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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 17, 1 мая / «Тываэнерго» – деньги собирают, а ремонтом не занимаются
   
 
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№17, 1 мая 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

«Тываэнерго» – деньги собирают, а ремонтом не занимаются

Просим вас оказать содействие в решении наболевшего вопроса. Работники «Тываэнерго» наплевательски относятся к своим обязанностям на протяжении многих лет, мы довольно часто сидим без света. Наши заявки по поводу устранения неполадок они игнорируют. С апреля месяца мы дважды сидели без света и не по одному дню.

Подать заявку невозможно, не берут трубку, приходится звонить дежурному по городу в мэрии по г.Кызылу или же в МЧС. Обращались и на телевидение «Новый век». Теперь же они опустились до такой наглости: заявляют, нанимайте частника и платите ему, складывайтесь, вы к нам не относитесь. А кому мы платим за свет? Именно им.

Дежурный мэрии 17.04.2018 г. попросил сделать на нашей улице свет. Приехала бригада Россвет: «А вы не наши», и уехали. Пришлось звонить на телевидение, сегодня, 19.04.2018 г. приехали, сделали репортаж.

До каких пор они будут нарушать наши права?

Ждем вашей помощи.

От жителей г.Кызыла, Республики Тыва, ул.Безымянная.
Всего 19 подписей.

(прочитано 123 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7295.html
+5

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
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Аноним (гость) 02-05-2018 12:51:40   #1 [ru]
Это они в рамках борьбы с Телеграмом и прочей оппозицией. Нет электричества - нет интернета, а значит и нет Телеграма! Зато валежник бесплатный. Готовимся к жизни с лучинами, бересте и почтовым голубям.
 
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