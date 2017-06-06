Тувинское рабство: Картина не для слабонервных

Прошла новость о том, что один судья, который живёт на Кубани, стал не просто судьёй, а судьёй-рабовладельцем. Сейчас он уже за решёткой, идёт расследование – сколько рабов он убил, за что, где прикапывал трупы... Ну и так далее, что – сами не знаете что ли, за что можно убивать рабов, если они не понравились хозяину, если не выполнили дневную норму на его плантациях? А Кубань – известная житница. Воткни в землю палку – дерево с хлебом вырастет. Но и у нас есть в Туве судья-рабовладелец. Он, как я выяснила, большой любитель лошадей. Да и, вообще, какой тувинец не любит быстрой езды? Этот сам-то не то что на коня – на осла не взгромоздится, если бы в Туве они были. Но мода такая пошла у тувинцев – табуны держать. Ну как бы ностальгия по прошлому. Кубанский рабовладелец, как я прикидываю, тувинскому и в подмётки не годится, потому что табуны лошадей гораздо выше ценятся в мужском рабовладельческом сообществе, чем какие-то кубанские огурцы с тыквами.

Так вот, наш судья-рабовладелец раньше работал в МВД, а теперь, так как он уже не «мусор», а как бы судья, то рабы у него из числа осужденных им же самим. Честно говорю, не буду преувеличивать – знаю только про одного. Может быть, их больше у нас в Туве, но что знаю, о том и говорю.

Сейчас он тоже, наверное, читает эту газету и думает про себя: ну откуда она узнала, что я три года назад тайно ездил в Красноярск в один конезаводской совхоз? Кто ей сказал, что я оттуда привёз 11 породистых лошадей? А он ведь действительно поехал, чтобы купить три лошади. А как увидел, что там – ого-го! – какие красавцы стоят, не удержался – ночью погрузил на КАМАЗы и вывез. В том красноярском совхозе осталась оплаченная квитанция за три официально купленных лошади, а вот за 11, наверное, сторожа-конюха выгнали с работы. Сторожа того я не нашла, говорят, уехал вовсе из той деревни пропитание семье в другом месте искать. Но в конторе подтвердили, что, да, приезжал такой чернявенький тувинец с усиками, сытый такой, гладкий и со всех сторон вальяжный. Я помню, когда он в МВД работал, то комплекцией был потоньше, и не так сильно в Бога верил. А теперь, говорят, что даже, когда штаны в уборной снимает и на очко садится, то Будду непременно поминает и задницу свою благовониями окуривает.

Позже расскажу, как он зэков-рабов плётками бьёт, если какой жеребёнок от табуна отобьётся, или если овца с ягнёнком пропадёт. Позже, потому что надо все детали доподлинно вызнать, а уж потом и фамилию этого рабовладельца, который работает в Кызылском суде и имя с отчеством его вам, уважаемые читатели, объявлю.

А сейчас про другого тувинца-рабовладельца. Радмир-рабовладелец на днях стал большим начальником. О, имя его ещё прогремит на всю Россию, подождите – дайте только время, он так развернётся, что всем тошно станет, а не только Юрику. Понятное дело, без чёрных братков у нас ни одно назначение не обходится. Хочешь работать в школьной кочегарке в глухой Монгун-Тайге? Иди на поклон к одному чёрному братку. Хочешь стать главой администрации в какой-нибудь далёкой деревушке – тоже к нему. А уж если главой районной администрации, то чёрный браток ставит в известность уже своего брата из Белого дома. Но с Радмиром-рабовладельцем всё иначе вышло.

Он когда-то закончил сельхозинститут. Правда, по специальности работать не смог, потому что по молодости лет возомнил себя Ван Дамом, ну помните – Жан-Клод Ван-Дам, никому тебя не дам? – крутой такой француз из Голливуда? Откуда родом сам Радмир, не важно, потому что его по карьере начал двигать председатель тувинского парламента Кан-оол, по совместительству смотрящий по Улуг-Хему и Чаа-Холю. Он этого Ван-Дама пристроил директором в один психоневрологический интернат. А кто у нас царь и бог в Каа-Хемском районе? Правильно, сами знаете. А как всем известно, этот браток потерял своё здоровье на фронтах борьбы с афганским народом. И ему время от времени требуется медицинский уход и всяческие приятные процедуры. Так вот этот Ван-Дам, на его счастье, оказался не только успешным директором психоневрологического интерната, но и отличным массажистом! Сугубо по обоюдному согласию Ван-Дам стал массажистом интимных мест чёрного братка. Не знаю, но могу догадываться, что удовольствие от массажа было настолько глубоким, что чёрные братки решили этого массажиста поставить главным администратором в Каа-Хемском районе.

Вот, а дальше, как я понимаю, следовало бы прокуратуре вспомнить о своём профессиональном долге и проверить всё сверху донизу в Минздраве, в социальном ведомстве и по другим линиям тоже, потому что психоневрологический интернат для пропитания больных и страждущих имел подсобное хозяйство с КРС и МРС и другую иную живность. Поголовье крупного рогатого скота было немалое, так же и мелкий рогатый скот имелся в наличии. Сейчас там ни коров, ни овец. Больные в интернате перешли на подножный корм – кто-то ягоды собирает, а кто по умалишению не понимает, что ягоды таёжные всё-таки полезнее, тот просто траву ест, а само подсобное хозяйство, говорят очевидцы, находится в полутора километрах от села Усть-Элегест в Кызылском районе, если ехать в сторону Улуг-Хема.

Ну, а теперь, собственно, про само рабовладение. Вы, конечно же, уважаемые читатели, поняли, что подсобное хозяйство из Каа-Хемского района плавно перекочёвывает в сторону родины Кан-оола – в Улуг-Хем? Пока оно в Кызылском районе и там бесчинствует сын Ван-Дама. Этот Ван-Дамович пока ещё несовершеннолетний, но, несмотря на это, вполне половозрелый и вовсю насилует женщин-рабынь, кои находятся у него под присмотром. То есть, в полном безраздельном его владении. Если кто из рабов в чём-то перед этим радмировским ублюдком провинится, то его ждёт такая мука, такие истязания, что просто невозможно себе это представить.

Этот ублюдок, этот самый Ван-Дамович, прожил-то всего на свете 14 лет, а вымахал в здорового похотливого мужичка с садистскими замашками. Невзирая на малый возраст, ездит на личной машине с крутыми номерами «888», естественно, без водительских прав. Женщины-рабыни, насилуемые ублюдком в извращённой форме, ничего не могут сказать и защитить себя. Потому что они – пациентки этого психоневрологического интерната. Мужчины-рабы тоже подвергаются сексуальному насилию, но что они смогут сказать, если эта несовершеннолетняя тварь когда-нибудь предстанет перед судом? Разве их свидетельские показания будут учитываться судом? Ведь они же недееспособные, умственно неполноценные! Естественно, эти пациенты-рабы когда-то были оформлены рабочими подсобного хозяйства психоневрологического интерната Каа-Хемского района.

Если кто-то из рабов, не выдержав истязаний и мучений, вдруг убегает и скрывается, то беглеца непременно выслеживают, вылавливают, а потом в наказание загоняют под ногти иглы, поджигают бумагу, засунутую между пальцев ног.

Написала и подумала: а вдруг случится чудо? Вдруг правоохранительные органы начнут сами искать следы этого ужасного преступления, длящегося не один год? Но потом подумала: ничего не выйдет. Даже если и начнут прокуроры со следователями что-то делать, с трудом доведённое до обвинительного заключения уголовное дело вполне может попасть на рассмотрение судье-рабовладельцу.

Очень вредная тувинка