток мнений

Аноним, 04-05-2017 #1[com]

Фейковый генерал с фейковыми наградами устраивает фейковый штурм фейкового рейхстага и принимает фейковую капитуляцию. Вся суть России.

Останавливать бегство русских из Тувы – экстремизм?

Аноним, 03-05-2017 #2[ru]

В 1959 году в Туве, как и во всем СССР, прошла первая после войны перепись населения. Из 172 тысяч человек тувинцы составили 57%, а русские – 40,1%. Поток русских беженцев не иссякает, а рождаемость у титульного народа республики очень высока и продолжает расти. Никаких предпосылок к изменению тенденции не видно. Так или иначе, очевидно, что нынешний режим не хочет и не будет решать накопившийся ворох проблем. Нужно официальное признание и тщательное расследование ПРИТЕСНЕНИЯ русских в Туве с максимально суровым наказанием всех виновных чиновников, при попустительстве которых в республике творятся бесчинства. Ведь в свое время именно русские принесли в Туву цивилизацию. Пора бы всем жителям региона, вне зависимости от национальности, вспомнить об этом.

Аноним, 03-05-2017 #3[ru]

Ба, знакомые откормленные и прикормленные ряхи и рожи, даже толстожопые каражопики знакомы, кто их в Тыве не знает – весь народ знает их в лицо, наворовали миллионы, только слепоглухонемые прокуроратура, МВД и ФСБ их не знает! Наверное, им большую зарплату за это незнание платят! Караооловскую банду караулят!

Эрмак, 04-05-2017 #6[ru]

А что, разве плохо что этот факт ЮРИДИЧЕСКИ зафиксировали, а значит это ДЕЛО можно довести и до Европейского Суда. Дать ему МЕЖДУНАРОДНУЮ огласку и оценку. Да, кстати, для чиновников Тувы: слухи о том, что бывшего директора ЛУНСИН расстреляли, китайцы, в Туве живущие, не подтверждают, но и не опровергают. А сразу становятся в позу «русски не понимаем»...

(прочитано 623 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6649.html
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