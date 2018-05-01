Улично-парламентская республика

Несмотря на уход Сержа Саргсяна, политический кризис в Армении не преодолен. В Ереване возобновились массовые выступления оппозиции, но ее лидера парламент не готов утвердить премьером

Добившись ухода в отставку премьера и бывшего президента Сержа Саргсяна, оппозиция требует сформировать переходное правительство и провести досрочные парламентские выборы. Возглавивший протестное движение депутат Никол Пашинян выдвигает властям ультиматум – или правительство возглавит «кандидат от народа», или же «бархатная революция» будет продолжена.

Ереван снова бурлит

После того как в понедельник, 23 апреля, Саргсян ушел в отставку, митинговая активность в столице Армении несколько снизилась. Но 25 апреля утром акции протеста вновь начали набирать обороты. Протестующие, среди которых было много студентов, вновь принялись перекрывать городские улицы. Вечером в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали отставки и.о. премьера Карена Карапетяна.

Лидер оппозиции Пашинян заявил, что массовые акции протеста будут продолжены, если власти попробуют провести внеочередные парламентские выборы до смены главы кабинета министров. Пашинян считает, что на пост премьера должен быть назначен «кандидат народа», после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы. Если власти все же решат проводить выборы, то оппозиция будет блокировать избирательные участки.

Лидер оппозиции призвал своих сторонников продолжить акцию протеста и в четверг. «Еще шаг, и завершим эту историю», – цитируют Пашиняна информагентства. Оппозиционеры сегодня планируют блокировать улицы Еревана с помощью грузовиков.

И.о премьера Карапетян заявил 25 апреля на пресс-конференции, что логическим решением кризиса было бы собрать представителей всех партий и обсудить возможность проведения досрочных выборов. Премьер-министра Армении должен избирать парламент, а не улица, отметил Карапетян.

Президент Армен Саркисян выступил с заявлением, что он начнет консультации с парламентскими и непарламентскими политическими силами о путях выхода из кризиса.

Тупик в парламенте

25 апреля оппозиционная парламентская фракция «Елк» («Выход») предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера Армении. Для того, чтобы возглавить кабинет министров, Пашиняну нужно заручиться поддержкой 53 из 105 депутатов Национального собрания (однопалатного парламента). У «Елк» девять депутатов, и это – далеко не самая крупная оппозиционная фракция в парламенте. На это, кстати, указывал Саргсян, когда отказался вести переговоры с Пашиняном. Но бывшего журналиста Пашиняна поддерживает «улица», и этот ресурс он будет использовать по максимуму.

Именно чувствуя давление «улицы», из правящей коалиции с Республиканской партией 25 апреля вышла партия «Дашнакцутюн» (семь депутатов). «Новый премьер должен решить внутриполитический кризис и в демократических условиях обеспечить досрочные парламентские выборы», – говорится в заявлении партии.

Блок «Царукян» (31 депутат, вторая по численности фракция в парламенте) поддерживает идею проведения досрочных парламентских выборов, но не готов поддержать кандидатуру Пашиняна на пост главы временного правительства.

«Обе стороны хотят досрочных парламентских выборов. Но каждая – на своих условиях. Если оппозиция сможет набрать нужное количество голосов для формирования «переходного правительства», то оно займется пересмотром избирательного кодекса и изменит состав Центральной избирательной комиссии», – отмечает руководитель ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян. Протестующие хотят досрочных выборов, но таких, чтобы на них не победила Республиканская партия, констатирует политолог.

Правящая Республиканская партия на парламентских выборах 2017 года получила 49,5% голосов и сформировала коалицию с «Дашнакцутюн». Именно «республиканцы» выдвинули бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера (в апреле 2018-го у него закончился очередной президентский срок, всего он пробыл у власти 10 лет подряд). После инициированной Саргсяном конституционной реформы премьер обладает чрезвычайно широкими полномочиями. Фактически, пересаживаясь в премьерское кресло, Саргсян сохранял за собой всю полноту власти.

Но «бархатную революцию» Саргсян не пережил. «Протест приобрел децентрализованный характер, митинги возникали в разных частях Еревана и за его пределами. Они приобрели широкий размах, в них участвовала не только молодежь, изначально там много было 15–18-летних, но и люди старших возрастов. И реально у Саргсяна выбор стоял между жесткой полицейской акцией с непредсказуемыми последствиями или же отставкой. Он выбрал отставку», – резюмирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Москва и Вашингтон наблюдают

Происходящее в Армении, российские официальные лица комментируют весьма осторожно. 25 апреля Владимир Путин беседовал с президентом Армении Арменом Саркисяном. Президенты «подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность», – говорится в крайне лаконичном сообщении Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил о том, что события в Армении – это внутреннее дело страны, хотя в Кремле «очень внимательно» следят за развитием событий в республике.

25 апреля Никол Пашинян побывал в посольстве России в Армении. «Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами», – отмечается в пресс-релизе посольства.

«Я встречался с чиновником из Москвы и получил заверения, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении», – заявил позднее на митинге оппозиции Никол Пашинян.

