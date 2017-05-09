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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 18, 9 мая / «Яма на Интернациональной» завела себе Твиттер
   
 
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№18, 9 мая 2017 года.

«Яма на Интернациональной» завела себе Твиттер

«Яма на Интернациональной» завела себе Твиттер

Несколько недель назад в социальной сети Твиттер появился новый пользователь «Яма». Для нас это событие примечательно тем, что эта самая яма располагается в нашем городе Кызыле на улице Интернациональной.

«Привет, меня зовут «Яма на Интернациональной». За последние 10 лет я очень выросла. И, как нынешняя молодежь, решила завести личный блог», – сообщает нам «Яма» в своём первом сообщении. Фото под комментарием показывает раздолбанную дорогу в районе всем известного строительного магазина «Терминал».

Спустя неделю появилось ещё одно сообщение: «На днях шёл дождь, и меня немного затопило. Ну, ничего, что нас не убивает, то делает сильнее!» На фото «асфальтированная» дорога превратилась в месиво воды и грязи, которую автомобили аккуратно объезжали по обочине.

«Яма на Интернациональной» завела себе Твиттер

Действительно, эта «хроническая» яма существует уже далеко не первый год. В ходе традиционного ямочного ремонта её периодически засыпают, но спустя небольшое время она появляется снова в ещё более уродливом и разросшемся виде.

Мы будем внимательно следить за дальнейшими «приключениями» обретшей голос ямой.

(прочитано 544 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6646.html
+5

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Аноним (гость) 10-05-2017 13:01:24   #1 [ru]
Если бы каждая яма Кызыла завела себе твиттер, то в интернете не осталось бы больше места )))
 
+2
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