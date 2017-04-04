    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Меры по предупреждению коррупции не приняты

Прокуратурой г.Кызыла Республики Тыва проверена деятельность ООО «Управляющая компания «Жилищно-эксплуатационный участок «Ангарский».

Проверкой установлено, что в нарушение ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» в ООО «Управляющая компания «Жилищно-эксплуатационный участок «Ангарский» не приняты меры по предупреждению коррупции, не определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, не разработан кодекс этики и служебного поведения работников предприятия.

По результатам проверки прокуратурой города Кызыла руководителю Общества с ограниченной ответственностью внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По результатам рассмотрения представления приняты меры по профилактике коррупции. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Азияна Ооржак, помощник прокурора г. Кызыла.

Счета за коммунальные услуги выставлены незаконно

Прокуратурой Барун-Хемчикского района Республики Тыва проверено исполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации в части соблюдения Управляющей компанией «ООО «Дандр» правил деятельности по управлению многоквартирными домами.

Проверкой установлено, что УК «ООО «Дандр», осуществляющая деятельность с января 2017 года, выставила счета на 3 млн. рублей и направила извещения на оплату коммунальных услуг 137 жителям г.Ак-Довурака. Прокурорские работники выявили, что ранее управление многоквартирными домами осуществляли другие компании, одна из которых ликвидирована, а вторая находится на стадии банкротства.

Таким образом, УК «ООО «Дандр» фактически выставила населению счета, в которых указана задолженность населения перед предыдущими управляющими компаниями.

Вышеназванными действиями УК «ООО «Дандр» нарушила норму гражданского законодательства, в соответствии с которой ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

У «ООО «Дандр» отсутствовали какие-либо предусмотренные законом правовые основания для взыскания за коммунальные услуги с жителей указанных домов задолженности, возникшей перед другими управляющими компаниями.

По выявленному нарушению прокуратурой района директору УК «ООО «Дандр» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства с требованием: пересчитать задолженность квартиросъемщиков по коммунальным услугам.

Представление прокурора находится на рассмотрении.

Чаяан Ооржак, помощник прокурора Барун-Хемчикского района.

Против работников отдела опеки возбуждено уголовное дело

По материалам проверки, направленным прокуратурой в следственные органы, по факту неисполнения должностными лицами Отдела опеки и попечительства столицы Республики Тыва и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии г. Кызыла своих обязанностей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Проверкой установлено, что, в связи с совершением мужчиной в 2014 году преступления в отношении дочери по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего родителем), прокуратурой в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Кызыла неоднократно направлялись требования о рассмотрении вопроса о лишении его родительских прав.

Лишь 17 августа 2016 года на основании требования прокурора г. Кызыла Комиссией принято решение о направлении в суд заявления об ограничении отца и матери малолетней девочки в родительских правах. Указанным решением Комиссией Отделу опеки и попечительства поручено изъять несовершеннолетних детей из семьи и поместить их в социальное учреждение. Однако это поручение Отделом опеки и попечительства по г. Кызылу не исполнено.

7 ноября 2016 года Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва вынесено заключение, которым родителям малолетней девочки предоставлена возможность изменить свое отношение к воспитанию детей, провести с ними социально-реабилитационную работу. Кроме того, решено ограничить родителей в правах. Отделом опеки и попечительства меры по защите прав девочки не были приняты, что в дальнейшем повлекло существенное нарушение ее прав.

В текущем году отцом в отношении ребенка было совершено еще одно преступление. 12 марта текущего года в отношении родителя возбуждено еще одно уголовное дело.

Прокуратурой города материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту неисполнения должностными лицами Отдела опеки и попечительства г. Кызыла и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии г.Кызыла своих обязанностей. Следователем Следственного отдела по г. Кызылу СУ СК РФ по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Кроме того, по результатам проверки прокурором республики внесено представление председателю Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва Органе Натсак, которое находится на рассмотрении.

Айлаана Монгуш, помощник прокурора г. Кызыла.