A- | A | A+ 12pt №18, 9 мая 2017 года. На Навального напали люди Глазьева 27 апреля при выходе из офисного центра, где ФБК арендует помещение, нападению подвергся кандидат в президенты России Алексей Навальный. Неизвестный плеснул ему зеленкой в лицо. Впрочем, «неизвестным» преступник оставался четыре дня, а «зеленкой» оказалась вовсе не «зеленка», а жидкость, к сожалению, гораздо более опасная для здоровья. Врачи диагностировали химический ожог сетчатки глаза, и последствия такой травмы могут быть весьма серьезными. Тогда и возникло подозрение, что, скорее всего, Навальному плеснули в лицо «коктейлем», одним из ингредиентов которого было весьма едкое химическое вещество. А спустя несколько дней телеканал РЕН ТВ показал видеозапись нападения на политика. На ней четко видно, что в преступлении участвовали, по крайней мере, два человека – один непосредственно совершал насильственные действия, второй фиксировал все происходящее на видео. (То есть акцию снимали как минимум два оператора.) Правда, лица нападавших оказались заретушированными. 1 мая сервер РЕН ТВ был взломан, а результаты хакерской атаки обнародованы. В свободном доступе оказались четыре почти идентичных ролика с записью нападения на Навального, которые иллюстрируют весь процесс ретуширования лиц преступников. А еще через час были названы имена предположительных налетчиков. Сегодня есть веские основания полагать, что бандитское нападение на Алексея Навального совершили два члена движения SERB (South-East Radical Block) Александр Петрунько и Алексей Кулаков. Последний в интервью «Новой газете» позже сознался, что на видео запечатлен действительно он – дескать, что-то от кого-то краем уха услышал и приехал просто поснимать. Как это обычно делают блогеры. В этой связи вряд ли стоит сомневаться в том, что второй и непосредственный участник бандитских действий в отношении Навального – действительно г-н Петрунько. Александр Петрунько личность в оппозиционной среде весьма известная. Он постоянный участник нападений на пикеты «Солидарности» и много раз был замечен среди тех, кто постоянно разрушает мемориал на месте убийства Бориса Немцова. Пророссийское движение SERB родилось в Харькове весной 2014 года. Об этом в многочисленных интервью рассказывал один из его лидеров Гоша Тарасевич, прославившийся тем, что часто использует фекалии при нападении на оппозиционных активистов. Многие эксперты полагают, что самое непосредственное участие в создании этого зарубежного движения, а позже – в его передислокации в Россию принял академик РАН и советник президента РФ Сергей Глазьев. Очевидно, что и сегодня г-н Глазьев является активным куратором движения, лично принимающим решения по так называемым «акциям прямого действия». Он же, наверняка, осуществляет и финансирование – как всей организации, так и отдельных мероприятий. Вряд ли стоит сомневаться том, что такая важная и резонансная акция, как нападение на Алексея Навального, не могла произойти без ведома закулисного лидера организации Сергея Глазьева. Скорее всего, он принимал непосредственное участие в ее планировании, а по итогам получил исчерпывающий доклад... И в этом месте, мне кажется, уместно еще раз вспомнить о том, что Сергей Глазьев является советником президента России Владимира Путина. То есть – возможного соперника Алексея Навального на предстоящих президентских выборах. Итак, непосредственные исполнители выявлены, роли внутри преступной группы более или менее очевидны, мотив преступления на поверхности. Осталось выяснить второстепенные детали, и можно передавать дело в суд... Теперь, конечно, крайне любопытно будет наблюдать за тем, как станут вести себя следственные органы, за которых уже сделана практически вся работа? Будут ли арестованы непосредственные участники нападения, вызовут ли на допрос академика Глазьева, примут ли во внимание прямую заинтересованность в этом деле другого претендента на пост президента России? Или у нас еще нет другого претендента, и Алексей Навальный пока – безальтернативный кандидат? Александр Рыклин

