«Тываэнерго» – деньги собирают, а ремонтом не занимаются

Просим вас оказать содействие в решении наболевшего вопроса. Работники «Тываэнерго» наплевательски относятся к своим обязанностям на протяжении многих лет, мы довольно часто сидим без света. Наши заявки по поводу устранения неполадок они игнорируют. С апреля месяца мы дважды сидели без света и не по одному дню.

Подать заявку невозможно, не берут трубку, приходится звонить дежурному по городу в мэрии по г.Кызылу или же в МЧС. Обращались и на телевидение «Новый век». Теперь же они опустились до такой наглости: заявляют, нанимайте частника и платите ему, складывайтесь, вы к нам не относитесь. А кому мы платим за свет? Именно им.

Дежурный мэрии 17.04.2018 г. попросил сделать на нашей улице свет. Приехала бригада Россвет: «А вы не наши», и уехали. Пришлось звонить на телевидение, сегодня, 19.04.2018 г. приехали, сделали репортаж.

До каких пор они будут нарушать наши права?

Ждем вашей помощи.

От жителей г.Кызыла, Республики Тыва, ул.Безымянная.

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