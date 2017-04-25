    Перекрёсток мнений

Аноним, 19-04-2017 #1[ru]

вот этот ООО «Титан РТ» фигурирует и в восстановительных работах после землетрясения и в Кызылском кожууне.

Аноним, 19-04-2017 #2[ru]

Кара-оол что, вообще не вздохнет ни разу, чтобы за это время что-нибудь не украсть?

Аноним, 19-04-2017 #3[ru]

Медведев на очередном заседании Госдумы выступает с трибуны: «Давайте вместе помогать стране», «...оставьте политические амбиции и если хотите порулить найдите деньги...» и ещё про обесценившуюся нефть вещал, и т.д. и т.п. Дмитрий Анатольевич, давайте поможем стране! Поищите деньги в Туве, у Кара-оола и его братьев и подельников. Или Вам свой «старший» не разрешает?

Аноним, 19-04-2017 #4[ru]

Сегодня КШВ собирал в 1 зале подрядчиков. Что то тайно обсуждали с Бахвой.

Аноним, 19-04-2017 #6[ru]

Потонет Карлик в сиротских слезах.

Аноним, 20-04-2017 #7[ru]

Тува провалила Путинскую программу обеспечения сирот жильем. Финансовые средства Федеральный центр выделял достаточно и в срок. Самый свежий пример: Строительная компания Хайдып и К, ведущая свою деятельность, под чей-то, мягко говоря, «крышей» украла 57 млн. путинских рублей. Выполнение контракта строителями всего на 3%, а акты приемки готовых квартир власти Тувы уже подписали. По отчетам получается, счастливые сироты заехали и живут в трех новых, трехэтажных домах. Со всеми удобствами, почти в центре Кызыла. Напрашивается закономерный вопрос. Куда смотрел Общероссийский Народный Фронт? Президент от них ждет реальной, правдивой информации. Рассчитывает на этих «своих» людей в отдаленном регионе. А они ему изменили. Продались. Начали обслуживать интересы местных чиновников. Сплошное неуважение к Путину! 22 апреля на митинге, ОНФ, пусть отчитается перед народом!

Аноним, 20-04-2017 #8[ru]

Аноним 7. Это называется, Путин набрал в свою команду, людей с низкой социальной ответственностью.

Аноним, 20-04-2017 #11[ru]

Шойгу, спаси сирот Тувы!

Аноним, 20-04-2017 #12[ru]

Вам Конституция – нам власть, вам Уголовный Кодекс – нам деньги, всё ровно!

Аноним, 21-04-2017 #13[ru]

Губер Хакасии Зимин был у Путина. Шли по отработанному сценарию как с Кара-оолом. Привезли чемодан усатому пресс-секретарю, подобрали окно в графике Президента, показали на 2 минуты по телевизору. Главная цель – получить одобрение на досрочные выборы. Но, видимо, наш земляк, герой России, не смог согласовать эту процедуру. Тупо картину прокрутили, и все. Нужного не добились. Видимо, намекнули: вот у тебя в аппарате правительства коррупция, строители объявили голодовку. И вообще, скоро можем за тобой отправить группу захвата ФСБ. Поживем-посмотрим...

Аноним, 21-04-2017 #14[ru]

Вот Вам и ЧЕКИСТ Путин! С ним нельзя договариваться. Не таких перемалывали.

Аноним, 19-04-2017 #1[ru]

По всей России бастуют дальнобойщики, идут митинги против Медведева и коррупции власти, а тут в Туве тишина и благодать, хотя по уровню жизни населения приравниваемся к отсталым африканским странам.

Аноним, 19-04-2017 #2[ru]

Все, кто могли, сбежали за Саяны от произвола и беззакония Карлика. Остались бедолаги, которым некуда бежать и те, кто ворует у этих бедолаг.

Аноним, 19-04-2017 #3[ru]

Надо проявить гражданскую позицию – прийти на митинг... не важно, кто там, старики, ветераны, хоюгбаны... главное – показать Кара-оолу нашу силу, силу народа, который очень недоволен его кадровой политикой, неумелым управлением, стяжательством и воровством народных денег и его болтологией...

Аноним, 19-04-2017 #4[ru]

Спасите себя от ненасытного вислобрюхого, жадного и малорослого урода.

