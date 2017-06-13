    Перекрёсток мнений

Аноним, 07-06-2017 #1[ru]

Если голова гнилая, то и хвост такой же. Эту заразу надо выкорчевывать просто тотальными средствами. Тут уже как-то была шутка – проще обнести колючей проволокой Белый дом и поставить охранников с автоматами по периметру. Правда, сначала нужно дождаться, когда в дом зайдет Шойгу со всей родней.

Аноним, 07-06-2017 #2[com]

Это будет продолжаться вечно, если будем молчать! 12 июня – все на митинг!

Аноним, 10-06-2017 #5[com]

По действующему Уголовному кодексу хищение в особо крупном размере начинается с 1 миллиона рублей и дальше вверх без ограничения. Это неправильно. Над ввести верхнее ограничение. Скажем, один миллиард. А дальше подобные деяния должны квалифицироваться как «участие в проектах, важных для престижа страны», а фигуранты – представляться к государственным наградам. Что, собственно, в России и происходит.

Аноним, 07-06-2017 #1[ru]

«управляющее активами пенсионных фондов ЗАО «Лидер» – Я не понял. Байсаров решил украсть деньги пенсионеров, что ли? Охренели вконец.

Эрмак, 08-06-2017 #2[ru]

Из статьи видно, что идет Схватка Кузбасса с потенциальными Авантюристами. Но при этом как бы «забывают» о том, что уголь есть и в МНР. Который к Китаю – ближе. Так что по всем законам экономики, главное по логистике, транспортировке, ЖД в Туву авантюра. Под уголь из Тувы нужно расширять дорогу не только от Курагино, до Тайшета, но и гнать вторую линию БАМА, вероятность загрузки которой возрастает с увеличением потока грузов Восток Азии – Европа... Так что пока есть огромные запасы угля в Якутии и Кузбассе, про аппендицит – отвилку в Туву – можно просто забыть. Но что интересно: «стоимость» дороги начинает «снижаться»... То есть авантюристы начинают ее «удешевлять»...

Аноним, 09-06-2017 #3[ru]

Эрмак, стоимость «снижается»?? 346,6 млрд. А я помню времена, когда весь проект оценивался в несколько десятков миллиардов...

Аноним, 07-06-2017 #1[ru]

Ответят, как и Навальному – «это все слухи и домыслы». Хотя по идее вышеперечисленные фигуранты должны или подать в суд на «клеветников», или подать в отставку.

Аноним, 07-06-2017 #2[ru]

Яндай-оол некомпетентен в этих вопросах. Не понимает, поэтому подозревает. Ничего не выйдет от этого письма.

Аноним, 07-06-2017 #3[ru]

Правильно!! Поддерживаю!! Чиновников – казнокрадов, к ответу!!

Аноним, 07-06-2017 #4[ru]

А он что? Должен понимать и сочувствовать ворам и коррупционерам?

Аноним, 07-06-2017 #1[ru]

А вы у Путина спросите! Он 15 июня вам ответит или нет?

Аноним, 07-06-2017 #2[ru]

№1, хорошая шутка! На прямой линии уже известно, что будет: треть будет хвалить за великие достижения, треть жаловаться на бытовуху, треть будет просить остаться на 5 срок.

Эрмак, 08-06-2017 #4[ru]

Сейчас, чтоб знать реально, сколько скота в Туве, нужно всего лишь объявить о налоге на этот скот. А за бумажный скот налог повысить в 10 раз... И сразу увидим во сколько раз сократится количество БУМАЖНОГО СКОТА. Чичиков скупал «Мертвые души», чтоб получить под них кредит в банке. И его опыт в «отсталой» Туве используют по полной... Так что гарантия, что на порядок количество скота сократится и приблизится к реальности. А то при таком количестве почему-то везут мясо на рынки Тувы из-за Саян. Не говоря про молоко, сметану, творог...

Аноним, 09-06-2017 #6[ru]

ПОЧЕМУ Я НЕ ПОЙДУ НА МИТИНГ: Я не за нынешнюю политическую элиту в Туве, я против нее, т.к. она не оправдала наших ожиданий. Нынешняя власть слабая в управлении, в кадрах, в профессионализме, а родственные связи и назначение особо приближенных, в конце концов, привело к полной коррумпированности любых действий чиновников. На задний план отодвинут народ со своими проблемами и интересами. Защиту власть предоставляет опять же только либо родственникам, либо через взятку. Причем, потеряв совесть, требуют взятку и у родственников тоже.

