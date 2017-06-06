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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 22, 6 июня / Тувинское рабство: Картина не для слабонервных
   
 
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№22, 6 июня 2017 года.

    О главном начистоту

Тувинское рабство: Картина не для слабонервных

Тувинское рабство: Картина не для слабонервных

Прошла новость о том, что один судья, который живёт на Кубани, стал не просто судьёй, а судьёй-рабовладельцем. Сейчас он уже за решёткой, идёт расследование – сколько рабов он убил, за что, где прикапывал трупы... Ну и так далее, что – сами не знаете что ли, за что можно убивать рабов, если они не понравились хозяину, если не выполнили дневную норму на его плантациях? А Кубань – известная житница. Воткни в землю палку – дерево с хлебом вырастет. Но и у нас есть в Туве судья-рабовладелец. Он, как я выяснила, большой любитель лошадей. Да и, вообще, какой тувинец не любит быстрой езды? Этот сам-то не то что на коня – на осла не взгромоздится, если бы в Туве они были. Но мода такая пошла у тувинцев – табуны держать. Ну как бы ностальгия по прошлому. Кубанский рабовладелец, как я прикидываю, тувинскому и в подмётки не годится, потому что табуны лошадей гораздо выше ценятся в мужском рабовладельческом сообществе, чем какие-то кубанские огурцы с тыквами.

Так вот, наш судья-рабовладелец раньше работал в МВД, а теперь, так как он уже не «мусор», а как бы судья, то рабы у него из числа осужденных им же самим. Честно говорю, не буду преувеличивать – знаю только про одного. Может быть, их больше у нас в Туве, но что знаю, о том и говорю.

Сейчас он тоже, наверное, читает эту газету и думает про себя: ну откуда она узнала, что я три года назад тайно ездил в Красноярск в один конезаводской совхоз? Кто ей сказал, что я оттуда привёз 11 породистых лошадей? А он ведь действительно поехал, чтобы купить три лошади. А как увидел, что там – ого-го! – какие красавцы стоят, не удержался – ночью погрузил на КАМАЗы и вывез. В том красноярском совхозе осталась оплаченная квитанция за три официально купленных лошади, а вот за 11, наверное, сторожа-конюха выгнали с работы. Сторожа того я не нашла, говорят, уехал вовсе из той деревни пропитание семье в другом месте искать. Но в конторе подтвердили, что, да, приезжал такой чернявенький тувинец с усиками, сытый такой, гладкий и со всех сторон вальяжный. Я помню, когда он в МВД работал, то комплекцией был потоньше, и не так сильно в Бога верил. А теперь, говорят, что даже, когда штаны в уборной снимает и на очко садится, то Будду непременно поминает и задницу свою благовониями окуривает.

Позже расскажу, как он зэков-рабов плётками бьёт, если какой жеребёнок от табуна отобьётся, или если овца с ягнёнком пропадёт. Позже, потому что надо все детали доподлинно вызнать, а уж потом и фамилию этого рабовладельца, который работает в Кызылском суде и имя с отчеством его вам, уважаемые читатели, объявлю.

А сейчас про другого тувинца-рабовладельца. Радмир-рабовладелец на днях стал большим начальником. О, имя его ещё прогремит на всю Россию, подождите – дайте только время, он так развернётся, что всем тошно станет, а не только Юрику. Понятное дело, без чёрных братков у нас ни одно назначение не обходится. Хочешь работать в школьной кочегарке в глухой Монгун-Тайге? Иди на поклон к одному чёрному братку. Хочешь стать главой администрации в какой-нибудь далёкой деревушке – тоже к нему. А уж если главой районной администрации, то чёрный браток ставит в известность уже своего брата из Белого дома. Но с Радмиром-рабовладельцем всё иначе вышло.

