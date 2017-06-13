    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Попытка рейдерского захвата имущества

Прокуратурой города Кызыла Республики Тыва проверено обращение генерального директора ОАО «Тываавтотранс» о попытке рейдерского захвата недвижимого имущества.

В обращении речь шла о незаконных действиях должностных лиц Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва, которые в 2013 году на основании подложных выписок из реестра государственной собственности республики оформили право собственности на ранее приватизированные объекты ОАО «Тываавтотранс».

Проверкой установлено, что недвижимое имущество в виде зданий гаража и склада по адресу г.Кызыл, ул.Заводская, д.30, литеры Б, З, было закреплено распоряжением Министерства на праве хозяйственного ведения за ГУП «Центр развития и поддержки жилищного строительства Республики Тыва» в целях последующей продажи по заниженной стоимости заинтересованным лицам.

О незаконных действиях Министерства земельных и имущественных отношений республики ОАО «Тываавтотрансу» стало известно при обращении в Управление Росреестра по Республике Тыва для оформления права собственности на объекты предприятия. После этого юридическое лицо обратилось за защитой своих прав и законных интересов в Арбитражный суд Республики Тыва с иском о признании незаконными действий министра земельных и имущественных отношений республики. В ходе судебного разбирательства по арбитражному делу представлены выписки из Реестра государственного имущества Республики Тыва от 31 января 2013 года, согласно которым объекты недвижимости включены в реестр на основании постановления Верховного Совета Российской Федерации. Однако по запросу суда первой инстанции в дело представлен утвержденный постановлением Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва от 7 декабря 2010 года №240ВХ-1 реестр объектов недвижимости, относящихся к государственной собственности Республики Тыва. В нем объекты недвижимости в виде зданий гаража и склада не значились.

Материалы проверки прокурором г.Кызыла направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.292 УК РФ – служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Следственным отделом по г.Кызылу СУ СК РФ по Республики Тыва возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.292 УК РФ.

Аяна Оргу, старший помощник прокурора г. Кызыла.

Искусственное дробление закупок...

Прокуратурой республики совестно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва проверено соблюдение государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за 2014 – 2016 годы.

Проверкой установлены факты искусственного дробления закупок ГКУ «Тываавтодор» путем заключения гражданско-правовых договоров на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

Исходя из анализа объемов и видов работ, следует, что все договоры на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог заключены в обход Закона о контрактной системе с целью: избежать необходимости проведения открытого аукциона в электронной форме.

Заключение разных договоров на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, вместо одного не было обусловлено техническими и организационными особенностями исполнения договоров, а вызвано исключительно намерениями заключить договор с единственным подрядчиком и избежать необходимости проведения аукциона в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Данные выводы подтверждаются тем, что указанные договоры заключены в один день, направлены на достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же юридическое лицо, имеющее единый интерес, предметом является выполнение одних и тех работ. Из этого следует, что договоры фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами, общая стоимость которых превышает предельно допустимый размер закупки у единственного подрядчика. Кроме того, заключение договоров на содержание автомобильных дорог без проведения процедуры торгов влечет за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

В связи с наличием в действиях ГКУ «Тываавтодор» нарушений антимонопольного законодательства, материалы проверки прокуратурой республики 14 декабря 2016 года направлены в Тывинское УФАС России.

Приказом Тывинского УФАС России от 16 марта 2017 года №60 в отношении ГКУ «Тываавтодор», ООО «Овюрский дорожный ремонтно-строительный участок», ООО «Чаданское ДРСУ», ООО «Ремонтно-строительное предприятие «Дороги Тувы», ООО «Шолбан» возбуждено дело по признакам нарушения части 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции».

В целях недопущения подобных нарушений впредь прокуратурой Республики Тыва 5 декабря 2016 года руководителю ГКУ «Тываавтодор» внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению выявленных нарушений. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Саяна Монгуш, прокурор отдела прокуратуры Республики Тыва.