Эрмак, 20-04-2017 #5[ru]

Аноним №1... Бастуют и митингуют там, где еще надеются на свои власти в регионах, что они как-то изменят обстановку к лучшему... Не бастуют там, где уже нет надежды на эволюционные протесты. Только и остается надеяться на РЕВОЛЮЦИОННЫЕ. Так что «тишина и благодать» в Туве, это только для идиотов, а более грамотные представляют и знают прекрасно, что рост ненависти идет...

Аноним, 22-04-2017 #8[ru]

...Да никто уже не пытается образумить власть, потому как образумить банду никогда невозможно. Банду только уничтожают или сажают в тюрьму. Думаю, пояснять это не надо. Тогда вопрос зачем выходить на митинг? Тут все ясно – чтобы показать, что так жить нельзя и мы так жить не желаем. А будут они там это учитывать или нет – это уже их дела. Вон вышли на митинги по всей стране против димона и что? СК сказал Рашкину и КПСС мы ничего проверять не будем. И правда, что проверять, и СК тоже понимают, копни – еще больше всплывет. Поэтому и боятся. Но главное они думают на штыках смогут удержатся. Так вот если только в Туве или там еще где в одном месте выступать будут, это да, удержатся, а если повсеместно – то не получится. Тем более сами полицейские меж собой говорят, что среди них отмороженных не так уж и много. Будет заваруха многие уйдут со службы или примкнут к народу. Главное понимать, что требовать...

Аноним, 22-04-2017 #10[ru]

...По итогам «митинга». В соцсетях сотни людей писали, что обязательно придут. В итоге – одни менты и старики. Горько. Тува как была на обочине жизни, так и остается. Как жили в дерьме – так всем и нравится, наверно. Граждан у нас нет. А тем временем в Новосибирске люди своими протестами отменили повышение тарифов ЖКХ.

Аноним, 23-04-2017 #11[ru]

Мы были на субботнике, а за поход на митинг сказали будет увольнение. Все устали от ШВК, но у нас дети, кредиты, и где потом искать работу? Все вчера на субботнике опять обсуждали квартиру его дочери за 100 млнов и обеды за сотни тысяч рублей. И каждый недоволен, но страх потерять работу велик. Замкнутый круг.

Аноним, 20-04-2017 #1[ru]

Ховалыга надо бы в Сахару отправить править – там для него самый приятный пейзаж.

Аноним, 19-04-2017 #1[ru]

В Тыве все и все повязано... Судьям на республику и народ давно плевать – они думают только о своем кармане и своем бизнесе! Как всегда, все решает только Путин, а до царя далеко, и захочет ли он услышать наш народ?

Аноним, 19-04-2017 #2[ru]

У нас с 30-х годов прошлого века осталась эта карательная машина. Оправдательных приговоров стало еще меньше, чем в советское время – менее 1%. Называется «исправительная» – а по сути КАЛЕЧАЩАЯ.

Аноним, 19-04-2017 #3[ru]

Всем, конечно, понятно, что рука руку моет, а у нас тем более – но к этому бы обращению конкретные факты, хотя видимо их не приводят – т. к это не обращение уже было бы, а многотомное издание под названием: «Оборотни в погонах»

Аноним, 19-04-2017 #5[ru]

Голодовку объявили 17 человек, сидят в разных камерах.

Аноним, 20-04-2017 #6[ru]

...В самом деле невыносимая несправедливость, когда зарплаты много и ни хрена не делаешь. На тот свет в своей должности и богатстве не пойдешь. Человеком же оставаться хотя бы вполовину надо.

Аноним, 20-04-2017 #7[ru]

В СИЗО сегодня повальная проверка идет.

Аноним, 21-04-2017 #11[ru]

Про ФСБ забыли написать. Чистой воды правда, буквально на личном опыте это сейчас ощущаем. Вас поддержит 80% населения.

Аноним, 19-04-2017 #1[ru]

Мэр на письмо не ответил – штраф 5 тыс., родители чуть детей не убили: двое суток отсутствовали дома, ребенок обморозил ноги – тоже 5 тыс. При этом лишать прав не стали – мол, крайняя мера, а если бы дети умерли??? Идиотизм нашего законодательства, обмельчание в работе нашей прокуратуры. Из пушки по воробьям!

