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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 31, 8 августа / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№31, 8 августа 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Дома по улице Убсу-Нурской приняты без заключения эксперта

Прокурорской проверкой установлено, что в столице Тувы два дома, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья, сданы без заключения эксперта Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора республики.

Прокуратурой города Кызыла проверено соответствие качества строительных работ и примененных материалов в построенных домах №12 и №14 по улице Убсу-Нурской в столице Республики Тыва, которые построены в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Установлено, что заместителем мэра г. Кызыла Борисом Очуром 21 апреля 2017 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию домов 12 и 14 по улице Убсу-Нурской.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией.

Документы, необходимые для принятия решения мэрией г. Кызыла о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указаны в ч.3 ст.55 Градостроительного кодекса РФ. В частности, для решения данного вопроса необходимо заключение эксперта Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию домов по улице Убсу-Нурской выданы заместителем мэра г. Кызыла Борисом Очуром при отсутствии заключения эксперта Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва, что является неправомерным.

В связи с нарушениями градостроительного законодательства прокурором города 27 июля мэру г. Кызыла Владиславу Ховалыгу и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Владимиру Фалалееву внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Кроме того, в Кызылский городской суд направлено административное исковое заявление к мэрии г. Кызыла о признании ее действий по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию домов №12 и №14 по улице Убсу-Нурской в г. Кызыле незаконными и требованием обязать мэрию столицы республики отменить незаконные разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Прокуратура города просит жильцов домов №12 и 14 по улице Убсу-Нурской при выявлении дефектов строительства незамедлительно обращаться в Службу государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва. В случае непринятия контролирующим органом мер реагирования следует обращаться в прокуратуру города Кызыла или Республики Тыва.

Шуру Кочага, помощник прокурора г. Кызыла.

Ремонт длится три года...

В Туве по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, похитившего 2 млн. 881 тыс. рублей.

Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации в прокуратуру Республики Тыва поступило обращение Верховного суда субъекта о хищении бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания Верховного суда Республики Тыва.

Установлено, что 7 августа 2014 года Верховным судом Республики Тыва (заказчик) и директором ООО «Монолит-М» (генподрядчик) заключен государственный контракт на выполнение капитального ремонта административного здания Верховного суда республики стоимостью 14 млн. 443 тыс. 506 рублей. Срок выполнения контракта – до 15 декабря 2014 года.

Деньги заказчик в 2014 году перечислил подрядчику в полном объеме. Однако ООО «Монолит-М» до настоящего времени не выполнил облицовочные работы фасада здания на сумму 2 млн. 881 тыс. рублей.

Материалы проверки прокуратура республики направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя фирмы. По результатам их рассмотрения в отношении директора ООО «Монолит» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу выполняются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры субъекта.

Владислав Пеняев, начальник отдела прокуратуры Республики Тыва.

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 http://risk-inform.ru/article_6823.html
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Sensey 10-08-2017 08:30:58   #1 [ru]
ого, даже верховный суд можно кинуть, и у нее крыша поехала)) Very Happy
  
+2
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