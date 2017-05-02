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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 17, 2 мая / Перекрёсток мнений
   
 
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№17, 2 мая 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Минобороны России в Туве: И украдут, и покараулят

Мышлявцев, 26-04-2017 #1[com]

«Не может быть!?! Украли провода с крана, который строит буддистский храм. Бедолаги, какую же тяжелую карму они на себя навели! Как жаль... А мы все равно достроим». Это цитата со страницы главы Тувы в социальной сети. Из текста ясно: Шолбан Кара-оол не приемлет воровство и готов всячески порицать таких плохих людей. Но вот парадокс: У сирот в Туве украдена 51 квартира, – 57 млн. руб. Вот уж плохая карма!

Украсть у сироты – самое последнее дело, тяжкий грех в любой религии. Даже по «блатным» понятиям – это нехорошо. Для любого региона это был бы жуткий скандал. Да нигде и не было подобных случаев в последние десятилетия (а были ли вообще?). Если сравнить по уровню населения, для Москвы это был бы аналог примерно 2500 сиротских квартир. И тут глава республики молчит! Не говорит о плохой карме воров. Никак не комментирует событие. Равнодушие? Душевная черствость? Или какие-то другие причины заставляют Шолбана Валерьевича молчать? http://khakasia.info/rossiia/plokhaya-karma-kak-regionalnye-chinovniki-rastrachivayut-federalnye-dengi-detey-sirot

Аноним, 26-04-2017 #2[ru]

Меня поражает принцип, с которым подходят бюрократы из Минобороны к строительству. Приведу примерный пересказ совещаний на объекте строительства: – Строим здание училища! – Ура! – построили! – Бл... топить его нечем! – Будем строить котельную! – Ура! – Построили котельную! (понравилось) – Будем строить еще одно здание! – Нах...? – Ну... для... девочек! – Ура! – Строим для девочек! – Построили! – Бл... топить то нечем, котельная маловата! – Будем строить новую! большую! – Ура! – Построили! (понравилось) – Будем строить ледовый дворец, тир, гостиницу, коттеджи, гаражи и... чего бы еще построить? – Не, на такой объем и второй котельной маловато будет! – Точно! Построим третью котельную! В прошлый раз ведь понравилось!

Смотришь на весь этот процесс строительства и недоумеваешь, а для чего генплан, проекты, мэрия? Все решают «барыги» из неизвестно откуда взявшегося «Торгового дома». В результате Кызыл попадет в книгу рекордов. Как единственный в стране город, где в ОДНОМ КВАРТАЛЕ расположены ДВА ледовых дворца и ЧЕТЫРЕ!!! котельные.

Аноним, 26-04-2017 #3[ru]

Замминистра строительства Андрей Чибис: «В Республике Тыва ситуация не сдвигается с мертвой точки независимо от объема денег и степени контроля. Казначейское сопровождение ввели – бесполезно. Они берут обязательства, заключают контракты, оказывается, что подрядчик некачественный, его выгоняют, опять ищут деньги. И эти объяснения из года в год, несмотря на то, что губернаторы подписывались под обязательствами, оценивая свои ресурсы и силы, и только потом получали соответствующий объем финансовой поддержки». Эксперты не исключают, что по истечении сроков все ответственные за исполнение указа президента могут получить свои «пряники».

Аноним, 27-04-2017 #5[ru]

Глава Хакасии отправил в отставку правительство за нерасторопность. Об этом он заявил на сессии Верховного совета.

Аноним, 27-04-2017 #6[ru]

Говорят, руководителем рес. архива назначена Монге Белекма Владимировна, которая является двоюродной сестрой оппозиционерки-блогершы Донгак Оюмы и племянница Донгак Кимыы Ч, супруги бывшего министра культуры. Эту Оюму Донгак, говорят, стали часто видеть в архиве. Скоро весь архивный компромат будет на ее странице. Хе-хе

Аноним, 28-04-2017 #7[ru]

Давно пора гнать в шею эту супружескую парочку Монге, Белекму и её пронырливого муженька Эреса. Говорят, этот Эрес до того заработался в ХОЗУ Минкультуры, что скоро к нему придут опера и следователи.

Аноним, 28-04-2017 #8[ru]

В архиве много интересненького, особенно по выборам.

Аноним, 28-04-2017 #9[ru]

Пригрел змеюк на груди Карлик, они его и придушат.