Сдержанная российская позиция, возможно, объясняется тем, что реального повода для беспокойства в Кремле пока не видят. «Пашинян очень сбалансировано говорил о России, которую рассматривает как стратегического партнера Армении», – отмечает Меликян.

Американские официальные лица также призвали армянских политиков к «конструктивному диалогу» и «мирной передачи власти в соответствии с верховенством закона».

Алексей Баусин

«The New Times»

Государство вооружённых мужчин

Почему власть в Армении сменилась мирным путём

Тридцать лет назад, в 1988 году, я бывал в Ереване гостем комитета «Карабах», тогда всесильного. Стотысячные демонстрации уже были нормой, они шли ежедневно, и протест не отличался от праздника. Члены комитета, будущие президенты и премьеры свободной Армении, возили меня по стране. Все они желали независимости. Все ничего не боялись, ведь диаспора завалит Армению инвестициями, а турки вернут Арарат – для чего он им? На каждом перекрестке эти дивные советские интеллигенты, астрофизики и филологи тормозили, подолгу споря, куда свернуть и где лучше проехать. Я что-то предчувствовал, но не мог сформулировать – нехватка своего опыта мешала оценить недостатки чужого. До спитакского землетрясения оставались недели, до независимости и войны в Карабахе – полгода. Все из них, кто остался жив, стали воинами, и часто диктаторами, вот как вчера ушедший премьер.

Наша подражательность ястребом кидается на чужое счастье, торопясь поставить его в пример – кому? В отличие от России, Армения – это государство-нация вооруженных мужчин; три десятилетия в войне. Карабах не пропагандистская пустышка, как «Новороссия». Главное отличие армянских протестов в том, что стороны конфликта ведут себя политически мудро, как сильные вооруженные люди.

Бывший президент, премьер и воин Серж Саргсян поступил мудро не сразу. Протестов не было бы, не обмани он Армению, сперва заявив, что не станет премьером по новой парламентарной конституции (отличной, прошедшей европейский аудит), а затем вдруг решив сыграть в «армянского Путина». Не по совету ль Москвы? Это недостойно старого солдата. И когда к демонстрациям присоединились военные, мы услышали прекрасные слова «я был не прав», слова человека, в прошлом отвоевавшего армянский Карабах.

То, что мы видим в Армении, – не «майдан», а конституционная революция с опорой на граждан. Это не «раскол элит», как в Украине 2004-го, напротив, конституционный уход от риска раскола. Оппозиция и Саргсян вместе исключили силовую развязку – главное отличие от окровавленного киевского Майдана-2014. Политическая культура Армении отлична и от украинской, и от московской. Тут всегда шли уважительные открытые дебаты и уличные манифестации. Лидер оппозиции Никол Пашинян бывал арестован и сидел в тюрьме, а затем был свободно избран в парламент. Новый президент Армении, бывший менеджер «Газпрома», всем обязанный Саргсяну, инициировал переговоры с оппозицией. Переговоры сорвались, но были открытыми, за ними следила страна. Спикер парламента на пике кризиса не скрылся, а навестил задержанных лидеров оппозиции и провел с ними консультации. У Армении в момент кризиса работала вся ее конституционная система – ничего из этого сегодня в России не действует.

Конечно, никакое будущее правительство в Ереване не отвернется от Москвы. Никто другой не поможет Армении, стиснутой между Турцией и Азербайджаном – ее старыми врагами, под хищным присмотром Ирана с юга. Капиталы армянской диаспоры, как и 30 лет назад, не кинутся рисковать на родину. Россия проглотит ереванский урок, иначе потеряет Армению. Но ее стратегическая изоляция углубляется. В постсоветском мире Москва – последняя политическая недотепа, разучившаяся выходить из кризисов конституционным путем. Наша государственность сползает в политизацию ржавой, с разобранными путями и мантрой «Путин» в ответ на любой вопрос. Под занавес обрубая коммуникации, как взрывает мосты позабытый в тылу партизан.

Глеб Павловский

«Сноб»

Жёстче надо, товарищи

На примере Армении режим еще раз убедит сам себя, что он-то все делает правильно:

• Никаких мирных выступлений. Знаем мы эти мирные, после них власть меняется. Все, кто выходит на улицу, призывает это сделать, пишет о выступлениях и делает о них репортажи – экстремисты.

• Никаких поблажек тем, кто выступает на местах даже с неполитическими лозунгами. Вышел против свалки – экстремист. Сегодня свалкой недоволен, завтра Путиным. Дела-обыски-процессы-посадки.

• Никакой оппозиции во власти. Настоящий оппозиционер и с маленькой фракцией способен многого добиться. Так что все правильно сделали, парламент не место для дискуссий.

• В случае противостояния, никаких переговоров, никаких уступок оппозиции, только жесткие и жестокие подавления, посадки, процессы. Уступишь – сожрут тебя. Вон, пошел один на переговоры, и что?

• СМИ и интернет – главные враги и инструменты врагов. Facebook, через который координировался протест, теперь просто ждет удобного повода. Ну и все правильно с Telegram делается, там же фронда сейчас основная тусит.

Короче, жестче надо, товарищи, а то долиберальничаемся.

Александр Плющев