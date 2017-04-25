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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 16, 25 апреля / Интриги тувинской политики
   
 
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№16, 25 апреля 2017 года.

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Интриги тувинской политики

В Кызыле прошел митинг, которого все очень ждали. Я специально пришел, чтобы посмотреть на тех, кто поддерживает президента Путина в его борьбе с коррупцией и преступностью. Мне было интересно узнать, поддержит ли секретарь Рескома Тувинского Рескома КПРФ Салчак Сергей Сээ-Сюрюнович митингующих? Коммунисты считаются в России оппозиционной партией и, конечно, первый лидер тувинских коммунистов должен был быть в первых рядах митингующих. Но, как и ожидалось, самого главного тувинского коммуниста на митинге не было. И это понятно, потому что на самом деле Салчак С.С-С. не коммунист, а член партии «Единая Россия».

Это был настоящий скандал в прошлом году, когда начинались выборы Главы – Председателя Республики Тыва. Салчак С.С-С. тоже выставил свою кандидатуру на Главу Тувы от коммунистов, а в кармане у него лежал партийный билет «Единой России»! Перед самым выдвижением этот скандал удалось тихо замять, Салчак написал заявление о выходе из партии «Единая Россия», и только тогда его зарегистрировали как кандидата от коммунистов. Этот вопиющий случай, который должен был стать поводом для принципиального разбирательства, скрыли от общественности и Салчак до сих пор является первым секретарем Тувинского Рескома КПРФ.

Но и еще по одной причине Салчак не пришел на митинг против коррупции. В Туве все знают, что Салчак С.С-С. исполняет все указания правительства, он фактически на выборах Главы РТ в прошлом году работал в агитации за Шолбана Кара-оола. В период избирательной кампании было израсходовано более 3 миллионов рублей, но до сих пор нет отчета об израсходованных средствах, потому что и главный бухгалтер Рескома КПРФ Шагдыр С.М. вместе с Салчаком С.С-С. всё делают для того, чтобы не допустить ревизию в бухгалтерии. А такие скандалы, связанные с нецелевым использованием денежных средств в коммунистической партии, выгодны правящей партии, которую теперь уже все привыкли называть «партией жуликов и воров».

Вот потому-то и не было первого секретаря Рескома КПРФ Салчака С.С-С. на митинге.

Бывший член КПРФ М. Оюн.

(прочитано 151 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6617.html
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