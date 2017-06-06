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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 22, 6 июня / Оценим «успехи» судебных приставов
   
 
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№22, 6 июня 2017 года.

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Нам пишут

Оценим «успехи» судебных приставов

Уважаемая редакция газеты! Хочется поделиться с вами тем, что накопилось в душе. Возмущение, обида не дают покоя. В конце декабря прошлого года несколько организаций проводили встречу Нового года в ресторане «Алдын-Доос». Среди этих коллективов праздновали и сотрудники судебных приставов, и ближе к 23 часам присоединился к ним начальник Э. со своим подчиненным.

Начальник приставов был сильно пьян, без причины наезжал на других, заявлял и подчеркивал, что он является начальником судебных приставов РТ. По его поведению можно было сделать вывод, что он явно превышает свои полномочия.

Все бы ничего, но вот один из моих коллег решился сделать ему замечание по его поведению, и предложил успокоиться. И тогда Э. посчитал, что его оскорбили, приказал своим сотрудникам, судебным приставам, проучить своего обидчика. Как говорили потом, среди тех, кто избивал, был даже чемпион мира по боксу Х.Б. Коллегу нашего тогда очень сильно избили, до потери сознания, до больничной койки.

Свою организацию не буду оглашать, здесь главное надо подчеркнуть поведение самого начальника приставов Э. Страшно подумать, как он исполняет свои трудовые обязательства – тоже, если захочет, избивает до потери сознания?

Конечно, наш коллега не стал заявлять на судебных приставов, и от этого Э. чувствует свою безнаказанность. Хотелось бы узнать у народа, встречались ли случаи, когда по отношению к ним судебные приставы применяли физическое насилие? И возможно ли оценить открыто общественностью работу приставов по нашей республике, и таким образом выявить недостатки и успехи этой структуры?

(прочитано 990 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6705.html
+7

<< Комментарии к статье (Всего: 10) >>
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Аноним (гость) 08-06-2017 11:23:36   #10 [ru]
Анон1 учи язык нечего тут оскорблять народ сам ты не культурный не воспитанный человечек хуже всяких аборигенов
 
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Аноним (гость) 07-06-2017 14:45:59   #9 [ru]
Как отличить клевету от реальности?
 
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Аноним (гость) 07-06-2017 13:54:58   #8 [ru]
Автор оскорбился!!!! А почему в полицию то не пошел раз такой смелый. Сидишь как крыса в тайнике и ждешь подходящего момента чтобы хлебнуть чего нибудь. Новый год он вспомнил! Ха-ха-ха.!!! Ты еще день рождения Ленина вспомни!!! Накопилось у него. Не смеши мои ногти.
 
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Аноним (гость) 07-06-2017 13:51:26   #7 [ru]
Уважаемые судебные приставы!!! Мы понимаем что у Вас тоже есть семьи, дети. Как и все люди вы должны кормить, одевать их на вашу мизерную зарплату. Помимо всего того вам приходится выслушивать ругань неадекватных и неуравновешенных людей. Желаю Вам стальных нервов. Крепкого здоровья. На комментарии завистников прошу не реагировать.
 
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Аноним (гость) 07-06-2017 13:46:01   #6 [ru]
Люди Вы вообще из какой дыры вылезли!!! Приставы тут причем? Заплати долг и спи спокойно. Тогда тебя никто не тронет.
 
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Аноним (гость) 07-06-2017 13:43:36   #5 [ru]
Учитывая тот факт, что вся Республика живет кредитами и задолжали всем Банкам России не исключено, что у каждого жильца нашей многонациональной Республики есть решение суда, которые суд.приставы должны исполнять в пользу кредиторов т.е. банков.Поэтому не удивительно, что приставов у вас в Туве никто не любит. Считают чуть ли не врагами народа. Автор видимо забывается, не имеет представления наверное что существуют надзорные органы, проверяющие компетентность работников федеральных структур.
 
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Аноним (гость) 07-06-2017 13:19:12   #4 [ru]
приставы это козлы с хвостами
 
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Аноним (гость) 07-06-2017 13:16:31   #3 [ru]
По поводу комментария № 1, Управлению приставов или приставу тувинской национальности, следует обратиться в правоохранительные органы по факту разжигания межнациональной розни автором комментария.
Думаю, этого никогда не случится, так как наши "высокоинтеллектуальные" приставы просто не в силах сформулировать такое обращение.
 
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Аноним (гость) 07-06-2017 10:19:05   #2 [ru]
Толку болтать и писать. Надо было сразу заявление писать в милицию, прокуратуру. За этот беспредел надо наказывать.
 
+1
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Аноним (гость) 07-06-2017 09:41:49   #1 [ru]
Да что избивать! Когда находишься в кабинете на приеме все приставы исполнители коренной нации и разговор ведут строго на тувинском языке!В Федеральном учреждении где языком при ведении работы и документа оборота является русский!! Сидишь как человек второго сорта , да почему как оно так и есть!Вшивые ,сифелисные людишки которых из говна вытащили русские учителя,врачи,инженера возомнили себя богами и люд ми вышего сословия! Которые срать на унитазе научились только в 90 годы при Ельцине, за 10 лет правления дружбаносного орденаносного карлика с заплывшими глазами? Путин ответь !
 
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Мне очень перепись понравилась! Вчера, уже вечером, пришли две девушки, а ушли сегодня в 12 дня! Сказали, что завтра опять придут.

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