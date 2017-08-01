    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Министр Ондар игнорирует требования прокурора

Министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва уплатит штраф за невыполнение законных требований прокурора.

Прокуратурой города Кызыла проверены обращения граждан о неправомерных действиях Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва при рассмотрении их заявлений о предоставлении земельных участков под строительство жилья.

В силу ст. 22 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-I (в последней редакции) «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе требовать от руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений. При этом должностные лица поднадзорных органов, обязаны приступить к выполнению требований прокурора или его заместителя о проведении проверок и ревизий незамедлительно.

Согласно ст. 6 Федерального закона, требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. Статьей 17.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований прокурора.

Министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва Болат-оол Ондар проигнорировал требования Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». В связи с этим, прокурором города в отношении министра возбуждено административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ. Мировым судом министру назначено 2 тыс. рублей административного штрафа. Решение суда вступило в законную силу.

Аяна Оргу, старший помощник прокурора города Кызыла.

Арест полицейского за ДТП со смертельным исходом

В Туве прокурор дал заключение о наличии достаточных оснований для избрания в отношении полицейского, совершившего ДТП со смертельным исходом, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кызылским городским судом Республики Тыва рассмотрено ходатайство следователя Следственного отдела по г.Кызылу СУ СК РФ по Республике Тыва об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника тыла подразделения Межмуниципального отдела МВД РФ «Барун-Хемчикский».

Органом предварительного следствия сотрудник полиции обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Установлено, что 12 июля текущего года, около 20 часов, офицер полиции, управляя автомашиной марки ВАЗ 2114, двигался в западном направлении по проезжей части улицы Магистральной в г. Кызыле. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на мать, которая шла с малолетним сыном. После совершения дорожно-транспортного происшествия полицейский с места совершения преступления скрылся.

Прокурором, участвующим в судебном заседании, дано заключение о наличии достаточных оснований для избрания в отношении полицейского меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд, с учетом того, что офицер полиции обвиняется в совершении преступления, направленного против безопасности движения и эксплуатации транспорта, представляющего общественную опасность, что повлекло смерть двух лиц, удовлетворил ходатайство следователя и заключил водителя под стражу на два месяца.

Менги Ооржак, помощник прокурора города Кызыла.

Дочери главы района с муниципальной службы уволены

В Туве по требованию прокуратуры уволены с муниципальной службы дочери председателя администрации района.

Прокуратурой Тандинского района Республики Тыва были установлены факты принятия председателем администрации Тандинского района Сергеем Ондаром на должности муниципальной службы, в нарушение квалификационных требований к уровню профессионального образования, своих дочерей.

Так, на должность главного специалиста по контролю администрации района назначена Чойгана Оюн, не имеющая высшего профессионального образования. На должность ведущего специалиста по ЖКХ и предпринимательству была назначена Оюна Ондар, тоже без высшего образования. Затем ее перевели на должность специалиста 1 категории (юриста).

Прием на муниципальную службу лиц, не соответствующих предъявляемым квалификационным требованиям, нарушает основополагающие принципы поступления на муниципальную службу, предусмотренные ст. 4 и 16 Федерального закона от марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Кроме того, нарушены права неопределенного круга лиц, которые могли на законных основаниях замещать данные муниципальные должности.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Тандинского района в адрес и.о. председателя администрации Тандинского района Евгения Овсянникова было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Незаконно принятые на муниципальные должности дочери председателя администрации района с муниципальной службы уволены.

Валерия Куулар, прокурор Тандинского района.