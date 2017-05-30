    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Ещё 16 сирот остались без квартир

Прокуратура Республики Тыва утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Атлант-Стройсервис» Амира Балданая, который заключил 9 ноября 2015 года с государственным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства» договор подряда на строительство на территории семи сел Кызылского района 16-ти квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Балданай, не исполнив часть принятых на себя обязательств по заключенному договору подряда, похитил 3 млн. 781 тыс. 886 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Тем самым причинил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва материальный ущерб в особо крупном размере.

Руководитель подрядной организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Прокуратура Республики Тыва обратилась в суд с гражданским иском о взыскании с Балданая в пользу государства материального ущерба, причиненного преступлением.

Ренат Амиров, начальник отдела прокуратуры Республики Тыва.

Директор школы попался на мошенничестве

Кызылский районный суд Республики Тыва признал директора Усть-Элегестинской средней общеобразовательной школы Людмилу Куулар виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.1 ст.292 УК РФ.

Куулар, будучи директором школы, путем обмана с октября 2014 года по октябрь 2015 года с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, издала фиктивный приказ о замещении работников, а также внесла заведомо ложные сведения в документы, являющиеся основанием для начисления заработной платы и перечисления иных выплат, которые являются официальными.

Директор школы, используя свои полномочия по изданию приказов о замещении работников, утверждала своей подписью табели учета рабочего времени, начисляла подчиненным заработную плату за указанные месяцы. При поступлении денег на лицевой счет одной из работниц, она вводила ее в заблуждение, сообщив, что деньги перечислены на ее счет по ошибке, они нужны на хозяйственные нужды школы. Таким образом, женщина передала Куулар 72 925 рублей, которыми директор распорядилась по своему усмотрению.

Аналогичным образом, другая работница школы передала Куулар по ее устному требованию 34 384 рублей, третья – 44 166 рублей.

Таким образом, Куулар получила от троих работников школы 150 604 рубля. На этом директор школы не остановилась. Она дала устное указание заместителю директора снять со своего счета 19 986 рублей начисленной премии за май 2015 года, сообщив ему, что деньги предназначены на ремонт школы. Деньги она получила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Суд признал Людмилу Куулар виновной в совершении названных преступлений и назначил ей 280 тыс. рублей штрафа.

Шончалай Донгак, старший помощник Кызылского межрайонного прокурора.

Чиновники не представили сведения о доходах

Прокуратурой Дзун-Хемчикского района Республики Тыва проверены сведения о доходах, предоставленные муниципальными служащими Управления труда и социальногоразвития Дзун-Хемчикского района за 2015 год.

Установлено, что в Справке о доходах бывшего начальника управления труда и социального развития Дзун-Хемчикского района Жанны Сат (в настоящее время начальник отдела), полученный ею доход в виде пенсионных выплат по старости в сумме 225 тыс. 568 рублей в разделе 1 не указан.

Ведущим специалистом Еленой Бадыргы предоставлены неполные сведения на себя: не указаны сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях в разделе 4, хотя заработная плата работника перечисляется на банковский счет. Проверкой установлено, что в сведениях о доходах на супруга не отражены 67 тыс. 948 рублей, полученные от пособия по безработице.

Муниципальными служащими при предоставлении сведений не указываются данные документов на себя, на супруга(у) и на несовершеннолетних детей. Например, Шораана Ховалыг на себя не указала паспортные данные, на супруга – адрес регистрации, а на несовершеннолетних детей данные документов, адрес регистрации и род занятий.

По выявленным нарушениям прокуратурой Дзун-Хемчикского района внесено представление начальнику Управления труда и социального развития Дзун-Хемчикского района. По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 6 муниципальных служащих.

Аэлита Монгуш, старший помощник прокурора Дзун-Хемчикского района.