«Ежедневный журнал» Чем прославилось движение SERB: моча, фекалии, нападение на Навального История крайне немногочисленного движения началась на Украине в 2014 году: тогда, в марте, «сербы» во главе с Гошей Тарасевичем (псевдоним малоизвестного актера Игоря Бекетова, снимавшегося в Москве в «ментовских» сериалах) участвовали в беспорядках в Харькове в попытке создать ХНР – Харьковскую народную республику. В тех же событиях принимал участие и Александр Петрунько, которого сейчас подозревают в непосредственном нападении на Навального. После провала идеи с ХНР «сербы» (SERB расшифровывается как South East Radical Block, Юго-восточный радикальный блок) вынуждены были перебраться в Москву (на Бекетова на Украине было заведено уголовное дело после штурма Харьковской обладминистрации), где уже вскоре, по выражению Тарасевича, «благоустроились», заняв место в ряду аналогичных прокремлевских активистов наподобие Национал-освободительного движения депутата Госдумы Евгения Федорова, а также сотрудничая со вставшими к тому времени на проправительственные позиции сторонниками Эдуарда Лмионова. Вскоре, однако, деятельность «сербов» потеряла связь с украинской политикой и полностью переключилась на российскую повестку. Так, первой их громкой акцией стал разгром мемориала Бориса Немцова, «Немцова моста». Сам Тарасевич рассказывал, что изначально его сторонники просто повязали там георгиевские ленты, а после их удаления разграбили мемориал, после чего сфотографировались на месте событий. Последующие акции «сербов» стали отличаться характерной стилистикой с обливанием оппонентов различными жидкостями: от зеленки до мочи. Так, нападениям со специально собранными фекалиями во время пикетов против войны на Украине подвергались члены «Солидарности», активисты Ильдар Дадин и Владимир Ионов (последний был облит зеленкой), журналист Юлия Латынина, тот же Петрунько год назад бросал в Навального торт и т.д. Одной из наиболее громких акций такого рода стал поступок Петрунько: осенью минувшего года он облил мочой фотографии на выставке в Москве «Джок Стерджес. Без смущения», заявив, что увидел в обнаженных моделях «духовное преступление». В итоге, получив известность, представители SERB стали вхожи во властные круги: в последнее время они фотографируются с депутатом Госдумы Петром Толстым, советником президента РФ Сергеем Глазьевым, членами «Справедливой России». Незадолго до нападения на Навального Тарасевич рассказывал в ЖЖ о своем визите в Государственную Думу и встречах там с лидерами фракций, хотя и не называл цель этих контактов. Отметим, что в SERB входит московский муниципальный депутат района Замоскворечье Игорь Брумель. Характерно, что членом движения является и действующий полицейский: сотрудник Московского университета МВД Олег Чурсин, отвечающий за профессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел. Он, как и ряд других «сербов», разделяет националистические взгляды, борется с «хабадниками» (т.е. евреями), о чем регулярно сообщает в своих социальных сетях. Всего в SERB, судя по всему, входит не более десятка человек, причем ни по одной из их акций правоохранительные органы не возбуждали ни административных, ни уголовных дел. Алексей Обухов

«Московский комсомолец» Россия – Византия В России начали выжигать глаза. Случаев совсем немного, но тенденция очевидна каждому, кто не слепой. Претендующий на власть Навальный, яблочная активистка Федорова, блогер Варламов, писатель Улицкая (у этих двух пока обошлось без потери зрения). Список можно продолжить. Если в разных городах России – в провинции и в Москве – начали регулярно применять один и тот же способ наказания для критиков власти, то похоже, что это сама власть и наказывает. ...Важные люди, любимцы Кремля, с гордым видом говорят, что Россия – наследница Византии, Москва – Третий Рим и т.д. Это точно. Даже в энциклопедии есть подтверждение: «Ослепление – широко использовавшееся в Византии наказание государственных преступников, в особенности покушавшихся на жизнь и трон императора. Как правило, ослепление осуществлялось путем выкалывания глаз острым, часто раскаленным предметом. Иногда, в виде особой милости, ослепление было неполным: зрение только притупляли или выкалывали лишь один глаз. Ослепление считалось надежным средством обеспечить прекращение дальнейших посягательств на императорскую власть со стороны караемого преступника». И всё вроде бы шло хорошо. Но Второй Рим тогда назывался по-гречески: Константинополь. А теперь он называется по-турецки: Стамбул. Александр Минкин ЗЕЛЁНКА Поздравить Родину рискую.

Ликуй, отец, резвись, юнец, –

Мы революцию цветную

Заполучили наконец.



Дурак услужливый, провластный

Раскрасил наши времена.

Она была когда-то красной –

Теперь зеленая она.



Поэт, абсурдом вдохновленный,

Приняв амброзии на грудь,

О революции зеленой

Ужо споет когда-нибудь!



В эпохе нашей аномальной

Найдет он годный матерьял:

Зеленкой полит был Навальный –

И глаз едва не потерял.



Двух исполнителей назвали

По именам и адресам.

Поскольку власть в полуразвале,

Он разбираться должен сам.



Но за какой-то гранью тонкой

Зло разгулялось, как на грех,

И поливать врага зеленкой –

Примета года. Можно всех.