Я бы с удовольствием пошел на митинг, если бы знал, что мое участие в митинге принесет конкретную пользу. Кто организатор митинга – Яндай-оол и координационный совет оппозиции? Что представляет собой координационный совет? Это объединение двух общественных движений, которые большинству населения Тувы не известны, не интересны, вызывают редким появлением недоумение. Движение в защиту русских в лице Молина – не актуально. Движение ветеранов государственной и муниципальной службы – тянет за собой только ветеранов. Ошибка организаторов данного движения заключается в том, что претензия у них однобокая – вернуть выплаты к пенсии. Более молодые люди разве пойдут за ними?

Ветеранам надо было пойти по пути создания Общественного народного фронта. В Туве ОНФ – коррумпированный, там сидят чиновники или бывшие чиновники, которые сильно приближены к власти имущих. Ветеранам надо создать свой ОНФ: с комитетами по отраслям, с инициативой участия в общественных комиссиях при каждом министерстве и в Мэрии, с привлечением молодых путем создания молодежных движений, со своей общественной газетой. Если уж назвались оппозицией, то и расширять надо свои полномочия: действовать от имени известной по всей России партии или создавать свою партию в Туве.

Ну, и о личностях. Я не пойду на митинг. Скоро выборы в Парламент Тувы, а у вас до сих пор сподвижников нет в большом количестве, потому что нет сил и средств на их привлечение, а еще – не тех лидеров выбрали, чтобы за ними идти!

Аноним, 09-06-2017 #7[ru]

#6 сиди дальше, тролль. Конечно, не пойдешь на митинг, диванный аналитик. Те, которые идут на митинг – не скрываются и открыто заявляют свою гражданскую позицию. А твои убеждения основаны на личных, сугубо неприязненных отношениях к лидерам оппозиции.

Аноним, 09-06-2017 #8[ru]

№6, так организуй свое движение/партию, если ты действительно против сегодняшней власти. А так – обычное чистоплюйство. «Подайте мне чистого святого, который будет достоин того, чтобы я за ним пошел». Я тебе открою одну «великую» тайну: НЕ БЫВАЕТ альтруистов, готовых пойти на плаху ради какого-то абстрактного всеобщего блага – каждый лидер преследует какие-то свои цели. Единственное исключение – сумасшедшие фанатики, готовые и себя, и всех окружающих принести в жертву во благо каких-то высоких идеалов. А твое дело, если ты сам не готов бороться за место под солнцем, просто выбрать человека, с которым тебе по пути хотя бы на данном этапе. Если сегодня Яндай-оол и Хоюгбан пытаются добиться своих пенсионных денег, а параллельно выдвигают лозунги в защиту народных интересов – это разве плохо?

Аноним,07-06-2017 #2[ru]

Что толку болтать и писать. Надо было сразу заявление писать в милицию, прокуратуру. За этот беспредел надо наказывать.

Аноним, 07-06-2017 #4[ru]

Приставы – это козлы с хвостами.

Аноним, 07-06-2017 #5[ru]

Учитывая тот факт, что вся республика живет кредитами и задолжала всем Банкам России, не исключено, что у каждого жильца нашей многонациональной республики есть решение суда, которые суд. приставы должны исполнять в пользу кредиторов т.е. банков. Поэтому не удивительно, что приставов у вас в Туве никто не любит. Считают чуть ли не врагами народа. Автор, видимо, забывается или не имеет представления, наверное, что существуют надзорные органы, проверяющие компетентность работников федеральных структур.

Аноним, 07-06-2017 #1[ru]

Где-то перед этим ураганом было две новости: В одном регионе молили бога о дожде, чтобы потушить пожары, а в другом – того же бога молили о прекращении дождя, чтобы остановить наводнение. Так и живем. На фига нам метеоспутники, если все равно ничем эти знания нам не помогут?