Он когда-то закончил сельхозинститут. Правда, по специальности работать не смог, потому что по молодости лет возомнил себя Ван Дамом, ну помните – Жан-Клод Ван-Дам, никому тебя не дам? – крутой такой француз из Голливуда? Откуда родом сам Радмир, не важно, потому что его по карьере начал двигать председатель тувинского парламента Кан-оол, по совместительству смотрящий по Улуг-Хему и Чаа-Холю. Он этого Ван-Дама пристроил директором в один психоневрологический интернат. А кто у нас царь и бог в Каа-Хемском районе? Правильно, сами знаете. А как всем известно, этот браток потерял своё здоровье на фронтах борьбы с афганским народом. И ему время от времени требуется медицинский уход и всяческие приятные процедуры. Так вот этот Ван-Дам, на его счастье, оказался не только успешным директором психоневрологического интерната, но и отличным массажистом! Сугубо по обоюдному согласию Ван-Дам стал массажистом интимных мест чёрного братка. Не знаю, но могу догадываться, что удовольствие от массажа было настолько глубоким, что чёрные братки решили этого массажиста поставить главным администратором в Каа-Хемском районе.

Вот, а дальше, как я понимаю, следовало бы прокуратуре вспомнить о своём профессиональном долге и проверить всё сверху донизу в Минздраве, в социальном ведомстве и по другим линиям тоже, потому что психоневрологический интернат для пропитания больных и страждущих имел подсобное хозяйство с КРС и МРС и другую иную живность. Поголовье крупного рогатого скота было немалое, так же и мелкий рогатый скот имелся в наличии. Сейчас там ни коров, ни овец. Больные в интернате перешли на подножный корм – кто-то ягоды собирает, а кто по умалишению не понимает, что ягоды таёжные всё-таки полезнее, тот просто траву ест, а само подсобное хозяйство, говорят очевидцы, находится в полутора километрах от села Усть-Элегест в Кызылском районе, если ехать в сторону Улуг-Хема.

Ну, а теперь, собственно, про само рабовладение. Вы, конечно же, уважаемые читатели, поняли, что подсобное хозяйство из Каа-Хемского района плавно перекочёвывает в сторону родины Кан-оола – в Улуг-Хем? Пока оно в Кызылском районе и там бесчинствует сын Ван-Дама. Этот Ван-Дамович пока ещё несовершеннолетний, но, несмотря на это, вполне половозрелый и вовсю насилует женщин-рабынь, кои находятся у него под присмотром. То есть, в полном безраздельном его владении. Если кто из рабов в чём-то перед этим радмировским ублюдком провинится, то его ждёт такая мука, такие истязания, что просто невозможно себе это представить.

Этот ублюдок, этот самый Ван-Дамович, прожил-то всего на свете 14 лет, а вымахал в здорового похотливого мужичка с садистскими замашками. Невзирая на малый возраст, ездит на личной машине с крутыми номерами «888», естественно, без водительских прав. Женщины-рабыни, насилуемые ублюдком в извращённой форме, ничего не могут сказать и защитить себя. Потому что они – пациентки этого психоневрологического интерната. Мужчины-рабы тоже подвергаются сексуальному насилию, но что они смогут сказать, если эта несовершеннолетняя тварь когда-нибудь предстанет перед судом? Разве их свидетельские показания будут учитываться судом? Ведь они же недееспособные, умственно неполноценные! Естественно, эти пациенты-рабы когда-то были оформлены рабочими подсобного хозяйства психоневрологического интерната Каа-Хемского района.

Если кто-то из рабов, не выдержав истязаний и мучений, вдруг убегает и скрывается, то беглеца непременно выслеживают, вылавливают, а потом в наказание загоняют под ногти иглы, поджигают бумагу, засунутую между пальцев ног.

Написала и подумала: а вдруг случится чудо? Вдруг правоохранительные органы начнут сами искать следы этого ужасного преступления, длящегося не один год? Но потом подумала: ничего не выйдет. Даже если и начнут прокуроры со следователями что-то делать, с трудом доведённое до обвинительного заключения уголовное дело вполне может попасть на рассмотрение судье-рабовладельцу.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1524 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6709.html
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Аноним (гость) 09-06-2017 21:34:35   #13 [ru]
Убогий, аноним 10, пусть ездит? С 14 лет? Хворый, а законы РФ ты знаешь? Или ты ими место одно подтираешь? Рабство в современном мире да еще в такой одиозной стране как Россия не просто процветает, а возведено негласно вот такими прихлебателями окопавшимися во власти, в приоритет!
 
0
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Аноним (гость) 09-06-2017 14:59:39   #12 [ru]
Кочага а ментовке не работал и усики не носил.внимательно читайте.
 
