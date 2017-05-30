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Шолбан Кара-оол читает РИСК. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 21, 30 мая / «Яма на Интернациональной» немного пофилософствовала, и её засыпали
   
 
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№21, 30 мая 2017 года.

«Яма на Интернациональной» немного пофилософствовала, и её засыпали

«Яма на Интернациональной» немного пофилософствовала, и её засыпали

«Лежу тут и думаю, а ведь в России дороги делают не для машин, а для нас – ям! Машинам и обочин хватит», – пишет «Яма». И в этих словах есть немалая доля правды, потому что в Кызыле дороги, кроме нескольких, ведущих к домам губернатора и мэра, всё чаще напоминают просто направления, а не участки, пригодные для быстрого комфортного проезда транспорта. На фото видно, как «Яму на Интернациональной», а точнее, «асфальтированную» дорогу, аккуратно объезжают автомобили по обочине, которая оказывается более пригодной для проезда, чем сама дорога.

Через несколько дней, после дождя, снова появляется фото огромной лужи, полностью перекрывающей дорогу в оба направления, с сообщением: «Как вы думаете, мне еще не пора прикупить домик с уточкой?». «Домик с уточкой» – это, видимо, отсылка к фильму Алексея Навального «Он вам не Димон» про поместья Дмитрия Медведева. А игрушечные уточки стали символом всероссийских протестных акций против коррупции, прошедших 26 марта.

«Яма на Интернациональной» немного пофилософствовала, и её засыпали

Чуть позже «Яма» пишет с возмущением: «Я так удобно расположилась на дороге, что автомобилисты начали прокладывать вокруг меня новую дорогу. Куда смотрит ГИБДД?! Разве так можно?!» И правда – куда смотрит ГИБДД – не понятно, так как контроль за качеством дорог, наличием разметки и знаков возложен как раз именно на гаишников. Но борьба с вороватым чиновничеством требует гораздо более серьёзных профессиональных навыков и упорства, чем охота за простыми автомобилистами.

На днях про дороги Кызыла вспомнила и мэрия столицы. Вместо того, чтобы заняться ремонтом всех дорог, глава города Дина Оюн совместно с Миндортрансом Тувы провели своеобразную лотерею, на которой жителям города предоставили возможность выбрать часть города, которую мэрия будет благоустраивать.

Лидером народного голосования стал Ангарский бульвар. Как пишет «Тува-онлайн», «несмотря на проведенный ямочный ремонт, данная улица находится на 1 месте среди проблемных участков дорог по Республике Тыва. Водители жалуются на неровное покрытие и образующиеся лужи, которые приходится огибать по обочине. По мнению жителей, Ангарский бульвар нуждается в замене дорожного полотна».

Второе место заняла ул. Интернациональная. «По мнению автолюбителей, на Интернациональной дорога идет волнами, слишком много колдобин и неровностей». Дина Оюн не забыла и про нашу знаменитость – «Яму на Интернациональной»: «Жалуются и на небольшой участок дороги перед перекрестком с ул. Магистральная, где весной и летом после дождей образуется большая лужа».

Но, учитывая, что у Ангарского бульвара своего твиттера нет, а на Интернациональной – есть, похоже, мэрия решила в первую очередь бороться с этим «медийным ресурсом». Пока верстался номер, в твиттере «Ямы» появилось новое сообщение: «Со мной решили поступить радикально – несколько КАМАЗов земли высыпали! Пытаются заткнуть мне рот! Набросились толпой на одну беззащитную!». На нескольких фото видно, как целая строительно-дорожная бригада в составе экскаватора, грейдера и нескольких самосвалов убирает остатки старого асфальта и насыпает на его место один за другим «камазы» с землёй.

«Яма на Интернациональной» немного пофилософствовала, и её засыпали

Стоит отметить, что это первый подобный ремонт на улице Интернациональной за всё время правления Шолбана Кара-оола. И начался он только после того, как фотографии безобразного участка дороги получили широкую известность на просторах интернета. Неужели, для того, чтобы власти реально начали заниматься дорогами нашей столицы, все ямы города должны завести себе собственный блог в интернете?

(прочитано 361 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6684.html
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Аноним (гость) 01-06-2017 16:16:22   #2 [ru]
Только гласность и каждодневное тыкание чиновников мордой в ямы поможет исправить проблемы дорог! Простое нытье на кухне бесполезно.
 
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Аноним (гость) 31-05-2017 19:13:58   #1 [ru]
а в пгт. каа-хем по улице геофизической когда отремонтируют дорогу? Вообще невозможно окна открыть, едут камазы пылят по обочинам, асфальт и так на ладан дышит, кто им разрешил ездить по спальному району и почему нет контроля, почему нарушают наши права нормально жить и проветривать жилище?! Где администрация поселка и где дпс? Особенно "радостно" по выходным дням, не выспаться совершенно, с утра когда начинают с грохотом и пылью ездить большегрузная техника!!!
 
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