Зачем Шойгу нужен Кара-оол в кресле премьера Тувы?

Аноним, 27-04-2017 #1[com]

Я прочитал, что генерал армии министр обороны Шойгу принял капитуляцию Рейхстага. По-моему это был маршал Жуков. Нельзя такие вещи делать. Это низводит великую победу до цирка. Нам показали дорогой цирк. За 20 млрд. рублей – это 386 миллионов долларов, если я правильно информирован. Слушайте, треть миллиарда долларов ушло на это... Оно может быть сделано талантливо и тогда – да. Но оно было сделано не талантливо. Это было сделано для того, чтобы генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу в то время, когда, у нас идет война в Сирии, у нас история с Крымом, у нас есть Донбасс, у нас НАТО, у нашего порога разворачивается «Карл Винсон», а у нас шут министр обороны шутовско принимает капитуляцию шутовского Рейхстага. Видимо, слава маршала Жукова не дает ему покоя. Вы чего, ребята? Вы вообще думаете, что вы делаете с Шойгу? С человеком, который когда-то был славен совсем другими делами. «Особое мнение» главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Коротко

Аноним, 26-04-2017 #1[ru]

Нищая Тува и миллиардер Глава Тувы – где еще такое увидишь! Пусть его дети и дети всех карликов ответят за своих отцов перед Богом! Закон для таких не писан!

За будущее Тувы!

Аноним, 26-04-2017 #1[ru]

«300» спартанцев вышли! Мужественные люди, патриоты своей малой родины!

Аноним, 26-04-2017 #2[ru]

Говорят, на митинг пришли люди с плакатами, призывающими к ответственности Тувинский Общероссийский Народный Фронт. Как только развернули плакаты, к ним подошли серьезные люди и отобрали все материалы. Нанятые Правительством молодчики, так называемые сынки Карлика, были готовы устроить провокации. Но не было возможности. Количества людей, для подобных действий было недостаточно. Да и спецслужбы следили за каждым участником на площадке.

Аноним, 26-04-2017 #3[ru]

Вконтакте создана целая группа правительственная в которой состоят аж 6 тысяч человек. Это все работники правительства, республиканских министерств и ведомств, которых заставляют под своими именами регистрироваться. Для того, чтобы они каждый день заходили на страницу Кара-оола, группу правительства и еще несколько групп министерств, ставили лайки и респостили их. До чего же низко пали эти чинуши, придумавшие эту якобы работу... думают, что таким образом они повышают рейтинг главы и работы правительства. Взять этот же митинг... опять же под вымышленным именем раздули статейку и выложили в одну из правительственных групп, дабы оттуда все сделали репосты и оставили комментарии. Высказываются там все, кто угождает своему начальству. Нарепостили уже около 50 штук по разным группам и аккаунтам. Смешно!!! Даже официальная группа телеканала Новый век выложила эту же статейку будто бы свою и закрепила на стене))) Уже и на их сайте она же висит. Отрабатывает Максим Тунев свою должность. Чо еще сказать-то)))

Эрмак, 27-04-2017 #5[ru]

Аноним №4 То что Туву превратили в СВАЛКУ, откуда Бежит Народ, то Вы открытия не сделали... И тот ФАКТ, что на Фоне Преступности и Роста Самоубийств, на Митинг Вышли только Пожилые, говорит о Многом... Молодые Сейчас в Митинги Верят минимум...

Эрмак, 28-04-2017 #9[ru]

Еще Информация... Наши поехали в Абакан, чтоб стать рядом с теми, кто Выступает против «ПЛАТОНа»... Так как Митинговать, бастовать, проводить в Туве Пикеты БЕССМЫСЛЕННО. А в Хакасии Власть малость Адекватная... Так что может за Счет Дагестана, и Других регионов России, в том числе и Хакасии, Туву избавят от повышения себестоимости перевозок.

Аноним, 28-04-2017 #10[ru]

Спасибо вам, смелые люди, а мы – трусы. Работаем за гроши, и еще лайки ставить заставляют на странице КШВ. Как проснемся, так сразу и лайкаем. Начальство проверяет, кто лайкал, а кто – нет. Не глава, а черный Лайк теперь его в шутку все называют.