Аноним, 19-04-2017 #2[ru]

Уважаемые, мне кажется? Или где-то мелькала идея Шолбана Валерьевича о роли русского языка в школах сел? ...Ведь учителя, которые правильно преподают уроки русского языка, нужны как воздух, чтобы наши не позорились по всей России своей неграмотностью. Опять же они выезжают в разные села, есть и даже очень криминогенные, поэтому таких учителей определенно надо как-то, как врачей, поощрять материально! Ну а в наших школах ужас что творится: клановость, старые учителя создают свою «мафию», не оставляя никаких шансов для приезжих и молодых, а вот племянники мои в Танды сказали, что все предметы учителя преподают на тувинском!

Аноним, 21-04-2017 #3[ru]

Кто готовит учителей, вот с них и спросите. Ничего удивительного, ТувГу преподавание тоже на тувинском языке, там есть преподы, которые 2 слова связать не могут.

Аноним, 19-04-2017 #2[ru]

...по сути статьи – наши ПВО специалисты только по гражданским боингам и украинским транспортникам. А Шойгу – специалист по пиару, а не военному делу.

Аноним, 19-04-2017 #1[ru]

Видимо, первый не в курсе, что детям в соц. сетях и так регистрироваться нельзя (там можно только совершеннолетним), однако как проверить кто зарегистрировался и кто сидит по ту сторону экрана, если он имеет право не указывать свой возраст, или если он указал неправильный возраст?! Паспорт регистрировать в соц. сетях – ИДИОТЫ! И так, уже регистрация по номеру тел., а на детей номера берут родители по своим паспортам

Аноним, 21-04-2017 #1[ru]

Хаха. Тувинский Калигула КШВ!

Аноним, 19-04-2017 #1[ru]

Прямая дорога в прокуратуру! Сразу надо писать жалобу в Прокуратуру РТ. Кто будет писать? Тот, кто считает, что его права и интересы ущемлены, т.е. жители, живущие рядом пресловутым участком. Иначе – никак! Пишите: прошу провести проверку в отношении владельца земельного участка, у которого площадь увеличилась во столько-то раз и который использует его не по целевому назначению, т.к. запах от 100 свиней мешает жизни и здоровью людям, т.к. я – астматик, он – астматик и т.д.

Кстати, у свинофермы (а это свиноферма, как ни крути) должна быть санитарная зона от 300 метров до 700 метров. Прокуратура совместно с Росреестром и администрацией выезжает на внеплановую проверку, обходят участок, составляют акт, Росреестр проводит проверку архивных данных. И по результатам – прокуратура дает ответ. Если она видит нарушения, то сама должна подать в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц, т.е. населения. Если нарушений нет, то прямая дорога в следственные органы о мошенничестве со стороны тех же Алены Николаевны и Рады Шавыр-ооловны. Уж эти две красавицы в свое время по подлогу документов и записей в архивный реестр Росреестра приложили усилия, в тех же 2007-2008 годах. Ни для кого не секрет, что производственные базы, здания, другие участки Роберт получил с помощью своей тещи Сандаковой, причем по дармовым ценам. Вот откуда он стал расти как ИП.

Аноним, 19-04-2017 #2[ru]

Роберт Доржу бросил свою тещу Сандакову, красавицу жену Эву и завел новую семью с молодой бабой, для которой в Москве купил квартиру. Роберт Жоржу уезжает на ПМЖ в Москву, а там дальше – за границу. Сандакова рыдает.

Аноним, 20-04-2017 #5[ru]

Ну, че попало! Вообще-то за такие вещи по башке дают. Представьте, живете вы живете, а тут смрад летом и вонизм...

Аноним, 21-04-2017 #7[ru]

Да, я лично видела, как грейдер разрушал застройки, плач детей женщины кричали там присутствовала юристка Роберта русская женщина, его инженеры сторожа адвокат в очках. потом они вызвали полицию.

Аноним, 21-04-2017 #8[ru]

Писать в прокуратуру и СУ – что толку, все они взаимосвязаны. Простой народ для них хуже всяких букашек

Аноним, 21-04-2017 #9[ru]

Ну, не скажите, в Кызылском кожууне особой дружбы между прокуратурой и местной властью нет, там прокуратура действительно пашет!

Аноним, 22-04-2017 #10[ru]

9-му. Тогда почему уже который год руководит районом судимый Ендак. Законы игнорирующий и значит все его действия впоследствии могут быть незаконны. Если прокуратура не может проконтролировать исполнение законов, то это шарашкина контора.