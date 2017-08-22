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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 33, 22 августа / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№33, 22 августа 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Уголовное дело за невыплату зарплаты

В Туве после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам свыше двух месяцев.

Прокуратура города Кызыла Республики Тува провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Сибстройконтакт». Установлено, что директор общества допустил задолженность по невыплате заработной платы на общую сумму свыше 19 млн. рублей.

После внесения прокурором города Кызыла директору предприятия представления об устранении нарушений трудового законодательства 10 млн. рублей долгов были погашены. Оставшийся долг перед 96 работниками превысил 9 млн. рублей.

Прокурорские работники установили, что долги по зарплате длятся более двух месяцев, поэтому материалы проверки были направлены в следственный орган для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Ход расследования уголовного дела и полное погашение долгов по заработной плате находятся на контроле прокурора г.Кызыла.

Чойган Монгуш, старший помощник прокурора города Кызыла.

Правительство Тувы отстранили от управления автономным учреждением

В Туве после вмешательства прокуратуры приведен в соответствие с федеральным законодательством Устав автономного образовательного учреждения гражданской обороны.

По результатам проверки прокуратурой выявлены нарушения при реорганизации Агентства ГО и ЧС Республики Тыва в Службу ГО и ЧС республики, которые выразились в незаконном уменьшении штатной численности ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС Республики Тыва».

Установлено, что некоторые положения Устава ГАОУ «Учебно-методический центр ГО и ЧС Республики Тыва» не соответствовали требованиям п.2 ст.13 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», закрепляющей полномочия руководителя автономного учреждения, в том числе по утверждению штатного расписания.

В нарушение федерального законодательства в Уставе образовательного учреждения эти полномочия по установлению штатной численности закреплены за Правительством Республики Тыва, в то время как это отнесено к компетенции руководителя автономного учреждения. Таким образом, последующее решение органов власти республики об исключении двух единиц из штатного расписания учреждения принято незаконно.

По результатам рассмотрения представления прокурора республики, внесенного 16 июня 2017 года Главе – Председателю Правительства Республики Тыва, нарушения устранены. Устав автономного образовательного учреждения приведен в соответствие с федеральным законодательством. Сокращенные штатные единицы восстановлены.

Ольга Монгуш, начальник отдела прокуратуры Республики Тыва по надзору за соблюдением федерального законодательства.

Не ответил на запрос адвоката – штраф

В Туве по результатам рассмотрения административного дела, возбужденного прокурором города, оштрафован руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Прокуратурой города Кызыла Республики Тыва проверено обращение адвоката Тристана Хитаришвили о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении начальника Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы», в связи с отсутствием ответа на его запрос.

Проверкой установлено, что адвокатский запрос о предоставлении информации поступил в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 28 апреля 2017 года. Запрос не был исполнен в 30-дневный срок, установленный ч.2 ст.6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

По итогам проверки прокуратурой города Кызыла 14 июня 2017 года в отношении руководителя Бюро судебно-медицинской экспертизы Айбека Хертека возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.39 КоАП РФ – несвоевременное предоставление информации на адвокатский запрос.

По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка №6 города Кызыла 03 начальник Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Айбек Хертек признан виновным и ему назначено административное наказание в виде 1000 рублей штрафа.

Таисья Севен-оол, помощник прокурора города Кызыла.

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 http://risk-inform.ru/article_6847.html
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Техническое перевооружение страны идёт полным ходом – уже три четверти чиновников сменили устаревшие айфоны на новые.

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