    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Ни денег, ни домов...

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 57 млн. рублей на строительство жилья для детей-сирот.

Прокуратура г.Кызыла Республики Тыва проверила расходование директором ООО «Стройконсалтинг» бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в рамках подпрограммы Республики Тыва об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2016 годы государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» с ООО «Стройконсалтинг» 26 октября 2016 года, заключен контракт на приобретение до 25 декабря 2016 года 51 квартиры в г.Кызыле.

При проверке исполнения государственного контракта установлено, что актами приема-передачи от 26 декабря 2016 года ООО «Стройконсалтинг» передал заказчику 51 квартиру, площадью 33 кв. метра каждая, в домах 90а, 90б и 90в по улице Каа-Хем в городе Кызыле. Согласно этим актам ГКУ «Госстройзаказ» ознакомилось с техническим состоянием жилых помещений, претензий на момент осмотра не имело. На основании подписанных актов 57 млн. 182 тыс. 330 рублей перечислены на расчетные счета ООО «Стройконсалтинг».

Однако, как установила прокурорская проверка, названные в акте жилые помещения, не построены. Так, жилой дом 90а по улице Каа-Хем построен до окон первого этажа, под дом 90б заложен фундамент, строительство дома 90в не начато.

Материалы прокурорской проверки прокуратурой города Кызыла были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ООО «Стройконсалтинг».

По итогам их рассмотрения органом следствия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время по нему проводятся следственные действия.

Айлаана Монгуш, помощник прокурора г. Кызыла.

Получить гражданство России не удалось

В Туве возбуждено уголовное дело в отношении супружеской пары, покушавшейся на незаконное приобретение паспорта гражданина Российской Федерации.

Прокуратурой Пий-Хемского района Республики Тыва признано законным возбуждение уголовного дела в отношении гражданки Российской Федерации – жительницы Тандинского района Республики Тыва и гражданина Китая, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.324 УК РФ – покушение на незаконное приобретение официальных документов.

Ранее женщина состояла в брачных отношениях с жителем Пий-Хемского района, от которого родила ребенка, но жизнь не удалась, и супруги развелись. Два года назад женщина познакомилась с гражданином Китая, который приехал на заработки в Россию – трудился в тепличном хозяйстве под Абаканом. В сентябре 2016 года женщина и китаец зарегистрировали брачные отношения.

В один из дней китаец поехал в Абакан и по дороге потерял паспорт, миграционную карту, уведомление о месте пребывания. Заявление в полицию об утере документов иностранец подавать не стал, а рассказал об этом жене.

У жены возникла мысль «сделать» своему мужу паспорт гражданина РФ, чем узаконить его пребывание на территории России. Она вспомнила о своем бывшем муже, узнала, что его паспорт находится у участкового уполномоченного полиции. Она попросила бывшего мужа встретиться с ней в г.Туране и написать заявление об отказе от отцовства на ребенка, которого она воспитывала. Встречи не получилось, так как бывший супруг в назначенное время «загулял». Женщина обратилась к сотруднику полиции, но тот ответил, что паспорта на имя ее бывшего мужа в пункте полиции нет.

Тогда женщина предложила своему настоящему мужу – гражданину Китая взять фамилию бывшего мужа и легализоваться в качестве гражданина РФ. Китаец согласился. Они начали действовать сообща. Под предлогом восстановления паспорта на фамилию бывшего мужа, 22 февраля 2017 года умышленно с целью незаконного получения гражданином Китая паспорта гражданина Российской Федерации супруги обратились с заявлением в Миграционный отдел Пункта полиции №7 Межмуниципального отдела МВД РФ «Кызылский». Они сообщили об утрате российского паспорта и предъявили квитанцию об уплате государственной пошлины, заполнили бланк заявления по форме 1П и приложили фотографию гражданина Китая.

Затем, 9 марта 2017 года, продолжая свои преступные намерения, супруги попытались незаконно приобрести официальный документ – паспорт гражданина Российской Федерации, выписанный на фамилию бывшего мужа женщины. Супруги не довели свой умысел до конца, по независящим от них обстоятельствам.

Полицейские увидели, что внешние данные лица на фотографии, имеющейся в Территориальном миграционном пункте полиции, существенно отличаются от представленной китайцем фотографии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

Александр Губанов, прокурор Пий-Хемского района.