+1
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Аноним (гость) 09-06-2017 08:54:57   #11 [ru]
По-моему, Тува так и не вышла из рабовладельческо-феодального строя. Все районы, включая людей, отданы во владение местным нойонам. И они творят, что хотят. Посмотрите на Ооржака в Ак-Довураке, Романа Монгуша, Орус-оола, Оюна. Про Кара-оолов вообще молчу.
 
0
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Аноним (гость) 09-06-2017 05:24:01   #10 [ru]
ВИДНО У ЭТОЙ ОЧЕНЬ ВРЕДНОЙ ТУВИНКИ НЕ ВСЕ ДОМА, ЕСЛИ ОНА ПОЛАГАЕТ ЧТО, 14 ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК НАСИЛУЕТ И ИЗВРАЩАЕТСЯ НАД СТАРШИМИ. А ТО ЧТО МАШИНА У НЕГО ТАК ПУСТЬ ЕЗДИТ. НЕ ТЕБЕ ЖЕ КУПИЛИ. В НАШЕ ТО ВРЕМЯ ПОЛАГАТЬ ЧТО КТО-ТО У КОГО-ТО В РАБСТВЕ. УМОЛЯЮ ВАС. ЭТОТ ВАН ДАМ ЕЙ НАВЕРНОЕ НЕ ДАЛ...КОЕ ЧТО
 
-5
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 08-06-2017 07:44:34   #9 [ru]
Аноним Номер 8... Very Happy
Главное Она ВЫШЛА, Напечатана, а " раздутая" или Нет, то должны РЕШАТЬ Прокуроры... Very Happy
И вероятность что она " раздутая", с учетом Отношения Власти к Самой газете, сводится к Нулю. И мало того, Есть ВЕРОЯТНОСТЬ что в данной статье не Все сказано.
Так что Посмотрим, а Пройдут ли Наши Правоохранители Мимо Данных Фактов, опубликованных в Данной статье.
И Главное, как Отреагируют.
 
+4
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Аноним (гость) 08-06-2017 07:09:52   #8 [ru]
Статейка раздутая. Четырнадцатилетний ребенок насиловал пожилых женщин. Вы себя то слышите??? Кто тут кого насиловал надо еще разобраться. По поводу подсобного хозяйства: неужели Вы думаете, что можно просто так взять и забрать скот у государства??? В общем статейка на -2.
 
-4
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 08-06-2017 06:03:49   #7 [ru]
Аноним Номер Пять...
Под Иностранным Флагом... Very Happy

Неужели чтоб даже Пытаться Защищать Правоохранительные структуры Тувы, Нужно Анонимно и Под Иностранным Флагом? Confused Very Happy
Есть ли в Туве НОРМАЛЬНЫЕ Сотрудники Правоохранения?
Возможно... Но Они погоды не делают...
Их главная задача до Пенсии дожить.
Но а потом за Саяны...
Сколько жилья за Саянами имеют те же Тувинские Судьи? Confused
 
+3
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Аноним (гость) 08-06-2017 05:40:25   #6 [ru]
Мы по сути все в рабстве находимся. Что государственные служащие и не приравненные к ним простые бюджетники - трудяги. Зависим от прихоти начальства, уволит не уволит, лишит премии или не лишит... Депресняк в общем и рабство.
 
+4
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Аноним (гость) 07-06-2017 15:03:18   #5 [ru]
статью даже не читал,всех по одну гребенку тоже нельзя наверно но из за таких плохих сотрудников падает авторитет всех этих структур судей мвд фсб скр прокуратура,сами же раструбят но потом оказывается что они все немощны и сами тоже преступники,итак органы работать начинают только тогда когда уже все!и то не могут нормально раследовать,такая общяя картина уже вырисовывается,не все такие наверно но из за хреновых самих же нарушающих закон сотрудников падает авторитет структур,уних все полномочия есть оружие закон хренотень какая то!,они хуже преступников,законы не работают никогда такого не было,ужас
 
0
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Аноним (гость) 07-06-2017 10:28:53   #4 [ru]
И еще - важнее тут даже не судья, а беспредел в интернате. В Туве их не так уж и много. Издевательства над беспомощными в тыщу раз страшнее любого судьи с рабом-заключенным.
 
+6
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Мне очень перепись понравилась! Вчера, уже вечером, пришли две девушки, а ушли сегодня в 12 дня! Сказали, что завтра опять придут.

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