Аноним, 07-06-2017 #1[ru]

Обо всех этих фактах народ знает, но уже никому не верит, все судьи-прокуроры давно уже между собой с...сь и их жирные глазки не хотят ничего видеть, зарплата нехилая с льготами дай Бог каждому – каждый месяц и так капает!

Аноним, 07-06-2017 #2[ru]

Земляки! Смысл, цель и основной секрет данной публикации в следующем. Судьи Тувы испытывают животный страх перед этой газетой и публикациями в ней. Поскольку, в этой газете могут легко вытащить все их прегрешения перед государством, обществом и семьёй. При этом все похождения судей будут щедро политы аппетитным для читателей «соусом страстей». Судьи трясутся за свои должности, солидные зарплаты и упитанные задницы. Публикации, касающиеся судей, появляются здесь как раз в тот момент, когда издателям этой газеты нужно получить «нужное» судебное решение. Так и в этот раз. ОВТ специально в публикации пока не называет фамилию судьи Кызылского городского суда, но при этом указывает на ужасающие факты, в которых стоит только появиться фамилиям, начнётся жесткая служебная проверка... Если же судья поступит, как велит закон, то в следующем номере будут озвучены фамилия судьи и других фигурантов неприятного обстоятельства. Нюанс в том, что если предполагаемый судья не согласится на первое «предложение», тогда пойдет более весомое. Недавно этот судья скоропостижно стал холостым, потому что его горячо любимую жёнушку Тоню поймали на преступлении, возбудили уголовное дело и направили в суд. Чтобы муж не потерял работу судьи, они срочно развелись, но продолжают строить счастливую семейную жизнь. Теперь уже безработная и подсудимая бывшая прокурорша Тоня ударилась в животноводство. Об этой стоянке ОВТ, скорее всего, и говорит. Посмотрим, что сильнее для судьи – закон или страх перед шантажом?

Аноним, 07-06-2017 #3[ru]

Земляк №2, у тебя устаревшие сведения. Суд по земле уже давно решен в пользу Конвиза. Да и вообще-то шантаж не так выглядит – Конвиз мог бы молча отправить материал лично судье, если бы хотел от него что-то поиметь. А здесь материал уже опубликован и прокуратура ОБЯЗАНА проверять все факты. А ты еще к тому же назвал фамилию работорговца – так что пойдешь в суд свидетелем.

Аноним, 07-06-2017 #4[ru]

И еще – важнее тут даже не судья, а беспредел в интернате. В Туве их не так уж и много. Издевательства над беспомощными в тыщу раз страшнее любого судьи с рабом-заключенным.

Аноним, 07-06-2017 #5[ru]

Статью не читал. Всех по одну гребенку тоже нельзя. Наверное, но из-за таких плохих сотрудников падает авторитет всех этих структур – судей мвд фсб скр, прокуратура.

Аноним, 08-06-2017 #6[ru]

Мы по сути все в рабстве находимся. Что государственные служащие и не приравненные к ним простые бюджетники – трудяги. Зависим от прихоти начальства, уволит – не уволит, лишит премии или не лишит... Депресняк, в общем, и рабство.

Аноним, 08-06-2017 #8[ru]

Статейка раздутая. Четырнадцатилетний ребенок насиловал пожилых женщин. Вы себя-то слышите??? Кто тут кого насиловал, надо еще разобраться. По поводу подсобного хозяйства: неужели Вы думаете, что можно просто так взять и забрать скот у государства??? В общем, статейка на – 2.

Эрмак, 08-06-2017 #9[ru]

Аноним Номер 8... Главное – она вышла, напечатана, а «раздутая» или нет, должны решать прокуроры... И вероятность, что она «раздутая», с учетом отношения власти к самой газете, сводится к нулю. И мало того: есть вероятность, что в данной статье не все сказано. Так что посмотрим, а пройдут ли наши правоохранители мимо данных фактов, опубликованных в статье. И главное – как отреагируют?

Аноним, 09-06-2017 #11[ru]

По-моему, Тува так и не вышла из рабовладельческо-феодального строя. Все в районах, включая людей, отдано во владение местным нойонам. И они творят, что хотят. Посмотрите на Ооржака в Ак-Довураке. Про Кара-оолов вообще молчу.