Интриги тувинской политики

Аноним, 26-04-2017 #1[ru]

Они эти двое – хамелеоны. Между прочим, Шагдыр СМ. не выплатил даже наблюдателям на выборах от компартии. Прикарманил деньги, тем самым компрометировав компартию перед этими людьми. Позор изменникам!!!

Аноним, 26-04-2017 #2[ru]

Пьяница и развратник этот ваш коммунист. Если не так, пусть подаст на меня в суд. Или вспомнит, что творил на озере Шара-нуур

Эрмак, 28-04-2017 #4[ru]

Что ж... Весьма Информация ИНТЕРЕСНА... Пусть ее Почитает депутат КПРФ от Тувы и Алтая, Бурятии в Государственной Думе. А то он на встрече, приезжая в Туве говорил, что отдает ползарплаты своей, как депутата, на поддержку региональных отделений... Пусть хоть ОСОЗНАЕТ, почему только ОДИН от Коммунистов всего лишь в Столичном Хурале.

Главпаучиха из политеха

Аноним, 27-04-2017 #2[ru]

Проблемы индейцев шерифа не волнуют!!!

Аноним, 27-04-2017 #3[ru]

Чего только не проворачивают в финансовой части Минобразования! Начиная от приписок в хозяйственной деятельности, хищений в строительстве, воровстве в закупках, кончая выплатами мертвым душам в департаменте развития национальных школ!

Политический класс оторвался от реальной жизни

Яковенко, 26-04-2017 #1[com]

Начиная с зимы начал набирать вес Артем Шейнин. Запомнился своим заявлением: «Я убивал. И что?»... Шейнин прет, как танк, тупо перебивая собеседника, как вертухай разговорившегося не в меру зека. Впрочем, он иногда тоже шутит. Правда, весьма специфическим образом.

Аноним, 26-04-2017 #2[ru]

Вопрос, которым задаются миллионы людей, сколько же получают ведущие Первого канала, получил частичный ответ из декларации вице-спикера Думы Петра Толстого, который 8 месяцев прошлого года работал на ТВ. СМИ уже сообщили о том, что самым состоятельным среди вице-спикеров Думы с доходом в 44,22 млн руб. стал новичок в Госдуме единоросс Петр Толстой, который до сентябрьских выборов прошлого года работал на телевидении... Получаем искомый результат – 5 млн. 345 тысяч рублей в месяц, или около 90 тысяч долларов. В месяц!

Перекрёсток мнений

Аноним, 27-04-2017 #1[ru]

у Ендана хорошая крыша. Его любовница Дадар-оол Аида Маадыр-ооловна – родственница чёрных братьев. Она сплавила мужа в Усть-Элегест и живет с Енданом.

Депутаты-инвалиды

Аноним, 26-04-2017 #1[ru]

Алдын-Кыс Конгар могла бы стать Председателем Правительства, она лучше во много раз Органы Натсак. Но то, что она спуталась с семьей братьев Кара-оолов, испортила ее репутацию прочно, теперь она просто политический труп. Многие сожалеют об этом.

Аноним, 26-04-2017 #2[ru]

Да уж... не одна конгар хапает из бюджета, все эти депутаты и чиновники из правительства только и знают, гребут, пока у власти. Уж совсем совесть потеряли! Лишь бы набить свои закрома, пока на хлебном месте. А простым людям не видать радостей...

Аноним, 26-04-2017 #3[ru]

Должностное лицо Спиридонова ЛЧ, прошу дать комментарии общественности Тувы. Как оформила здоровенная баба Конгар инвалидность. Процедуру прохождения медицинской комиссии поднимите. Чьи подписи стоят под диагнозом Конгарюги. Или слабо... Единая Россия – это в ваш огород камень. Она проходила партийный отбор, праймериз. Дайте политическую оценку своему кандидату. Народ Барума, требуйте разъяснений у своего депутата!

Аноним, 26-04-2017 #4[ru]

В Тыве многие десятилетиями не могут оформить инвалидность, так как надо Конгар помочь на инвалидность встать, она же в Тыве самая больная тварь! Надо также всем родственникам министров, врачей и т.д. тоже помочь! А до больных руки не доходят! Помнится, не так давно врачей экспертов всех судили, надо повторить!

Аноним, 28-04-2017 #7[ru]

А самый главный инвалид это каракарлик: физический и моральный. Бессрочную и пожизненную 1 группу ему дайте, пожалуйста.

(прочитано 335 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6636.html
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