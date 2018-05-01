Последнее кадастровое предупреждение

Что не так с налогом на имущество в России

Большое число проблем с кадастровой оценкой недвижимости в России привело к росту недовольных. Люди не хотят платить налог по выросшей ставке, а региональные власти не собираются снижать налогооблагаемую базу

В своем последнем послании президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, касающееся кадастровой оценки недвижимости. Это вызвано ростом числа недовольных собственников, которые считают несправедливыми методы исчисления кадастровой стоимости для налогообложения. В срок до 15 июля 2018 года чиновники должны отчитаться перед президентом о проделанной работе.

Как изменился налог на имущество

Согласно новому законодательству, вступившему в силу с 2015 года, налог на недвижимость начисляется не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости, которая максимально приближена к рыночной.

Имущественными налогами распоряжаются местные органы власти, поэтому они заинтересованы в его высокой собираемости. Федеральный центр дал им полномочия по регулированию ставки в диапазоне от 0,1% до 2% от рыночной стоимости, и региональные власти редко идут на снижение тарифа.

Также неохотно снижают кадастровую стоимость при рассмотрении заявлений от граждан в комиссиях, так как в этом случае бюджет недополучает существенные средства. Можно, конечно, обратиться в суд за защитой своих прав, но вопрос о компенсации судебных издержек пока не отрегулирован.

Ситуация осложняется еще и тем, что при следующей массовой кадастровой оценке имущества, которую могут инициировать местные власти, стоимость может вновь оказаться завышенной. В этом случае процедуру оспаривания придется повторять сначала.

Переходный период затягивается

Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству собственников недвижимости. Это произошло благодаря бесплатной приватизации, которая началась после перестройки. Граждане, которые оформляли в собственность квартиры, редко задумывались над тем, что недвижимость – это не только актив, но и бремя расходов. К обязательным для всех коммунальным платежам собственники обязаны платить имущественный налог и взнос на капитальный ремонт.

Имущественные налоги будут увеличиваться с каждым годом на 20% вплоть до 2020 года. Этот переходный период предусмотрен для того, чтобы не шокировать граждан увеличившимися цифрами в квитанциях. За прошлый год собственники заплатили всего 40% от предполагаемой суммы, но и этого оказалось достаточно для массового недовольства.

Перешли на новую систему налогообложения только 28 регионов страны. Остальные до сих пор находятся в стадии формирования условий для этого перехода. Можно себе представить количество недовольных к 2020 году, учитывая массовость судебных исков уже сейчас.

Что можно исправить

Проблем с кадастром великое множество. Одна из самых существенных – проведение оценки «в сытые годы», когда стоимость недвижимости была существенно выше, чем сейчас. После того как страна оказалась в новой экономической реальности, цены снизились и собственники возмутились. Типичный довод подобного собственника звучит так: «Если власть считает, что моя недвижимость столько стоит, пусть выкупит ее у меня по этой цене».

Еще один распространенный повод для недовольства – это множество ошибок в документации. Неправильно поставленная запятая может привести к тому, что двухкомнатная квартира в хрущевке площадью 50 кв. м превращается в 500-метровые хоромы с соответствующим налогом с множеством нулей. Бюджетные учреждения должны устранять подобные ошибки за свой счет, но пока, увы, это происходит не во всех регионах.

И, пожалуй, еще один вопиющий факт: у госорганов России нет данных о 30% объектов строительства и о 50% земельных участков. То есть получается, что те собственники, недвижимость которых учтена в кадастре, платят и за себя, и за тех, кого еще не посчитали. Также из-за несогласованности разных органов нередки случаи, когда человека обязывают платить за несуществующие у него объекты или, например, за давно угнанный автомобиль.

С виновными все понятно: их, как обычно, нет, несмотря на потраченные миллиарды из федерального бюджета на реформу кадастровой службы в 2004-2006 годах. Зато на вопрос «Что делать?» напрашивается один ответ. Необходимо на законодательном уровне принять решение – брать налог от стоимости, которая на 30% ниже рыночной цены. Эта мера поможет найти компромисс между желанием муниципалитетов формировать доходную часть бюджета и желанием граждан платить низкие налоги. Нельзя делать налог таким, чтобы он приводил к банкротству физических лиц и предприятий. Несправедливые имущественные налоги могут стать тормозом не только для инвестиций, но и для развития экономики страны.

Ирина Радченко

«Forbes»