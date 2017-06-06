Оценим «успехи» судебных приставов

Уважаемая редакция газеты! Хочется поделиться с вами тем, что накопилось в душе. Возмущение, обида не дают покоя. В конце декабря прошлого года несколько организаций проводили встречу Нового года в ресторане «Алдын-Доос». Среди этих коллективов праздновали и сотрудники судебных приставов, и ближе к 23 часам присоединился к ним начальник Э. со своим подчиненным.

Начальник приставов был сильно пьян, без причины наезжал на других, заявлял и подчеркивал, что он является начальником судебных приставов РТ. По его поведению можно было сделать вывод, что он явно превышает свои полномочия.

Все бы ничего, но вот один из моих коллег решился сделать ему замечание по его поведению, и предложил успокоиться. И тогда Э. посчитал, что его оскорбили, приказал своим сотрудникам, судебным приставам, проучить своего обидчика. Как говорили потом, среди тех, кто избивал, был даже чемпион мира по боксу Х.Б. Коллегу нашего тогда очень сильно избили, до потери сознания, до больничной койки.

Свою организацию не буду оглашать, здесь главное надо подчеркнуть поведение самого начальника приставов Э. Страшно подумать, как он исполняет свои трудовые обязательства – тоже, если захочет, избивает до потери сознания?

Конечно, наш коллега не стал заявлять на судебных приставов, и от этого Э. чувствует свою безнаказанность. Хотелось бы узнать у народа, встречались ли случаи, когда по отношению к ним судебные приставы применяли физическое насилие? И возможно ли оценить открыто общественностью работу приставов по нашей республике, и таким образом выявить недостатки и успехи этой структуры?