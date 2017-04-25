Главпаучиха из политеха

Уважаемая редакция газеты Риск!

Только вы можете, не боясь, напечатать на страницах вашей газеты наболевшие темы простых граждан, которые не смогли и не могут добиться справедливости. Мы, работники Тувинского политехнического техникума, просим вас напечатать в ближайшем номере газеты нашу статью. В 2016 году писали министру образования и науки РТ Санчаа Т.О. письмо, не получив ответа написали письмо-просьбу Главе РТ Кара-оол Ш.В. с приложением письма министру. От министра и от главы мы не получили ответа, понимаем, что написали анонимно, но иначе нельзя. Нас уволят в первый же день.

Министру образования и науки Республики Тыва Т.О. Санчаа

Уважаемая Татьяна Оюновна!

Мы, работники ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум», обращаемся к Вам, как руководителю, заслужившей авторитет и почет в республике глубокими профессиональными и жизненными знаниями, мудрыми решениями, многолетним трудом на руководящих и ответственных постах, с просьбой о принятии мер по прекращению беспредела, творимого главным бухгалтером нашего техникума Санчат Саяной Давааевной и начальником отдела кадров Семис-оол Отилии Манаковной. Надеемся на Ваше мудрое решение, отозваться и принять меры в сложившейся ситуации, так как мы больше не можем терпеть издевательства, оскорбления, угрозы и считаем необходимым довести все это до Вашего сведения. Пишем Вам анонимно, так как если подпишемся, то сразу же нас уволят (попадем под «репрессию»). Нет справедливости в техникуме со стороны главного бухгалтера и начальника отдела кадров к простым работникам, и никто не может остановить этот беспредел.

Как главный бухгалтер и начальник отдела кадров, они не могут и не умеют работать в большом коллективе, помимо своих должностных обязанностей они делают работу за директора, т.е. увольняют с работы и принимают на работу по своим правилам, особенно главный бухгалтер и всегда делит коллектив на «Своих» и на «Чужих». Все в техникуме зависит от главного бухгалтера: увольнение с работы, прием на работу, заселение в общежитие жильцов-арендаторов, зарплата работников, проведение корпоративов и даже проведение всех мероприятий для студентов. Во всех мероприятиях среди педагогов и студентов она сидит как председатель жюри, вместо того чтобы сидеть и работать у себя в кабинете.

Если ты не понравилась главному бухгалтеру, тебя или уволят под любым предлогом, или занизят зарплату. Главный бухгалтер нашего техникума и директор, и заместитель, и завхоз, то есть она является самым главным человеком, она решает все. Большинство работников техникума являются или родственниками, сватьями нашего главбуха, или же родными, знакомыми ее знакомых, друзей и т.п. В том числе и муж работает и получает очень большую зарплату, больше чем преподаватели. Муж получает 60-70 тыс. рублей в месяц, сама получает 80-100 тыс. рублей в месяц.

В соответствии с Федеральным законом, педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с утвержденными рабочими программами, а в нашем техникуме «свои», которые приняты на работу лично бухгалтером и отделом кадров в качестве педагогических работников, не имеют педагогического образования, а у некоторых имеются несоответствия занимаемой должности. Все государственные, республиканские и внутритехникумовские награды, поощрения и премии в честь государственных, республиканских, профессиональных праздников, юбилеев и дат получают только «свои люди», администрация, бухгалтерия и сами. А премии тут немалые, а «чужим» для «галочки» выдают мизерные премии, а некоторым работникам, даже тем, которые работают или работали много лет в техникуме, вообще не выдают и не выдавали премии, не говоря уже о наградах. Санчат С.Д. распределяет государственные и бюджетные средства по своему усмотрению.

Также Санчат С.Д. всегда прикрывается Главой Правительства РТ Кара-оолом Ш.В. и бывшим министром сельского хозяйства Тыт-оолом Ю.Д. и хвастается перед коллективом, что Тыт-оол Ю.Д. ее родной брат. Пока во Главе РТ Кара-оол Ш.К., никто никогда не может ее снять с должности главного бухгалтера нашего техникума, так как, ее брат Тыт-оол Ю.Д. и Кара-оол Ш.В. в очень дружеских отношениях, что у нее есть «большие связи», несмотря на то, что ее брат на сегодня не является министром. И проблемы брата-бывшего министра пока только временные.

