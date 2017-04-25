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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 16, 25 апреля / Главпаучиха из политеха
   
 
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№16, 25 апреля 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Главпаучиха из политеха

Уважаемая редакция газеты Риск!

Только вы можете, не боясь, напечатать на страницах вашей газеты наболевшие темы простых граждан, которые не смогли и не могут добиться справедливости. Мы, работники Тувинского политехнического техникума, просим вас напечатать в ближайшем номере газеты нашу статью. В 2016 году писали министру образования и науки РТ Санчаа Т.О. письмо, не получив ответа написали письмо-просьбу Главе РТ Кара-оол Ш.В. с приложением письма министру. От министра и от главы мы не получили ответа, понимаем, что написали анонимно, но иначе нельзя. Нас уволят в первый же день.

Министру образования и науки Республики Тыва Т.О. Санчаа

Уважаемая Татьяна Оюновна!

Мы, работники ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум», обращаемся к Вам, как руководителю, заслужившей авторитет и почет в республике глубокими профессиональными и жизненными знаниями, мудрыми решениями, многолетним трудом на руководящих и ответственных постах, с просьбой о принятии мер по прекращению беспредела, творимого главным бухгалтером нашего техникума Санчат Саяной Давааевной и начальником отдела кадров Семис-оол Отилии Манаковной. Надеемся на Ваше мудрое решение, отозваться и принять меры в сложившейся ситуации, так как мы больше не можем терпеть издевательства, оскорбления, угрозы и считаем необходимым довести все это до Вашего сведения. Пишем Вам анонимно, так как если подпишемся, то сразу же нас уволят (попадем под «репрессию»). Нет справедливости в техникуме со стороны главного бухгалтера и начальника отдела кадров к простым работникам, и никто не может остановить этот беспредел.

Как главный бухгалтер и начальник отдела кадров, они не могут и не умеют работать в большом коллективе, помимо своих должностных обязанностей они делают работу за директора, т.е. увольняют с работы и принимают на работу по своим правилам, особенно главный бухгалтер и всегда делит коллектив на «Своих» и на «Чужих». Все в техникуме зависит от главного бухгалтера: увольнение с работы, прием на работу, заселение в общежитие жильцов-арендаторов, зарплата работников, проведение корпоративов и даже проведение всех мероприятий для студентов. Во всех мероприятиях среди педагогов и студентов она сидит как председатель жюри, вместо того чтобы сидеть и работать у себя в кабинете.

Если ты не понравилась главному бухгалтеру, тебя или уволят под любым предлогом, или занизят зарплату. Главный бухгалтер нашего техникума и директор, и заместитель, и завхоз, то есть она является самым главным человеком, она решает все. Большинство работников техникума являются или родственниками, сватьями нашего главбуха, или же родными, знакомыми ее знакомых, друзей и т.п. В том числе и муж работает и получает очень большую зарплату, больше чем преподаватели. Муж получает 60-70 тыс. рублей в месяц, сама получает 80-100 тыс. рублей в месяц.

В соответствии с Федеральным законом, педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с утвержденными рабочими программами, а в нашем техникуме «свои», которые приняты на работу лично бухгалтером и отделом кадров в качестве педагогических работников, не имеют педагогического образования, а у некоторых имеются несоответствия занимаемой должности. Все государственные, республиканские и внутритехникумовские награды, поощрения и премии в честь государственных, республиканских, профессиональных праздников, юбилеев и дат получают только «свои люди», администрация, бухгалтерия и сами. А премии тут немалые, а «чужим» для «галочки» выдают мизерные премии, а некоторым работникам, даже тем, которые работают или работали много лет в техникуме, вообще не выдают и не выдавали премии, не говоря уже о наградах. Санчат С.Д. распределяет государственные и бюджетные средства по своему усмотрению.

Также Санчат С.Д. всегда прикрывается Главой Правительства РТ Кара-оолом Ш.В. и бывшим министром сельского хозяйства Тыт-оолом Ю.Д. и хвастается перед коллективом, что Тыт-оол Ю.Д. ее родной брат. Пока во Главе РТ Кара-оол Ш.К., никто никогда не может ее снять с должности главного бухгалтера нашего техникума, так как, ее брат Тыт-оол Ю.Д. и Кара-оол Ш.В. в очень дружеских отношениях, что у нее есть «большие связи», несмотря на то, что ее брат на сегодня не является министром. И проблемы брата-бывшего министра пока только временные.

