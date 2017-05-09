«Яма на Интернациональной» завела себе Твиттер

Несколько недель назад в социальной сети Твиттер появился новый пользователь «Яма». Для нас это событие примечательно тем, что эта самая яма располагается в нашем городе Кызыле на улице Интернациональной.

«Привет, меня зовут «Яма на Интернациональной». За последние 10 лет я очень выросла. И, как нынешняя молодежь, решила завести личный блог», – сообщает нам «Яма» в своём первом сообщении. Фото под комментарием показывает раздолбанную дорогу в районе всем известного строительного магазина «Терминал».

Спустя неделю появилось ещё одно сообщение: «На днях шёл дождь, и меня немного затопило. Ну, ничего, что нас не убивает, то делает сильнее!» На фото «асфальтированная» дорога превратилась в месиво воды и грязи, которую автомобили аккуратно объезжали по обочине.

Действительно, эта «хроническая» яма существует уже далеко не первый год. В ходе традиционного ямочного ремонта её периодически засыпают, но спустя небольшое время она появляется снова в ещё более уродливом и разросшемся виде.

Мы будем внимательно следить за дальнейшими «приключениями» обретшей голос ямой.