Кто виновен в провале программы переселения из ветхого и аварийного жилья?

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, жители г.Кызыла Республики Тыва, проживающие в аварийных и ветхих жилых домах, узнав в 2014 году о Программе переселения, обрадовались. Подумали, что родное государство, наконец, обратило внимание на нас, на людей, проживающих в 21 веке в ужасающих условиях. Мы узнали, что финансовых средств на Программу было выделены достаточно.

И вот в 2017 году преподносят удручающую для нас новость: Правительство Тувы сорвало программу ликвидации аварийного фонда. За 4 года расселено менее 10% людей. По программе расселения должно было быть построено 22 многоквартирных дома – из них готов только один.

Из сообщений средств массовой информации видно, что выделенные на строительство жилых домов средства в основном разворованы руководителями строительных организаций при попустительстве ответственных работников Правительства РТ. В настоящее время число министров, других ответственных работников, находящихся под следствием, под судами растет каждый месяц, наше правительство погрязло в коррупции.

В 2018 году началась лихорадочная погоня за процентами, за квадратными метрами, что отразилось на качестве. Качество сданных жилых домов для переселенцев вызывает возмущение. В одних домах отсутствует горячая вода, комнаты очень маленькие, в однокомнатных квартирах нет кухонь. Кругом не убран строительный мусор, дома заселяются с большими недоделками. Гоняясь за количеством, застройщиками грубо нарушены государственные стандарты и санитарно-гигиенические нормы. Типичным примером очковтирательства является дом по ул. Убсу-Нурской, где вместо 32 квартир имеется 38.

По состоянию на 01 апреля 2018 года из 5050 человек, проживающих в аварийных домах, переселены в новые дома только 1360 человек. Это составляет всего 27% от показателей, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №1743-р на 2014-2017 годы. А по площади сносимых домов процент выполнения еще хуже – всего 24%.

Республика наша дотационная, средств для обеспечения сноса оставшихся аварийных домов в республиканском бюджете нет. Даже если будут выделены средства на эти цели, нет гарантии того, что будут построены дома, пока у власти будет сегодняшняя команда.

Основной причиной провала программы переселения в нашей республике мы считаем отсутствие должного контроля со стороны министерств и ведомств, призванных контролировать освоение выделяемых средств из федерального бюджета. Это обусловлено тем, что у правительственных чиновников нет организаторских, направляющих, вдохновляющих сил для выполнения важнейших социальных задач, а только есть желание поживиться, обогатиться за счет государства, т.е. за счет тех, кого они обрекают годами, поколениями жить в бараках и сараях. Этому способствует также безнаказанность чиновников несмотря на творимые беззаконие и коррупцию.

Мы намерены в судебном порядке добиться, чтобы выделенные нам квартиры соответствовали предусмотренным законодательством нормам.

Но больше всего мы обеспокоены судьбами тех, кто по вине коррупционеров не смог переселиться на новое жилье. Поэтому считаем, что работу по переселению людей из аварийного и ветхого жилья в той или иной форме необходимо продолжить. Только нужно разобраться со сложившейся в Туве ситуацией, связанной с выполнением предыдущей Программы и принять меры по отношению лиц, допустивших провал Программы.

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