Как Вы знаете, при техникуме имеется большое студенческое общежитие. Малая часть общежития заселена студентами, а остальная часть сдается в аренду арендаторам для личного пользования. Полагаем, что большое количество суммы от аренды комнат для семейных идут в карманы главного бухгалтера. А малая доля процентов – в бухгалтерию техникума, для различных отчетов (оперотчеты, отчеты СПО, бухгалтерские отчеты и т.д.) как внебюджетная деятельность. Большинство арендаторов являются родственники, друзьями и знакомыми администрации.

В бухгалтерии техникума ведется «двойная» бухгалтерия. Постоянно из министерств, ведомств приходят комиссии с плановой, внеплановой проверкой бухгалтерии, но, как всегда, у них все «чисто». Потому что все куплено.

Сделан евроремонт в кабинетах администрации: в директорской, в кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, в учебной части, в бухгалтерии, в кабинете главного бухгалтера и обставлены эти кабинеты очень дорогой мебелью, а материально-техническая база техникума на низшем уровне. Нет ремонта в мастерских, кабинетах, лабораториях, нет оборудования, наглядных материалов и т.п. На учебные цели у них нет денежных средств, а на ремонт своих кабинетов денег достаточно.

У нас в техникуме обучаются дети-инвалиды. В настоящее время Правительством РФ и РТ много внимания уделяют для них, а в нашем техникуме нет. Они, дети-инвалиды, учатся в старом аварийном здании, где не было ремонта много лет, нет специального оборудования и материалов. Это потому, что главный бухгалтер не выделяет для них денежные средства, на эти деньги сделала у себя в кабинете шикарный ремонт.

Начальник отдела кадров Семис-оол О.М. как руководящий работник не умеет вести себя должным образом в обществе, коллективе, не знает культуру общения с людьми, с коллективом. Постоянно говорит с работниками, в том числе и педагогическими, только на высоких тонах. Под прикрытием главного бухгалтера постоянно хамит, порой обзывается. Она, как начальник отдела кадров, должна контролировать обстановку в коллективе, принимать и увольнять работников техникума только по законодательству Российской Федерации. А она, пользуясь своей должностью, увольняет всех «чужих» под любым предлогом, а на их места принимает «своих». Из-за разделения коллектива на «своих» и «чужих» текучесть кадров коллектива с каждым годом возрастает. По должностной инструкции у начальника отдела кадров работы много, а она только и делает приказы о премировании своих. Вместе с главбухом решают, кому, сколько давать, с кого взыскать, кому давать выговор и т.д.

По внебюджетной деятельности главным бухгалтером и приближенными к ней членами администрации совершаются нарушения и хищения денежных средств в немалых суммах. Во внебюджетную деятельность включаются: аренда комнат в студенческом общежитии для проживания частных лиц и для пользования юридическим лицам под организации; аренда гаражей; проведение банкетов, торжеств, свадеб и поминок в столовой техникума; аренда спортивного и актового залов министерствам, ведомствам и организациям республики для проведения различных мероприятий; предоставление помещений, учебных кабинетов для проведения курсов, а также платные вечерние курсы, в том числе профессиональная подготовка водителей категории «В, С, D», которая приносит немалый доход.

Оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников техникума и членов их семей получает только администрация и их «приближенные». Материальную помощь в связи с санаторно-курортным лечением при выходе в ежегодный оплачиваемый отпуск из года в год получает только главный бухгалтер.

Завершаем наше обращение к Вам словами чеховского Лопахина: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша несладкая, несчастная жизнь». Времена меняются, а нескладная жизнь в техникуме не становится лучше. Где же выход? И мы думаем, что вся деятельность техникума будет меняться в лучшую сторону тогда, когда нам заменят главного бухгалтера Санчат С.Д. и начальника отдела кадров Семис-оол О.М.

Просим Вас провести внеплановую проверку всей деятельности бухгалтерии: расходование бюджетных и внебюджетных средств, расходование статей и т.п., а также самое главное – зарплату каждого работника, всего коллектива. Мы, работники техникума, убедительно просим Вас рассмотреть этот вопрос и принять решение в пользу простых работников, которые трудятся во благо развития не только техникума, но и развития рабочих кадров республики.

По понятным причинам не можем написать свои фамилии и подписаться, ибо попадем под «репрессию» со стороны начальника отдела кадров и главного бухгалтера.

С уважением и с надеждой, простые «чужие» работники техникума.

Октябрь 2016г.

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 http://risk-inform.ru/article_6618.html
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