Она, зеленка, – символ прямо,

Эпохи нашей главный цвет:

Во-первых, это цвет ислама,

Хотя буквальной связи нет;



Цвет первой зелени весенней

(Взгляни в окно! – дождался ты),

И цвет великих потрясений,

И оборзевшей школоты,



Но также цвет тоски зеленой,

Всеобщей, честно оценю, –

И всей стабильности хваленой,

Успешно сгнившей на корню;



Виват, зеленая Россия!

Ты снова радуешь меня –

Ведь это цвет еще и змия!

Он вместо красного коня.



Я так и слышу ваше слово,

Оно уныло, как гастрит, –

Мол, не смешно!

Да что ж смешного?



Один Навальный все острит.

Но глупо киснуть, как на тризне.

Тоска – не тема для стиха.

Пусть зеленеет древо жизни,

Хотя теория суха. Дмитрий Быков

«Собеседник» (прочитано 560 раз) http://risk-inform.ru/article_6644.html +2

<< Комментарии к статье (Всего: 6) >> Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.

Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.

Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

Аноним (гость) 11-05-2017 10:47:59 #6 [ru] Аналог Глазьева (Мадуро) потрудился в Венесуэле - там теперь жрать нечего и армия охраняет магазины и расстреливает протестующих на улице. Если после Путина будет Глазьев или его сообщники, то вы еще вспомните добрым словом и Путина, и Ельцина. 0 Аноним (гость) 10-05-2017 17:51:47 #5 [ru] академика Глазьева приплели ))))). Он видимо стал являться в кошмар либералам!

Дай Бог Сергею Юрьевичу сил и дальше трудиться на благо Отечества. 0 Игорь (гость) 10-05-2017 13:53:19 #4 [ru] Дурной пример – всегда не хитрый.

Заразен очень, как чума.

Хоть говорит порою Дмитрий:

Там просто горе от ума.



Майдан раскрасил свою неньку

В кроваво-черные цвета.

И хлебу предпочла печеньки,

И переводам на счета.



Уже поет майдан Карлуша,

Хоть мат был в неньке не в чести.

Но русский хам там лег на душу.

А что он мог еще нести?..



В эпохе нашей аморальный,

Где даже пьянь гарантом был,

Такое кажется нормальным.

Так что, ничем не удивил.



Там есть и свой, придурок лютый.

Кладет он тоже на мотив.

Он тоже дуростью раздутый,

Могли бы слиться в коллектив.



Могли бы с хлопцами зеленкой

Врагов повсюду поливать.

Толкать их в урны, цепью звонкой

С оттяжкой весело стегать.



Хотя, в Одессе уж не лили.

Там жгли, как деды жгли Хатынь.

Недогоревших с чувством били,

С таким же, как деды Волынь.



То были юные фанаты,

Болельщик ныне – раритет,

Они забьют родного брата.

У них запретов вовсе нет.



И эти хлопцы не скучают,

Нет просто места для тоски.

Они все прошлое ломают,

До самой гробовой доски.



Не дай же Боже, чтоб в России

Зараза эта расползлась.

Да, на болоте есть такие…

Уже орут: «А кто тут власть?..



Уже я слышу, мол, додавим.

Что вновь Госдеп поможет нам.

Что вновь в Москве из танка вдарим,

Как говорится: «По штабам…



Коль есть желанье – в Киев… трызни

Иль динамитом, иль строфой.

Ваш план не стоит нашей жизни.

Не каждый в помыслах с тобой. 0 Аноним (гость) 10-05-2017 12:13:57 #3 [ru] 1й, а фото в обнимку с Глазьевым тебе мало?

Хотя точнее было бы "Люди Путина". И главный аргумент в пользу этой версии - ни одного дела против этих мудаков не завели. Это в то время, когда ловцу покемонов Соколовскому, который просто тихо прогулялся по церкви со смартфоном, шьют 3,5 года колонии. 0 Аноним (гость) 10-05-2017 11:52:11 #2 [com] Политику Алексею Навальному в Барселоне сделали операцию на правом глазе. На восстановление зрения уйдет несколько месяцев, сообшил Навальный в Instagram.



«Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз, — написал он. — Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии», — написал Навальный. 0 Аноним (гость) 10-05-2017 11:08:16 #1 [ru] Люди Глазьева напали...

Держите ответ за свои информационные вбросы и заканчивайте уже лгать на Глазьева. 0 Остальные материалы номера 18: Свежий анекдот

Срам имени Шойгу

Зачем Шойгу развернул строительство военных объектов в Туве?

Коротко

Обзор прессы

Старательный Кара-оол

«Яма на Интернациональной» завела себе Твиттер

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Михаил Ходорковский: В России растёт не только страх, но и бесстрашие

Перекрёсток мнений

Цвета и цветы Победы. Почему спорят о «георгиевской ленточке»