Как Вы знаете, при техникуме имеется большое студенческое общежитие. Малая часть общежития заселена студентами, а остальная часть сдается в аренду арендаторам для личного пользования. Полагаем, что большое количество суммы от аренды комнат для семейных идут в карманы главного бухгалтера. А малая доля процентов – в бухгалтерию техникума, для различных отчетов (оперотчеты, отчеты СПО, бухгалтерские отчеты и т.д.) как внебюджетная деятельность. Большинство арендаторов являются родственники, друзьями и знакомыми администрации.

В бухгалтерии техникума ведется «двойная» бухгалтерия. Постоянно из министерств, ведомств приходят комиссии с плановой, внеплановой проверкой бухгалтерии, но, как всегда, у них все «чисто». Потому что все куплено.

Сделан евроремонт в кабинетах администрации: в директорской, в кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, в учебной части, в бухгалтерии, в кабинете главного бухгалтера и обставлены эти кабинеты очень дорогой мебелью, а материально-техническая база техникума на низшем уровне. Нет ремонта в мастерских, кабинетах, лабораториях, нет оборудования, наглядных материалов и т.п. На учебные цели у них нет денежных средств, а на ремонт своих кабинетов денег достаточно.

У нас в техникуме обучаются дети-инвалиды. В настоящее время Правительством РФ и РТ много внимания уделяют для них, а в нашем техникуме нет. Они, дети-инвалиды, учатся в старом аварийном здании, где не было ремонта много лет, нет специального оборудования и материалов. Это потому, что главный бухгалтер не выделяет для них денежные средства, на эти деньги сделала у себя в кабинете шикарный ремонт.

Начальник отдела кадров Семис-оол О.М. как руководящий работник не умеет вести себя должным образом в обществе, коллективе, не знает культуру общения с людьми, с коллективом. Постоянно говорит с работниками, в том числе и педагогическими, только на высоких тонах. Под прикрытием главного бухгалтера постоянно хамит, порой обзывается. Она, как начальник отдела кадров, должна контролировать обстановку в коллективе, принимать и увольнять работников техникума только по законодательству Российской Федерации. А она, пользуясь своей должностью, увольняет всех «чужих» под любым предлогом, а на их места принимает «своих». Из-за разделения коллектива на «своих» и «чужих» текучесть кадров коллектива с каждым годом возрастает. По должностной инструкции у начальника отдела кадров работы много, а она только и делает приказы о премировании своих. Вместе с главбухом решают, кому, сколько давать, с кого взыскать, кому давать выговор и т.д.

По внебюджетной деятельности главным бухгалтером и приближенными к ней членами администрации совершаются нарушения и хищения денежных средств в немалых суммах. Во внебюджетную деятельность включаются: аренда комнат в студенческом общежитии для проживания частных лиц и для пользования юридическим лицам под организации; аренда гаражей; проведение банкетов, торжеств, свадеб и поминок в столовой техникума; аренда спортивного и актового залов министерствам, ведомствам и организациям республики для проведения различных мероприятий; предоставление помещений, учебных кабинетов для проведения курсов, а также платные вечерние курсы, в том числе профессиональная подготовка водителей категории «В, С, D», которая приносит немалый доход.

Оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников техникума и членов их семей получает только администрация и их «приближенные». Материальную помощь в связи с санаторно-курортным лечением при выходе в ежегодный оплачиваемый отпуск из года в год получает только главный бухгалтер.

Завершаем наше обращение к Вам словами чеховского Лопахина: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша несладкая, несчастная жизнь». Времена меняются, а нескладная жизнь в техникуме не становится лучше. Где же выход? И мы думаем, что вся деятельность техникума будет меняться в лучшую сторону тогда, когда нам заменят главного бухгалтера Санчат С.Д. и начальника отдела кадров Семис-оол О.М.

Просим Вас провести внеплановую проверку всей деятельности бухгалтерии: расходование бюджетных и внебюджетных средств, расходование статей и т.п., а также самое главное – зарплату каждого работника, всего коллектива. Мы, работники техникума, убедительно просим Вас рассмотреть этот вопрос и принять решение в пользу простых работников, которые трудятся во благо развития не только техникума, но и развития рабочих кадров республики.

По понятным причинам не можем написать свои фамилии и подписаться, ибо попадем под «репрессию» со стороны начальника отдела кадров и главного бухгалтера.

С уважением и с надеждой, простые «чужие» работники техникума.

Октябрь 2016г.